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"Проєкт Бужанського - про недискримінацію, а не про мову. Він не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, присутнього у нас останніми роками", - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав мітинги на підтримку української мови формою фашизму "присутнього у нас останніми роками".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму блозі одеський активіст Сергій Стерненко і публікує відеозапис виступу Гетманцева в ефірі 4 каналу.

"Ми всі розуміємо, що проєкт Бужанського про недискримінацію, а не про мову. Українська мова жодним чином не обмежується. Навпаки, людям, які говорять різними мовами, надаються рівні можливості. Тому, я абсолютно підтримую цей законопроєкт. Він точно не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, який був присутній у нас протягом останніх років", - сказав Гетманцев.

Читайте також: Законопроєкт Бужанського про мову, швидше за все, не розглядатимуть сьогодні, - "слуга народу" Мошенець

Автор: 

російська мова (314) Слуга народу (2817) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+104
"Проект Бужанского о не дискриминации, а не о языке. Он не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние года", - "слуга народа" Гетьманцев - Цензор.НЕТ 5052
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17.07.2020 18:09
+93
ПНХ урод зелений!
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17.07.2020 18:09
+79
"Проект Бужанского о не дискриминации, а не о языке. Он не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние года", - "слуга народа" Гетьманцев - Цензор.НЕТ 3616
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17.07.2020 18:12
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"Проєкт Бужанського - про недискримінацію, а не про мову. Він не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, присутнього у нас останніми роками", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1193
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18.07.2020 15:40 Відповісти
Ні пане Гетьманцев шовініст і фошист це як раз ви. Україньці не вимогають україньської мови за межами України, це ви хочете щоб кругом була тільки росия.
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18.07.2020 16:43 Відповісти
За мовним питанням в Україні стоїть ФСБ.
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18.07.2020 17:03 Відповісти
Запретить всем политикам открывать рот в сторону языковой темы! Любым. И неважно за какой язык они радеют. В обществе должна вестись пропаганда, подкреплённая на гос. уровне, что поддержка таких политиков= зашквар. Хватит превозносить бездарных бездарей и крикунов в ранг управленцев страной, нужно поддерживать тех, кто успешно занимается проблемами конкретных людей и не отвлекается на популизм.
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18.07.2020 18:14 Відповісти
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19.07.2020 06:03 Відповісти
Ох и гандон штопаный этот гетьманцев. Зелебобики сделали всех разом.
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18.07.2020 21:35 Відповісти
Ці слуги в якій країні живуть,вони що не знають що в нас є тіки дискримінація української мови,а не російської. Вони що там насправді всі не далекі.
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18.07.2020 22:18 Відповісти
Ці слуги в якій країні живуть,вони що не знають що в нас є тіки дискримінація української мови,а не російської. Вони що там насправді всі не далекі.
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18.07.2020 22:19 Відповісти
А гетьманцев идёт на...., жертва аборта
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18.07.2020 22:21 Відповісти
Шановне товариство! Хотів би задати всім одне питання: що це за етнос такий - русскоговорящий украинец? Ви собі можете уявити щоб був русскоговорящий англиієць,, або американець, або француз,або німець, або італієць, або іспанець, або португалець ну і так далі по всьому світу?.Нема в природі і в нашій державі не може бути такого етноса. Це долбані кацапи придумали собі такі відмазку, щоб не вчити державної мови.Та головне, щоб в Україну притягнути русский мир та сраний совок, з якого Україна вирвалась. І цей долбаний депутат Верховної Ради України тут такого дурака включає. нібито українці не розуміють, що відбувається. Ти такаж *уло, як і ваш кримвлівський ви*лядок.
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19.07.2020 01:31 Відповісти
"Проєкт Бужанського - про недискримінацію, а не про мову. Він не вартий мітингів, ворожнечі, поділу людей на сорти - цього фашизму, присутнього у нас останніми роками", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 338
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22.07.2020 20:37 Відповісти
Зебіли віддали всю повноту влади малоросам, а тепер слухайте подібну кремлівську хєрню, адійоти.
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19.07.2020 06:07 Відповісти
Запомните это ипло, и при встрече нещадно пистячьте
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19.07.2020 11:52 Відповісти
больной ублюдок, фашисты ему мерещатся
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19.07.2020 12:25 Відповісти
Рашистский дискурс и терминология. Чувак просто разжигает противостояние, кончать их нужно пока совсем не поздно. Дальше будет хуже, потому, что они туда и пришли, чтобы было хуже.
