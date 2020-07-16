Аваков нагородив пораненого захисника Леоніда Овдіюка, який підірвався на ворожій міні в районі проведення ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 липня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко відвідали у шпиталі МВС поліцейського батальйону ПСПОП "Луганськ-1", командира розвідувальної роти, старшого лейтенанта поліції Леоніда Овдіюка з позивним Свояк, який 20 травня зазнав важких поранень у зоні ООС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
"Леонід Овдіюк пройшов складний етап реанімації, наразі має хорошу динаміку. Ми всі цьому радіємо, оскільки в перші моменти після поранення важко було сказати, чи він виживе. Сьогодні він посміхається та переходить на реабілітацію. Потім, ми сподіваємося, він повернеться на службу", - наголосив Аваков.
Глава МВС подякував лікарям, які піклуються про здоров'я українських бійців.
"Держава високо цінує подвиг наших поліцейських у захисті територіальної цілісності України та протистоянні російській гібридній агресії. Від імені Держави маю честь вручити старшому лейтенанту поліції Леоніду Овдіюку медаль "За відвагу у службі", - зазначив міністр.
Крім цього, Аваков повідомив, що відтепер батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" Головного управління Нацполіції у Луганській області носитиме ім`я його колишнього командира - Героя України полковника Сергія Губанова.
Нагадаємо, майже два місяці тому, під час виконання бойового завдання з патрулювання лінії розмежування по р. Сіверський Донець, вибухом ворожої міни було уражено групу поліцейських на чолі з командиром батальйону "Луганськ-1" полковником поліції Сергієм Губановим. Він загинув, трьох поліцейських було поранено. Губанов першим з українських поліцейських був удостоєний Президентом звання Героя України. На жаль, посмертно.
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аваков нагородив людину, яка підірвалася на міні. відважно не помітив міну і тому йому аваков вручив медаль?
я б зрозумів таке - аваков нагородив захисника, який помітив міну. або аваков нагородив захисника, який розмінував міну (або хоч розстріляв та таким чином знешкодив).
а у такому випадку доречним було б таке: аваков сплатив за лікування та реабілітацію захисника.
не знаю як це бачать інші читачі. але особисто я не бачу в події ані героїзму, а ні мужності. якщо цей поліцейский не був хоч скількись досвідченим розвідником (інша новина за сьогодні - підірвався керівник розвідгрупи), то цілком зрозуміло, чому він не побачив міну. це - трагічна подія, але цілком для цієї гібридної війни з окупантом звичайна. окупанти встановлюють міни, в тому числі заборонені гаагською конвенцією, на них підриваються як військові, так і цивільні. а аваков за це роздає нагороди. дивно.