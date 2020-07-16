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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт. Сім окупантів вбито. ВІДЕО з прицілу

Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт і ліквідувала сім російських окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на позиції ворога опублікував користувач Олександр Ведмідь на своїй сторінці в соцмережі. За даними Цензор.НЕТ, відео знято в 2019 році. Атака українських воїнів не є порушенням Мінських угод тому, що була проведена в сірій зоні, захопленій російськими найманцями 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

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Автор: 

окупація (6739) росія (65856) знищення (7477) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+87
Браво! Слава Украинским Воякам! Слава Украине! Бей рашистскую мразь!
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16.07.2020 13:07
+78
Убивать кацапо-монголоидных оккупантов - дело полезное и нужное...
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16.07.2020 13:07
+46
vot eto xorosaja novost.Fasistov nado unictozit so svojej zemli
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16.07.2020 13:06
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Это можно смотреть вечно! Слава Украине и ее Великим Воинам!
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16.07.2020 13:25 Відповісти
Тихо прийшли, пошуміли і тихо пішли!!! Молодці!!! Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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16.07.2020 13:29 Відповісти
По-моему, в составе нашей РДГ была одна женщина.
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16.07.2020 13:29 Відповісти
Да, походка странновата.
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16.07.2020 14:02 Відповісти
видать штурмовики зашли с тыла-отличный творческий подход и работа Добробатовцев!
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16.07.2020 13:30 Відповісти
"Ведмеді" загрызли кацапских козлов.
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16.07.2020 13:30 Відповісти
Думаю, украинцы еще посадят на москальский престол очередного Лжедмитрия с Маринкой Мнишек, как уже было в 1610
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16.07.2020 13:31 Відповісти
хіба-що Фаріон...
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17.07.2020 11:22 Відповісти
"ВЕДМІДЬ" звучить набагато тепліше, ніж "МЄДВЄДЬ".
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16.07.2020 13:32 Відповісти
Так, але ж українською "мёд" не "мід", а "мед". А слово ведмідь (медведь) означає "той, хто знає (відає), де МЕД". Чому так?
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16.07.2020 20:33 Відповісти
відає медом
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18.07.2020 20:30 Відповісти
Снова таки "мед", а не "мід"!
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19.07.2020 11:19 Відповісти
Чмошне, де наш поранений боєць? Він вже три доби без допомоги, поряд з тілом загиблого Миколи Іліна. То що, зебіле, є якась інформація?
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16.07.2020 13:44 Відповісти
Ти завжди ВСІ теми в одну купу ліпиш? Стецько курс по пропаганді провів?
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16.07.2020 13:54 Відповісти
Це все, на що ти спромігся?
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16.07.2020 16:35 Відповісти
Дай Вам Бог Здоровья Герои! Возвращайтесь живыми.
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16.07.2020 13:38 Відповісти
Молодці. Це за сьогодні друга гарна новина!!! Женіть рашистську мразь і терористів.
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16.07.2020 13:39 Відповісти
это не новина а старое видео 2019 года.
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16.07.2020 14:18 Відповісти
Я то признал свою ошибку, а вот 99,9% считают, что это свежак...
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16.07.2020 20:43 Відповісти
так на то и рассчитано. Такими методами поддерживается репутация клована
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16.07.2020 20:46 Відповісти
Ну, не знаю, Цензор тяжело заподозрить в симпатиях к Зе
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16.07.2020 20:49 Відповісти
"kakaja raznica"... Takoe možo smotretj 100500 raz kožen denj.
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17.07.2020 02:40 Відповісти
Бережіть себе, хлопчики.
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16.07.2020 13:41 Відповісти
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16.07.2020 13:49 Відповісти
Думаю ЧМО грохнут примерно так же. Уже всем надоело, гнида!
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16.07.2020 17:34 Відповісти
Хлопцев еще не наказали? При зеленых мразях лиса алиска быстро состряпает дельце - опущенцев обидели.
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16.07.2020 13:50 Відповісти
Молодцы!Это лугандонцам за убитого медика и обраточка за договор о прекращения огня для эвакуации убитого воина.
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16.07.2020 13:52 Відповісти
Один я прочитал, что видео 2019 года? (я не говорю, что в 2019м не за что было).
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16.07.2020 14:04 Відповісти
а тут так принято - каментить заголовки. Текст под ними никто не читает.
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16.07.2020 14:19 Відповісти
А ти вважаєш, що такі речі будуть викладувати через годину?
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16.07.2020 14:47 Відповісти
Кожен знищений російський фашист , це десятки врятованих людських життів .
Слава Героям !!!
Бережи вас Бог , хдопці .
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16.07.2020 13:56 Відповісти
Семь - хорошо, а семьдесят еще лучше!
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16.07.2020 14:01 Відповісти
судя по всему опорник был взят под контроль. Так почему бы не выложить тушки сепаров и русни? Те например с удовольствием выкладывают такое. Просто без этого начинают возникать подозрения что это какой то мультик с учений, который регулярно вбрасывают перед очередным митингом патриотических сил возле Рады или ОПы
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16.07.2020 14:05 Відповісти
Схоже на реальне відео. На навчаннях більш злагоджено діють.
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16.07.2020 14:44 Відповісти
Уничтожить ВСЕХ кацапских оккупантов ,ВСЕХ до одного ,вот в чём задача каждого украинца и Украины в целом !!!
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16.07.2020 14:11 Відповісти
Отличная работа! Когда некому объявлять "мыролюбные перемирия" орки дохнут не успев обосраться
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16.07.2020 14:13 Відповісти
видео снято в 2019 году

Т.е. еще до того, как ЗЕблюдок увидел мир в глазах ***** и начал одностороннее отступление.
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16.07.2020 14:17 Відповісти
там ниже одному упоротому я уже ответил...
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16.07.2020 14:20 Відповісти
Самий упоротий тут, це походу ти. Я ось тільки не розумію у чому проблема? Не бажаєш визнати власний рівень розумових здібностей, чи реально вважаєш малороську нікчему файним Головнокомандувачем?
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16.07.2020 14:24 Відповісти
Ответ достойный промзоновского люмпена.

