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За 45 днів роботи системи автофіксації порушень ПДР отримано 52 млн грн штрафів, - Геращенко. ВIДЕО

За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР швидкість руху автомобілів у місцях установки камер зменшилася в 5 разів.

Про це повідомив 16 липня заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Геращенко зазначив, що вже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП.

"Зараз закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року", - розповів заступник міністра.

Геращенко повідомив, що від початку запуску системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в бюджет держави вже надійшло 52 мільйони гривень.

"Ці гроші підуть на поліпшення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху. І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 - в бюджет надходитиме 1 млрд гривень на місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета! Нам потрібно, щоб водії дотримувалися дозволеної швидкості", - зазначив заступник міністра.

Автор: 

МВС (3509) ПДР (478) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) швидкість (120) Геращенко Антон (935) штраф (1873)


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Топ коментарі
+9
Антоша перепутал фискальную службу со своей!
Полиция должна предотвращать нарушения, а на заниматься сбором бабла.
Для начала вы должны штрафовать не тех, кто ездит 90 км по проспектам со знаком 80, а тех кто лихачит под 190.
От этих лихачей серьезные дтп и происходят.
А Антоша мечтает о миллиарде, а не об улучшении движения на дорогах!
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16.07.2020 22:18
+8
та это ясно, галантерейный ты наш
а на сколько сократилось число смертей на дорогах из-за превышения и езды на красный?
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16.07.2020 22:04
+7
"скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз" - раньше там ездили со скоростью 300-500 км\ч ?
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16.07.2020 22:15
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та это ясно, галантерейный ты наш
а на сколько сократилось число смертей на дорогах из-за превышения и езды на красный?
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16.07.2020 22:04 Відповісти
Вася, а ти коли перестанеш гасати по місто з швидкістю під 100 км ?
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16.07.2020 22:08 Відповісти
Сегодня на Героев Труда стою на красный... 5..4..3..2..сзади долбодятел начинает жать на клаксон. Я включаю аварийку, выхожу и медленно осматриваю жопу своей Бесконечности... короче говоря, принес в жертву 45 секунд. Мудак сзади шота там кричал за закрытым стеклом...
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16.07.2020 22:13 Відповісти
большая нисцанити, или не очень?
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16.07.2020 22:19 Відповісти
С большой жопой... не просто нисцанити, а глорифайд нисцанити... у каждой тоуоты есть свой лехус... )))
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16.07.2020 22:22 Відповісти
в у нонды своя ассура.

но у нисцана еще есть свой ренаулт.
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16.07.2020 22:26 Відповісти
ренаулт у нисцаниев под капотом... а которые британской сборки, у тех наглый вид
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16.07.2020 22:33 Відповісти
ну так наружу этот ренаулт стыдно показывать.
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16.07.2020 22:38 Відповісти
За 45 днів роботи системи автофіксації порушень ПДР отримано 52 млн грн штрафів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9709
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16.07.2020 22:42 Відповісти
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16.07.2020 22:42 Відповісти
Василь, я краем уха слышал, шо мрази сегодня внесли поправки и обязали водителей не только предъявлять, а передавать водительское удостоверение полицаю в мусорские руки.
Кто может уточнить или опровергнуть?
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16.07.2020 22:09 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67814

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

******************
принят в первом чтении..
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16.07.2020 22:26 Відповісти
тешакюр эдерим, Шрек.
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16.07.2020 22:44 Відповісти
риджа эдэрим!

