"Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Верховною Радою відбувається акція "Руки геть від мови!" на захист української мови.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Організатором акції виступила партія "Європейська Солідарність". Крім неї, в акції взяли участь члени низки інших організацій.

Учасники виступають проти законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. Документ, зокрема, пропонує скасувати з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську.

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Мітингувальники тримають плакати на підтримку української мови, палять димові шашки.





























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його ухвалення висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Також проти ухвалення законопроєкту висловилися кілька депутатів "Слуги народу".