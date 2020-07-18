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Шахраї через "call-центр" щодня видурювали в українців 50 тис. гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція ліквідувала в Донецькій області шахрайський "call-центр". Його співробітники телефонували людям, називалися співробітниками банків і видурювали реквізити банківських карток, а згодом переказували з них гроші на картку організатора.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

"Сall-центр" працював у Маріуполі. Його організував 24-річний місцевий житель. Офіс, у якому "працювали" 35 осіб, був розташований у центрі міста і замаскований під інтернет-магазин.

"Оператори називалися співробітниками відділу моніторингу банківської установи і під різними приводами дізнавалися персональні дані потерпілих. Потім встановлювали контроль над їхніми рахунками і списували з них гроші на картку організатора угруповання", - розповіли в поліції.

Читайте також: Упродовж року припинено діяльність 25 шахрайських call-центрів, які виманювали гроші у громадян, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

У шахраїв була розроблена система внутрішніх інструкцій. Зокрема, як вести розмову, якщо "жертва" відмовляється повідомляти паролі.

"Поліцейські зібрали докази протиправної діяльності фігурантів. Під час обшуку в "call-центрі" вилучено 64 одиниці комп'ютерної техніки, сім-картки, засоби зв'язку, які використовувалися для вчинення злочинів, а також записи з "рекомендаціями" щодо видурювання особистої інформації", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за статтею "шахрайство", покарання передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: До суду направлено справу стосовно шахрая, "який продавав" посаду голови Миколаївської ОДА за $3,1 млн, - Офіс Генпрокурора

Шахраї через call-центр щодня видурювали в українців 50 тис. гривень 01
Шахраї через call-центр щодня видурювали в українців 50 тис. гривень 02
Шахраї через call-центр щодня видурювали в українців 50 тис. гривень 03
Шахраї через call-центр щодня видурювали в українців 50 тис. гривень 04
Шахраї через call-центр щодня видурювали в українців 50 тис. гривень 05
Шахраї через call-центр щодня видурювали в українців 50 тис. гривень 06
Шахраї через call-центр щодня видурювали в українців 50 тис. гривень 07

Автор: 

банки (7777) Маріуполь (3243) шахрайство (1101) Нацполіція (15262) Донецька область (8754)