здесь подробно расписаны новации: https://112.ua/statji/policeyskim-razvyazyvayut-ruki-voditelyam-zakruchivayut-gayki-kakie-izmeneniya-sulit-novyy-zakonoproekt-o-narusheniyah-pdd-542772.html
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16.07.2020 22:55 Відповісти
т.е., пока в стадии законопроекта... может, им хватит кма вникнуть. Иначе, снова говно по кустам с палками прятаться будет. Уже сейчас вблизи Коротча под Харьковом за поворотам прячутся с радаром. Ни сертификата, ни разрешения, пялят радаром вручную...
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16.07.2020 23:14 Відповісти
судя по радикальности предлагаемых норм, Аваков имеет сильное влияние на Зеленого Клоуна, и скорее всего законопроект могут принять.. и потом, Антонина прямо сказал "нам нравится зарабатывать на штрафах"..
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16.07.2020 23:19 Відповісти
теж чув...
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16.07.2020 22:29 Відповісти
и шо все заплатили...???
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16.07.2020 22:07 Відповісти
Фа-а-айно! Можна навіть бабок з несанкціонованих ринків розігнати, є чим наповнювати бюджет.
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16.07.2020 22:10 Відповісти
Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц
Это арихметик считает, что народ и дальше будет нарушать?
А если большая часть водителей перестанет нарушать, как Антоша получит свой миллиард?
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16.07.2020 22:11 Відповісти
Для чего все это и затевалось. К борьбе с нарушениями и нарушителями ЭТО не имеет никакого отношения. Да никто к этому и не стремился. Главное авуары пополнить.
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16.07.2020 22:12 Відповісти
и куда пойдёт это бабло...я так думаю то оно по нужным карманам пойдёт...)))но никак не на инфраструктуры по покращенню чого небудь...(от така довира до нынешньої владі...они ещё хуже чем бюрократы...поэтому я иговорю какого платить эти штрафы...мы все видим как подонки до сих пор гоняют по дорогам несмотря что позбавлены права керування...и что...ты допустим превысил на 20 км/ч...и шо...а ублюдки скоили два три смертельных ДТП и дали гоняют...то на какого ЛОХА эти камеры и т.п...
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16.07.2020 22:13 Відповісти
"скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз" - раньше там ездили со скоростью 300-500 км\ч ?
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16.07.2020 22:15 Відповісти
а что, тот кто лижет тарелку имеет процент от этого реформизма?
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16.07.2020 22:16 Відповісти
Антоша перепутал фискальную службу со своей!
Полиция должна предотвращать нарушения, а на заниматься сбором бабла.
Для начала вы должны штрафовать не тех, кто ездит 90 км по проспектам со знаком 80, а тех кто лихачит под 190.
От этих лихачей серьезные дтп и происходят.
А Антоша мечтает о миллиарде, а не об улучшении движения на дорогах!
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16.07.2020 22:18 Відповісти
Та пофигу! Штафуйте! Только 10 лет за убийство 4-6 человек мало!
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16.07.2020 22:22 Відповісти
А МВД тут при каком херу?
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16.07.2020 22:25 Відповісти
не знаю... не я первым оформляю ДТП
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16.07.2020 22:28 Відповісти
МВД не сажает. Суд. А он работает по Законам, которые написали нам наши избранники.
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16.07.2020 22:30 Відповісти
наши избранники и штрафы ввели....
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16.07.2020 22:44 Відповісти
Мало. Штрафы должны отрезвлять. Авто - источник повышенной опасности. Начинаться штрафы должны от 100$ и до 2000$. Но главное условие - неотвратимость наказания.
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16.07.2020 23:13 Відповісти
При этом нарушений стало больше. Это победа!!!
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16.07.2020 22:23 Відповісти
насчёт победы...
https://www.youtube.com/watch?v=EeXBY1ArJNU Динамо - Заря 3:1
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16.07.2020 22:25 Відповісти
Он оно, чё Михалыч!
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16.07.2020 22:28 Відповісти
В бюджет не будет поступать ни копейки, так как те кто может содержать авто уедут за границу, у остальных авто развалится на составляющие связи с возрастом и опять вы " новые лица" у разбитого корыта. Не доводите народ до греха, просто уйдите.
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16.07.2020 22:40 Відповісти
Больше слёз! Ещё четыре года скулить!
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16.07.2020 23:55 Відповісти
Плачь, мне тебя не жаль.
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17.07.2020 00:01 Відповісти
Скулит-то порохоскот! За сивой падалью.
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17.07.2020 08:44 Відповісти
шоб ви здохли
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17.07.2020 03:10 Відповісти
Цель камер - бабло?
Озвучьте на сколько уменьшилась аварийность и смертность. На сколько повысилась культура водителей...
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17.07.2020 09:17 Відповісти
Вот вроде и муж и чин, даже очки на носу, а вдумайтесь какую ересь он несёт, с математической точки зрения - скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.Источник: https://censor.net/v3208608 Было 250 стало 50 = НЕ ВЕРЮ. Теперь подумайте чему радуется этот гос муж - бабок содрали немерено, так теперь есть работа думать как их украсть. Вот уж воистину - кадры украдут всё.
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17.07.2020 09:25 Відповісти
 
 