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Кабмін поки не визначився, чи зможуть цього року хасиди приїхати в Умань: у нас ще є час, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд усебічно розгляне питання про можливість приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош Ха-Шана й ухвалить зважене рішення.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи пропозицію народного депутата Антона Яценка заборонити цього року приїзд хасидів до Умані через COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно міста Умань у нас ще є час. Ми, якщо хочете з вашою участю, проведемо засідання відповідних комісій, у тому числі Державної комісії з техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання з усіх сторін і ухвалимо абсолютно зважене рішення", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Масове паломництво хасидів до Умані цього року неможливе, - нарада в МЗС. ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.

Автор: 

карантин (18172) паломництво (46) Умань (243) хасиди (176) Шмигаль Денис (4633) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
та вы шо, хотите, чтобы умань осталась не засранной? потом уманчане привыкнут к чистоте и не захотят ги доту пускать
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17.07.2020 14:08
+6
наполняют и бюджет и говном- всю умань, месяц за ними тачками говно вывозят
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17.07.2020 14:09
+6
Зелюки зовсім береги попутали.Які хасиди,яка ще комісія ?Чомусь на Паску і в Рамадан українці сиділи вдома і не шастали нікуди,то з якого дива хасиди в нас вище українців,що аж засідання спецкомісії по них вирішили проводити.
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17.07.2020 14:10
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Та погодяться, куди їм діватися - скажуть для наповнення держбюджету...
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17.07.2020 14:04 Відповісти
наполняют и бюджет и говном- всю умань, месяц за ними тачками говно вывозят
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17.07.2020 14:09 Відповісти
держбюджету от этого ничего не перепадает.
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17.07.2020 14:55 Відповісти
Також Шмигаль показав якого приблизно розміру путіна без солі буде їсти виборець Зеленського на середню сім'ю з трьох осіб

Кабмин пока не определился, смогут ли в этом году хасиды приехать в Умань: у нас еще есть время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3738
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17.07.2020 14:06 Відповісти
первый през-еврей и единственный на почтение памяти бябьего яра не пришел теперь еще и хасидов не пустит. по ходу в израиле ему убежища никто не даст...
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17.07.2020 14:06 Відповісти
Почему первый? Украиной только евреи и правили. Других украинцы не признают.
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17.07.2020 14:08 Відповісти
проспись!
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17.07.2020 14:09 Відповісти
Вовочка - первый президент еврей в Украине.
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17.07.2020 14:42 Відповісти
С огнем играете, не тяните с ответом.
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17.07.2020 14:07 Відповісти
та вы шо, хотите, чтобы умань осталась не засранной? потом уманчане привыкнут к чистоте и не захотят ги доту пускать
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17.07.2020 14:08 Відповісти
Поскольку в Украине "хасидов" при власти уже больше, чем в Израиле, пусть они все едут туда.
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17.07.2020 14:08 Відповісти
Ойц, я вас умоляю... после того как завезли пару сотен тысяч соотечественников из пылающих регионов не впустить еще пару десятков тысяч ну почти родных? Ежедневный тест на корону за счет прибывающих, двухнедельная обсерация перед возвращением (можно и до), и проблема таки решена...
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17.07.2020 14:08 Відповісти
зато кабмин определился, что детям украинцев в школу ходить низзя - каронавирус))) а своим братьям разрешить свозить ковид со всего мира - пожалуйста, без проблем))) ну шо украинцы, зробылы разом?
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17.07.2020 14:09 Відповісти
Зелюки зовсім береги попутали.Які хасиди,яка ще комісія ?Чомусь на Паску і в Рамадан українці сиділи вдома і не шастали нікуди,то з якого дива хасиди в нас вище українців,що аж засідання спецкомісії по них вирішили проводити.
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17.07.2020 14:10 Відповісти
Их Новый год - не что иное как массовая пьянка-гулянка!
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17.07.2020 14:25 Відповісти
ортодоксальные районы в Израиле массово поражены коронавирусом. Они сопротивлялись карантину. Так что не знаю...
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17.07.2020 14:58 Відповісти
Хасидизм-это облегченный вариант иудаизма, сильно облегченный.Его суть-мало учиться,больше радоваться.Любители выпить и ещё кое-чего
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17.07.2020 14:58 Відповісти
Зараза заразу привезет. Даже израильтяне не любят этих ленивых трутней.
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17.07.2020 15:03 Відповісти
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
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17.07.2020 20:38 Відповісти
Судячи з висловлювань та відгуків євреїв як ізраїльських, так і українських, а також країн Європи і Америк, хасиди, здебільшого, ведуть себе у суспільстві, як "декласовані елементи"... ТОбто, будемо мать масове ігнорування санітарних правил... Нам ще не вистачало отримать штамми коронавірусу з усього світу, а також стать розповсюджувачами та "порталом обміну" ними, для всього світу... Не здохнуть хасиди, "переб"ються" один сезон... При СРСР вони такого святкування, взагалі, не мали.... Не вимерли ж?....
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17.07.2020 15:08 Відповісти
Та більша частина т.зв. поломників бомжи з Ізраїля !!!)))
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17.07.2020 15:32 Відповісти
Ну, якщо точно, то це - "релігійні фанатики - люмпени"... Нічого не роблять, тільки моляться, а живуть на пожертви від євреїв-філантропів... Ті ж самі "дервіші", тільки не мусульмани, а юдеї...
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17.07.2020 16:30 Відповісти
Ковидианские хроники .....
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1J88UX8M_OPLgL1PKhvtZZK8Au__MpJWnHDu3322G3Z-Cv1_fChcFhHwM
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR3dxpio4eL4K1-G0L6oZCaaZyuXmV2fWZ9pxybfNPvOKiifSjIvv4_OJr4
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
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17.07.2020 16:21 Відповісти
будете у нас га колыме...(с) может шмыгалюша нах к хасидам навсегда?!
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17.07.2020 20:19 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=2982758388429491 Дезинфекция хасидов в Израиле
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17.07.2020 20:25 Відповісти
 
 