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Топ коментарі
+13
То вони обдурювали кассабів! Про це сказав мєнтозавр. За це їх нагороджувати треба, а не саджати.
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18.07.2020 13:07
+10
они в рашку звонили, со слов полицейского...
Вот интересно - получается что расейские мусора настучали нашим и те давай искать "покусившихся на мышебратьев"?))
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18.07.2020 13:07
+9
Розповідаю сьогоднішню історію про себе. Обслуговуюся кілька років у Приватбанку. Цього року на мій банківський номер часто телефонували невідомі, номери яких я блокував. Два місяці тому вирішив поміняти банківський номер на номер іншого оператора, що і зробив у Приватбанку. Почали телефонувати на новий банківський номер невідомі, яких я блокував. Сьогодні на новий банківський номер з номера +380916187818 мені прийшло повідомлення:"18/07/2020. Вашу карту призупинено в дії з міркувань безпеки банку За інфо звертайтесь: +38(094)497-58-43, +38(050)207-60-95. Безкоштовно" Я це проігнорував. Через кілька хвилин телефонує чоловік на мій старий банківський номер з 0567670457 і починає розпитувати мене про те коли я користувався своєю карткою і де. Я кажу йому, що зараз наберу номер Приватбанку 3700 і повідомлю їм про цю розмову, бо підозрюю шахрайство. Він каже, телефонуйте на протязі хвилини, бо ми дозволимо провести операцію вашою карткою. Насправді я і не збирався нікуди телефонувати, бо знав з Інтернету про цей спосіб шахрайства і що у бандитів є можливість маніпуляцій з номером 3700. Через кілька хвилин телефонує мені вже інший чоловік з 0567852189 і каже, що блокують мою картку. Я йому відкрито кажу, що я звернуся у поліцію. Після цього пішли матюки в мою адресу і обіцянка спалити мою хату. Всі розмови українською. Кінець. А далі буду розбиратися в банку і поліції.
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18.07.2020 13:25
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50 тысяч грн на 35 чел?))
реально, эпоха бедности закончилась))
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18.07.2020 12:59 Відповісти
кстати, на видео.. 32я секунда - ряд рабочих мест и компы.. покрытые толстенным слоем пыли.. Как будто там месяца- 2-3 (карантин?)) всё стояло и никто за комп не садился.\
Интересно - они как работали - что даже пыль руками не задевали? или то статистов нагнали под видосик?))
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18.07.2020 13:02 Відповісти
это резервные столы. или ты считаешь, что нет кибермошенников? мне на телефон приходят сообщения-ваша карта заблокирована, вы выиграли автомобиль хундай, форд-сиесту и т.п.
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18.07.2020 13:13 Відповісти
они есть, ток кто на них ведется? совсем уж нужно быть долбанутым..
да и выручка в 50К на 35 чел в сутки.. копейки, с учетом расходов.
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18.07.2020 13:24 Відповісти
А когда звонят,типа с пр.банка,шо у них "сбой" какой-то,то по ушам ездят - аж заслушаешься.
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18.07.2020 13:32 Відповісти
а коли, помилково ввести код перевірки стану рахунку "Vodaphone" до" Київстар", чи навпаки, то з'їдало 15грн. за з'єднання- це ж зовсім не видурювання, а комерційна діяльність?
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18.07.2020 13:55 Відповісти
мало кому не приходили подобные сообщения и никто не отрицает наличие кибермошенников, но при чем тут резервные столы? ))) У Вас дома тоже резервный стол? Унитаз?))
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18.07.2020 14:05 Відповісти
Під час карантину просто повиганяли людей,що там не ясно
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18.07.2020 14:54 Відповісти
краще би в Польщу на полуницю їхали.
безсоромні аферисти.
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18.07.2020 12:59 Відповісти
они в рашку звонили, со слов полицейского...
Вот интересно - получается что расейские мусора настучали нашим и те давай искать "покусившихся на мышебратьев"?))
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18.07.2020 13:07 Відповісти
в рашку ?
та це ж інша справа !!!
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18.07.2020 13:08 Відповісти
То вони обдурювали кассабів! Про це сказав мєнтозавр. За це їх нагороджувати треба, а не саджати.
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18.07.2020 13:07 Відповісти
низя! другая сторона - обидется и бубочка не сможет спокойно смотреть фуйлу в глаза...
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18.07.2020 13:08 Відповісти
Хряк обнимет,если бубочка не сможет
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18.07.2020 14:04 Відповісти
мля , они ж могущество северного брата подрывали , однозначно организатора к герою представлять надо !
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18.07.2020 13:23 Відповісти
красіво,стоят,Так бы Олигархов)
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18.07.2020 13:14 Відповісти
В ОП тоже красиво было бы.
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18.07.2020 13:59 Відповісти
