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"Ми своїх не кидаємо", - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Хабаровську 18 липня відбулася нова акція на підтримку арештованого губернатора краю Сергія Фургала - її учасники зажадали звільнити його з московського СІЗО "Лефортово" і судити в Хабаровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Медуза, кількість мітингувальників, ймовірно, навіть перевищила кількість людей, які прийшли на перший мітинг 11 липня, який здобув популярність як наймасовіша акція в історії міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мова або смерть": під Радою відбувається мітинг на підтримку української мови. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Городяни з 11 липня  вечорами збиралися біля будівлі крайового уряду на площі Леніна, з якої починаються всі мітинги і хода на підтримку Фургала. У суботу учасники розгортали плакати: "ДВ (Далекий Схід. - Ред.). Ми своїх не кидаємо", "Сергій Іванович, Я/Ми з вами", біло-синьо-зелені прапори Хабаровського краю, великий транспарант "Свободу Сергію Фургалу". Але найбільше тут людей з листами формату А4, на яких написано "Я/Ми Сергій Фургал".

Рівно о 12 годині на площі зібралося вже понад тисяча людей, вони починають скандувати "Фургал - наш вибір" і "Чесний суд в Хабаровську". Хоча акція, як і всі попередні, не була узгоджена, поліція  не втручалася, і тільки тримала оточила вхід будівлі уряду. Приблизно через 15 хвилин натовп рушив з площі  центральною вулицею Муравйова-Амурського в бік Амуру - вже звичним маршрутом, яким жителі міста ходили весь тиждень.

Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 01
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 02
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 03
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 04
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 05
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 06
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 07
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 08
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 09
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 10
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 11
Ми своїх не кидаємо, - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала 12
Фото: ru.krymr.com

Нагадаємо, 11 липня в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що нараховував до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму". ВIДЕО

За версією Слідкому РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів в 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.

протест (2402) росія (65829)


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Топ коментарі
+43
В Париже протестует 1 000 "жёлтых жилетов". РИА ведёт прямую трансляцию.

