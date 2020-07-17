Нардепи йдуть на канікули: Разумков закрив третю сесію Ради дев'ятого скликання. ВIДЕО

У п'ятницю, 17 липня 2019 року, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії парламенту поточного скликання. Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Після закриття засідання в залі пролунав державний гімн.

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Чергова четверта сесія Верховної Ради має розпочатися 1 вересня.