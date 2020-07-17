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НАБУ оприлюднило нові записи з главою ОАСК Вовком: Мої готові написати х#йню, якщо твої проспонсують. Інакше нехай борються. ВIДЕО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам. Зважаючи на виключну суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднює розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу НАБУ.

"Як з’ясувало слідство, зазначені особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі", - говориться в повідомленні.

За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їхнім розглядом та з наперед визначеним результатом.

Читайте також: Внаслідок операції НАБУ і САП пред'явили підозру в створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Вовку, його заступнику Аблову, 5 суддям та голові ДСА Холоднюку, - Бутусов

В липні 2019 року працівники Національного бюро, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (далі — УСР ГПУ), Служби безпеки України здійснили обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м. Одеси. Як наслідок, повідомили про підозру голові ОАСК і ще трьом суддям. Нагадуємо, тоді служителям Феміди інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі ВККС. Наразі розслідування вказаного епізоду завершено, триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами.

Троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій. Йдеться, з-поміж іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зауважують у НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5087) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) суддя (1588) Вовк Павло (300) Євген Аблов (24) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+15
Неужели Холоднюка таки посадят?
Ой, вей.
Человеку сошло с рук много, даже угон чужого автомобиля.
Как с гуся вода.
А потому, как сексот КГБ с незапамятных времен.
Куратором у него был майор Литвин.
Позже покровительствовала Тимошенко, назначившая его председателем в автодор, а затем, на текущую должность.
Спелся и с зелеными...
Ай, вей.
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17.07.2020 19:56
+13
В судах гопота і гопнікі.
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17.07.2020 20:47
+8
а я то думав, чого НАБУ і ДБР скасували підозри Порошенку і відповідне слідство по "втручання в справи ВККС і ВРП"... Там, видать, Порошенку впору йти свідком на стороні обвинувачення Вовкам і Портнову по тому епізоду, де вони блокували клнкурсну комісію по відбору членів ВККС і ВРП.
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17.07.2020 21:39
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Неужели Холоднюка таки посадят?
Ой, вей.
Человеку сошло с рук много, даже угон чужого автомобиля.
Как с гуся вода.
А потому, как сексот КГБ с незапамятных времен.
Куратором у него был майор Литвин.
Позже покровительствовала Тимошенко, назначившая его председателем в автодор, а затем, на текущую должность.
Спелся и с зелеными...
Ай, вей.
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17.07.2020 19:56 Відповісти
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ ЗВИЗДЕЦ !!!!!!!
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17.07.2020 23:45 Відповісти
ЗеЗдец! только он были ранее... прикаждом презике одно и то же! никто никого не сажает! рука руку моет(((
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18.07.2020 20:57 Відповісти
Уй вей, у нас и похлеще делишки с рук сходили.
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17.07.2020 20:02 Відповісти
Ну, это я в курсе - от карандашей и блокнотов до зданий и автомобилей.
Но угнать и разбить чужой автомобиль...
А начинал свою трудовую деятельность в госстрахе, где ему поручили получить на складе два холодильника.
В офис доехал только один.
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17.07.2020 20:05 Відповісти
Видать начал карьеру со страхового случая.
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17.07.2020 20:13 Відповісти
Лєна завжди писала сценарії для Вовки у (:-ому кварталі , зараз пообіцяла йому пробачити Мендельшгу , коли він почне виконувати знову ЇЇ сценарії...
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17.07.2020 20:38 Відповісти
В судах гопота і гопнікі.
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17.07.2020 20:47 Відповісти
Не секрет, таке бидло масово "вчиться" на юрфаках
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18.07.2020 04:29 Відповісти
Дай боже телятку вовка з*їсти.
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17.07.2020 20:59 Відповісти
Садить нельзя помиловать...
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17.07.2020 21:06 Відповісти
а я то думав, чого НАБУ і ДБР скасували підозри Порошенку і відповідне слідство по "втручання в справи ВККС і ВРП"... Там, видать, Порошенку впору йти свідком на стороні обвинувачення Вовкам і Портнову по тому епізоду, де вони блокували клнкурсну комісію по відбору членів ВККС і ВРП.
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17.07.2020 21:39 Відповісти
В кримінальному кодексі є стаття за спробу захоплення влади і відсутня за вдало проведений держпереворот.
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17.07.2020 22:47 Відповісти
НАБУ оприлюднило нові епізоди у справі зловживань в Окружному адмінсуді Києва - Цензор.НЕТ 1174
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18.07.2020 07:51 Відповісти
"...идет охота на волков, матерых и щенков, идет охота..." Охотники кто? 20 лет твердят:- начните с Гонгадзе!!! - остальное, пока БРЕХНЯ!!!
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18.07.2020 10:52 Відповісти
"...идет охота на волков, матерых и щенков, идет охота..." Охотники кто? 20 лет твердят:- начните с Гонгадзе!!! - остальное, пока БРЕХНЯ!!!
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18.07.2020 10:55 Відповісти
"...идет охота на волков, матерых и щенков, идет охота..." Охотники кто? 20 лет твердят:- начните с Гонгадзе!!! - остальное, пока БРЕХНЯ!!!
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18.07.2020 10:56 Відповісти
Почему такие должности занимают малообразованные, жадные,мерзкие ,ограниченные ублюдки???
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18.07.2020 11:15 Відповісти
потому что подавляющее большинство в этой стране идиоты
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19.07.2020 11:26 Відповісти
В слові НАБУ бракує посередині однієї букви Є...
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18.07.2020 18:16 Відповісти
Судьи? За 1 минуту купили и продали бумаги... получили 15 000 000 денег.
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18.07.2020 20:31 Відповісти
Захотелось накупить оружия
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19.07.2020 10:32 Відповісти
"Мои готовы написать х#йню, если твои проспонсируют. Иначе пусть сражаются." Це стандартна фраза та ситуація в кожному українському суді.
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19.07.2020 12:43 Відповісти
А к смелянского набу когда наведается?
https://strana.ua/articles/analysis/246471-pochemu-hlava-ukrposhty-ihor-smeljanskij-poluchaet-millionnuju-zarplatu.html
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19.07.2020 17:36 Відповісти
зачем нам следствие и суды, если пропечатал на Цензоре и можно в расход пускать...
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20.07.2020 09:28 Відповісти
 
 