УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 711 40

"Зловив ляща": в обличчя очільникові Міноборони Молдови Пинзарю стрибнула риба. ВIДЕО

Міністр оборони Молдови Александр Пинзарь під час інспекції полігону їхав по воді на БТР з відкритим люком. Риба вистрибнула з води і, вдаривши військового по обличчю, впала йому під ноги.

Відео інциденту Пинзарь опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Міністр наклав на кадри пісню групи Status Quo "In The Army Now".

На кадрах видно, як міністр їде по воді на бронетранспортері з відкритим люком.

Він повертає голову вбік, і в цей момент із води вистрибує рибина, підлітає до Пинзарю, б'є його по обличчю і падає всередину БТР.

"Було несподівано, навіть смішно. Визнаю, що я не великий шанувальник риболовлі, але бажаю всім рибалкам, щоб їм так само щастило з уловом, як пощастило мені", - написав Пинзарь.

Читайте також: Громадянин Молдови вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею. ФОТО

Автор: 

Молдова (2086) риба (224)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
... и закусывала
показати весь коментар
18.07.2020 00:18
+10
Рыба пила.
показати весь коментар
17.07.2020 23:57
+8
Когда Лукашенко выступал по телевизору, мамина собака не обратила на это внимание...
показати весь коментар
17.07.2020 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рыба пила.
показати весь коментар
17.07.2020 23:57 Відповісти
... и закусывала
показати весь коментар
18.07.2020 00:18 Відповісти
А у вас в стране-помойке еще где-то рыба водится, русский? Или уже всю потравили?
показати весь коментар
18.07.2020 02:09 Відповісти
Ты же видел в телевизоре каких Путин щук ловит, длиннее чем руки у Пескова.
показати весь коментар
18.07.2020 09:27 Відповісти
русский,твоего фюрера зовут *****.
показати весь коментар
18.07.2020 15:41 Відповісти
Ты, свинособака, можешь преводить имя своего фюрера как хочешь. Но вoт если ты его напишешь, тебе будет срок. Так шо прихлопни пасть и жди светлого будущего со вкусом американской гуманитарки.
показати весь коментар
18.07.2020 17:18 Відповісти
свинособака, ты же знаешь, шо твои бессвязные потоки сознания я даже не читаю. Оставь свои влажные мечты для ваших ************* сборищ на просторах твоей страны-помойки.
показати весь коментар
18.07.2020 17:38 Відповісти
русмартышка, а когда ваше ***** сдохнет, вы его в мавзолей к сифилитику покладете и поклоняться его трупу станете?
показати весь коментар
18.07.2020 17:44 Відповісти
Когда Лукашенко выступал по телевизору, мамина собака не обратила на это внимание...
показати весь коментар
17.07.2020 23:58 Відповісти
Зато папин кот начал подкрадываться к телевизору, как к крысе...
показати весь коментар
18.07.2020 02:10 Відповісти
Бойові карасі в роботі
показати весь коментар
17.07.2020 23:59 Відповісти
А ещё министр обороны сегодня писял и какал.
показати весь коментар
17.07.2020 23:59 Відповісти
какая шикарная новость. и не поленились же, подробно текстом продублировали содержание ролика. журналистика 80 левел
показати весь коментар
18.07.2020 00:00 Відповісти
А Вам только убийства с расчленёнкой подавай? Аполитично мыслите.
показати весь коментар
18.07.2020 07:27 Відповісти
Розчленували, вбили, згвалтували, повісили, а у Київському зоопарку народилась пандочка))
показати весь коментар
18.07.2020 11:49 Відповісти
За пивом ехал, лещара взревновал
показати весь коментар
18.07.2020 00:03 Відповісти
Это Толстолоб,Вася !!!!
показати весь коментар
18.07.2020 00:09 Відповісти
Чудово з'їздив на риболовлю.🤣
показати весь коментар
18.07.2020 00:16 Відповісти
Можна лише уявити скільки в них було репетицій))
показати весь коментар
18.07.2020 00:17 Відповісти
Выглядит конечно смешно... Но, то ли я слепой, то ли тот кто журналисты. Что то не видно что бы рыба била прям по лицу.
показати весь коментар
18.07.2020 00:33 Відповісти
Журналистам нужен "красивый" заголовок. Журналистика и правда в наше время слова антонимы.
показати весь коментар
18.07.2020 07:39 Відповісти
Надо на рыбалку не удочку брать, а БТР
показати весь коментар
18.07.2020 00:37 Відповісти
рыбой был очередной агент кремля.
показати весь коментар
18.07.2020 00:49 Відповісти
«Клевать будет так...»
показати весь коментар
18.07.2020 00:51 Відповісти
На Гаваях чуть ли не шороку рыбаков рыба-меч на свой меч насаживает, уже будучи на крюке. Иногда насмерть.
показати весь коментар
18.07.2020 01:23 Відповісти
Старе:
Пливуть два крокодила по Місіссіпі. Один другому каже:
- Да, хорошая река Мисиссипи - широкая, полноводная.
Другій відповідає:
- Так точно, товарищ полковник, но Волга лучше!
показати весь коментар
18.07.2020 01:33 Відповісти
Это не лещ, а толстолоб.
показати весь коментар
18.07.2020 07:28 Відповісти
Представляю сколько набивок балонов аквалангов было истрачено пока сняли ролик.
Бриллиянтовая рука отдыхает.
показати весь коментар
18.07.2020 07:53 Відповісти
А топоры из воды не выпрыгивают?
показати весь коментар
18.07.2020 10:08 Відповісти
таких рыб ловят и выложуют в фб а я только бычок а тут не хер а себе природа рыбы скачут в руки
показати весь коментар
18.07.2020 11:31 Відповісти
Лещ подлетел к лицу и такой: "Фу, какая гадость!"
показати весь коментар
18.07.2020 11:51 Відповісти
ролик прикольный. а мы с удочками на рыбалку. надо на бэтээре, и улов обеспечен))))
показати весь коментар
18.07.2020 13:07 Відповісти
это белый амур
показати весь коментар
03.12.2020 12:55 Відповісти
 
 