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Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року підтримали депутати тодішньої Верховної Ради УРСР з різних куточків України та з різними поглядами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час виступу в четвер на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

"Сьогодні ми відзначаємо тридцяту річницю з дня народження цього знакового документа. 30 років тому було здійснено впевнений крок до остаточного здобуття незалежності. Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну і самостійну державу. 16 липня 1990 року стало справді історичним днем. Тоді декларацію про державний суверенітет підтримало 355 народних депутатів. З різних куточків України. З різних партій. З різними поглядами. Але - з єдиною метою", - наголосив глава держави.

Зеленський звернув увагу, що ніхто не "завалював" цю Декларацію, пропонуючи вісім тисяч поправок, ніхто не намагався заблокувати її постановами, ніхто не намагався "збити" її через Конституційний суд.

"Ухвалення декларації - це акт неймовірного єднання політиків, заради волі народу і великої державної мети", - додав президент.

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Автор: 

ВР (15022) Зеленський Володимир (24250) суверенітет (67)


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Топ коментарі
+30
довбаних слуг народу тоді не було!)
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16.07.2020 16:40
+25
Декларацию о государственном суверенитете в 1990 никто не "заваливал", предлагая 8 тыс. поправок, и не пытался заблокировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6359
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16.07.2020 16:46
+12
Тоді росія від нас відчепилась на деякий час.
Тому без тиску та підкупу і було прийнято цю декларацію.
Зараз ситуація геть інша. Протилежна.
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16.07.2020 16:44
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Ради интереса посмотрел, когда декларацию о независимости приняла РСФСР - 12 июня 1990 года...)) ..отака х.йня малята..
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16.07.2020 16:54 Відповісти
Агга і від кого??
Від України теж..
Пацталом...
А тепер пацаки жалкують..
😁
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16.07.2020 17:00 Відповісти
🍖
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16.07.2020 17:02 Відповісти
Песику, не треба ділитися зі Мною кісточкою
в шоКАЛаді..
Це Ваше, рідненьке та смачненьке!!
І не турбуйте більше-Ви не цікаві, дякуне!
😁
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16.07.2020 17:07 Відповісти
Ходи голодний, бо твій Зе не поділиться грошима. А я тобі дам кісточку, бо жаль тебе старого зебіла.
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16.07.2020 17:11 Відповісти
Декларацию о государственном суверенитете в 1990 никто не "заваливал", предлагая 8 тыс. поправок, и не пытался заблокировать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7879
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16.07.2020 16:59 Відповісти
Хто написав йому цю речюгу про "никто не пытался блокировать"? !
Кравчук з медведчуком?

"Попри те, що робилося в парламентах інших союзних республік, українська так звана «група 239», тоді на чолі з Кравчуком, чинила досить запеклий опір.

Було створено понад 10 робочих груп, кожна з яких працювала над своїм розділом декларації. У кожній з цих робочих груп комуністи складали більшість, а ми - меншість.

І боротьба велася за кожне слово, кожну кому, кожну крапку.
До останнього моменту не було жодної впевненості, що декларація буде ухвалена.
І тільки втеча тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Івашка до Москви - кажу втеча, а насправді Горбачов його тоді призначив другим секретарем КПРС - відкрила для нас вікно можливостей для ухвалення Декларації про державний суверенітет України."
https://www.radiosvoboda.org/a/30722366.html
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16.07.2020 17:01 Відповісти
Кравчук сказав, що тоді в парламенті було 370 комуністів і ще 70 непартійних... Була інформація, що тоді в Росії заборонили КПРС. І через 4 дні за Росією проголосила незалежність Україна. Але комуністів колишніх не буває...
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16.07.2020 20:18 Відповісти
Этот кретин косит под шизофреника? 8 т поправок это технология 100% его фракции дегенератов
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16.07.2020 17:01 Відповісти
Да, он надеется избежать пожизненного. Потому и косит уже заранее.
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16.07.2020 17:05 Відповісти
Так твои клоуны этим же и валят. Ох и лидер, жесть, в собственной политсиле порядок не может навести.
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16.07.2020 17:03 Відповісти
А кто же вносил эти 8 тыс.поправок? Имя есть у заинтересованного лица? Или какие-то неведомые "стороны"?
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16.07.2020 17:04 Відповісти
бе бе бе ,кретин...
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16.07.2020 17:06 Відповісти
Шмаркля уже и к государственному суверенитету подкрался ?
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16.07.2020 17:07 Відповісти
Зеля, не равняй хер с пальцем. То была декларация о суверенитете, а 8 тысяч правок были к закону о банках. Там было про независимость, а у тебя все про купи-продайство.
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16.07.2020 17:07 Відповісти
Что несёт этот зелёный питар??
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16.07.2020 17:11 Відповісти
Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1612
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16.07.2020 17:13 Відповісти
Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5283
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16.07.2020 17:19 Відповісти
І клоуни тоді по цирках виступали а Квн був аполітичний.
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16.07.2020 17:21 Відповісти
Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6730
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16.07.2020 17:32 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom
https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway

Всім божевільним і ворогам України дали слова з приводу 30-річчя: комуністи Кравчуки, регіонали Іоффе, якісь вчені-сталіністи - кого завгодно.
Джемілеву, Яні Зінкевич, генералу Забродському слова не дали.
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16.07.2020 17:56 Відповісти
Як би не ті, як ти їх назвав "божевільні", хоча я думаю що то ти скоріше маєш "шпака", то не було б ніякої нежалежності і ніяких там твоїх "псевдошоколадних" героїв!
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16.07.2020 18:48 Відповісти
Завдяки кому конкретно із згаданих?
Главному комуняці при совку Кравчуку, якому поки не надавали тоді підсрачників, не хотів нічого підписувати чи такому ж комуняці, нинішньому гопоблоківцю Іоффе?
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16.07.2020 19:11 Відповісти
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и дерьмака, которые не желают понять: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
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16.07.2020 17:59 Відповісти
Тогда декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков Украины. Из разных партий. С различными взглядами.
Дебил, блд...
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16.07.2020 18:10 Відповісти
Конченный наркоша...
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16.07.2020 18:11 Відповісти
BREAKING NEWS! Джерела у Госдепі повідомляють про реакцію Президента США Дональда Трампа на сьогоднішню промову Зеленського:

Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8098
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16.07.2020 18:41 Відповісти
🤣
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16.07.2020 18:45 Відповісти
БРАВО президенте! Народ пишається Вами!!!
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16.07.2020 18:49 Відповісти
Агій на тебе, слудване, жири пук би'с! Чіму бо тілько тлусті літери? Аді, тре' було ЛАБАТОЮ КАПСЛЬОКОЮ єк не запіворити, єк не загевкати - бих люде акуратне відознали, що маєш решпект ік тотій жєбуриній вішмарклі, що їй бздьми дзвонют, бих завстидали ті, бих трембітали плаєв, ще й полонинов: "Фе, раз зебіл єден хлоп!"
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16.07.2020 19:42 Відповісти
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