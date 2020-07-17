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92-річний ветеран з російської Тюмені Інокентій Кузін порпається в сміттєвих баках. ВIДЕО

92-річний мешканець російської Тюмені, ветеран Другої світової війни Інокентій Кузін, змушений ритися в сміттєвих баках, щоб вижити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому ветерана зафіксували, коли він перебирав сміття, опубліковано в соціальних мережах.

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Автор: 

бідність (143) ветерани (1086) парад (396) росія (65883)


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Топ коментарі
+41
Если бы не он не порылся, там рылись бы солдаты НАТО )))
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17.07.2020 15:50
+35
Приїхали німецькі пенсіонери в колишній Кенігсберг. Походили по вулицях, згадали молодість... Потім один другому каже:
- Слухай, Віллі! А ти не знаєш, з ким це росіяни після 1945-го, тут, воювали? Бо як ми звідси ішли, то руїн менше було...
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17.07.2020 16:14
+31
"Уважение к дилдам" 80 лвл.
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17.07.2020 15:45
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Сторінка 2 з 2
Хто не читав, почитайте про інвалідів (ампутантів, сліпих та інших безповоротно скалічених), яких після війни масово зібрали по містах та відправили на Соловки та до інших "домов инвалидов" (фактично концтаборів), щоб вони "не портили своим видом советскую действительность".
http://argumentua.com/stati/kuda-podeval-narod-bogonosets-svoikh-kalek-pobeditei Куда подевал народ-богоносец своих калек-победитей?

(обережно, жесть!)
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17.07.2020 16:20 Відповісти
Жесть та приклад нелюдяності совка та підаРашек.

А з України на Соловки, слава Богу, інвалідів реальных не відправляли, я ще пам'ятаю з 70-х справжніх ветеранів та інвалідів Другої світової, на візках інвалідних, без рук та ніг, часто біля входу на базар дехто з нащасних просив грошей, але щоб висилати гнити на Соловки з міст, як це було на паРаші тодішній, РСФСР, такого не було.
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17.07.2020 18:20 Відповісти
жопа

