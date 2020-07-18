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Керівництво ДБР вимагало заарештувати канал "Прямий", щоб припинити його діяльність, - Корецький. ВIДЕО

Керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Про це в інтерв'ю на каналі "Прямий" розповів керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що такі дії мають ознаки наступу на свободу слова. Після того, як він висловив керівникам бюро свою позицію, справу "Прямого" каналу передали в інший підрозділ ДБР.

"Це кримінальне провадження розслідувалося слідчими, які були підпорядковані мені, орієнтовно до лютого поточного року. Справді, стояли певні вимоги і вказівки, що все ж таки давайте будемо вживати заходи до арешту телеканалу, до припинення фактично його діяльності. Ми зі слідчими однозначно відмовилися це робити. І тоді кримінальне провадження забрали від слідчого, який підпорядкований мені. З мого підрозділу в інший підрозділ. Але досі, наскільки мені відомо, інші слідчі також відмовилися робити такі речі", - зазначив Корецький.

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Він також підтвердив, що провадження було відкрите за заявою Андрія Портнова.

"Не розголошуючи таємницю досудового розслідування, я вам скажу, на мою думку, склад злочину в діях Порошенка в цьому кримінальному провадженні відсутній. Щодо наявності складу злочину в діях якоїсь іншої особи, це продовжує досліджуватися. На мою думку, наразі повідомити особам, які підслідні ДБР, про підозру підстав немає", - зазначив Корецький.

Він також повідомив, що у березні-квітні на нарадах у Бабікова обговорювалось це провадження, і вже тоді була очевидною відсутність перспектив у розслідуванні.

"Орієнтовно це був березень-квітень. Я був присутній на нарадах у Бабікова, де заслуховувалося це кримінальне провадження вже з іншим старшим слідчої групи, іншим слідчим, який проводить безпосередньо розслідування, і я знаю, що там і як там у більшості зараз. То на той час у діях посадових службових осіб, які підслідні ДБР згідно вимог КПК, складу злочину однозначно немає", - наголошує Корецький.

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Олег Корецький зазначив, шо попри це перший заступник директора ДБР Бабіков наполягав на продовженні розслідування.

"На його думку, потрібно виконувати інші слідчі дії з метою дослідження якогось контенту, що саме канал поширює тощо. Хоча на той час він не був керівником органу досудового розслідування і вказівок не міг жодних давати. Ці вказівки його виконуватися слідчим не могли однозначно. Але маємо те, що маємо", - говорить Корецький.

"Знаєте, є таке поняття "наступ на свободу слова". У всьому світі, в Європі це неправильно, і не потрібно такі речі робити. І слідчий це розумів, і я це розумів. У зв’язку з цим це провадження у нас забрали, віддали  іншим слідчим", - переконаний Корецький.

Автор: 

ДБР (3545) Прямий канал (65) Корецький Олег (25)


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Топ коментарі
+60
А почему не мертвечуковские и мураевские помойки? "Прямой" работает против Украины?
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18.07.2020 15:17
+43
заметьте, не НьюсИван или Интер.
Росийское говно бубочкам не воняить.
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18.07.2020 15:19
+41
В понимании зебилов -да!
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18.07.2020 15:18
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А почему не мертвечуковские и мураевские помойки? "Прямой" работает против Украины?
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18.07.2020 15:17 Відповісти
В понимании зебилов -да!
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18.07.2020 15:18 Відповісти
Ватнее тебя?
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18.07.2020 15:21 Відповісти
Зате власівський стяг сприймаєте на ура))
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18.07.2020 15:27 Відповісти
Де Вава тільки не працював, аби не працювати
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18.07.2020 15:34 Відповісти
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18.07.2020 15:37 Відповісти
бо "производство было открыто по заявлению Андрея Портнова."

