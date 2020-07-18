Нацкорпус пообіцяв захистити журналістів, яким погрожують прихильники партії Шарія. ВIДЕО

"Національний Корпус" заявив про погрози журналістам із боку прихильників партії Шарія і пообіцяв працівникам ЗМІ свій захист. Зокрема, йдеться про автора резонансних розслідувань про вплив окремих телеграм-каналів із проросійською риторикою на внутрішню політику України - Любові Величко.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Національний Корпус", передає Цензор.НЕТ.

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"Після того, як невідомі патріоти почали витирати українські вулиці їхніми пиками, вони вдались до погроз журналістам, які пишуть правду про так звані "анонімні телеграм-канали". По факту, ціла низка таких телеграм-каналів адмініструється з Росії, про що і провела резонансне розслідування журналістка Любов Величко. За це її почали залякувати ватні покидьки. Нагадаю, що і Любов Величко, і інші представники ЗМІ, що своїми текстами та сюжетами сприяють боротьбі з агентами ворожого впливу, можуть розраховувати на захист Національного Корпусу. Деякі вже перебувають під нашим захистом.

А кожному, хто збирається переслідувати українських журналістів - раджу одразу звертатися безпосередньо до нас", - заявив у фейсбуці керівник центрального штабу "Національного Корпуси" Максим Жорін.

Нагадаємо, що напередодні українська журналістка Любов Величко оприлюднила підсумки свого розслідування про причетність російських спецслужб до таких телеграм-каналів як "Темний лицар", "Макс Бужанський", "Dubinsky.pro", "Легітимний" і "Резидент". Після цього вона повідомила про погрози на свою адресу. Серед тих, хто лаяв журналістку, також була дружина блогера Анатолія Шарія - Ольга.