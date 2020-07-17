"Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк про колишню мерку Рава-Руської та кандидатку в мери Києва від "Слуги народу" Верещук. ВIДЕО
Екснардеп Володимир Парасюк заявив про причетність кандидата в мери Києва Ірини Верещук до незаконних схем роботи в той час, коли вона обіймала посаду мера Рава-Руської на Львівщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Парасюк розповів в спеціальному відеозверненні і опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.
"Те, що вона витворяла - в голову не вкладається. З того, що я можу швидко згадати - вона фальсифікувала рішення міськради, щоб виділити землю для своїх наближених. Робила це все нахабно, публічно і нічого не боялася. Вона замішана в питаннях приватизації, з бурштином була пов'язана ... У цій ситуації мені шкода тільки киян. Якщо ці вибори виграє Ірина Верещук, то Києву кінець", - сказав Парасюк у відеозверненні і написав у коментарі до нього:"Вибачте, але це 3,14здець".
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Если вспомнить Клинтона, то в голове не укладывается, как он мог разрешить Монике Левински касаться своего члена. Или вы считаете, что по поводу красавиц у Козака больше возможностей, чем у Клинтона?
Я же думаю, что нормальным мужчинам кретинов не понять.
Я б ще зрозумів, якби ти назвав Томенка...
Зелена шмаркля обещала им конец. Эпохи бедности. Тупое быдло повелось. А Зеля этим концом потер по губам этому наріду, а квартал объяснил, что конец таки наступил, но не у быдла а у Зели.
йому були б тільки радіі.
Сказала особа, яка обзивала мене і проганяла з форуму за самі лишень коменти через те, що я не живу в Україні.
Навіть тему можу нагадати: про боксерів, усікова і ламачєнкова.
Не вам судити про мій айк*ю і з хамством - це не до мене.
Бувайте, лицемір.
Так чтобьі навеки перестала **** верещать
Правда, обіцяв, що воду в крані будуть очищати без хлору, і де воно ?
Він не тупий, просто ми не висунули нікого кращого.
Желаю ему удачи.
Каждый из них хвалится своим обманутым и прикормленым стадом на выборах.Если они договорятся то могут и отменить выборы и как вышло с карантином,по договорености они всех в стойло поставили. Но нас спасает их олигархв смысл жизни быть первым. И пока пересични не научатся сами нанимать управляющих так и будем жить. А для этого надо догавариваться о суспильном договоре.
короче, встретил слугу сброда, спаси страну,загаси урода)))))