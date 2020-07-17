92-річний ветеран з російської Тюмені Інокентій Кузін порпається в сміттєвих баках. ВIДЕО
92-річний мешканець російської Тюмені, ветеран Другої світової війни Інокентій Кузін, змушений ритися в сміттєвих баках, щоб вижити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому ветерана зафіксували, коли він перебирав сміття, опубліковано в соціальних мережах.
Топ коментарі
+41 Серж Пир
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+35 Яр Холодний
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+31 Welt Schmerz
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http://argumentua.com/stati/kuda-podeval-narod-bogonosets-svoikh-kalek-pobeditei Куда подевал народ-богоносец своих калек-победитей?
(обережно, жесть!)
А з України на Соловки, слава Богу, інвалідів реальных не відправляли, я ще пам'ятаю з 70-х справжніх ветеранів та інвалідів Другої світової, на візках інвалідних, без рук та ніг, часто біля входу на базар дехто з нащасних просив грошей, але щоб висилати гнити на Соловки з міст, як це було на паРаші тодішній, РСФСР, такого не було.
нізабудім ніпрастім трам тарарам
са слизами на глазах, как грицца, трам тарарам
Етат день пабеди трам тарарам
как далиок он біл тра тарарам
Етат день пабеди, б...ь, трам тарарам
С ним регулярно встречаются первые лица региона. В 2016 году Иннокентий Иванович оказался среди 15 ветеранов отрасли, которым была вручена медаль "Геологоразведчикам-первопроходцам Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа".
ю
все выбрасывают без разбору в контейнеры, местами разноцветные, как и прежде выбрасывали, никто ничего не сортирует, вынося мусор из квартир. единственно, что при ремонтах заказывают прицепы для выноса строительного мусора, который выносят в строительных мешках. все остальное, как прежде.
верить в процвЯтание на рассее и тому, что вещают из зомби-ящика расски ********* могут только уж совсем больные на голову кацапсины.)так шта, дурачок, прекращай жрать говно. ))
От у кацапів кошерно з лопати жерти.
І ще от приклад - з дитинства лічилка (російською!) "Шол хахол - насрал на пол, шол кацап - зубами цап".
"Любили" вас в Україні завжди, і за совка теж.
Хотя есть и За отвагу, и ща оборону Кавказа...
Ну один *** стоят гроши..
мне кажется, что ютуборя, посадят на кол как пропогандона фашизма
ВОВ стали получать около 53 тысячи, а фронтовики без инвалидности, 51 тысячу
рублей, другие участники войны получают около 35,5 тысяч рублей, а
жители блокадного Ленинграда - по 33,5