В Хабаровске протестуют 50 000 человек. РИА просто молчит, ни одного сообщения.
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18.07.2020 23:03
+23
Недокраїна росія є тоталітарним утворенням, яке не може мати вільних ЗМІ.
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18.07.2020 23:05
+11
Интересный флаг у хабаровского края. Не собо заморачиваясь, тупо заменили жовту полоску на белую на флаге Зеленого Клина
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18.07.2020 23:08
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Сторінка 2 з 2
вся єта гавеная кацапская демократия заканчивается на вопросе "Чей Крим"!
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18.07.2020 23:43 Відповісти
для початку нехай граються, щоб швидше розвалились, а там і питання Крима віирішиться, бо хоч і десь в кацапських сранях рязанях будуть кричати, що Крим ніби їх, але маючи повну сраку проблем і федераску роздерту на шматки, ніхто не поїде типа його захищати. Тому питання до кацапів про те чий Крим, притримаємо, але допоможемо розвалу.
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19.07.2020 15:05 Відповісти
Смотри,как бы сам не присел ..на бутылку.
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19.07.2020 02:21 Відповісти
Пету-Шарий!
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18.07.2020 23:29 Відповісти
Бес путлер решил не обращать внимание, надоест и разойдутся, а потом начнут кидать в автозаки, и запугивать, коммуняки ничего нового не придумали, посмотрим кто кого.
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18.07.2020 23:30 Відповісти
Бандита поставили перед выбором - "уйми хабаровское быдло - получишь 10-ку, отсидишь 4 и выйдешь по УДО. Или пожизненное."
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18.07.2020 23:40 Відповісти
Кеша,иди спать. Ты уже бир перепил. В натуре.
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19.07.2020 02:23 Відповісти
Тебя,бир,перед каким выбором поставили-сесть на бутылку,или писать(ссать) на цензоре ахинею в защиту ..уйла? Тщательно завувлированную ,чтоб никто не догадался,что ты-Лахта.?
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19.07.2020 03:10 Відповісти
Щось росіян у поліцейській державі за якогось губернатора з темним минулим 90-х зібралось в декілька десятків разів більше, ніж порохоботів за кондитера-екс-президента. Що дає право робити простий висновок про рівень підтримки кондитера в Україні.
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18.07.2020 23:35 Відповісти
яка підтримка у зайця.....не сміши...
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18.07.2020 23:37 Відповісти
Чому зескотиння взагалі не виходить підтримувати термоса?
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18.07.2020 23:41 Відповісти
А навіщо підтримувати Зеленського на вулиці, якщо його вже підтримали на виборах і зараз він є чинним президентом і виконує свої обов'язки? Це порохоскот виганяють на майдан на підтримку бариги по чіткому графіку і за скромну плату - як справжню худобу.
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19.07.2020 00:07 Відповісти
зепляди не поддерживают в открытую термоса, потому что ссутся получить хук в морду
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19.07.2020 01:51 Відповісти
На вулицю виходять не за когось, а проти когось чи чогось. Завжди. Зараз виходять для окреслення "червоних ліній" Зе-гідранту. Наприклад, для попередження не чіпати мову.
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19.07.2020 07:03 Відповісти
мені здається що перш за все потрібно виходити за захист соціальних стандартів в державі, бо якщо їх не буде то люди втікатимуть з країни і мова не допоможе....
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19.07.2020 07:31 Відповісти
правильно,самое главное есть ли в корыте корм, а на каком языке хрюкать-да какая разница?
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19.07.2020 10:13 Відповісти
Що воно там виконує???? Чергову партію членофортеп`яно?
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19.07.2020 07:39 Відповісти
Выйдешь на поддежку Нелоха42 после оглашения приговора Канцелярским судом штата Делавер?
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18.07.2020 23:37 Відповісти
он же за педоШария при чем тут нелох?
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18.07.2020 23:42 Відповісти
Не, это чудо - зепропагандон. Он шо, еще и шарикодрочер, к тому же? многостаночник?
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18.07.2020 23:44 Відповісти
"головне не барига"
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18.07.2020 23:45 Відповісти
Якщо порохоботи вийдуть, де ж ти столоватись будеш?
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19.07.2020 07:41 Відповісти
Большой звон набатный как правило начинается с отдельных малых колокольчиков.
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18.07.2020 23:38 Відповісти
респект автору за виклад.....це не якась там статейка про шоколадного зайця чи рига....
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18.07.2020 23:39 Відповісти
Він про зелені шмарлі напише. Порадуєтесь.
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19.07.2020 07:37 Відповісти
Смотрел я их стримы. Особенно доставили масковские в поддержку. Они там подписи собирают. Подписи, блин. Я в чате довольно вежливо поинтересовался, сколько подписей стоит свобода а сколько гордость. Не ответили... Подписями будут отмахиваться в случае чего.
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18.07.2020 23:39 Відповісти
ви тільки подивіться як активізувались тут пузирі, що понапухали при правлінні олігархів, чують бісові діти що народ може об єднатись, так і стараються перекинути питання на іншу тему.....ніяк не нажеруться, ніяк не подавляться
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18.07.2020 23:57 Відповісти
не бузуйте, всерівно рано чи пізно український народ вас спитає і за корупцію і за розкрадання країни...
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18.07.2020 23:59 Відповісти
Будут "не бросать своих" пока не кончатся деньги у этого Фургала.
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19.07.2020 00:07 Відповісти
сумніваюсь що у Фургала були такі гроші, щоб 50 тис вивести, це не сотня полін під судом шоколадного зайця....
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19.07.2020 00:10 Відповісти
эхо москвы писало про 10 тыс. ты пиши хоть миллион, народу от это не прибавится.
если из 10 тыс. каждому десятому дать по 1000 рублей, то выйдет всего 1 миллион рублей.
12 тыс евро. для тебя эта сумма кажется чем то нереальным?
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19.07.2020 00:44 Відповісти
тобі ехо москви напише.....як наші поліцейські при виході на протестні мітинги....
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19.07.2020 00:59 Відповісти
подивись на фото - там в ряду близько 30 осіб і кілометрова довжина вулиці - це вже близько 30 тис. осіб...
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19.07.2020 01:09 Відповісти
там двухполосная дорога (смотри фото №6: тротуар, одна полоса, двойная сплошная)
шириной 3.75*2 = 7.5 метров. + тротуары

