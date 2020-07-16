"Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Верховною Радою відбувається акція "Руки геть від мови!" на захист української мови.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Організатором акції виступила партія "Європейська Солідарність". Крім неї, в акції взяли участь члени низки інших організацій.
Учасники виступають проти законопроєкту нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського. Документ, зокрема, пропонує скасувати з 1 вересня 2020 року перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську.
Мітингувальники тримають плакати на підтримку української мови, палять димові шашки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його ухвалення висловився мовний омбудсмен Кремінь.
Також проти ухвалення законопроєкту висловилися кілька депутатів "Слуги народу".
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В.Черномырдин
Г. Лаубе
(кожного разу регочу немов шибеник від цього випуску)
А.Байтурсынулы
Самый мощный фактор, способствующий сохранению или исчезновению нации, это - язык.
Вместе с исчезновением языка исчезает и сам народ.
Те, кто хочет присоединить к своей нации другой народ, первым делом стремятся к уничтожению языка этого народа.
А.Байтурсынулы
Це багато про що говорить...
а в общую не мелемся муку,
у всех национальные мозоли
чувствительны к чужому башмаку
эти конченые мрази уже всех достали своим законотворческим зудом)))
продавчині, бармени, водії транспорту - на 2 рівні.
втекти вже не вийде.
В кожній державі 80% клінічних ідіотів і 20% нормальних людей, тільки на росії показник ідіотів 99%.
Вибори Зеленського чітко провели межу між психічно нормальними людьми і людьми з психопатологічною вадою в Країні.
Думаю, що доляр по 30 і натовп буде активно розшукувати зелених слуг і самого главЗЕбіла.
Окопные войны еще никто - никогда не выигрывал!
В білім весь,
Тактовно проситься Олесь.
Разговорный язык может быть любой.На местах могут быть применены любые языки.В государственных школах преподавание с первого класса на украинском языке,Это я думаю тоже не должно обсуждаться.В приватных школах и школах меньшинств,на любом языке.
Языков для изучения с первого класса должно быть минимум два.
Державна мова тільки УКРАЇНСЬКА.
Я к тому, что твои бамбасяне должны были бы не корчить из себя мавра-Отелло, как пионэры раненные, а собрать барахлишко, да отбыть на курский вокзал. Вот тогда бы это было по-твоему, слопатоед пархатый. А так, ты - обычная пропагандонская шутилка.
бочка = Дочка
лаврова = лаврова(тчк)
****** = Б вместо П
Он так не думает
Государтвенный язык в Украине - один.
на другому - кримсько - татарська,
на третьому може бути англійська,
і лише на четвертому - російська та інші мови. тчк.
На щастя, їхнє Г вже прибрали.