Різких коливань курсу долара до кінця року не передбачається, - міністр фінансів Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що зараз у нього немає ніяких факторів, які б вплинули на курс національної валюти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністра, у зв'язку з карантином в Україні впав імпорт.

"Зараз у нас баланс тимчасово вирівнявся. Це означає, що тиск на гривню з боку імпорту, з боку покупки доларів - мінімізований. Прийшли гроші від МВФ - 2,1 мільярда доларів. Зараз ще один транш очікуємо, очікуємо також кошти Світового банку. Є всі фактори вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається", - пояснив Марченко.

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