Кабмін поки не визначився, чи зможуть цього року хасиди приїхати в Умань: у нас ще є час, - Шмигаль. ВIДЕО

Уряд усебічно розгляне питання про можливість приїзду цієї осені паломників-хасидів на святкування іудейського Нового року - Рош Ха-Шана й ухвалить зважене рішення.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, коментуючи пропозицію народного депутата Антона Яценка заборонити цього року приїзд хасидів до Умані через COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно міста Умань у нас ще є час. Ми, якщо хочете з вашою участю, проведемо засідання відповідних комісій, у тому числі Державної комісії з техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання з усіх сторін і ухвалимо абсолютно зважене рішення", - сказав Шмигаль.

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Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.