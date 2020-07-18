Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Протестувальники вимагали скасувати заборону, яка не дозволяє закладам працювати з 23:00 до 7:00.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "061".
Акція стартувала о 23:00. Після цього часу ресторатори працювати не можуть, тому організатори вирішили встановити літній майданчик безпосередньо біля мерії. Учасники мітингу принесли стільці і шезлонги та розставили їх із дистанцією у 1,5 метра біля міськради. Кілька десятків людей скандували: "Ні забороні 23-07. Ми теж хочемо їсти. Дайте працювати. Вірусу вночі немає".
"Ми були два з половиною місяця на загальному карантині, кафе і ресторани не працювали, зараз обмежили в роботі. Людей доводиться скорочувати, адже неповний робочий день, не витягуємо за комунальними послугами, за зарплатою. Тому люди обурилися і вийшли з протестом, дайте хоча б годувати свої сім'ї і заробляти якусь копійку", - говорить учасник протесту Анатолій Анохін.
Автомобілі, що проїжджали просектом, підтримували протестувальників клаксонами. На місці акціїбула присутня і поліція, але в події не втручалася.
Акція завершилася після опівночі.
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а щас у них вдруг #опа случилась
Нi одного надпису у протестуючих нормальною мовою, лише кацапське койне...сумно...
Тогда начинайте жечь прозу Шевченка и Гоголя
Знаете почему в 90-х Народный Рух за перебудову (если полное название) потерпел политическое фиаско? Потому что у них небыло никаких ценностей кроме языка. Ценности у них были как у комуняк, только шоб на украинском языке. Хватит ловиться на этот развод... Настоящие ценности нации не в этом
У випадку з Україною мова - це маркер, словами зкацаплених та пуйла "какая разніца" - але це тільки для зкацаплених недолугий хАхлів воно так закидає, а самим кацапам пуйло говорить зовсім інше- гдє рюзьгє єзик,там рюзьгє мір, там рассєя, тамженашмлюдє, адінарот... і так далі...
шта нє сдєлаєт рюзьге салдат, сдєлаєт рюзьге поп і учітєль...
Территория??? Церьковь??? вы в каком веке живете???
Свобода для всех, демократия для всех, равные права для всех, отсутствие коррупции и свободное ведение бизнеса для всех, хорошая медицина для всех - это те ценности за которые стоит бороться.
А то что вы описали язык, скрепы, церьковь, территория - вы ошиблись страной! Это в кацапию!!!
я бы продлил им карантино бессрочно