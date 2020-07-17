"Зловив ляща": в обличчя очільникові Міноборони Молдови Пинзарю стрибнула риба. ВIДЕО
Міністр оборони Молдови Александр Пинзарь під час інспекції полігону їхав по воді на БТР з відкритим люком. Риба вистрибнула з води і, вдаривши військового по обличчю, впала йому під ноги.
Відео інциденту Пинзарь опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Міністр наклав на кадри пісню групи Status Quo "In The Army Now".
На кадрах видно, як міністр їде по воді на бронетранспортері з відкритим люком.
Він повертає голову вбік, і в цей момент із води вистрибує рибина, підлітає до Пинзарю, б'є його по обличчю і падає всередину БТР.
"Було несподівано, навіть смішно. Визнаю, що я не великий шанувальник риболовлі, але бажаю всім рибалкам, щоб їм так само щастило з уловом, як пощастило мені", - написав Пинзарь.
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Пливуть два крокодила по Місіссіпі. Один другому каже:
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Другій відповідає:
- Так точно, товарищ полковник, но Волга лучше!
Бриллиянтовая рука отдыхает.