92-річний ветеран з російської Тюмені Інокентій Кузін порпається в сміттєвих баках - Цензор.НЕТ 9113
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17.07.2020 16:26 Відповісти
А що ВНИЗУ?Там же "цікавіше" повинно буть...
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17.07.2020 18:26 Відповісти
Япония всю войну держала нейтралитет с кацапами, за что и получила. Ветераны давно на кладбище, а этот дед с медалями заслужил именную мусорную урну для харчевания.
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17.07.2020 16:27 Відповісти
Якби Японія вдарила зі сходу то від СССР нічого б не залишилось. Грав якось за них в Hearts of Iron 4. Закінчується все японсько-німецьким кордоном по Кавказу.
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17.07.2020 16:45 Відповісти
не по кавказу а по линии А-А. т.е. по прямой проведенной от архангельска до астрахани.
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17.07.2020 16:50 Відповісти
возле муссрных баков поставить стульчики и подписать - только для ветеранов-
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17.07.2020 16:54 Відповісти
День пабеді трам тарарам
нізабудім ніпрастім трам тарарам
са слизами на глазах, как грицца, трам тарарам
Етат день пабеди трам тарарам
как далиок он біл тра тарарам
Етат день пабеди, б...ь, трам тарарам
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17.07.2020 16:35 Відповісти
За что воевал (жить в нищете ради блага БОЯР), то и получил!
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17.07.2020 16:49 Відповісти
так он по ходу воевал, если воевал конечно за то чтобы русня отжала половину сахалина и островов у Ниппона. К стати сомневаюсь я что это его награды. У него орден боевого красного знамени это офицерский орденпо рангу как звезда героя и награждались им только геройские военные. Так вот он вверху носился, выше медалей.
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17.07.2020 16:59 Відповісти
не важно "ряженный" он или ветеран, МЫ ВСЕ ПОЛУЧАЕМ, ТО ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕМ (согласны или несогласны, понимаем или не понимаем это, но на самом деле справедливость, точнее воздаяние существует и безжалостно подводит свои итоги)!
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17.07.2020 17:03 Відповісти
это универсально и применимо ко всему и всем!
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17.07.2020 17:06 Відповісти
Однако пенсия у ветерана ВОВ 45000 рублей. . Может ключи уронил, или телефон. А может это у него такое хобби. Или деменция.
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17.07.2020 16:51 Відповісти
Ветеранов Вовки? Это ты так про фюрера русни?
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17.07.2020 17:14 Відповісти
Ты зря время теряешь. Выгляни в окно. Видишь, тебя негры ждут. Иди ботинок полижи.
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17.07.2020 17:20 Відповісти
Я вот думаю. Почему на лицах покойников, почти всегда, такое спокойствие, умиротворение, даже улыбка застывает на лице. Видимо, перед самой смертью, боль отступает, наступает мир, покой, блаженство, и время останавливается для него. И он счастливый уходит в вечность где нет понятия времени. А каково это умирать, фашисту или националисту. Он же, осознаёт, что вокруг него враги, что всё плохо, кругом фюреры и мартышки. Это хорошо, что ты усы сбрил. А то твой оскал, да ещё с длинными усами, напугает людей.
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17.07.2020 17:35 Відповісти
Ты не думай, зверек. За тебя думает твой фюрер. Будешь много думать - посадят.
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17.07.2020 17:37 Відповісти
Иннокентий Кузин - легендарный человек в нефтегазовой отрасли. Он является первооткрывателем Новопортовского месторождения газа, первооткрывателем нефти на Ямале.
С ним регулярно встречаются первые лица региона. В 2016 году Иннокентий Иванович оказался среди 15 ветеранов отрасли, которым была вручена медаль "Геологоразведчикам-первопроходцам Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа".
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17.07.2020 16:51 Відповісти
витірани фтарой міравой
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17.07.2020 16:54 Відповісти
Все расходы идут на действующую армию и полициhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1210737899278297&set=p.1210737899278297&type=3&av=100010262946037&eav=AfbfZ3Zcj2st-7ajPUyzGMplnT6n7iEcQ-r6mQpUrBehTe-Qb0BFa-6aEDSeyZHRQEM&__cft__[0]=AZVBx2TM1VwjB4eyJGGKYMJ7hhyzKcphSmQ8qokR3S5ecGesXCtG9DRwCYRfpG94nwxH6IEehYeTytU1WGaJj_M0exyyCoyXHvk_SAD1CtKbvv3FmUjvDrW1hM7r7KEckjrQKy5H4aM4Op4T7XMtltBit3TpKbJRtcgupWyPgrPxI1mgusheGeDhbQ8iXLGQ1u_LFifmJgYLU45j04zxnNFnfT0TToXjFH8Xe-S2ByJcsA&__tn__=R]-R 92-річний ветеран з російської Тюмені Інокентій Кузін порпається в сміттєвих баках - Цензор.НЕТ 1148
ю
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17.07.2020 17:05 Відповісти
этот цыплёнок вне конкуренции
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17.07.2020 21:51 Відповісти
Он легендарный не потому что первооткрыватель нефти на Ямале...а потому что несмотря на все свои награды и звания а также почтенный возраст, роется в помойках...Ну,расея! Так то ты вознаграждаешь своих сыновей? Что уж говорить об простых людях..
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17.07.2020 19:19 Відповісти
Я давно обратил внимание, что для Украинцев, мусорный контейнер, является объектом повышенного внимания. Какое то культовое, сакральное значение заложено в сознании Украинца. Живых людей, они иногда в него кидают, и смотрят на мусорный ящик с волнением, как на икону в церкви. А на россии, там как то, попроще. Ну ящик и ящик. Я там однажды нашёл набор иголок к патефону в металлической коробочке. А из разбитого зеркала однажды сделал самодельный калейдоскоп.
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17.07.2020 17:19 Відповісти
так ты там рылся?? и в самую середину нырял?
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17.07.2020 17:25 Відповісти
Ну да. Нырять не нырял, но заглядывал неоднократно, и даже без перчаток.
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17.07.2020 17:37 Відповісти
ковыряйся дальше...только поосторожней много конкурентов...опасайся дворников...могут больно побить
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17.07.2020 17:40 Відповісти
Спасибо.
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17.07.2020 17:53 Відповісти
Брешешь, немчура! Это в каком году ты видел контейнер с иголками?
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17.07.2020 18:40 Відповісти
2012-2015, точно не помню, но в начале осени. Люди ремонт крыши в частном доме закончили. Там бывает такой антиквариат с чердаков.
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17.07.2020 18:51 Відповісти
Ага. И где это на Расии в мусорный контейнер не выбрасывают пищевых отходов?
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17.07.2020 19:11 Відповісти
Да нигде, давно уже. Органику обязательно в отдельные контейнеры. А пластмассы, картон и метал, тоже должны, раздельно собирать, но тут как то не очень получается.
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17.07.2020 22:33 Відповісти
Ты где в последний раз в Расии был?
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18.07.2020 08:47 Відповісти
Что за бред ты несёшь, убогий, насчёт рассеи? Выбрасывают и в масквабаде да сих пор все вместе, не смотря на что, что в некоторых местах поставили разноцветные контейнеры для разборного мусора... Что уж говорить о сраном кацапо-ордынском Замкадье...
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18.07.2020 18:03 Відповісти
Ты судя по наборам фотографий, выставленных выше, хоть и мусорных дел мастер, но или не видел, или врёшь. Внутри мкадья мне не довелось побывать, а в замкадье и в южном и в западном направлении, городские мусорки раздельные. Память у меня не очень на даты, но лет 5-6 назад, была начата кампания по строительству мусороперерабатывающих заводов, тогда же и раздельный сбор был организован. Да есть и факты халатного отношения граждан к этому вопросу, но органические отходы уже привыкли высыпать в отдельные контейнеры.
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18.07.2020 20:06 Відповісти
дурак ты и не лечишься. я внутри мкадья, как ты говоришь, живу с начала 80-х безвылазно.)) идиот, я отсюда тебе и пишу под прокси. )))
все выбрасывают без разбору в контейнеры, местами разноцветные, как и прежде выбрасывали, никто ничего не сортирует, вынося мусор из квартир. единственно, что при ремонтах заказывают прицепы для выноса строительного мусора, который выносят в строительных мешках. все остальное, как прежде.
верить в процвЯтание на рассее и тому, что вещают из зомби-ящика расски ********* могут только уж совсем больные на голову кацапсины.)так шта, дурачок, прекращай жрать говно. ))
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18.07.2020 21:40 Відповісти
свинособака, твои лазания по помойкам точно никого не интересуют.
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17.07.2020 17:25 Відповісти
А живешь ты в картонной коробке из под телевизора рядом с волшебным помойным ящиком...
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17.07.2020 18:37 Відповісти
Так у кожної нації свої культи, вірування, ідеали.
От у кацапів кошерно з лопати жерти.
І ще от приклад - з дитинства лічилка (російською!) "Шол хахол - насрал на пол, шол кацап - зубами цап".

