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Нардепи йдуть на канікули: Разумков закрив третю сесію Ради дев'ятого скликання. ВIДЕО

У п'ятницю, 17 липня 2019 року, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії парламенту поточного скликання. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Після закриття засідання в залі пролунав державний гімн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі необхідності Рада оперативно збиратиметься під час канікул, - Разумков

Чергова четверта сесія Верховної Ради має розпочатися 1 вересня.

Автор: 

ВР (15025) канікули (90) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+12
...перетрудились, суки зелепузые
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17.07.2020 14:17
+10
Что бедолаги перетрудились ?
Бубочка тоже в очередной отпуск ?
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 7182
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17.07.2020 14:18
+7
Воно звикло одночасно - "працювати" та відпочивати...
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 990
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17.07.2020 14:23
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Правила форума Рада форумчан
...перетрудились, суки зелепузые
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17.07.2020 14:17 Відповісти
Під час загострення на фронті Верховна Рада має працювати цілодобово!
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17.07.2020 14:21 Відповісти
...під час загострення на розумовому фронті ти маєш вчасно приймати ліки замість того, щоб шаритися на Цензорі
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17.07.2020 14:24 Відповісти
17.07.20 14:14 Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля, - "слуга народа" Качура...
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17.07.2020 14:25 Відповісти
Что бедолаги перетрудились ?
Бубочка тоже в очередной отпуск ?
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 7182
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17.07.2020 14:18 Відповісти
Молодец, нехай летит.
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17.07.2020 14:20 Відповісти
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 6302
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17.07.2020 14:21 Відповісти
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 784
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17.07.2020 14:21 Відповісти
А шо то у нього написано? Склепаний в есесері?
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17.07.2020 14:28 Відповісти
...ага Тільки треба з'ясувати, за ГОСТом чи за росстандартом
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17.07.2020 14:30 Відповісти
Воно звикло одночасно - "працювати" та відпочивати...
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 990
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17.07.2020 14:23 Відповісти
Наче казали що канікул не буде. Збрехали?
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17.07.2020 14:30 Відповісти
Сводная команда "Айкокс-42" - уработалась....
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17.07.2020 14:30 Відповісти
Шоб ви більше у цю залу не повернулись! Грійте за державний кошт дупи на Канарах та Мальдівах, а ще краще залишіться там назавжди. Це українцям обійдеться дешевше, аніж те лихо, що ви наголосували.
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17.07.2020 14:42 Відповісти
Не знав, що на цензорі у журналістів ще 19рік, чи з бодуна, чи до того йдеться, п'яниця, бухаєте?????
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17.07.2020 15:24 Відповісти
Сьгодні люди заборонили ім міняти закон про мову , то вони почали комедію ламати типу на канікулах, а 21 числа зберуться підпільно щоб поміняти мову на москальский язик.
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17.07.2020 20:39 Відповісти
 
 