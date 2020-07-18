Керівництво ДБР вимагало заарештувати канал "Прямий", щоб припинити його діяльність, - Корецький. ВIДЕО

Керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Про це в інтерв'ю на каналі "Прямий" розповів керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що такі дії мають ознаки наступу на свободу слова. Після того, як він висловив керівникам бюро свою позицію, справу "Прямого" каналу передали в інший підрозділ ДБР.

"Це кримінальне провадження розслідувалося слідчими, які були підпорядковані мені, орієнтовно до лютого поточного року. Справді, стояли певні вимоги і вказівки, що все ж таки давайте будемо вживати заходи до арешту телеканалу, до припинення фактично його діяльності. Ми зі слідчими однозначно відмовилися це робити. І тоді кримінальне провадження забрали від слідчого, який підпорядкований мені. З мого підрозділу в інший підрозділ. Але досі, наскільки мені відомо, інші слідчі також відмовилися робити такі речі", - зазначив Корецький.

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Він також підтвердив, що провадження було відкрите за заявою Андрія Портнова.

"Не розголошуючи таємницю досудового розслідування, я вам скажу, на мою думку, склад злочину в діях Порошенка в цьому кримінальному провадженні відсутній. Щодо наявності складу злочину в діях якоїсь іншої особи, це продовжує досліджуватися. На мою думку, наразі повідомити особам, які підслідні ДБР, про підозру підстав немає", - зазначив Корецький.

Він також повідомив, що у березні-квітні на нарадах у Бабікова обговорювалось це провадження, і вже тоді була очевидною відсутність перспектив у розслідуванні.

"Орієнтовно це був березень-квітень. Я був присутній на нарадах у Бабікова, де заслуховувалося це кримінальне провадження вже з іншим старшим слідчої групи, іншим слідчим, який проводить безпосередньо розслідування, і я знаю, що там і як там у більшості зараз. То на той час у діях посадових службових осіб, які підслідні ДБР згідно вимог КПК, складу злочину однозначно немає", - наголошує Корецький.

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Олег Корецький зазначив, шо попри це перший заступник директора ДБР Бабіков наполягав на продовженні розслідування.

"На його думку, потрібно виконувати інші слідчі дії з метою дослідження якогось контенту, що саме канал поширює тощо. Хоча на той час він не був керівником органу досудового розслідування і вказівок не міг жодних давати. Ці вказівки його виконуватися слідчим не могли однозначно. Але маємо те, що маємо", - говорить Корецький.

"Знаєте, є таке поняття "наступ на свободу слова". У всьому світі, в Європі це неправильно, і не потрібно такі речі робити. І слідчий це розумів, і я це розумів. У зв’язку з цим це провадження у нас забрали, віддали іншим слідчим", - переконаний Корецький.