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Журналісти опублікували записи розмов фігурантів "справи Марченка": Вони собі там кишені набивають, нах#й, а ти за цю х#йню п#зди отримуєш. ВIДЕО

Журналісти отримали доступ до записів розмов з кабінетів Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України - структури Міноборони - які, ймовірно, мають стосунок до так званої "справи Марченка" і розповіли, як для армії розробляють новий бронежилет, який вже не пройшов перші випробування.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали доступ до повних не оприлюднених раніше розмов з їхніх кабінетів. І от пряма мова одного з них щодо ситуації, що склалася:

"Цілий міністр оборони – йому робити не**й, переживати: здасться сьогодні "Темп" чи не здасться. Вони собі там кишені набивають, на**й, нашими з вашими руками – а ти ще за цю ху**ю пи**и отримуєш"", - йдеться в повідомленні.

Також Єгошина наводить цитату іншого підозрюваного, щодо йди власноруч перевірити - прострілюється мокрий "кевлар" чи ні:

"Потім цим бити ось так по обличчю "Темпу" чи будь-кого. І розповідати, що ви – лайно. Ви не маєте права за законом. Ви потім тільки програєте, самі себе чпокнете".

"Вважаю, що самі підозрювані дуже чітко описали ситуацію. І жалкую, що вони не говорили цього публічно раніше. Аналіз цього великого масиву записів вказує на те, що закупівлею опікувалося вище керівництво Міністерства оборони, яке могло здійснювати тиск на військовослужбовців, відповідальних за прийом виробів щодо прискорення цього процесу, а також, про те, що всі військові, які отримали зрештою підозру, усвідомлювали можливі проблеми із закупленими партіями, проте деякі з них могли бути введені в оману самим виробником. Те, що це тільки деякі з військових - дуже важливо", - зазначає журналістка.

За словами Єгошиної, журналісти провели експеримент в тирі – випробовували ці бронежилети на міцність в набагато м'якших умовах.

"Результати - вражають. І це - дуже тривожний сигнал. Адже якщо виробник плутається в показах і спочатку каже, що не захистив партію бронежилетів 2019 року від вологи, бо від нього цього не вимагали, а потім заявляє, що все ж почав їх захищати, то для мене це означає тільки одне: де наразі бронежилети з партій попередніх років та чи достатньо ми захистили наших захисників?" - зазначила журналістка.

У червні 2019 року  глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року  п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка.

Автор: 

Міноборони (7456) Бронежилет (157) Марченко Дмитро (37)


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Топ коментарі
+26
Журналисты опубликовали записи разговоров фигурантов "дела Марченко": Они себе там карманы набивают нах#й, а ты за эту ху#ню пи#ды получаешь - Цензор.НЕТ 1193
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17.07.2020 15:56
+14
Всё правильно сказали... кому война а кому мать родная. Генералы себе карман набивают а простой солдат умирает.
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17.07.2020 15:58
+10
слушайте!.. вы задолбали инфофекалии Бигуса размазывать по эфиру!.
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17.07.2020 16:33
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Журналисты опубликовали записи разговоров фигурантов "дела Марченко": Они себе там карманы набивают нах#й, а ты за эту ху#ню пи#ды получаешь - Цензор.НЕТ 1193
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17.07.2020 15:56 Відповісти
Это Порошенко дал залог 19 миллионов, чтобы вытащить Марченко, чтобы тот не рассказал о роли тогдашнего главнокомандующего-мародера. Взули армию на 3 ярда, рискуя жизнью бойцов. Вишенка на торте - волонтеры собирали Марченку, а оказалось, что у него куча неучтенной недвижимости. Но цензор мягко обошел тему
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17.07.2020 16:30 Відповісти
Соєві виродки спамлять, бо правда очі коле
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17.07.2020 16:59 Відповісти
Уточню, собирали пороховатные волонтеры. Половина из порошенковских волонтеров - это аферисты, например, некая Мирошниченко.
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17.07.2020 17:44 Відповісти
Броники из армии отозвали?
Или пленки деркача не привлекают должного внимания?
Можно ещё по свинарчукам повторно кино прокрутить)))
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17.07.2020 18:19 Відповісти
Уточню, собирали пороховатные волонтеры. Половина из порошенковских волонтеров - это аферисты, например, некая Мирошниченко.
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17.07.2020 19:47 Відповісти
Якщо голосував з Свинорига - то готуйся жити в коричневій теплій субстанції, яку твій "патріотичний" соєвий олігарх називає шоколадом.
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17.07.2020 16:56 Відповісти
До голосу розумних підказок вони не прислуховуються - це точно.Але ж можна домогтися їх відставки! Чи ліньки?
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17.07.2020 17:13 Відповісти
Брешешь как дышишь
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18.07.2020 00:06 Відповісти
Всё правильно сказали... кому война а кому мать родная. Генералы себе карман набивают а простой солдат умирает.
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17.07.2020 15:58 Відповісти
а простой хирург режет

а простой астроном в телескоп смотрит
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17.07.2020 16:04 Відповісти
меньше бы генералы воровали, больше бы было бронежелетов для солдат и более качественных. А значит, больше бы жизней солдат сбереглось на фронте.
Прямая зависимость.
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17.07.2020 16:13 Відповісти
Прямая зависимость между классом защиты бронежилетов и количеством военослужащих ими обеспеченных...
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17.07.2020 16:21 Відповісти
в пустыне Сахарев вообще никто ничего неворует.

