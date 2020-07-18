УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9452 відвідувача онлайн
Новини Відео
32 991 121

Глава ОАСК Вовк: Якщо побачу якогось піда#аса, я його особисто ї#ну. ВIДЕО

У нових епізодах прослуховування в Окружному адмінсуді Києва, опублікованих НАБУ 17 липня, глава ОАСК Павло Вовк у нецензурній формі обговорює кандидатів до комісії із відбору членів ВРП, а також повідомляє, що нелояльні до нього люди туди не потраплять.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей епізод починається на 10:12 у опублікованому НАБУ ролику.

Дивіться також: Глава ОАСК Вовк обговорює із колегами закриття кордонів після виборів 2019-го: Якби вони знали, за якими процесами ми стоїмо, вони б о#уїли. ВIДЕО

У НАБУ зазначають, що, побоюючись призначення в комісію з відбору членів ВРП нелояльної людини, Вовк дав доручення судді ОАСК знайти порушення в майбутньому конкурсі й оскаржити його результати.

"Метою таких дій було фактичне захоплення влади главою ОАСК у найвищому судовому органі, який уповноважений призначати, просувати, карати і звільняти суддів, шляхом введення до складу ВРП лояльних щодо себе людей", - стверджують у Бюро.

Глава ОАСК Вовк: Якщо побачу якогось піда#аса, я його особисто ї#ну 01

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Слід зазначити, що троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, окрім іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зазначають у НАБУ.

Читайте також: ГПУ завершила розслідування проти ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка, - адвокат

Автор: 

НАБУ (5088) Вища рада правосуддя (583) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
Этот Вовк точно судья,а не член ОПГ?
показати весь коментар
18.07.2020 11:56
+52
Сейчас судья и член ОПГ это слова синонимы...
показати весь коментар
18.07.2020 12:04
+34
А разве это не одно и то же ?
показати весь коментар
18.07.2020 12:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І замітьте, що всьо кодло розмовляє між собою неукраїнською.
показати весь коментар
18.07.2020 14:02 Відповісти
Анархия это мать порядка и демократии. Все быстро организовываются и вооружаются чтобы договариться о правилах. Война всех против всех просто не выгодна. Пример Запорожцы, Гетьманщина.
показати весь коментар
18.07.2020 14:04 Відповісти
Покажіть народові хоча б одного!!! чиновника, який живе на зарплату. Чисто поржати.
показати весь коментар
18.07.2020 14:05 Відповісти
Волки есть, а волкодавы будут?)?
показати весь коментар
18.07.2020 14:23 Відповісти
Жизненно - овцы за свои налоги, содержат волков))
показати весь коментар
18.07.2020 14:24 Відповісти
Класс!
показати весь коментар
18.07.2020 14:33 Відповісти
їх треба просто нищити, без "суду" і "слідства" - як скажених...
показати весь коментар
18.07.2020 16:27 Відповісти
кому еще не дошло, что без декоммунизации обществу НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ
а конца туннеля не намечается?
показати весь коментар
18.07.2020 17:44 Відповісти
Походу конец приходит всей этой шоколадной мерзости. Зеля вычистит всю эту вороватую и коррумпированную шоколадную мразь. Сейчас уже Антикоррупционный суд заработал и НАБУ заработало. Готовьтесь, шоколадки. За 5 лет разграбления страны придется отвечать.
показати весь коментар
18.07.2020 17:46 Відповісти
жадность фраера сгубила:думали остаться...малость подработать...а теперяча...делись
показати весь коментар
18.07.2020 19:01 Відповісти
Судьи испаскудились...у самих рыло в пуху а не хотят сажать всех на кого укажут (типа играют в правосудие-статьи,Законы,презумпция..и прочее...вот им нынешние правдорубы(б ля) покажут ,что им надо делать и поджать хвост.....а то,видете ли бизнес за границей,замки-недвижимость,любовницы,жены,дети ...и пр.кто все это будет содержать...клиенты,ау?А то нахватали голодрань:волонтеров,патриотов,воинов-хоть суд закрывай!!!!
показати весь коментар
18.07.2020 19:15 Відповісти
Уже достаточно тог,о что «услугами» этого вовка воспользовался зэчмыреныш кала_мойского для антиконституционного роспуска рады предидущего созыва... а это классическая пробежка зэ_зыденыша по граблям януковича со всей палитрой статей ук Украина против государства ))
показати весь коментар
18.07.2020 19:38 Відповісти
А Рада с 2016 существовала в рамках конституции?
показати весь коментар
18.07.2020 21:48 Відповісти
а в рамках чого вона повинна існувати?
показати весь коментар
20.07.2020 06:57 Відповісти
КУ и регламента ВР.
показати весь коментар
20.07.2020 07:55 Відповісти
Хто всю цю сволоту призначав на посади, не провів люстрації, хто проводив перевірки їхніх доходів, і скажіть після цього, що карамельний офшорник не мудак!
показати весь коментар
18.07.2020 21:28 Відповісти
тільки він і ніхто інший!
каломойскіє, зєлєнскіє, пальчєвскіє, дубінскіє, чєрновєцкіє і прочІЄ тут звісно не при чому
показати весь коментар
20.07.2020 06:58 Відповісти
НАБУ в работе против "заговора судей ОАСК" нашло данные подтверждающие их связь, с Шарием (как минимум по трем эпизодам) и не только...
показати весь коментар
18.07.2020 21:49 Відповісти
Я так зрозумів, шановне товариство,що цей суддя вовк так висловив свою приналежність до цієї " етнічної" групи. ******* він і в Африці підор і в ОАСКу підор.Так що тепер будемо знати хто є хто. З чим цьго вовка поздоровляю!
показати весь коментар
19.07.2020 01:05 Відповісти
А Павлик знає, що особисто "ї#ну"ти кідараса може тільки такий самий кідарас?
показати весь коментар
19.07.2020 09:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 