Це в принципі неймовірно, що кіберполіція зацікавилась шахраями. Раніше у них на сайті взагалі було написано відкритим текстом, що шахраями з OLX та інших майданчиків вони не займаються. Ймовірно просто хлопці вирішили працювати втемну і не ділітися, от їх і взяли.
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18.07.2020 13:16 Відповісти
Ойопт, даоніжедєті! Срєді етово цвєта нациі турборєжимниє ідіоти моглі би найті сєбє достойного главу нацбанка.
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18.07.2020 13:17 Відповісти
Розповідаю сьогоднішню історію про себе. Обслуговуюся кілька років у Приватбанку. Цього року на мій банківський номер часто телефонували невідомі, номери яких я блокував. Два місяці тому вирішив поміняти банківський номер на номер іншого оператора, що і зробив у Приватбанку. Почали телефонувати на новий банківський номер невідомі, яких я блокував. Сьогодні на новий банківський номер з номера +380916187818 мені прийшло повідомлення:"18/07/2020. Вашу карту призупинено в дії з міркувань безпеки банку За інфо звертайтесь: +38(094)497-58-43, +38(050)207-60-95. Безкоштовно" Я це проігнорував. Через кілька хвилин телефонує чоловік на мій старий банківський номер з 0567670457 і починає розпитувати мене про те коли я користувався своєю карткою і де. Я кажу йому, що зараз наберу номер Приватбанку 3700 і повідомлю їм про цю розмову, бо підозрюю шахрайство. Він каже, телефонуйте на протязі хвилини, бо ми дозволимо провести операцію вашою карткою. Насправді я і не збирався нікуди телефонувати, бо знав з Інтернету про цей спосіб шахрайства і що у бандитів є можливість маніпуляцій з номером 3700. Через кілька хвилин телефонує мені вже інший чоловік з 0567852189 і каже, що блокують мою картку. Я йому відкрито кажу, що я звернуся у поліцію. Після цього пішли матюки в мою адресу і обіцянка спалити мою хату. Всі розмови українською. Кінець. А далі буду розбиратися в банку і поліції.
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18.07.2020 13:25 Відповісти
Пиши заяву обязательно. Моему отцу угрожали после закрытия банка Михайловский. Мол, вы не погасили кредит и должны заплатить все и сразу по такому то счету. После просьбы предоставить решение суда на передачу договора кредитования третьему лицу (с мокрой печатью) пошли угрозы. После заявы в полицию - тишина и спокойствие.
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18.07.2020 14:38 Відповісти
Мені так звонили з 056хххх з сильним кавказським акцентом чоловік і казав, що представник привата, теж погрожував блокувати, а під кінець розмови почав кричати і психувати)))
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18.07.2020 15:50 Відповісти
В такие способы взращивается следующее поколение потенциальных мошенников, а то и похлеще.
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18.07.2020 13:38 Відповісти
Ого скільки їх , там маштаби роботи дуже великі
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18.07.2020 13:39 Відповісти
А дома небось эти все особи небось матюкают проклятую преступную власть, суди, полицию...
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18.07.2020 13:41 Відповісти
Не поделились, штоле?
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18.07.2020 14:00 Відповісти
не можу уявити чому я буду комусь незнайомому по телефону надавати данні своїх карток!
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18.07.2020 14:01 Відповісти
Так вони порушили закони і вважаються злочинці.Але ж цей екіпірований спецпризначенець повинен терористів мочити,а не наглядати ззаду за дівчатками.Ну це ж абсурдно виглядає.
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18.07.2020 14:04 Відповісти
Молодые и голодные - не делились с мусорней, вот и расплата пришла.
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18.07.2020 15:17 Відповісти
Зачем всем этим спецпрызначенцям камуфляж в городских условиях???
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18.07.2020 15:34 Відповісти
Борьба за озеленение города.
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18.07.2020 18:18 Відповісти
Только что из полиции - писал заявление на одного из мошенников, продающих детские Бассейны через ОЛХ. Будте осторожны при покупке на ОЛХ -ребенку басейн другой куплю... и надеюсь, мошенник получит по заслугам....
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18.07.2020 17:12 Відповісти
Я далеко не садист - но таких нужно живьём сжигать, а из родне и близким подарочные диски с записью казни дарить. Чтобы те , как семейная реликвия, передавались из поколения в поколение...
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18.07.2020 19:43 Відповісти
Таки ты садист...
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18.07.2020 23:21 Відповісти
есть же дауны шо ведуться на такое
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18.07.2020 19:46 Відповісти
~~~~девочки и мальчики.
при приёме на такую работу советуйтесь с Родителями. Понты коллективные,а отмазывать будут не всех....
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18.07.2020 22:19 Відповісти
 
 