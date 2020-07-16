Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт. Сім окупантів вбито. ВІДЕО з прицілу

Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт і ліквідувала сім російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на позиції ворога опублікував користувач Олександр Ведмідь на своїй сторінці в соцмережі. За даними Цензор.НЕТ, відео знято в 2019 році. Атака українських воїнів не є порушенням Мінських угод тому, що була проведена в сірій зоні, захопленій російськими найманцями 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

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