Глава ОАСК Вовк: Якщо побачу якогось піда#аса, я його особисто ї#ну. ВIДЕО
У нових епізодах прослуховування в Окружному адмінсуді Києва, опублікованих НАБУ 17 липня, глава ОАСК Павло Вовк у нецензурній формі обговорює кандидатів до комісії із відбору членів ВРП, а також повідомляє, що нелояльні до нього люди туди не потраплять.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей епізод починається на 10:12 у опублікованому НАБУ ролику.
У НАБУ зазначають, що, побоюючись призначення в комісію з відбору членів ВРП нелояльної людини, Вовк дав доручення судді ОАСК знайти порушення в майбутньому конкурсі й оскаржити його результати.
"Метою таких дій було фактичне захоплення влади главою ОАСК у найвищому судовому органі, який уповноважений призначати, просувати, карати і звільняти суддів, шляхом введення до складу ВРП лояльних щодо себе людей", - стверджують у Бюро.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
Слід зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, окрім іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зазначають у НАБУ.
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