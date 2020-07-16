Декларацію про державний суверенітет у 1990 році ніхто не "завалював", пропонуючи 8 тис. поправок, і не намагався заблокувати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року підтримали депутати тодішньої Верховної Ради УРСР з різних куточків України та з різними поглядами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час виступу в четвер на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

"Сьогодні ми відзначаємо тридцяту річницю з дня народження цього знакового документа. 30 років тому було здійснено впевнений крок до остаточного здобуття незалежності. Декларація наблизила перемогу українців у багатовіковій боротьбі за вільну і самостійну державу. 16 липня 1990 року стало справді історичним днем. Тоді декларацію про державний суверенітет підтримало 355 народних депутатів. З різних куточків України. З різних партій. З різними поглядами. Але - з єдиною метою", - наголосив глава держави.

Зеленський звернув увагу, що ніхто не "завалював" цю Декларацію, пропонуючи вісім тисяч поправок, ніхто не намагався заблокувати її постановами, ніхто не намагався "збити" її через Конституційний суд.

"Ухвалення декларації - це акт неймовірного єднання політиків, заради волі народу і великої державної мети", - додав президент.

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