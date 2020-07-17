НАБУ оприлюднило нові записи з главою ОАСК Вовком: Мої готові написати х#йню, якщо твої проспонсують. Інакше нехай борються. ВIДЕО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам. Зважаючи на виключну суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднює розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу НАБУ.

"Як з’ясувало слідство, зазначені особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі", - говориться в повідомленні.

За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їхнім розглядом та з наперед визначеним результатом.

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В липні 2019 року працівники Національного бюро, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (далі — УСР ГПУ), Служби безпеки України здійснили обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м. Одеси. Як наслідок, повідомили про підозру голові ОАСК і ще трьом суддям. Нагадуємо, тоді служителям Феміди інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі ВККС. Наразі розслідування вказаного епізоду завершено, триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами.

Троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій. Йдеться, з-поміж іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зауважують у НАБУ.