"Батьківщина" оскаржить у Конституційному Суді ліквідацію старих і утворення 136 нових районів, - Тимошенко. ВIДЕО

Укрупнення районів, ухвалене сьогодні Верховною Радою, порушує чотири статті Конституції України.

Про це заявила Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Лідерка партії зазначила, що план влади "перекроїти" карту України прямо суперечить рішенню Конституційного Суду від 2001 року і порушує чотири статті Конституції.

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"Якщо ви зараз цей злочин чините, то ми йдемо в Конституційний суд. Ця вакханалія буде припинена", - заявила Юлія Тимошенко.