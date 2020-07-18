"Ми своїх не кидаємо", - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Хабаровську 18 липня відбулася нова акція на підтримку арештованого губернатора краю Сергія Фургала - її учасники зажадали звільнити його з московського СІЗО "Лефортово" і судити в Хабаровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Медуза, кількість мітингувальників, ймовірно, навіть перевищила кількість людей, які прийшли на перший мітинг 11 липня, який здобув популярність як наймасовіша акція в історії міста.

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Городяни з 11 липня вечорами збиралися біля будівлі крайового уряду на площі Леніна, з якої починаються всі мітинги і хода на підтримку Фургала. У суботу учасники розгортали плакати: "ДВ (Далекий Схід. - Ред.). Ми своїх не кидаємо", "Сергій Іванович, Я/Ми з вами", біло-синьо-зелені прапори Хабаровського краю, великий транспарант "Свободу Сергію Фургалу". Але найбільше тут людей з листами формату А4, на яких написано "Я/Ми Сергій Фургал".

Рівно о 12 годині на площі зібралося вже понад тисяча людей, вони починають скандувати "Фургал - наш вибір" і "Чесний суд в Хабаровську". Хоча акція, як і всі попередні, не була узгоджена, поліція не втручалася, і тільки тримала оточила вхід будівлі уряду. Приблизно через 15 хвилин натовп рушив з площі центральною вулицею Муравйова-Амурського в бік Амуру - вже звичним маршрутом, яким жителі міста ходили весь тиждень.

























Фото: ru.krymr.com

Нагадаємо, 11 липня в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що нараховував до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб".

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За версією Слідкому РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів в 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.