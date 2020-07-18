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Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники вимагали скасувати заборону, яка не дозволяє закладам працювати з 23:00 до 7:00.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "061".

Акція стартувала о 23:00. Після цього часу ресторатори працювати не можуть, тому організатори вирішили встановити літній майданчик безпосередньо біля мерії. Учасники мітингу принесли стільці і шезлонги та розставили їх із дистанцією у 1,5 метра біля міськради. Кілька десятків людей скандували: "Ні забороні 23-07. Ми теж хочемо їсти. Дайте працювати. Вірусу вночі немає".

"Ми були два з половиною місяця на загальному карантині, кафе і ресторани не працювали, зараз обмежили в роботі. Людей доводиться скорочувати, адже неповний робочий день, не витягуємо за комунальними послугами, за зарплатою. Тому люди обурилися і вийшли з протестом, дайте хоча б годувати свої сім'ї і заробляти якусь копійку", - говорить учасник протесту Анатолій Анохін.

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Автомобілі, що проїжджали просектом, підтримували протестувальників клаксонами. На місці акціїбула присутня і поліція, але в події не втручалася.

Акція завершилася після опівночі.

Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 01
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 02
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 03
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 04
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 05
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 06
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 07
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 08
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 09
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 10
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 11
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 12
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 13
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 14
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 15
Ресторатори та власники нічних клубів влаштували нічний протест бідя будівлі міськради в Запоріжжі 16

Автор: 

Запоріжжя (2291) карантин (18172) протест (2402) ресторани (336) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
сначало с бумажками стояли Я за ЗЕ
а щас у них вдруг #опа случилась
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18.07.2020 16:07
+9
Сім років мак не родив, та голоду не було
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18.07.2020 15:36
+7
понятно, что у каждого человека свои желания и свой бизнес, но вирусу на это все равно, вот когда эти рестораторы сами будут лежать по температурой выше 38, тут уже отступают материальные проблемы
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18.07.2020 15:38
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Какие у нас молодые рестораторы ,ну прям студенты
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18.07.2020 15:34 Відповісти
сначало с бумажками стояли Я за ЗЕ
а щас у них вдруг #опа случилась
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18.07.2020 16:07 Відповісти
Офиціянти
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18.07.2020 17:59 Відповісти
Сім років мак не родив, та голоду не було
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18.07.2020 15:36 Відповісти
понятно, что у каждого человека свои желания и свой бизнес, но вирусу на это все равно, вот когда эти рестораторы сами будут лежать по температурой выше 38, тут уже отступают материальные проблемы
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18.07.2020 15:38 Відповісти
Я бы с вами согласился, если бы не сам тупизм запрета. До 11 вирус не распространяется, а после 11 он распространяется... Это же полный бред...
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18.07.2020 16:58 Відповісти
да я уже об этом тоже шутил, хотя есть на это свои аргументации, так что это мое временное мнение, не нужно совсем соглашаться
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18.07.2020 17:05 Відповісти
Я понимаю, что есть аргументация, что ночью народа там больше толпится. Но это реально глупя аргументация. Есть заведения где толпа набегает в обеденный перерыв. Тогда надо запретить им работать в обеденный перерыв??? Тогда зачем вообще разрешать работать? Это же идиотизм.... Но это тоже только мое мнение
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19.07.2020 12:29 Відповісти
Не такого преступления на которое не пойдёт буржуй ради прибыли.....
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18.07.2020 15:48 Відповісти
а що, Запорiжжя, на 100 вiдсоткiв, тобто повнiстю, зкацаплене мiсто?
Нi одного надпису у протестуючих нормальною мовою, лише кацапське койне...сумно...
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18.07.2020 15:52 Відповісти
А для вас только язык имеет значение? Единственная ценность?
Тогда начинайте жечь прозу Шевченка и Гоголя
Знаете почему в 90-х Народный Рух за перебудову (если полное название) потерпел политическое фиаско? Потому что у них небыло никаких ценностей кроме языка. Ценности у них были как у комуняк, только шоб на украинском языке. Хватит ловиться на этот развод... Настоящие ценности нации не в этом
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18.07.2020 16:56 Відповісти
Ценности нации разные-язык,общая история,церковь, территория, традиции, менталитет, кухня и предания...

У випадку з Україною мова - це маркер, словами зкацаплених та пуйла "какая разніца" - але це тільки для зкацаплених недолугий хАхлів воно так закидає, а самим кацапам пуйло говорить зовсім інше- гдє рюзьгє єзик,там рюзьгє мір, там рассєя, тамженашмлюдє, адінарот... і так далі...

шта нє сдєлаєт рюзьге салдат, сдєлаєт рюзьге поп і учітєль...
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18.07.2020 17:51 Відповісти
А если завтра путлер скажет, что кто не №пется в жопу тот часть руского мира вы побежите №паться в жопу?
Территория??? Церьковь??? вы в каком веке живете???
Свобода для всех, демократия для всех, равные права для всех, отсутствие коррупции и свободное ведение бизнеса для всех, хорошая медицина для всех - это те ценности за которые стоит бороться.
А то что вы описали язык, скрепы, церьковь, территория - вы ошиблись страной! Это в кацапию!!!
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19.07.2020 12:25 Відповісти
ну какие запреты) велюр - работает) пример всем подает.....работайте!
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18.07.2020 15:58 Відповісти
Ідітє ви на Вєлюр, респіратори!
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18.07.2020 16:20 Відповісти
Это не рестораторов гнобят это волю у каждого из нас заберают.Сегодня рестораторы завтра кто следующий?
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18.07.2020 16:53 Відповісти
профсоюз блудниц но арбайтен?
я бы продлил им карантино бессрочно
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18.07.2020 17:35 Відповісти
ты евнух или святоша?
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18.07.2020 17:53 Відповісти
У Маріку нічні клубии біля моря дискотечать аж до ранку, ніби немає ніяких заборон
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18.07.2020 18:04 Відповісти
Интересный у нас вирус. После 23 часов стаёт особо агрессивным, да? А в 7-00 идёт отдыхать. Дурацкими эти запреты назвать надо.
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18.07.2020 18:51 Відповісти
Мастер Йода?! Ты ли это???
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19.07.2020 11:02 Відповісти
Пусть своим полушарием хотя бы одним на следующих выборах хорошенько подумают. А пока - нехай пососут леденец у коли-велюра и ара_хламидии, сопровождая своё причмокивание блеянием во славу «зэ!»
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18.07.2020 19:24 Відповісти
Креативненько! Только колонки нужно поставить и хотя-бы пиво!
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18.07.2020 19:34 Відповісти
ахаха бесполезный мусор и барыги малолетки в наколках решили продолжить пир во время войны дергатся в зарыголовках и тусить на тачках в бомжеклубах и жрать в кафе..та идите лесом..
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18.07.2020 20:02 Відповісти
Пам"ятаю, колись усі ресторани працювали до 24-00 (або 00-00 ). І уявляєте, ніхто від цього не помер, ні відвідувачі, ні персонал. Всім вистачало часу. А тепер треба до 7-00 ранку ? Якщо когось сон не бере, пошліть їх на передову ! От де точно безсоння гарантоване на 100 % !!!!
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18.07.2020 20:52 Відповісти
С бумажками в руках смогут только подтереться! Даже одна покрышечка сильно добавила бы убедительности!
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19.07.2020 11:01 Відповісти
 
 