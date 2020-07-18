Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дві агрофірми передали на зберігання Долинському заводу комбікормів 11 тис. тонн зерна вартістю понад 51 млн гривень. А коли захотіли забрати його назад, виявили порожні склади.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.
Слідчі провели більше десятка обшуків.
"У одного з фігурантів виявили та вилучили журнали так званої "чорної бухгалтерії", до яких внесено дані про незаконну реалізацію зерна на понад 51 млн грн. Зібравши достатню доказову базу, чоловікові, який на той час був директором Долинського заводу комбікормів, повідомили про підозру в розтраті майна. Зараз він є депутатом місцевої міської ради", - поінформував глава Нацполіції Ігор Клименко.
Провадждення ведуть за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Ексдиректора заводу збираються відправити в СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
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да и при чем тут директор - когда там мыши сотнями тысяч тонн "жрали" зерно..
А так, да.
Случается.
****- всю пшеницю з'їв довгоносик****
Оп-па...
И тут поневоле начинаешь слегка нервничать - вылезут сейчас из-за угла такие "довгоносики" размером с динозавра...
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Страховать нужно такие вещи. И контролировать.
Знаю из практики добрую сотню аналогичных ситуаций по агросектору..
Какие ооооохххрененно здоровенные суммы тупо и банально про**ывались в никуда..
Миллионы и десятки миллионов баксов коту под хвост.
А воровство...
А дебилов столько на местах...
Ну нахрен это сельское хозяйство..
Ніколи знову (((
«Что он мог увидеть? - волновался достопочтенный номарх. - То ли, что половина кирпича продана финикийским купцам? Или что на складе не хватает десяти тысяч сандалий? Или, может быть, какой-нибудь негодяй шепнул ему что-нибудь о плавильнях?..»
Ранусер был страшно обеспокоен.
...
«Не пришлось бы мне, - думал он с огорчением, - наложить на себя руки и в цвете лет осиротить свой дом. Как это я, несчастный, присваивал себе добро фараона, не подумав о часе расплаты!»
Лицо его пожелтело, ноги подкашивались. Но Рамсес, охваченный волной воспоминаний, не замечал его тревоги....
Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».
(с) Болеслав Прус "Фараон"
ЛОХ ПЕДА:ЛЬНЫЙ!
Вон кот-то загнал 500 тонн(!) медицинских масок за кордон - и ничего ему не было, полиции не до него, наверное, полиция занята ловлей поедателей шоколадок в супермаркетах.
Лох, сотнями тонн зерно нужно было красть.
"Простейшие вещи разучились делать" ( Шерлок Шолмс)