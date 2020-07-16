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Аваков нагородив пораненого захисника Леоніда Овдіюка, який підірвався на ворожій міні в районі проведення ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 липня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко відвідали у шпиталі МВС поліцейського батальйону ПСПОП "Луганськ-1", командира розвідувальної роти, старшого лейтенанта поліції Леоніда Овдіюка з позивним Свояк, який 20 травня зазнав важких поранень у зоні ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Леонід Овдіюк пройшов складний етап реанімації, наразі має хорошу динаміку. Ми всі цьому радіємо, оскільки в перші моменти після поранення важко було сказати, чи він виживе. Сьогодні він посміхається та переходить на реабілітацію. Потім, ми сподіваємося, він повернеться на службу", - наголосив Аваков.

Глава МВС подякував лікарям, які піклуються про здоров'я українських бійців.

Аваков нагородив пораненого захисника Леоніда Овдіюка, який підірвався на ворожій міні в районі проведення ООС 01

"Держава високо цінує подвиг наших поліцейських у захисті територіальної цілісності України та протистоянні російській гібридній агресії. Від імені Держави маю честь вручити старшому лейтенанту поліції Леоніду Овдіюку медаль "За відвагу у службі", - зазначив міністр.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув від міни найманців РФ на Донбасі

Аваков нагородив пораненого захисника Леоніда Овдіюка, який підірвався на ворожій міні в районі проведення ООС 02

Крім цього, Аваков повідомив, що відтепер батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" Головного управління Нацполіції у Луганській області носитиме ім`я його колишнього командира - Героя України полковника Сергія Губанова.

Аваков нагородив пораненого захисника Леоніда Овдіюка, який підірвався на ворожій міні в районі проведення ООС 03

Нагадаємо, майже два місяці тому, під час виконання бойового завдання з патрулювання лінії розмежування по р. Сіверський Донець, вибухом ворожої міни було уражено групу поліцейських на чолі з командиром батальйону "Луганськ-1" полковником поліції Сергієм Губановим. Він загинув, трьох поліцейських було поранено. Губанов першим з українських поліцейських був удостоєний Президентом звання Героя України. На жаль, посмертно.

Аваков нагородив пораненого захисника Леоніда Овдіюка, який підірвався на ворожій міні в районі проведення ООС 04
Фото: сайт МВС

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув у районі Трьохізбенки, ще троє бійців зазнали важких поранень, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3509) нагорода (1276) Губанов Сергій (8)


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16.07.2020 11:24 Відповісти
Какой-то тухловато-поганый пиар у главмусора ...
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16.07.2020 12:15 Відповісти
може я чогось у теперешньому світі не розумію?
аваков нагородив людину, яка підірвалася на міні. відважно не помітив міну і тому йому аваков вручив медаль?
я б зрозумів таке - аваков нагородив захисника, який помітив міну. або аваков нагородив захисника, який розмінував міну (або хоч розстріляв та таким чином знешкодив).
а у такому випадку доречним було б таке: аваков сплатив за лікування та реабілітацію захисника.

не знаю як це бачать інші читачі. але особисто я не бачу в події ані героїзму, а ні мужності. якщо цей поліцейский не був хоч скількись досвідченим розвідником (інша новина за сьогодні - підірвався керівник розвідгрупи), то цілком зрозуміло, чому він не побачив міну. це - трагічна подія, але цілком для цієї гібридної війни з окупантом звичайна. окупанти встановлюють міни, в тому числі заборонені гаагською конвенцією, на них підриваються як військові, так і цивільні. а аваков за це роздає нагороди. дивно.
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16.07.2020 12:32 Відповісти
А был ли Зеленский в госпитале?
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16.07.2020 12:48 Відповісти
Уже и аваков выполняет обязанности главнокомандующего? Так мы далеко зайдём.
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16.07.2020 13:28 Відповісти
Сабаков Чорт дірявий!
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16.07.2020 22:19 Відповісти
Господи ну и бред же для зебилов...
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17.07.2020 08:09 Відповісти
 
 