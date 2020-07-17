На Київщині затримано озброєну групу осіб, які розстріляли чоловіка з травматичного пістолета, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Київській області поліція затримала групу осіб, які розстріляли людину з травматичного пістолета.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Днями, близько 23 години, група осіб спортивної статури приїхали на одну з змелених ділянок у селі Хотянівка, де зводиться новобудова. Там вони напали на одного з різноробочих, без будь-яких пояснень затягли його до будівельного вагончика, де здійснили близько 9 пострілів з травматичної зброї у груди чоловіка. Після чого втекли у невідомому напрямку. Потерпілого каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні", - повідомили в поліції.
Оперативники провели масштабну розшукову роботу, опрацювали камери відеоспостереження, встановили автівки, на яких пересувались зловмисники. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення правоохоронці затримали нападників – трьох чоловіків та жінку.
Всі вони жителі Чернігівщини, які винаймали житло у столиці. Під час обшуку у них виявлено та вилучено зброю та набої.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За вчинення хуліганства із застосуванням зброї затриманим загрожує тюремне ув'язнення терміном до семи років.
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В основном, разрешения на травматическое оружие выдаются через коррупционные схемы (новоиспеченным журналистам и дружинникам), причем полиция, является ключевым участником этих схем (получая весьма приличную взятку).
А после того, когда вот такое быдло совершает преступления с применением травматического оружия, наша полиция, начинает рассказывать о неготовности граждан Украины к владению короткоствольным оружием.
В Украине, это вроде как признак статуса: любой дурак может обзавестись карабином или дробовиком, а вот травматика, это удел "избранных" (на самом деле, стоимость разрешения от 400 до 500 баксов).
Ну и кроме того, наградной пистолет, удовольствие не из дешевых (до 5000 баксов не считая стоимости пистолета).
https://stvol.ua/catalog/pistolety/327224/
Такой себе пистолетик...
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А вот ответку из ижевки 12 калибра вызовет мама не горюй за дебилом...
Но это же бандитизм, а кого это #бет в стране, где правит криминал.