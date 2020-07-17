Кабмін поки не визначився, чи зможуть цього року хасиди приїхати в Умань: у нас ще є час, - Шмигаль. ВIДЕО
Уряд усебічно розгляне питання про можливість приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош Ха-Шана й ухвалить зважене рішення.
Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи пропозицію народного депутата Антона Яценка заборонити цього року приїзд хасидів до Умані через COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно міста Умань у нас ще є час. Ми, якщо хочете з вашою участю, проведемо засідання відповідних комісій, у тому числі Державної комісії з техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання з усіх сторін і ухвалимо абсолютно зважене рішення", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.
Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.
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Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1J88UX8M_OPLgL1PKhvtZZK8Au__MpJWnHDu3322G3Z-Cv1_fChcFhHwM
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR3dxpio4eL4K1-G0L6oZCaaZyuXmV2fWZ9pxybfNPvOKiifSjIvv4_OJr4
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".