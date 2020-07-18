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Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві агрофірми передали на зберігання Долинському заводу комбікормів 11 тис. тонн зерна вартістю понад 51 млн гривень. А коли захотіли забрати його назад, виявили порожні склади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.

Слідчі провели більше десятка обшуків.

"У одного з фігурантів виявили та вилучили журнали так званої "чорної бухгалтерії", до яких внесено дані про незаконну реалізацію зерна на понад 51 млн грн. Зібравши достатню доказову базу, чоловікові, який на той час був директором Долинського заводу комбікормів, повідомили про підозру в розтраті майна. Зараз він є депутатом місцевої міської ради", - поінформував глава Нацполіції Ігор Клименко.

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Провадждення ведуть за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Ексдиректора заводу збираються відправити в СІЗО.

Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція 01
Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція 02
Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція 03
Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція 04
Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тис. тонн чужого зерна, - поліція 05

Автор: 

зерно (3132) Нацполіція (15262) Правоохоронні органи (2708) розтрата (260) силовики (2515) Кіровоградська область (579)


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Топ коментарі
+7
Еммм... Може 11 тис.тонн? Бо при вартості близько 5к за тонну виходить 55к грн, а за 11к тонн якраз озвучена цифра у статті. Та й за 11 тонн ніхто не буде такі кіпи документів марати
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18.07.2020 11:45
+6
11 тонн - 51 миллион,зерно из золота?
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18.07.2020 11:42
+5
Це він мабуть підібрав, після «мишей Держрезерву».
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18.07.2020 11:43
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11 тонн - 51 миллион,зерно из золота?
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18.07.2020 11:42 Відповісти
Это был золотой песок.
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18.07.2020 11:44 Відповісти
та лан.. 11 тонн...
да и при чем тут директор - когда там мыши сотнями тысяч тонн "жрали" зерно..
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18.07.2020 11:45 Відповісти
Не дирехтор,ни его новенькая машина,ни дочкина квартира в ылитном районе васще не при чем в этом деле..То фсе проклятые мыши и голуби...
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18.07.2020 18:39 Відповісти
из платины
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18.07.2020 12:20 Відповісти
Мабуть, сожрал, ****.
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18.07.2020 11:43 Відповісти
Це він мабуть підібрав, після «мишей Держрезерву».
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18.07.2020 11:43 Відповісти
Та ті залишили одні какашки!
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18.07.2020 11:47 Відповісти
Еммм... Може 11 тис.тонн? Бо при вартості близько 5к за тонну виходить 55к грн, а за 11к тонн якраз озвучена цифра у статті. Та й за 11 тонн ніхто не буде такі кіпи документів марати
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18.07.2020 11:45 Відповісти
Скорее всего.
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18.07.2020 11:57 Відповісти
Швидше за все ЦН косячит !!)))
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18.07.2020 12:28 Відповісти
11 тон...................... вартістю 51 млн.грн.
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18.07.2020 11:51 Відповісти
11 т.,це пів Камаза, про що мова ,ось 11тис. т. інша справа !!! ))))
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18.07.2020 12:30 Відповісти
Ето било зєрно істіни, а оно БЕСЦЕННО!)))
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18.07.2020 11:56 Відповісти
А проти мишей, що зжерли 150 000 тон зерна справу відкрито кримінальну... ?
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18.07.2020 11:57 Відповісти
11 000 тонн.
А так, да.
Случается.
****- всю пшеницю з'їв довгоносик****
Оп-па...
И тут поневоле начинаешь слегка нервничать - вылезут сейчас из-за угла такие "довгоносики" размером с динозавра...
==
Страховать нужно такие вещи. И контролировать.
Знаю из практики добрую сотню аналогичных ситуаций по агросектору..
Какие ооооохххрененно здоровенные суммы тупо и банально про**ывались в никуда..
Миллионы и десятки миллионов баксов коту под хвост.
А воровство...
А дебилов столько на местах...
Ну нахрен это сельское хозяйство..
Ніколи знову (((
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18.07.2020 12:25 Відповісти
Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тонн чужого зерна, - поліція - Цензор.НЕТ 1425
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18.07.2020 12:32 Відповісти
То он як виглядає злодій !!!)))
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18.07.2020 12:34 Відповісти
оговор , зерно мыши съели
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18.07.2020 12:44 Відповісти
...Когда он смотрел так вдаль, на восточные возвышенности, вспоминая недавнее прошлое, возглавлявший его свиту номарх Ранусер решил, что наместник заметил какие-то злоупотребления и думает о том, как наказать его.
«Что он мог увидеть? - волновался достопочтенный номарх. - То ли, что половина кирпича продана финикийским купцам? Или что на складе не хватает десяти тысяч сандалий? Или, может быть, какой-нибудь негодяй шепнул ему что-нибудь о плавильнях?..»
Ранусер был страшно обеспокоен.
...
«Не пришлось бы мне, - думал он с огорчением, - наложить на себя руки и в цвете лет осиротить свой дом. Как это я, несчастный, присваивал себе добро фараона, не подумав о часе расплаты!»
Лицо его пожелтело, ноги подкашивались. Но Рамсес, охваченный волной воспоминаний, не замечал его тревоги....

Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».

(с) Болеслав Прус "Фараон"
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18.07.2020 12:55 Відповісти
"Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тонн чужого зерна, - полиция"

ЛОХ ПЕДА:ЛЬНЫЙ!
Вон кот-то загнал 500 тонн(!) медицинских масок за кордон - и ничего ему не было, полиции не до него, наверное, полиция занята ловлей поедателей шоколадок в супермаркетах.
Лох, сотнями тонн зерно нужно было красть.

"Простейшие вещи разучились делать" ( Шерлок Шолмс)
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18.07.2020 13:02 Відповісти
Это все крысы мутанты.
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18.07.2020 14:10 Відповісти
1 кг зерна 4636 грн..Це якась схема відмивіання коштів з буремних 90-х. Таке зерно можуть їсти лише ховрахи олігархів.
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18.07.2020 15:17 Відповісти
По ящику говорили о 11 тыс. тонн. Надо базар фильтровать.
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18.07.2020 15:21 Відповісти
 
 