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Різких коливань курсу долара до кінця року не передбачається, - міністр фінансів Марченко. ВIДЕО

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що зараз у нього немає ніяких факторів, які б вплинули на курс національної валюти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністра, у зв'язку з карантином в Україні впав імпорт.

"Зараз у нас баланс тимчасово вирівнявся. Це означає, що тиск на гривню з боку імпорту, з боку покупки доларів - мінімізований. Прийшли гроші від МВФ - 2,1 мільярда доларів. Зараз ще один транш очікуємо, очікуємо також кошти Світового банку. Є всі фактори вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається", - пояснив Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ми підтримуємо незалежність Нацбанку, але як жити, якщо бюджет пораховано за курсом 30?

Автор: 

гривня (1754) долар (538) курс (1665) Марченко Сергій (582)


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Топ коментарі
+15
типа - 100 не ждите, а 30-40 то всё фигня, "не резкие"))
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16.07.2020 14:48
+11
"Сейчас еще один транш ожидаем, ожидаем также средства Всемирного банка."

черт, он точно что-то курит, звоните баканову!))
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16.07.2020 14:50
+8
Усе, піндец курсу!
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16.07.2020 14:54
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типа - 100 не ждите, а 30-40 то всё фигня, "не резкие"))
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16.07.2020 14:48 Відповісти
"Сейчас еще один транш ожидаем, ожидаем также средства Всемирного банка."

черт, он точно что-то курит, звоните баканову!))
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16.07.2020 14:50 Відповісти
НАБУ нагрянуло с обыском в "Укргазбанк". Конкурирующие группы внутри власти Зеленского уже открыто бьют конкурентов.
Группа Коломойского в "СН" выдвинула Дмитрия Гурина кандидатом на выборах городского головы Киева.
"Большая приватизация а ля Зеленский" - аукцион в 1.111 млрд. гривен выиграла фирма с годовым доходом 187 тысяч гривен. Во всем мире это называется "отмыванием незаконных доходов"
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16.07.2020 14:52 Відповісти
Бакланов занят...три теракта предотвратил...три кинокамеры в бюджет сдал...и три пиджака замшевых...импортных нашел...
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16.07.2020 14:53 Відповісти
Ясен пень...до нового года еще пять месяцев...по гривне в месяц опускать курс гривны...это будет плавно...и то что осел желает...
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16.07.2020 14:49 Відповісти
Вы все не так поняли!!! Теперь кроме них никто не сможет влиять на курс доллара, и теперь они свободно могут курс подстраивать под себя... так что он все честно сказал, комар и носа не подточит
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16.07.2020 16:37 Відповісти
Вот сижу и думаю....что в голове у того идиота...который не знает как жить если курс гривны меньше 30...
Я вот к примеру глядя на свою пенсию ответ на этот вопрос знаю...
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16.07.2020 14:51 Відповісти
Усе, піндец курсу!
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16.07.2020 14:54 Відповісти
А Доллар и спрашивать не будет что предвидится что нет .в стране полная жопа значит ожидать нужно сюрпризов да и еще и успокаивают лохторат
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16.07.2020 14:54 Відповісти
очередной кандидат на отставку нарисовался)))
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16.07.2020 14:56 Відповісти
Різких коливань курсу долара до кінця року не передбачається, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 1273
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16.07.2020 14:56 Відповісти
Різких коливань курсу долара до кінця року не передбачається, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 3767
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16.07.2020 14:57 Відповісти
Тих коливань в кінці року не буде вже після того, як ви бакс зробите по 30 чи ще до?
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16.07.2020 14:59 Відповісти
Різких коливань курсу долара до кінця року не передбачається, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2006
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16.07.2020 14:59 Відповісти
Сейчас золото на Майдан отнесем и не нужен нам будет этот ваш МВФ.
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16.07.2020 15:19 Відповісти
Почему-то вспомнился эпизод из "Служебного романа". про сапоги. Как сейчас про доллар. Значит доллар будет дорожать - надо брать
Різких коливань курсу долара до кінця року не передбачається, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 4124
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16.07.2020 15:02 Відповісти
Це сигнал для того щоб починати скуповувати доляри та євро
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16.07.2020 15:02 Відповісти
Клоунам повірити - себе обманути...
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16.07.2020 15:02 Відповісти
исходя из заявлений министра пристегните ремни, начинаются американские горки...
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16.07.2020 15:03 Відповісти
После такого заявления время скупать зеленые...
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16.07.2020 15:05 Відповісти
Якщо так сказав - то буде!!!
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16.07.2020 15:07 Відповісти
колебание - нет.
пикирование - да.
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16.07.2020 15:07 Відповісти
сейчас нет, но напечатаем и будут...
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16.07.2020 15:08 Відповісти
Это он про что? Про режим работы печатного станка?
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16.07.2020 15:13 Відповісти
Никаких резких колебаний курса доллара к концу года не предвидится. Будет ежедневное падение гривны вплоть до 73грн. Надо курс гривны сравнять с рублем, - министр финансов Марченко
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16.07.2020 15:14 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
=
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.

Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое… (с)
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16.07.2020 15:15 Відповісти
Классика!
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16.07.2020 17:27 Відповісти
такі да.. як в квітні(+12%) вже не буде... лише по +2.5% в місяць... А такі коливання в СВІТІ декому здаються КАТАСТРОФОЮ
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16.07.2020 15:19 Відповісти
звичайно що до виборів все буде файно, але потім ... якщо ПР разом з ЗеК отримають бажане ... тримайтесь, якщо є з чим.
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16.07.2020 15:21 Відповісти
будет такое плаааааавное колебание в сторону 36.6
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16.07.2020 15:25 Відповісти
Все выше, и выше, и выше стремим мы полет ... курса доллара! Кто тут посмел даже подумать о колебаниях в эпоху турборежима! Никаких синусоид не допустим, только экспонента!!!
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16.07.2020 15:29 Відповісти
Ага. Включение станка и падение экономики никак на курс не повлияют.
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16.07.2020 15:42 Відповісти
Канешна!
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16.07.2020 16:19 Відповісти
В Бюджете курс - 30 грн.
Для наполнения бюджета, возможны кратковременные скачки до 39,90.
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16.07.2020 15:50 Відповісти
"в связи с карантином в Украине упал импорт.Источник: https://censor.net/v3208508"

То есть имеется теперь все свое в наличии? Полное, так сказать, импортозамещение?
Или насление от обнищания просто перестало покупать:
- импортные лекарства
- импортную одежду
- импортную обувь
- импортные стройматериалы
- импортную бытовую технику,
- импортные автомобили
- ездить зарубеж отдыхать
то есть потребительский спрос упал "ниже плинтуса"?
Это - успех, надо так понимать?
Ведь верно, что падение потребительского спроса - это успех?
Ведь правильно?

P.S. Скажите, среди Слуг Народа вообще есть вменяемые? Они думают, прежде чем рот открывать???
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16.07.2020 15:53 Відповісти
И еще вопрос: колебание - это курс то вверх, то вниз, верно?
А если гривна падает постоянно - это не колебание, ведь так?
Вот это вот обещано, надо так понимать?
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16.07.2020 15:54 Відповісти
Головне щоб гривню в три рази не знецінили як Питро з Гонтарихою.
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16.07.2020 16:15 Відповісти
Чего не сделаешь, чтобы пуйлу угодить!
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16.07.2020 16:16 Відповісти
Какие колебания?
Плавный, но уверенный подъём курса доллара!
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16.07.2020 16:15 Відповісти
Раз эти вруны об этом дружно заговорили, значит курс гривны упадёт и курс доллара будет 35.
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16.07.2020 16:15 Відповісти
Что-то вроде - "мы тебя зарежем, но не больно".
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16.07.2020 18:01 Відповісти
 
 