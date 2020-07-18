Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники вимагали скасувати заборону, яка не дозволяє закладам працювати з 23:00 до 7:00.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "061".

Акція стартувала о 23:00. Після цього часу ресторатори працювати не можуть, тому організатори вирішили встановити літній майданчик безпосередньо біля мерії. Учасники мітингу принесли стільці і шезлонги та розставили їх із дистанцією у 1,5 метра біля міськради. Кілька десятків людей скандували: "Ні забороні 23-07. Ми теж хочемо їсти. Дайте працювати. Вірусу вночі немає".

"Ми були два з половиною місяця на загальному карантині, кафе і ресторани не працювали, зараз обмежили в роботі. Людей доводиться скорочувати, адже неповний робочий день, не витягуємо за комунальними послугами, за зарплатою. Тому люди обурилися і вийшли з протестом, дайте хоча б годувати свої сім'ї і заробляти якусь копійку", - говорить учасник протесту Анатолій Анохін.

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Автомобілі, що проїжджали просектом, підтримували протестувальників клаксонами. На місці акціїбула присутня і поліція, але в події не втручалася.

Акція завершилася після опівночі.































