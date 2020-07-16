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Сила Декларації про державний суверенітет ще сотні років даватиме нашій країні поштовх до розвитку, - Шмигаль. ВIДЕО

Принципи економічної незалежності України, які були започатковані 30 років тому, дозволяють нам сьогодні вчити наших дітей в українських школах, проводити реформи, ефективно захищати малий і середній бізнес, зберігати та створювати нові робочі місця, підтримувати вразливі верстви населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цим актом було сформовано основи державного, політичного та економічного ладу України: республіканську форму правління, "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території". Декларація також визначила основи економічної самостійності: самостійну банківську, фінансову, митну та податкову системи, право формувати державний бюджет і мати власну грошову одиницю. На цих засадах і сьогодні формується економічний поступ України", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, сила і потужність цього документа протягом 30 років дають і протягом наступних сотень років будуть давати нашій країні поштовх до розвитку і можливість перебувати в колі розвинутих держав світу.

"Також Декларація стала фундаментом референдуму про Незалежність 1 грудня 1991 року, де "за" проголосувало понад 90%. Це підтвердило, що українці готові брати відповідальність за долю своєї країни. Я вірю, що саме ця відповідальність – проявлена як народними обранцями, так і усіма українцями, має спонукати нас до ефективних і зважених рішень. Ми всі маємо працювати на благо України. Закликаю всіх до єдності у думках і діях", - підсумував прем'єр.

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Автор: 

суверенітет (67) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+6
Какое то "развитие" не в ту сторону - пример тому - Польша,Чехия, Словакия и страны Прибалтики.
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16.07.2020 17:37
+6
"Таблица умножения ещё тысячи лет будет давать нам толчок для манипулирования цифрами."
Денис Ренатович Шмыгаль.
"Азбука будет многие тысячелетия позволять нам переносить наши мысли на бумагу."
Денис Ренатович Шмыгаль
" Цветовая палитра миллионы лет позволит нам любоваться красотами мира вокруг нас"
Денис Ренатович Шмыгаль
"Всемирная сила тяготения ещё миллиарды лет нас не отпустит как и та трава которую я курю"
Денис Ренатович Шмыгаль
Далеко не полное собрание лапши.
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16.07.2020 17:55
+4
Неужели эти воры и предатели думают, что чем больше они говорят о Декларации Независимости, то они больше становятся похожи на государственных деятелей? Для этого как минимум ещё в детстве надо было перстать красть и обманывать.
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16.07.2020 17:37
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Неужели эти воры и предатели думают, что чем больше они говорят о Декларации Независимости, то они больше становятся похожи на государственных деятелей? Для этого как минимум ещё в детстве надо было перстать красть и обманывать.
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16.07.2020 17:37 Відповісти
Какое то "развитие" не в ту сторону - пример тому - Польша,Чехия, Словакия и страны Прибалтики.
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16.07.2020 17:37 Відповісти
дыржавобудивныкы рабинович,бужанский,дубинский,зеленский...просят уточнить...
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16.07.2020 17:38 Відповісти
кого он подразумевает под вечным жидом...
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16.07.2020 17:49 Відповісти
Гидота. Знищує Україну і говорить про розвиток України.
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16.07.2020 17:38 Відповісти
"Принципы экономической независимости Украины, которые были начаты 30 лет назад" - в нас настільки багато економісної незалежності що можемо дозволити постачти електроенергію з мордору в ущерб своїй власній енергетиці.
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16.07.2020 17:38 Відповісти
В ущерб хотелкам Рината Лианидыча
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16.07.2020 17:43 Відповісти
"Мля... В душе не е*у, что я только что прочитал: сильно дох*я букв. Надеюсь, хоть по-вумному все прозвучало", - подумав Шмигаль, дочитавши текст.
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16.07.2020 17:42 Відповісти
Лучше бы эта сила дала пинок под зад кремлёвским шлюхам, полезным идиотам и их симпатикам.
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16.07.2020 17:43 Відповісти
Вже помітили, яким дітям на сотні років за 30 років награбували..
😁
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16.07.2020 17:44 Відповісти
Сила Декларации о государственном суверенитете еще сотни лет будет давать нашей стране толчок к развитию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6398
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16.07.2020 17:45 Відповісти
Основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США.
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
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16.07.2020 17:47 Відповісти
так чужими руками на дивані перед телевізором свої права в олігархата не вибореш, он скільки в товстосумів слуг від райцентру до Києва....і учитись потрібно, а не дубами рости...
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16.07.2020 18:04 Відповісти
Трескотня в стиле совка
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16.07.2020 17:49 Відповісти
Шмыгаль включил режим генерации пустого трындежа.
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16.07.2020 17:52 Відповісти
"Принципы экономической независимости Украины были начаты 30 лет назад. Это как 29, но на один год дольше" (с) типа Шмыгаль
(или... не типа? )
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16.07.2020 18:05 Відповісти
На следующий день.
- Ну что, побыли государственными деятелями, можно дальше %издить.
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16.07.2020 17:53 Відповісти
"Таблица умножения ещё тысячи лет будет давать нам толчок для манипулирования цифрами."
Денис Ренатович Шмыгаль.
"Азбука будет многие тысячелетия позволять нам переносить наши мысли на бумагу."
Денис Ренатович Шмыгаль
" Цветовая палитра миллионы лет позволит нам любоваться красотами мира вокруг нас"
Денис Ренатович Шмыгаль
"Всемирная сила тяготения ещё миллиарды лет нас не отпустит как и та трава которую я курю"
Денис Ренатович Шмыгаль
Далеко не полное собрание лапши.
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16.07.2020 17:55 Відповісти
Сила Декларації про державний суверенітет ще сотні років даватиме нашій країні поштовх до розвитку, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5730
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16.07.2020 17:59 Відповісти
ішак зібрав в каманду одних ідіотів.
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16.07.2020 17:58 Відповісти
"поддерживать уязвимые слои населения" - о так підтримують, аж гай шумить.....де це у нас недавно жінка руки на себе і десятилітнього сина наклала від зубожіння....а в цей час міністрам зарплати замало по пів сотні тисяч гривень....Источник: https://censor.net/v3208563
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16.07.2020 18:07 Відповісти
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде.
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16.07.2020 18:09 Відповісти
биоматериал фсех мастей прикопать и будет счастье.
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16.07.2020 18:33 Відповісти
"...сотни лет будет давать нашей стране толчок к развитию..." //Пока что даёт толчок только к разворовыванию и деградации Украины.
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16.07.2020 19:41 Відповісти
Вже з досвіду з Кучмою, Тимошенчихою, Азаровим і особливо з Януком- падлюшним,якщо піднімаєтся в промовах пафосний тон з "державницьким наклоном на майбутнє"- то слід чекати якоїсь антидержавницьккої дії або провокації. Почекаємо,що ці засланці Сіона та Упиря з кремля придумали?
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17.07.2020 07:03 Відповісти
 
 