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Новини Відео Російські терористи збили Боїнг
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США в шосту річницю катастрофи MH17 закликають РФ співпрацювати зі слідством: "Нідерландська правова система встановить істину". ВIДЕО

У шосту річницю аварії літака "Малайзійських авіаліній" (Malaysia Airlines) рейсу МН17 в небі над Донбасом США закликають Росію співпрацювати зі слідством для встановлення винних у загибелі 298 осіб.

Про це повідомляє посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"У 6-ту річницю збиття MH17 ми висловлюємо співчуття родинам та друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати зі слідством та зусиллями щодо встановлення відповідальності, згідно з Резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН", - сказано в повідомленні посольства.

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США в шосту річницю катастрофи MH17 закликають РФ співпрацювати зі слідством: Нідерландська правова система встановить істину 01

Нагадаємо, 17 липня 2014 року пасажирський літак рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", який прямував за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий російськими найманцями.

Літак було збито російськими окупаційними військами в районі Тореза Донецької області в зоні військових дій на Сході України. За кількістю жертв ця катастрофа стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебувало 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 - Малайзії (включно з 15 членами екіпажу і двома немовлятами), 27 - Австралії, 12 - Індонезії (серед них одна дитина), 10 – Великої Британії (один з них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), 4 - Німеччини, 4 - Бельгії, 3 - Філіппін, 1 - Канади та 1 - Нової Зеландії.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

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На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

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Автор: 

США (23310) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+4
Недружественная нам страна имеет название Тасторона
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17.07.2020 09:56
+2
да что же они все призывают паРашу? не дошло за 6 лет, что паРашу нужно принуждать, а призывать - все равно, что на небо орать, чтобы дождь перестал.
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17.07.2020 10:02
+2
США в шосту річницю катастрофи MH17 закликають РФ співпрацювати зі слідством: "Нідерландська правова система встановить істину" - Цензор.НЕТ 1448
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17.07.2020 10:18
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США в шестую годовщину катастрофы MH17 призывают РФ сотрудничать со следствием: "Нидерландская правовая система установит истину" - Цензор.НЕТ 7563
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17.07.2020 09:49 Відповісти
Це обтічні формулювання зелені, які вони використовують завжди.
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17.07.2020 09:55 Відповісти
Ну тоді притомним проукраїнським силам треба активно вживати такі слова, як "москалі", "кацапи", "вата", "лугандонці". Причому навіть в ефірах передач пора!
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17.07.2020 10:08 Відповісти
Недружественная нам страна имеет название Тасторона
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17.07.2020 09:56 Відповісти
Раша-параша страна-террорист!!!
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17.07.2020 09:57 Відповісти
Там торговиє партньори слуг урода.
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17.07.2020 10:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iPK8VoSDgK8&feature=share&fbclid=IwAR0bCtCT5nCFDvp2wW6SSg8Wmj02q3hR_c1pvT3qc67q5NrBI8_sOtSzE7M 4 года прошло с момента кровопролитных боев за Иловайск и потери украинской армией контроля над границей с Россией. Одной из причин отступления ВСУ исследователи называют регулярные артиллерийские удары по украинским военным с территории РФ. .
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17.07.2020 09:58 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiPK8VoSDgK8%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0bCtCT5nCFDvp2wW6SSg8Wmj02q3hR_c1pvT3qc67q5NrBI8_sOtSzE7M&h=AT2wv9xO2ckK3JuCKTzLCKi43duD3qdsC9Ji5A3Aih9tqoWg_Jqex1BRhpKroCrycHV_41jnYk84r4vp_2Lq2DwQr-1e712a6lLjbk2E7AAynYSc2Oz8JEskf_3r1HRqZD36&__tn__=R]-R&c[0]=AT2f06y3m9GX8WDTbDGKvp3KrhD3Vu0UqSwHiVtHhBkoaSu5kLTEFAhQFT_wwfbdrBjTme2mI1RWsQTVGI6ZyHYsllkFc0IWzxqnur0mK7PRpYl5qHL78Mq0x98s2_w9bA_dm3FB-N6IggDDkrkfGlF-QmeAOgTPgKV31CTYGVLwFXa3Cw https://www.youtube.com/watch?v=iPK8VoSDgK8&feature=share&fbclid=IwAR0bCtCT5nCFDvp2wW6SSg8Wmj02q3hR_c1pvT3qc67q5NrBI8_sOtSzE7M . .
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17.07.2020 10:01 Відповісти
да что же они все призывают паРашу? не дошло за 6 лет, что паРашу нужно принуждать, а призывать - все равно, что на небо орать, чтобы дождь перестал.
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17.07.2020 10:02 Відповісти
США в шосту річницю катастрофи MH17 закликають РФ співпрацювати зі слідством: "Нідерландська правова система встановить істину" - Цензор.НЕТ 1448
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17.07.2020 10:18 Відповісти
Відключити Казластан від swift,заарештувати всі закордонні рахунки казластанців.
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17.07.2020 10:19 Відповісти
Сотрудничать с кем, американцы призывают? Со сборищем русских шизиков и неадекватов во власти? Типо Володина, Писькова, Жирика, Захеровой, Клинцевич, Терешковой, Зюганова,..... Там что не держиморда, то фрик или психический диагноз.... Адекватных и вминяемых... типо Немцова, в русской политике уже не осталось....

Здесь другой вопрос.... Были бы русские народом, а не стадом крепостных, перепуганных баранов, этого лопаря питерского и его шайку уже б давно свергли, поймали и наказали за военные преступления.... хотя бы наказали за свои, внутрероссийские преступления.... за Курск или подрыв домов в Москве....
А так имеем... Хабаровск.... Видимо немножко украинские гены у местных заиграли.... четыре дня попротестовали.... Сейчас слесарь Золотов с Росгвардией, вьехали в город.... все попряталось по норам.... ЯМЫФУРГАЛ поспешно закончилось и ретировалось....
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17.07.2020 10:24 Відповісти
США в шосту річницю катастрофи MH17 закликають РФ співпрацювати зі слідством: "Нідерландська правова система встановить істину" - Цензор.НЕТ 3050
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17.07.2020 10:35 Відповісти
Марк Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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17.07.2020 10:50 Відповісти
мда, "истина где-то рядом"
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17.07.2020 11:02 Відповісти
почему сша не предоставит исходные данные радаров ? на них все видно
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17.07.2020 16:31 Відповісти
Потому что в суде эти данные есть. Вы хотите, что бы США данные в RAW формате передали РФ?
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17.07.2020 18:48 Відповісти
 
 