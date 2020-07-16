Сила Декларації про державний суверенітет ще сотні років даватиме нашій країні поштовх до розвитку, - Шмигаль. ВIДЕО

Принципи економічної незалежності України, які були започатковані 30 років тому, дозволяють нам сьогодні вчити наших дітей в українських школах, проводити реформи, ефективно захищати малий і середній бізнес, зберігати та створювати нові робочі місця, підтримувати вразливі верстви населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цим актом було сформовано основи державного, політичного та економічного ладу України: республіканську форму правління, "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території". Декларація також визначила основи економічної самостійності: самостійну банківську, фінансову, митну та податкову системи, право формувати державний бюджет і мати власну грошову одиницю. На цих засадах і сьогодні формується економічний поступ України", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, сила і потужність цього документа протягом 30 років дають і протягом наступних сотень років будуть давати нашій країні поштовх до розвитку і можливість перебувати в колі розвинутих держав світу.

"Також Декларація стала фундаментом референдуму про Незалежність 1 грудня 1991 року, де "за" проголосувало понад 90%. Це підтвердило, що українці готові брати відповідальність за долю своєї країни. Я вірю, що саме ця відповідальність – проявлена як народними обранцями, так і усіма українцями, має спонукати нас до ефективних і зважених рішень. Ми всі маємо працювати на благо України. Закликаю всіх до єдності у думках і діях", - підсумував прем'єр.

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