На Київщині затримано озброєну групу осіб, які розстріляли чоловіка з травматичного пістолета, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області поліція затримала групу осіб, які розстріляли людину з травматичного пістолета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Днями, близько 23 години, група осіб спортивної статури приїхали на одну з змелених ділянок у селі Хотянівка, де зводиться новобудова. Там вони напали на одного з різноробочих, без будь-яких пояснень затягли його до будівельного вагончика, де здійснили близько 9 пострілів з травматичної зброї у груди чоловіка. Після чого втекли у невідомому напрямку. Потерпілого каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні", - повідомили в поліції.

Оперативники провели масштабну розшукову роботу, опрацювали камери відеоспостереження, встановили автівки, на яких пересувались зловмисники. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення правоохоронці затримали нападників – трьох чоловіків та жінку.

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Всі вони жителі Чернігівщини, які винаймали житло у столиці. Під час обшуку у них виявлено та вилучено зброю та набої.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За вчинення хуліганства із застосуванням зброї затриманим загрожує тюремне ув'язнення терміном до семи років.