а портнов для зебилов - это авторитет уровня выше чем даже шмаркля.
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18.07.2020 15:42 Відповісти
это после того, как на "Прямом" рассказали о делишках портянкина, как он во всех главных и крупных судах насадил своих родичив, родичив своих бывших жен, братьев-сестер.
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18.07.2020 16:17 Відповісти
мрази членограйные 🤢🤡🎪💩, мечтают , как путлераст все СМИ заставить на белое говорить чёрное и восхвалять нарика - марионетку *****
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18.07.2020 16:23 Відповісти
Потому, что с Медведчуком в доле Коломойский...
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18.07.2020 18:38 Відповісти
Потому, что Медведчук - коллега Коломойского, а тот - хозяин зе!ли. Медведчук, вместе с Коломойским зе!лю и поставили. А зе!билёныши только поддакивали когда им Медведчук с г+г говорил: А почему ещё не прикрыли каналы Медведчука, а? Почему не посадили Медведчука? Разводят лохторат как детей...
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19.07.2020 11:20 Відповісти
Тыц😂🌷××
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18.07.2020 15:19 Відповісти
Лаптеногий, тебя уже раскусили ранее, меняй ник, за это тебе бояры уже не дадут
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18.07.2020 15:20 Відповісти
Шариков в будку!
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18.07.2020 15:23 Відповісти
Сейчас нам Зебилы расскажут про ущемление свободы слова, как года 3-4 назад, но это не точно
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18.07.2020 15:18 Відповісти
заметьте, не НьюсИван или Интер.
Росийское говно бубочкам не воняить.
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18.07.2020 15:19 Відповісти
Воно принюхалось вже давно, ще у Маслякова.
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18.07.2020 15:25 Відповісти
бубочко на Інтері навіть працював якийсь час.
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18.07.2020 15:32 Відповісти
Там він виходив на новий рівень за гроші Газпрому.
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18.07.2020 15:35 Відповісти
Когда одним из хозяев был именно Мертвечук. Как и потом на Г+Г
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18.07.2020 15:56 Відповісти
Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность, - Корецкий - Цензор.НЕТ 9581
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18.07.2020 15:55 Відповісти
И,шо на всех частотах стал прямый?
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18.07.2020 16:05 Відповісти
Одна заставка для вас, без звука

Керівництво ДБР вимагало заарештувати канал "Прямий", щоб припинити його діяльність, - Корецький - Цензор.НЕТ 7000
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18.07.2020 16:12 Відповісти
Канал "Прямой",.ывший "Тонис",был переименован в 2017г. ,когда еего купил через Кипрскую фирму Владимир Макеенко(бывший регионал
с 2004 по 2014гг.)
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18.07.2020 18:58 Відповісти
Та в якій він партії тільки не був:
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС (https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 );
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СПУ ;
- «Солідарність»,
- регіони.

Ну й що?
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18.07.2020 20:27 Відповісти
Ясен пень. Зебланская демократия ☝️☝️☝️
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18.07.2020 15:20 Відповісти
обеднел у нас один олигарх и купил еще один канал, а его российские кумовья еще несколько каналов прикупили. но кто этим поинтересуется
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18.07.2020 15:22 Відповісти
Не х.. читать! Дивись ваш, нюс иван, 112, зік путіну.
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18.07.2020 15:27 Відповісти
Помните, что Венидиктова - ставленик Ермака и Зелени, и теперь сложите два плюс два. Ермак и Зелень - предатели Украины номер один и оба должны быть отстранены от власти и осуждены за предательство.
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18.07.2020 15:24 Відповісти
https://twitter.com/UtinLadimir

https://twitter.com/UtinLadimir Ладимир Утин https://twitter.com/UtinLadimir @UtinLadimir https://twitter.com/UtinLadimir/status/1284474111541092354 4 ч

Немаловажная деталь про господина Корецкого .... его жена - судья, только наивный будет полагать что он выперся с откровениями минуя семейный совет, а раз выперся то по сути его позиция отражает в том числе и ветры в судах, а судейки очень четко ориентируются куда свистеть ....
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18.07.2020 20:22 Відповісти
зеЛеные ссыкливые мрази!чем скорей их погоним.тем лучше для Украины!
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18.07.2020 15:24 Відповісти
Ага.Когда "требовали",он молчал,а как уволили сразу рот открылся?И смысл закрывать этот "Прямой"?Да и никогда бы зеленые на это не пошли потому,что поднялась бы мрачная шумиха.А так:ляпнул что-то остренькое,и ты уже не рядовой чинуша-дармоед,а звезда экрана,разоблачитель заговоров и спаситель демократии,а Питроликсеич уже чуть ли не Нельсон Мандела-борец за народные права
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18.07.2020 15:34 Відповісти
А зебіли своєю недолугою політикою не тільки Порохом, а і Ляшка зроблять іконою для патріотів. Молодо-зелене голодне, жадібне і продажне.
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18.07.2020 15:39 Відповісти
Патриот не будет делать себе иконой ни Зельца-квэнщика,ни гомосека Ляшка,ни рыга-СДПУшника Пэтю.Икона-Украина,а не гниды,прикрывающиеся патриотическими лозунгами и эту Украину и ее народ грабящие.
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18.07.2020 20:40 Відповісти
На канапі?
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18.07.2020 21:20 Відповісти
Что "на канале"?
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18.07.2020 21:45 Відповісти
Давно пора этот гнидник прикрыть .
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18.07.2020 15:36 Відповісти
Ти про ДБР?
Добре сказано "гнидник", промосковських гнид.
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18.07.2020 15:41 Відповісти
Мешает сепарочек? Ну ваши 112,news one, zik никто же не трогает, успокойся
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18.07.2020 15:42 Відповісти
бо "производство было открыто по заявлению Андрея Портнова."?

