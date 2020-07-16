Сила Декларації про державний суверенітет ще сотні років даватиме нашій країні поштовх до розвитку, - Шмигаль. ВIДЕО
Принципи економічної незалежності України, які були започатковані 30 років тому, дозволяють нам сьогодні вчити наших дітей в українських школах, проводити реформи, ефективно захищати малий і середній бізнес, зберігати та створювати нові робочі місця, підтримувати вразливі верстви населення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Цим актом було сформовано основи державного, політичного та економічного ладу України: республіканську форму правління, "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території". Декларація також визначила основи економічної самостійності: самостійну банківську, фінансову, митну та податкову системи, право формувати державний бюджет і мати власну грошову одиницю. На цих засадах і сьогодні формується економічний поступ України", - підкреслив прем'єр.
За словами Шмигаля, сила і потужність цього документа протягом 30 років дають і протягом наступних сотень років будуть давати нашій країні поштовх до розвитку і можливість перебувати в колі розвинутих держав світу.
"Також Декларація стала фундаментом референдуму про Незалежність 1 грудня 1991 року, де "за" проголосувало понад 90%. Це підтвердило, що українці готові брати відповідальність за долю своєї країни. Я вірю, що саме ця відповідальність – проявлена як народними обранцями, так і усіма українцями, має спонукати нас до ефективних і зважених рішень. Ми всі маємо працювати на благо України. Закликаю всіх до єдності у думках і діях", - підсумував прем'єр.
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Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
(или... не типа? )
- Ну что, побыли государственными деятелями, можно дальше %издить.
Денис Ренатович Шмыгаль.
"Азбука будет многие тысячелетия позволять нам переносить наши мысли на бумагу."
Денис Ренатович Шмыгаль
" Цветовая палитра миллионы лет позволит нам любоваться красотами мира вокруг нас"
Денис Ренатович Шмыгаль
"Всемирная сила тяготения ещё миллиарды лет нас не отпустит как и та трава которую я курю"
Денис Ренатович Шмыгаль
Далеко не полное собрание лапши.