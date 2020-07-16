Ліквідовано пожежу в трюмі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", який перебуває на ремонті в Миколаєві, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в трюмі середнього десантного корабля ВМС України, що перебуває на ремонті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"16 липня о 14-35 в ДСНС надійшла інформація, що в м.Миколаїв на території ДП "Миколаївський суднобудівний завод" в трюмі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", який перебуває на ремонті, виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

О 15:10 пожежа в трюмі корабля була локалізована на площі 8 кв. м, а о 15:38 пожежу було ліквідовано.

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Жертв і постраждалих немає.

В гасінні пожежі брали участь 25 пожежників та 9 одиниць техніки ДСНС.