Не скажешь, почему там нихрена не добавляется ?
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17.07.2020 16:30 Відповісти
та суть дела вообще не в этом. броники пробиваются при намоченном кевларе. в подводные войска они явно не годятся но а у нас не тропики. попробуй еще проливной дождь найти. этот деффект вполне себе устраняется накидкой от дождя.
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18.07.2020 12:21 Відповісти
Ещё один Бигус ?
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17.07.2020 16:03 Відповісти
Хтось чув, що армію забезпечили новими броніками ?
Чи ті самі туди ж повіддавали.
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17.07.2020 16:16 Відповісти
Це все провокація агентів кремля і п'ятої колони. Давно відомо що сизоносий гецьман не крав на армії, а якщо до крадіжок причетні якісь генерали - то вони підло за спиною кучерявого лідера набивали свої кишені грішми, він нічого не знав.
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17.07.2020 16:17 Відповісти
Класс защиты Вид оружия
1 Револьвер «Наган», Пистолет Макарова ( ПМ)
2 Пистолет ПСМ, Пистолет Токарева (ТТ)
3 Автомат АК-74, Автомат АКМ
4 Автомат АК-74
5 Автомат АКМ
5а Автомат АКМ
6 Винтовка СВД
6а Винтовка СВД
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17.07.2020 16:19 Відповісти
https://pro-spec.ru/poleznaya-informaciya/115-klassy-bronezhiletov-vybor-bronezhileta
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17.07.2020 16:20 Відповісти
Бредово))
4й класс, 762*39, АК-47, пуля ЛПС, держит и должна.
Тоже самое, только пуля БЗ, не держит и не должна.
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17.07.2020 18:22 Відповісти
Запости ты таблицу и источник информации, а можешь разметить ссылку на свои документы, по которым видно, что ты - эксперт.
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17.07.2020 23:49 Відповісти
Я не эксперт, я шесть лет назад проверял это опытным путем, в блиндаже, в новойайдарском районе. А потом чуть почитал.
А эксперт - это ты!
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18.07.2020 00:15 Відповісти
У тебя, как, со здоровьем всё в порядке? Я привёл ссылку на то, откуда я взял информацию?
Расскажи, как эксперт, методику проверки бронежилета, которую ты использовал при проверке?
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18.07.2020 00:21 Відповісти
Мне лениво с телефона искать и вставлять ленивым ссылки)))
Мы без методик проверяли. 10 метров, длинна блиндажа, практически в упор. Бронеплиты без чехла. Поищи ещё ссылки, а не рекламный текст.
Удачи.
Четвертый класс не должен держать Б/БЗ.
Кстати на эту тему при предвласти "зраду" разгоняли,мол автомат не держит.
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18.07.2020 00:30 Відповісти
Когда произносишь "Бредово))", то должен это обосновать, а методики для того и придуманы, чтобы проверять бронежилеты на соответствие заданным критериям, а не по критерию - нравится - не нравится.
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18.07.2020 00:37 Відповісти
Йо!
Ты умён! Не по годам)))
Почитал статью, принял ее по критерию "нравится")))
Если бы мне нужно было бы тебя переубедить, то может обосновать, но мне практически пох, я тебе дал возможность задуматься, а ты ссылки найти просишь.
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18.07.2020 08:03 Відповісти
Для того, чтобы знать значение слов экспертиза, методика и первоисточник необходимо иметь ум?
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18.07.2020 09:30 Відповісти
Кому и кобыла - невеста(с)
У некоторых гидрант слово "концерн" прочитать не может.
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18.07.2020 09:57 Відповісти
Ты - адекватный, если хочешь остаться правым любой ценой?
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18.07.2020 09:59 Відповісти
Я тебе написал как есть:
Четвертый класс не держит и не должен держать пулю БЗ патрона 762*39.
Ты же упёрся в тему:"а убедите меня"
Я не адекватный)))
Я не буду убеждать.
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18.07.2020 11:37 Відповісти
"как есть" для меня достоверно, если это кто-то сказал из "порохоботов", а ты ещё должен доказывать, что - адекватный.
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18.07.2020 11:41 Відповісти
Судя по прапору - лукаботы тебе ближе)))
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18.07.2020 12:07 Відповісти
Судя по вранью, ты - зеб, "пулемётящего" словами, не понимая из смысла или перевирая его.
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18.07.2020 14:42 Відповісти
Я не соврал, а сообщил тебе про четвертый класс)))
Зебилом и близко никогда не был.
А ты таки лукабот))
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18.07.2020 15:53 Відповісти
Объясню пошагово, ты соврал в том, что я дал данные по бронежилетам, а не процитировал ссылку.
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18.07.2020 18:44 Відповісти
У тебя не верещук фамилия?
У тебя есть мой опыт со слов и гугуль.
Но ты, Лукабот, ведёшь себя как кандидат в мэры Киева
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18.07.2020 19:44 Відповісти
Ты два раза догадался, прозорливый, я даже ссылку на твою экспертизу не попрошу, осталось тебе догадаться, что я дал ссылку на классы бронежилетов.
