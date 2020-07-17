"Проєкт Бужанського - про недискримінацію, а не про мову. Він не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, присутнього у нас останніми роками", - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав мітинги на підтримку української мови формою фашизму "присутнього у нас останніми роками".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму блозі одеський активіст Сергій Стерненко і публікує відеозапис виступу Гетманцева в ефірі 4 каналу.
"Ми всі розуміємо, що проєкт Бужанського про недискримінацію, а не про мову. Українська мова жодним чином не обмежується. Навпаки, людям, які говорять різними мовами, надаються рівні можливості. Тому, я абсолютно підтримую цей законопроєкт. Він точно не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, який був присутній у нас протягом останніх років", - сказав Гетманцев.
Топ коментарі
+104 Who’s Here
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+93 саша паламарчук
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+79 саша паламарчук
показати весь коментар17.07.2020 18:12 Посилання
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Разворовали заводы, ограбили людей с курсом и депозитами, теперь очередь за школами, а когда население против, фашисты кричат это фашизм.
Так давайте тогда вводить квоты во власть по национальному признаку, тогда все украинцами станут, лишь бы грабить и убивать население.
Ніяких їм квот на радіо! Навіть за їхні гроші! В Україні має бути лише УКРАЇНСЬКИЙ інформаційний простір.
Колишній помічник народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [
Виступає за відновлення водопостачання до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) тимчасово окупованого Криму із материкової України
Такі вони, слуги ... не народа українського точно