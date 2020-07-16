Аваков нагородив пораненого захисника Леоніда Овдіюка, який підірвався на ворожій міні в районі проведення ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 липня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко відвідали у шпиталі МВС поліцейського батальйону ПСПОП "Луганськ-1", командира розвідувальної роти, старшого лейтенанта поліції Леоніда Овдіюка з позивним Свояк, який 20 травня зазнав важких поранень у зоні ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Леонід Овдіюк пройшов складний етап реанімації, наразі має хорошу динаміку. Ми всі цьому радіємо, оскільки в перші моменти після поранення важко було сказати, чи він виживе. Сьогодні він посміхається та переходить на реабілітацію. Потім, ми сподіваємося, він повернеться на службу", - наголосив Аваков.

Глава МВС подякував лікарям, які піклуються про здоров'я українських бійців.

"Держава високо цінує подвиг наших поліцейських у захисті територіальної цілісності України та протистоянні російській гібридній агресії. Від імені Держави маю честь вручити старшому лейтенанту поліції Леоніду Овдіюку медаль "За відвагу у службі", - зазначив міністр.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув від міни найманців РФ на Донбасі

Крім цього, Аваков повідомив, що відтепер батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" Головного управління Нацполіції у Луганській області носитиме ім`я його колишнього командира - Героя України полковника Сергія Губанова.

Нагадаємо, майже два місяці тому, під час виконання бойового завдання з патрулювання лінії розмежування по р. Сіверський Донець, вибухом ворожої міни було уражено групу поліцейських на чолі з командиром батальйону "Луганськ-1" полковником поліції Сергієм Губановим. Він загинув, трьох поліцейських було поранено. Губанов першим з українських поліцейських був удостоєний Президентом звання Героя України. На жаль, посмертно.



Фото: сайт МВС

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув у районі Трьохізбенки, ще троє бійців зазнали важких поранень, - Нацполіція. ФОТО