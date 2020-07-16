За 45 днів роботи системи автофіксації порушень ПДР отримано 52 млн грн штрафів, - Геращенко. ВIДЕО
За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР швидкість руху автомобілів у місцях установки камер зменшилася в 5 разів.
Про це повідомив 16 липня заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Геращенко зазначив, що вже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП.
"Зараз закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року", - розповів заступник міністра.
Геращенко повідомив, що від початку запуску системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в бюджет держави вже надійшло 52 мільйони гривень.
"Ці гроші підуть на поліпшення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху. І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 - в бюджет надходитиме 1 млрд гривень на місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета! Нам потрібно, щоб водії дотримувалися дозволеної швидкості", - зазначив заступник міністра.
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а на сколько сократилось число смертей на дорогах из-за превышения и езды на красный?
но у нисцана еще есть свой ренаулт.
Кто может уточнить или опровергнуть?
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
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принят в первом чтении..
здесь подробно расписаны новации: https://112.ua/statji/policeyskim-razvyazyvayut-ruki-voditelyam-zakruchivayut-gayki-kakie-izmeneniya-sulit-novyy-zakonoproekt-o-narusheniyah-pdd-542772.html
Это арихметик считает, что народ и дальше будет нарушать?
А если большая часть водителей перестанет нарушать, как Антоша получит свой миллиард?
Полиция должна предотвращать нарушения, а на заниматься сбором бабла.
Для начала вы должны штрафовать не тех, кто ездит 90 км по проспектам со знаком 80, а тех кто лихачит под 190.
От этих лихачей серьезные дтп и происходят.
А Антоша мечтает о миллиарде, а не об улучшении движения на дорогах!
https://www.youtube.com/watch?v=EeXBY1ArJNU Динамо - Заря 3:1
Озвучьте на сколько уменьшилась аварийность и смертность. На сколько повысилась культура водителей...