"Любили" вас в Україні завжди, і за совка теж.
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17.07.2020 19:06 Відповісти
Украинские ветераны на помойкам не ходят. У них просто нет сил до помоек дойти .
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17.07.2020 17:22 Відповісти
Странно, а почему ордена не отжали и не продали коллекционерам?
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17.07.2020 17:24 Відповісти
У деда наигруди одни юбилейки, которые по 10 гривен на аукционе не берут..
Хотя есть и За отвагу, и ща оборону Кавказа...
Ну один *** стоят гроши..
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17.07.2020 19:02 Відповісти
так медальки, снятые с убитых товарищей, можно в ломбардик, на аукциончик....
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17.07.2020 17:37 Відповісти
Так живуть переможці.
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17.07.2020 18:06 Відповісти
Ось така вона справжня РФ.
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17.07.2020 18:18 Відповісти
Дед попутал мусорный ящик с бункером путлера - хотел поблагодарить плешивого карлика за счастливую и сытую старость.
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17.07.2020 18:22 Відповісти
дИды вАивали. хфашизм не пройдеть... Россияне-вы "Дауны"!!!
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17.07.2020 18:28 Відповісти
Это неправильный дед. У него в попе палочка не торчит!
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17.07.2020 18:41 Відповісти
Что то даже не жалко-что построил тем и пользуется
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17.07.2020 19:35 Відповісти
Это психическое. С каждым может случится, никто после 80-ти не застрахован...
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17.07.2020 19:50 Відповісти
А че б и до 80 туда не заглянуть? Я вот выброшеные окна подобрал, дверь в подъезе застеклил...
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17.07.2020 20:51 Відповісти
Можно подумать у нас ветераны ни в чем себе не отказывают. В раше пенсии повыше наших будут, хотя и цены тоже.
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17.07.2020 20:45 Відповісти
paИсия не может победить пьянство, а вы о дидах.
мне кажется, что ютуборя, посадят на кол как пропогандона фашизма
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17.07.2020 21:55 Відповісти
Возможно дед в силу старческого маразма такое делает, НО страна, а скорее недострана, торгующая нефтью и газом, имеющая в недрах огромное количество ресурсов и всю таблицу менделеева, устанавливает у себя в стране минимальную зароботную плату даже на 10$ ниже чем в Украине, а на каждом углу орет, что хохлы нищеброды, хотя бы побеспокоялась о таких стариках, что бы они хоть по мусоркам не лазили...
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17.07.2020 22:01 Відповісти
С 01.01.2019 года, инвалиды
ВОВ стали получать около 53 тысячи, а фронтовики без инвалидности, 51 тысячу
рублей, другие участники войны получают около 35,5 тысяч рублей, а
жители блокадного Ленинграда - по 33,5
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17.07.2020 22:09 Відповісти
Ну что бы руцкий делал если бы не сп..издел?53 тыс.. гришь? а что ж он по помойкам роется? Деньги, что ли на похороны откладывает?
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18.07.2020 01:04 Відповісти
Гугл есть? Ума не надо.
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18.07.2020 20:16 Відповісти
деды сосали-могут повторить
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17.07.2020 22:53 Відповісти
Я хотел бы уточнить ветеран чего? 2020-92= 1928. Чувак 1928 года рождения, т.е. в 1941 ему было 13 лет, а в 1945 - 17!
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18.07.2020 07:38 Відповісти
Так в 17 и відправляли на фронт.
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18.07.2020 10:21 Відповісти
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