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20.07.2020 08:56 Відповісти
воно не знає що таке "фашизм"...тупо повторює за маскавою. За подібні вислови не просто з депутатів гнати,а взагалі з України.
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20.07.2020 11:43 Відповісти
Не знаю, який він гетьманцов, но знаю що він просто підарцев!
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19.07.2020 12:41 Відповісти
Закон бужанського - витіснення української мови з інформаційного, та навчального простору. простору. Оце так Зеленський з своїми слугами "зшиває" країну? Найближчий соратник президента більшість населення називає фашистами.
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19.07.2020 19:09 Відповісти
Какого "президента"... Моника - малоросская марионетка, плесень, которую нужно соскрести с украинской земли.
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20.07.2020 08:54 Відповісти
этоим *андонам мешает принять антиукраинский закон только митинги, *идары!
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19.07.2020 20:29 Відповісти
Митингов маловато будет. Нужно както по другому малоросам показать, что украинский - единственный государственный и на этом точка. Нужно раз и навсегда отбить у всякой шелупони желание поднимать эту тему.
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20.07.2020 08:52 Відповісти
А, кто депутатам мешает финансировать изучение языков , кроме Украинского, который должен быть государственным, вводите дополнительные занятия, стройте новые школы, так нет они хотят порешать финансирование, за счет населения, сокращают изучение точных наук, украинского языка,Что бы Украинцы были не образованные и грубо ооворя только гайки крутили и в окопах под обстрелами сидели, а они руководили с теплых кабинетов и зарабатывали на ОВГЗ - финансовай пирамде и приватизации,-хозяева страны.
Разворовали заводы, ограбили людей с курсом и депозитами, теперь очередь за школами, а когда население против, фашисты кричат это фашизм.
Так давайте тогда вводить квоты во власть по национальному признаку, тогда все украинцами станут, лишь бы грабить и убивать население.
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19.07.2020 23:29 Відповісти
Ого,він прохфесор-знає,що таке фашизм.Ну,тоді Гетьманцеву на московію-там українських шкіл,церков,інститутів,навіть університетів мульони,але що -прийдеться памятником стати.Нехай пишуть окремий закон про "меншин захист",але спочатку вибачаться за фашистів,придурки.
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20.07.2020 07:28 Відповісти
Російські нацисти гнобили українців майже 400 років, нищили мову, націю, а тепер плачуть, що не знищили до кінця... Про які школи мова? Що за маячня про дискримінацію? В Росії є хоч одна державна українська школа? Там заговори українською, ще й поб'ють.
Ніяких їм квот на радіо! Навіть за їхні гроші! В Україні має бути лише УКРАЇНСЬКИЙ інформаційний простір.
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20.07.2020 07:52 Відповісти
Рашисты они такие. У себя закручивают гайки по полной, душат и уничтожают всё. А у тех, кого они веками уничтожали должны быть "равные возможности" для всех. Прежде всего для рашистов, понятно.
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20.07.2020 08:47 Відповісти
Сволочи. Дискриминация... Так это и в Великобритании и Франции, везде дискриминация выходит и в рашке самой. Мокши не люди, реально.
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20.07.2020 08:49 Відповісти
У них тут забагато російських церков (які треба скоротити), ось там, якщо хочуть, вчать своїх дітей "радной рєчі". Ще нам податки платити на освіту своїх ворогів. Абсурд.
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20.07.2020 08:01 Відповісти
З Вікіпедії -

Колишній помічник народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [
Виступає за відновлення водопостачання до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) тимчасово окупованого Криму із материкової України
Такі вони, слуги ... не народа українського точно
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20.07.2020 08:10 Відповісти
гетьманцев нажратый камуняцкий ублюдок
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20.07.2020 09:36 Відповісти
Вот жеж скотина. Равных возможностей для людей говорящих на разных языках тут не будет потому, что это Украина. В Украине государственный - украинский. Назови, малорос моксельский, страну которая предоставляет такие равные возможности. Рашка может быть?
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20.07.2020 08:45 Відповісти
гетьманцев и зегнидский - дряни
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20.07.2020 09:06 Відповісти
гетманцева, ****** руССоватну на пару місяців "на подвал" в Донецьку до сепаратюг щоб ПРОЧУВСТВОВАЛ всі ПРЕЛЕСТИ фашизму=рашизму руССкого мира
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20.07.2020 09:14 Відповісти
Зеленые ублюдки снова украинцев на сорта стали делить.
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20.07.2020 09:17 Відповісти
Цей ху*лосос хоч знає ЩО таке "фашизм"? Чи тупо повторює брехні маскави?
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20.07.2020 11:40 Відповісти
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