А по существу возразить есть что, ублюдок недоношенный?
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16.07.2020 14:25 Відповісти
Добре, що цей коментар написав ти, а не якийсь дурачок.
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16.07.2020 15:12 Відповісти
как обычно, новость никто не читает.
Видео снято в 2019!
Думаю еще до того как Зе пришел и запретил стрелть в "ту сторону". Скорее всего еще при "барыге на крови".
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16.07.2020 14:15 Відповісти
А ты наблюдательный порохоботик и траву увидел, и кусты деревья в листьях в феврале....
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16.07.2020 14:19 Відповісти
1. Если это февраль 2019 то тем более твой клоун никакого отношения к новости не имеет, это при т.н. "барыге" было.
2. Открытая настежь дверь блиндажа в феврале? Ты тоже в феврале с открытыми настежь окнами живешь?
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16.07.2020 14:22 Відповісти
бояру пьёш?
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16.07.2020 14:23 Відповісти
Нет, я не твой папа.
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16.07.2020 15:57 Відповісти
МАЛО!!!!!!!!
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16.07.2020 14:22 Відповісти
Слава героям України!
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16.07.2020 14:24 Відповісти
давно по харі крішной не отримував ?
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16.07.2020 16:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nQysX_PX8Vc&t=13s
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16.07.2020 14:56 Відповісти
Seeeeehr guuuut! Отшень карашо !
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16.07.2020 15:03 Відповісти
БОЛЬШЕ ТАКИХ ВИДЕО!!!
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16.07.2020 15:08 Відповісти
Це ці "Ведмеді" у яких інструктором раніше була Маруся Звіробій ???
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16.07.2020 15:11 Відповісти
Ні, це інші.
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16.07.2020 15:13 Відповісти
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16.07.2020 15:16 Відповісти
Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт. Сім окупантів вбито - Цензор.НЕТ 5697
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16.07.2020 15:23 Відповісти
Хотілось би чогось новенького.
Помсти за наших полеглих хлопців.
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16.07.2020 16:01 Відповісти
Ну так іди займись. А то з дивану командувать легко і кіно про війну дивитись.
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16.07.2020 16:29 Відповісти
А ти не здатний ?
Хоча в кого я питаю...
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16.07.2020 19:39 Відповісти
Главное не переставать стрелять !
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16.07.2020 16:18 Відповісти
Файне відео. Шкода, що 2019 року, а не свіже.
Але все одно залік.

Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт. Сім окупантів вбито - Цензор.НЕТ 7925
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16.07.2020 16:41 Відповісти
Впечатление, что видео про уничтожение орков складируются по принципу хорошего вина - чем старше, тем лучше. Понесли мы трагические потери, а тут опа и принесли выдержанный победный видосик. Правда видосик из запасов еще "мародера" и там много таких. А зелёная кислятина уже никогда не созреет
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16.07.2020 17:18 Відповісти
Был Петя, были и штурмы!
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16.07.2020 17:32 Відповісти
Неплохо....Но в целом есть замечания. Изначально почему то не использовались термобарические боеприпасы. А ведь для такого блиндажа достаточно одного...и заходить(и рисковать!) потом не надо.
Это вероятно нужно было сделать изначально. А ходить сначала обследовать периметр , а ....потом снова вернутся к биндажу. Это ошибка. Контуженный, мог просто позвать на помощь.
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16.07.2020 18:23 Відповісти
Супер!
Только такое впечатление что куски видео неправильно сшили. Вначале обстрел уродов из лёгкого оружия. Потом большой взрыв. А потом опять бункер целый и в него гранату бросают и стреляют. Явно большим взрывом всё должно было бы закончиться. Но всё равно классно!
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16.07.2020 18:29 Відповісти
Та вроді все, як треба. В кінці прийшлося контрольні дві РГД-шки кинути.
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16.07.2020 18:38 Відповісти
Пiсля того величезного вибуху у серединi, гранати вже не були б потрiбнi...
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16.07.2020 19:40 Відповісти
А Коля Тищенко в цей час весело сракою крутить. Пєрспєктивний мер (прости Господи).
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16.07.2020 18:40 Відповісти
росіянам і кадировцям бошкі повідстрілювали.
- 7 росіян на Планеті Земля.
Планета стала чистішою.
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16.07.2020 18:47 Відповісти
Смерти ворогам !!!
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16.07.2020 19:19 Відповісти
Смерть окупантам! Слава Героям! На відео, ніби серед групи ЗСУ є жінка (майже модельна хода)! Це вражає! Але насторожує, що відео 2019 р. У 2020 немає що показати...
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16.07.2020 19:55 Відповісти
Очистим Землю от путинской нечисти! Слава украинской армии и нашим воинам - героям! Храни вас Господь, защитники Украины!!!!
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16.07.2020 23:03 Відповісти
Украинский народ на фронте защищает нашу Родину, а народ Украины дорвавшийся к власти разрушает её изнутри...https://detector.media/community/article/178861/2020-07-17-verkhovna-rada-17-lipnya-rozglyane-zakonoproekt-buzhanskogo/ Верховна Рада 17 липня розгляне законопроєкт Бужанського ,кто такой Бужанский,он знает украинский язык,историю Украины,Гимн Украины,он вообще Украинец и почему он не фронте?
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17.07.2020 10:46 Відповісти
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