а портнов для зебилов - это авторитет уровня выше чем даже шмаркля.
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18.07.2020 15:44 Відповісти
вовків сьогодні душать: https://censor.net/video_news/3208816/*******************************************************************************************************
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18.07.2020 17:14 Відповісти
Ну может прямой перегибает немного в суперпатриотичности Пороха,но всеже получше кацапурских медвечуковских гадюшников.туда в студию сразу можно пару гранат в гостевой сектор кидать не ошибешься))) был в том сдании канала 112,так при подьеме в студию на входе 2 охранника с металоискателями,а гостей ватных через черный вход заводят и выводят с суперохранной,и это есть гуд боятся мрази коллаборантские боятся.
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18.07.2020 15:45 Відповісти
112-ый пропал в 32-х канальном региональном цифровом вещании. Это при Порошенко его никак не могли закрыть. А, в общем, практически все каналы отвратные и "Прямой" в том числе.
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18.07.2020 16:21 Відповісти
Он также подтвердил, что производство было открыто по заявлению Андрея Портнова. Не разглашая тайну досудебного расследования, я вам скажу, по моему мнению, состав преступления в действиях Порошенко в этом уголовном производстве отсутствует. /Порошенко -коррупционер ! кричал Путин. Порошенко -коррупционер! Эхом Путину отвечали 75% избирателей.
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18.07.2020 15:48 Відповісти
А венедика здесь не при чем, эта тетка не трогает каналы мертвечука, и наезжает на шоколада, однозначно, эта **** работает на москалей, сегодня, завтра будет на нарах.
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18.07.2020 15:49 Відповісти
Кому нах.этот прямой. Зачем его закрывать? Я его не смотрю и все. А мусорок,как пинка наладили,сразу такой правильный стал. Пусть лучше расскажет,конкретно,сколько он за эти несколько лет,с охрененной зарплатой,посадил коррупционеров. И какое у него имущество,на каком авто ездит. И сразу видна будет его принципиальность и честность.
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18.07.2020 16:17 Відповісти
А кому ты какцап,нужен в Украине ? Слушай соловьева и гандона на России
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18.07.2020 16:30 Відповісти
о панове, та хіба десь був в діях любого олігарха склад злочину, хоч одного олігарха до буцегарні запроторили - не помню жодного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2020 16:24 Відповісти
І не буде.
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18.07.2020 16:28 Відповісти
Зелебыдлу не понять
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18.07.2020 16:32 Відповісти
"Прямий" та "Еспресо" як червоні шмати для лаптєногих бичків.
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18.07.2020 17:00 Відповісти
"Эспрессо" так себе,а "Прямой"туфта галимая.
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18.07.2020 19:01 Відповісти
А його хтось дивиться?
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18.07.2020 17:09 Відповісти
Да ,его смотрит увесь мир,правда у петиных троллей
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18.07.2020 17:51 Відповісти
Зеленому лучше не ждать билет на ростов от протестующих а тихонько огородами по тропе януковича
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18.07.2020 17:11 Відповісти
А хто зна чому 5-й із супутникового тв пропав, уже днів 10-20 немає?
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18.07.2020 17:31 Відповісти
Ну це занадто! Закрити єдиний український канал, який можна дивитись! Дії цєї зелені, підліші за дії москалів.
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18.07.2020 17:52 Відповісти
И таки да - зачем думать - лига маструбантов, лига ....., лига.... и вишенка на торте кв 95 - и высшая насолода для 73% - победитель всеукраинского конкурса, лауреат юрмалы и малороссов - виртуоз- фалонист - презедент Украины влалимир зеленский.
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18.07.2020 18:06 Відповісти
Короче, каналы и средства массовой информации трогать нельзя никому.. говорите внятно и вменяемо, переубеждайте, бейтесь головой об стенку - свобода слова, свобода даже мысли - неоговаримая истинна..
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18.07.2020 20:50 Відповісти
оце злилась інформація.
Керівництво ДБР повинно буди негайно арештовано.
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18.07.2020 21:19 Відповісти
для зеленой плесени главное Мервечука не трогать
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18.07.2020 21:37 Відповісти
Серед такої кількості каналів можна дивитися тільки ПрямиЙ , 5й , Еспресо , ну іноді ICTV(поки що) ! Так уродці хочуть ще й це позакривати ! Зате кацапські в інтернеті - "сматрі нєхачю!" зЕ ! Коли поїдеш до свого путіна жити - будеш дивитися все , що тобі подобається .
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18.07.2020 22:18 Відповісти
Зря не арестовали.
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19.07.2020 10:20 Відповісти
в стране такое говно творится с подачи зебарана и его завхоза дерьмака.
портянка давно уже должна топтать зону.
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19.07.2020 11:05 Відповісти
Дорогие избиратели Зеленского, вот как вас ещё надо *****₽б, чтоб вы поняли, что «по-приколу» нифига не круто?
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19.07.2020 11:09 Відповісти
 
 