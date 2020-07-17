"Проєкт Бужанського - про недискримінацію, а не про мову. Він не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, присутнього у нас останніми роками", - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав мітинги на підтримку української мови формою фашизму "присутнього у нас останніми роками".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму блозі одеський активіст Сергій Стерненко і публікує відеозапис виступу Гетманцева в ефірі 4 каналу.

"Ми всі розуміємо, що проєкт Бужанського про недискримінацію, а не про мову. Українська мова жодним чином не обмежується. Навпаки, людям, які говорять різними мовами, надаються рівні можливості. Тому, я абсолютно підтримую цей законопроєкт. Він точно не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, який був присутній у нас протягом останніх років", - сказав Гетманцев.

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