Шахраї через "call-центр" щодня видурювали в українців 50 тис. гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція ліквідувала в Донецькій області шахрайський "call-центр". Його співробітники телефонували людям, називалися співробітниками банків і видурювали реквізити банківських карток, а згодом переказували з них гроші на картку організатора.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
"Сall-центр" працював у Маріуполі. Його організував 24-річний місцевий житель. Офіс, у якому "працювали" 35 осіб, був розташований у центрі міста і замаскований під інтернет-магазин.
"Оператори називалися співробітниками відділу моніторингу банківської установи і під різними приводами дізнавалися персональні дані потерпілих. Потім встановлювали контроль над їхніми рахунками і списували з них гроші на картку організатора угруповання", - розповіли в поліції.
У шахраїв була розроблена система внутрішніх інструкцій. Зокрема, як вести розмову, якщо "жертва" відмовляється повідомляти паролі.
"Поліцейські зібрали докази протиправної діяльності фігурантів. Під час обшуку в "call-центрі" вилучено 64 одиниці комп'ютерної техніки, сім-картки, засоби зв'язку, які використовувалися для вчинення злочинів, а також записи з "рекомендаціями" щодо видурювання особистої інформації", - сказано в повідомленні.
Справу розслідують за статтею "шахрайство", покарання передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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реально, эпоха бедности закончилась))
Интересно - они как работали - что даже пыль руками не задевали? или то статистов нагнали под видосик?))
да и выручка в 50К на 35 чел в сутки.. копейки, с учетом расходов.
безсоромні аферисти.
Вот интересно - получается что расейские мусора настучали нашим и те давай искать "покусившихся на мышебратьев"?))
та це ж інша справа !!!
при приёме на такую работу советуйтесь с Родителями. Понты коллективные,а отмазывать будут не всех....