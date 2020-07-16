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Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт. Сім окупантів вбито. ВІДЕО з прицілу
Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт і ліквідувала сім російських окупантів на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на позиції ворога опублікував користувач Олександр Ведмідь на своїй сторінці в соцмережі. За даними Цензор.НЕТ, відео знято в 2019 році. Атака українських воїнів не є порушенням Мінських угод тому, що була проведена в сірій зоні, захопленій російськими найманцями 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.
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+87 serh
показати весь коментар16.07.2020 13:07 Посилання
+78 Horvi Hor #59085
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+46 vidasik
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Слава Героям !!!
Бережи вас Бог , хдопці .
Т.е. еще до того, как ЗЕблюдок увидел мир в глазах ***** и начал одностороннее отступление.
А по существу возразить есть что, ублюдок недоношенный?
Видео снято в 2019!
Думаю еще до того как Зе пришел и запретил стрелть в "ту сторону". Скорее всего еще при "барыге на крови".
2. Открытая настежь дверь блиндажа в феврале? Ты тоже в феврале с открытыми настежь окнами живешь?
Помсти за наших полеглих хлопців.
Хоча в кого я питаю...
Але все одно залік.
Это вероятно нужно было сделать изначально. А ходить сначала обследовать периметр , а ....потом снова вернутся к биндажу. Это ошибка. Контуженный, мог просто позвать на помощь.
Только такое впечатление что куски видео неправильно сшили. Вначале обстрел уродов из лёгкого оружия. Потом большой взрыв. А потом опять бункер целый и в него гранату бросают и стреляют. Явно большим взрывом всё должно было бы закончиться. Но всё равно классно!
- 7 росіян на Планеті Земля.
Планета стала чистішою.