"Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк про колишню мерку Рава-Руської та кандидатку в мери Києва від "Слуги народу" Верещук. ВIДЕО

Екснардеп Володимир Парасюк заявив про причетність кандидата в мери Києва Ірини Верещук до незаконних схем роботи в той час, коли вона обіймала посаду мера Рава-Руської на Львівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Парасюк розповів в спеціальному відеозверненні і опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.

"Те, що вона витворяла - в голову не вкладається. З того, що я можу швидко згадати - вона фальсифікувала рішення міськради, щоб виділити землю для своїх наближених. Робила це все нахабно, публічно і нічого не боялася. Вона замішана в питаннях приватизації, з бурштином була пов'язана ... У цій ситуації мені шкода тільки киян. Якщо ці вибори виграє Ірина Верещук, то Києву кінець", - сказав Парасюк у відеозверненні і написав у коментарі до нього:"Вибачте, але це 3,14здець".

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