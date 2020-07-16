Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року підтримали депутати тодішньої Верховної Ради УРСР з різних куточків України та з різними поглядами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час виступу в четвер на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.
"Сьогодні ми відзначаємо тридцяту річницю з дня народження цього знакового документа. 30 років тому було здійснено впевнений крок до остаточного здобуття незалежності. Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну і самостійну державу. 16 липня 1990 року стало справді історичним днем. Тоді декларацію про державний суверенітет підтримало 355 народних депутатів. З різних куточків України. З різних партій. З різними поглядами. Але - з єдиною метою", - наголосив глава держави.
Зеленський звернув увагу, що ніхто не "завалював" цю Декларацію, пропонуючи вісім тисяч поправок, ніхто не намагався заблокувати її постановами, ніхто не намагався "збити" її через Конституційний суд.
"Ухвалення декларації - це акт неймовірного єднання політиків, заради волі народу і великої державної мети", - додав президент.
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Від України теж..
Пацталом...
А тепер пацаки жалкують..
😁
в шоКАЛаді..
Це Ваше, рідненьке та смачненьке!!
І не турбуйте більше-Ви не цікаві, дякуне!
😁
Кравчук з медведчуком?
"Попри те, що робилося в парламентах інших союзних республік, українська так звана «група 239», тоді на чолі з Кравчуком, чинила досить запеклий опір.
Було створено понад 10 робочих груп, кожна з яких працювала над своїм розділом декларації. У кожній з цих робочих груп комуністи складали більшість, а ми - меншість.
І боротьба велася за кожне слово, кожну кому, кожну крапку.
До останнього моменту не було жодної впевненості, що декларація буде ухвалена.
І тільки втеча тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Івашка до Москви - кажу втеча, а насправді Горбачов його тоді призначив другим секретарем КПРС - відкрила для нас вікно можливостей для ухвалення Декларації про державний суверенітет України."
https://www.radiosvoboda.org/a/30722366.html
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom
https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway
Всім божевільним і ворогам України дали слова з приводу 30-річчя: комуністи Кравчуки, регіонали Іоффе, якісь вчені-сталіністи - кого завгодно.
Джемілеву, Яні Зінкевич, генералу Забродському слова не дали.
Главному комуняці при совку Кравчуку, якому поки не надавали тоді підсрачників, не хотів нічого підписувати чи такому ж комуняці, нинішньому гопоблоківцю Іоффе?
Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
Дебил, блд...