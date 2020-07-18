Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві агрофірми передали на зберігання Долинському заводу комбікормів 11 тис. тонн зерна вартістю понад 51 млн гривень. А коли захотіли забрати його назад, виявили порожні склади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.

Слідчі провели більше десятка обшуків.

"У одного з фігурантів виявили та вилучили журнали так званої "чорної бухгалтерії", до яких внесено дані про незаконну реалізацію зерна на понад 51 млн грн. Зібравши достатню доказову базу, чоловікові, який на той час був директором Долинського заводу комбікормів, повідомили про підозру в розтраті майна. Зараз він є депутатом місцевої міської ради", - поінформував глава Нацполіції Ігор Клименко.

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Провадждення ведуть за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Ексдиректора заводу збираються відправити в СІЗО.