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18.07.2020 20:25 Відповісти
Да, вот из-за таких верующих читатели интернета и избрали себе в апреле прошлого гидранта.
Да, Лукабот?
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19.07.2020 00:32 Відповісти
"Крысы придумали мир для крыс,
И для них он совсем неплох.
Живи себе по крысиным законам,
И будешь жить как бог.
Крысы не любят других миров,
Хотя их манит высь.
Поскольку в своей норе они боги,
В других мирах их держат за крыс..."©
))
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17.07.2020 16:20 Відповісти
Сколько воинов погибло по вине этих поддонков, без колебаний ставить негодяев к стенке, при чем, в числе первых головнокомандувача, и по нисходящей всех предателей Украины.
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17.07.2020 16:31 Відповісти
Партия солидарности с Путиным, главарь - мародер
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17.07.2020 16:31 Відповісти
слушайте!.. вы задолбали инфофекалии Бигуса размазывать по эфиру!.
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17.07.2020 16:33 Відповісти
А если правда, ты готов сьесть свой оьрезаный ухй?
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17.07.2020 19:18 Відповісти
А если брехня ты готов състь свой?
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18.07.2020 00:08 Відповісти
Так а сейчас в армии какие бронежелеты?
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17.07.2020 16:42 Відповісти
Ті ж самі.Ці інфопомиї спеціально вкинуті,щоб тримати зелохів в тонусі.
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17.07.2020 17:27 Відповісти
Від кожного мародера смердить трупами...І ніякі заклинання на кшталт "армія-мова-віра" той сморід не розженуть...
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17.07.2020 16:46 Відповісти
А ти не подумав про те,чому цих записів не було,коли розслідувалася кримінальна справа про бронежилети і ці записи могли допомогти слідству?Відповідь напрошується проста - їх на той час просто не існувало.
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17.07.2020 17:35 Відповісти
скоріш за все, існували - але записи, видать, нелегальні. А нелегальні записи дуже легко "поправити" - є такі технології. Бо такі записи в доказову базу звинувачення не підуть, і навіть на експертизу не підуть. Ними, "правленими", можна маніпулювати через "розслідувачів".
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17.07.2020 17:55 Відповісти
Только перестать стрелять?)))
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17.07.2020 18:24 Відповісти
Президенти змінюються, бариги при лямпасах залишаються! Вдягти цих лампасоносців в ці жилети та випробувати на них!
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17.07.2020 16:54 Відповісти
між іншим, Марченко випробував на собі. В самій гарячій точці: в ДАП.
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17.07.2020 17:56 Відповісти
"Иванов сказал Васадзе, что Зубрильцев - ни то, ни сё!"
Прежде чем постить - научитесь новости писать!
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17.07.2020 18:16 Відповісти
Этого не может быть, вы фсьо врьоте и ваши доказательства - не доказательства, т.к. предыдущая власть была самая честная и патриотичная
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17.07.2020 19:03 Відповісти
Зег@вно случайно сказало правду )))
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18.07.2020 00:09 Відповісти
Власть только в монархии в руках у одного человека. Ну или в расеи. А у нас парламентско- президентская.
Зелю, вероятно, уже есть за что посадить.
А Венедиктова сосет у пороха. Картины, ага)))
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18.07.2020 00:19 Відповісти
Да, Владимир Владимирович, я справляюсь, под Иловайском уничтожаю добробаты, в Минске подписываю капитуляцию, поставляю бракованные бронежилеты в ВСУ, взрываю склады с боеприпасами на миллиарды долларов. Мы с вами в этом солидарны. Жму руку, обнимаю
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17.07.2020 19:52 Відповісти
Зег@вно забыло дописать: «а также приседаю и заглядываю в глаза»
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18.07.2020 00:11 Відповісти
https://politics.comments.ua/news/scandal/peticiya-ob-otstavke-zelenskogo-nabrala-nuzhnoe-kolichestvo-podpisey-za-devyat-dney-656519.html Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней
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17.07.2020 22:30 Відповісти
Шота зез@лупщики заткнулись и не комментируют. Шо случилось, брехливые зеленые крысы?
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18.07.2020 00:13 Відповісти
мокрый кевлар простреливается. это уже всем понятно. но тех условия под бронежилеты писались для сухого состояния. нет полноценной замены кевлару. нет такого материала. Возможно кевлар и бронепластину нужно запаять в плотный полиэтилен. все совершенствуется, и броник в том числе. Получал ли кое кто откат от производителя -вполне может быть. Только шить это генералу со сьемной квартиры - нууу... белыми ж все нитками. А белым по белому только вишиванки хороши.
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18.07.2020 11:50 Відповісти
 
 