"Зловив ляща": в обличчя очільникові Міноборони Молдови Пинзарю стрибнула риба. ВIДЕО

Міністр оборони Молдови Александр Пинзарь під час інспекції полігону їхав по воді на БТР з відкритим люком. Риба вистрибнула з води і, вдаривши військового по обличчю, впала йому під ноги.

Відео інциденту Пинзарь опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Міністр наклав на кадри пісню групи Status Quo "In The Army Now".

На кадрах видно, як міністр їде по воді на бронетранспортері з відкритим люком.

Він повертає голову вбік, і в цей момент із води вистрибує рибина, підлітає до Пинзарю, б'є його по обличчю і падає всередину БТР.





"Було несподівано, навіть смішно. Визнаю, що я не великий шанувальник риболовлі, але бажаю всім рибалкам, щоб їм так само щастило з уловом, як пощастило мені", - написав Пинзарь.

