Журналісти опублікували записи розмов фігурантів "справи Марченка": Вони собі там кишені набивають, нах#й, а ти за цю х#йню п#зди отримуєш. ВIДЕО

Журналісти отримали доступ до записів розмов з кабінетів Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України - структури Міноборони - які, ймовірно, мають стосунок до так званої "справи Марченка" і розповіли, як для армії розробляють новий бронежилет, який вже не пройшов перші випробування.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали доступ до повних не оприлюднених раніше розмов з їхніх кабінетів. І от пряма мова одного з них щодо ситуації, що склалася:

"Цілий міністр оборони – йому робити не**й, переживати: здасться сьогодні "Темп" чи не здасться. Вони собі там кишені набивають, на**й, нашими з вашими руками – а ти ще за цю ху**ю пи**и отримуєш"", - йдеться в повідомленні.

Також Єгошина наводить цитату іншого підозрюваного, щодо йди власноруч перевірити - прострілюється мокрий "кевлар" чи ні:

"Потім цим бити ось так по обличчю "Темпу" чи будь-кого. І розповідати, що ви – лайно. Ви не маєте права за законом. Ви потім тільки програєте, самі себе чпокнете".

"Вважаю, що самі підозрювані дуже чітко описали ситуацію. І жалкую, що вони не говорили цього публічно раніше. Аналіз цього великого масиву записів вказує на те, що закупівлею опікувалося вище керівництво Міністерства оборони, яке могло здійснювати тиск на військовослужбовців, відповідальних за прийом виробів щодо прискорення цього процесу, а також, про те, що всі військові, які отримали зрештою підозру, усвідомлювали можливі проблеми із закупленими партіями, проте деякі з них могли бути введені в оману самим виробником. Те, що це тільки деякі з військових - дуже важливо", - зазначає журналістка.

За словами Єгошиної, журналісти провели експеримент в тирі – випробовували ці бронежилети на міцність в набагато м'якших умовах.

"Результати - вражають. І це - дуже тривожний сигнал. Адже якщо виробник плутається в показах і спочатку каже, що не захистив партію бронежилетів 2019 року від вологи, бо від нього цього не вимагали, а потім заявляє, що все ж почав їх захищати, то для мене це означає тільки одне: де наразі бронежилети з партій попередніх років та чи достатньо ми захистили наших захисників?" - зазначила журналістка.

У червні 2019 року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка.