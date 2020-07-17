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На Київщині затримано озброєну групу осіб, які розстріляли чоловіка з травматичного пістолета, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області поліція затримала групу осіб, які розстріляли людину з травматичного пістолета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Днями, близько 23 години, група осіб спортивної статури приїхали на одну з змелених ділянок у селі Хотянівка, де зводиться новобудова. Там вони напали на одного з різноробочих, без будь-яких пояснень затягли його до будівельного вагончика, де здійснили близько 9 пострілів з травматичної зброї у груди чоловіка. Після чого втекли у невідомому напрямку. Потерпілого каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні", - повідомили в поліції.

Оперативники провели масштабну розшукову роботу, опрацювали камери відеоспостереження, встановили автівки, на яких пересувались зловмисники. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення правоохоронці затримали нападників – трьох чоловіків та жінку.

На Київщині затримано озброєну групу осіб, які розстріляли чоловіка з травматичного пістолета, - Нацполіція 01

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На Київщині затримано озброєну групу осіб, які розстріляли чоловіка з травматичного пістолета, - Нацполіція 02

Всі вони жителі Чернігівщини, які винаймали житло у столиці. Під час обшуку у них виявлено та вилучено зброю та набої.

На Київщині затримано озброєну групу осіб, які розстріляли чоловіка з травматичного пістолета, - Нацполіція 03

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За вчинення хуліганства із застосуванням зброї затриманим загрожує тюремне ув'язнення терміном до семи років.

Автор: 

Київська область (4082) Нацполіція (15261) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+20
Забавная ситуация получается!
В основном, разрешения на травматическое оружие выдаются через коррупционные схемы (новоиспеченным журналистам и дружинникам), причем полиция, является ключевым участником этих схем (получая весьма приличную взятку).
А после того, когда вот такое быдло совершает преступления с применением травматического оружия, наша полиция, начинает рассказывать о неготовности граждан Украины к владению короткоствольным оружием.
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17.07.2020 22:50
+7
Завтра выйдут под заставу.
Но это же бандитизм, а кого это #бет в стране, где правит криминал.
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17.07.2020 23:03
+6
А баба где? Что нет на фото
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17.07.2020 23:09
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Забавная ситуация получается!
В основном, разрешения на травматическое оружие выдаются через коррупционные схемы (новоиспеченным журналистам и дружинникам), причем полиция, является ключевым участником этих схем (получая весьма приличную взятку).
А после того, когда вот такое быдло совершает преступления с применением травматического оружия, наша полиция, начинает рассказывать о неготовности граждан Украины к владению короткоствольным оружием.
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17.07.2020 22:50 Відповісти
Запретите уже нафик эти резинкострелы!!!
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17.07.2020 22:52 Відповісти
Бляха, Гарлем нафиг, а не Киев.....
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17.07.2020 22:55 Відповісти
В Харлеме, в основном, в результате стрельбы NHI( no human involved)
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17.07.2020 23:00 Відповісти
Du you thinging the black is not human? My friend I agree with you.
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17.07.2020 23:12 Відповісти
No, I ain't a racist. Just "somehow" 80% of prison population is african-american, that's all
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17.07.2020 23:16 Відповісти
Ок.
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17.07.2020 23:26 Відповісти
I am not a racist. When I was little my best friend was a black kid. Before my dad sold him..
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17.07.2020 23:45 Відповісти
Less then 9% of the population. Less then 1% of total work force. Over 70% of total welfare recipients. 80% of total prison population. But I ain't a racist still. Just a realist, who bought extra 2000 rounds of 5,56 NATO ammo last week.
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17.07.2020 23:52 Відповісти
Are you preparing for something? Do you have some classified information?))
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18.07.2020 00:25 Відповісти
No, I just think it't better to be a live paranoiac, than a dead optimist.
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18.07.2020 00:47 Відповісти
Definitely. ))
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18.07.2020 01:28 Відповісти
Нельзя!
В Украине, это вроде как признак статуса: любой дурак может обзавестись карабином или дробовиком, а вот травматика, это удел "избранных" (на самом деле, стоимость разрешения от 400 до 500 баксов).
Ну и кроме того, наградной пистолет, удовольствие не из дешевых (до 5000 баксов не считая стоимости пистолета).
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17.07.2020 22:58 Відповісти
https://www.budsgunshop.com/product_info.php/products_id/100195/taurus+model+856+38+spl+2%22+6+round+matte bld, 6-зарядный Taurus ,38 Special - $330 плюс налог, плюс $25 проверка по федеральной базе данных.
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17.07.2020 23:05 Відповісти
Самое дешевое что можно купить из травматики в Украине, это "Эрма 459РС" стоящий 500 долларов США
https://stvol.ua/catalog/pistolety/327224/

Такой себе пистолетик...
]
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17.07.2020 23:11 Відповісти
Дебилизм...
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17.07.2020 23:13 Відповісти
Самый настоящий.
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17.07.2020 23:14 Відповісти
Для дебилов цацка. Платят за то, шо она влазит в карман и типа заменяет более-менее безопасно кулак...
А вот ответку из ижевки 12 калибра вызовет мама не горюй за дебилом...
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18.07.2020 08:01 Відповісти
Солидные у вас карманы, что бы 12 калибр вместить...
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18.07.2020 20:54 Відповісти
Я за пояс запихую свой Хатсанчик. Кстати - тоже травмат с патронами Терен...
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18.07.2020 21:21 Відповісти
З огляду з фото викладеного вище, "напрашивається" висновок: "атлічная" ростова мішень, аби вкласти туди 8-13 куль з офіційно зареєстрованої короткоствольної зброї. (За умови прийняття в Україні Закону про зброю, який би регламентував порядок придбання, володіння і застосування короткоствольної нарізної зброї для громадян України.) Ну а поки.... Маємо те, що маємо.
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17.07.2020 22:55 Відповісти
Завтра выйдут под заставу.
Но это же бандитизм, а кого это #бет в стране, где правит криминал.
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17.07.2020 23:03 Відповісти
А баба где? Что нет на фото
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17.07.2020 23:09 Відповісти
Вместо неё на третьем фото "голый пистолет".
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17.07.2020 23:18 Відповісти
у того что сиськи побольше - то у них в банде баба )))
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17.07.2020 23:57 Відповісти
Так подождите! Бубочка ж команду Авакову и Бенядиктовой дал,шоб из травматов не стреляли! И шо теперь будет?
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17.07.2020 23:15 Відповісти
Упитанные, надо им в санаторий поехать.
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17.07.2020 23:31 Відповісти
Знову "дєті гор е..." їх як ************ треба не пускати в Україну віком з 18 до 65.
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18.07.2020 00:09 Відповісти
Ці два шматки сала це спортивна статура? Я вибачаюсь...
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18.07.2020 00:46 Відповісти
О, у меня такой же...
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18.07.2020 03:50 Відповісти
А чому поліцаї завжди вриваються на мові окупантів. Вони, що набрані в поліцію під Рязанню, як Аваков?
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18.07.2020 05:50 Відповісти
 
 