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Ліквідовано пожежу в трюмі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", який перебуває на ремонті в Миколаєві, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в трюмі середнього десантного корабля ВМС України, що перебуває на ремонті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"16 липня о 14-35 в ДСНС надійшла інформація, що в м.Миколаїв на території ДП "Миколаївський суднобудівний завод" в трюмі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", який перебуває на ремонті, виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

О 15:10 пожежа в трюмі корабля була локалізована на площі 8 кв. м, а о 15:38 пожежу було ліквідовано.

Ліквідовано пожежу в трюмі середнього десантного корабля Юрій Олефіренко, який перебуває на ремонті в Миколаєві, - ДСНС 01

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Ліквідовано пожежу в трюмі середнього десантного корабля Юрій Олефіренко, який перебуває на ремонті в Миколаєві, - ДСНС 02

Жертв і постраждалих немає.

В гасінні пожежі брали участь 25 пожежників та 9 одиниць техніки ДСНС.

Автор: 

ВМС (1396) корабель (1616) Миколаїв (1814) пожежа (4350) ДСНС (5139)


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Ну і когось мають посадити за цю пожежу, яка чудом не призвела до загибелі людей! Порушення техніки безпеки і правил пожежної безпеки під час робіт це не жарти!
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16.07.2020 23:36 Відповісти
 
 