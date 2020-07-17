92-річний ветеран з російської Тюмені Інокентій Кузін порпається в сміттєвих баках. ВIДЕО

92-річний мешканець російської Тюмені, ветеран Другої світової війни Інокентій Кузін, змушений ритися в сміттєвих баках, щоб вижити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому ветерана зафіксували, коли він перебирав сміття, опубліковано в соціальних мережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти провели в Криму відразу два військові паради. ФОТО