30 человек там физически не поместятся.
10-12 в ряд максимум. возьми, к примеру, 3 или 4 ряд на 1-ой фото и посчитай.
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19.07.2020 11:16 Відповісти
А скока лярдов пуйло отстегнуло на свае "обнуление"?
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19.07.2020 01:12 Відповісти
Классический стокгольмский синдром.
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19.07.2020 00:26 Відповісти
и многие путают его со стремлением к свободе
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19.07.2020 01:12 Відповісти
Тебе-то,бир,свобода ни к чему. Лахтинские сребренники,талоны на похлебку-верх твоих мечтаний.
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19.07.2020 01:20 Відповісти
Сгинь земразь
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19.07.2020 01:28 Відповісти
Иди в жопо..блок,а лучше за поребрик.
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19.07.2020 01:58 Відповісти
когда тоже начнется на маскве - а я думаю єто неизбежно, кремлефюреру ничего не останется делать кроме вторгнуться в Украину, чтобы в самой засрашке ввести военное положение и тд да и победоносная война, захват Украины и восстановление империи повысит его рейтинг и погасит протестное движение - только он просчитается, война закончится и закончится очень быстро парадом ЗСУ на красной площади и уничтожением колорадской чумы.....
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19.07.2020 01:00 Відповісти
Пуйлу вместо вторжения в Украину пара бы готовить "освободительыій поход" на Дальний Восток,чтобы "покончить с белогвардейцами ДВР" и их прихвостнями-оленными тунгусами и конно-механизированными бурятами..
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19.07.2020 01:17 Відповісти
Намасквє не почнеться. Там ситі скоти сидять. Хіба що Ровшан із Джамшутом піднімуться.
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19.07.2020 07:34 Відповісти
именно масква подімится и питер - и совсем не из-за єкономики. полно обозленніх людей - которім надоело жить в тотальном бесправии и маразме - не пуганніе 20 летние, новое поколение - хотя Украине от єтого не тепло не холодно....
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19.07.2020 16:20 Відповісти
Важно то, что люди преодолели страх и объединились. Это совершенно необычно для имперской раши. Остальное - а нам-то какое дело до их проблем?
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19.07.2020 01:39 Відповісти
е, не скажи - це приклад що і нам потрібно за свої права, чого так бояться олігархи в нас та їх прихвостні....он диви як тут активізувались та інші теми розмову переводять, аж бісяться...
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19.07.2020 07:34 Відповісти
В Украине люди все-таки не так запуганы, как в европейской раше, где в чувствуется "рука москвы" в прямом смысле. Это из собственного опыта.
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19.07.2020 09:21 Відповісти
Переживаете за Хабаровских "братьев"?

Но за 6 лет войны они ни разу не протестовали против убийства украинцев.
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19.07.2020 02:26 Відповісти
Эти "братья" разваливают рашку. Будет цепная реакция.Чем это плохо для украинцев?
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19.07.2020 02:37 Відповісти
не будет. они сотни лет живут при разных царях. в голодные годы бастуют на коленях. а в сытые годы захватывают соседей...
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19.07.2020 06:48 Відповісти
Йой лихо-лишенько! Чернь бунтує!
...а сцарь глибоко в норі.
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19.07.2020 03:36 Відповісти
«Рузьке своих не бросает».

Кацапоскот, як вам кримнаш? Відкусили украінський півострів і одразу у вас почався повний кіздєц. Сподіваюсь, що вас там танками всіх передавлять, як тарганів.
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19.07.2020 05:29 Відповісти
Должны быть даты и ультиматумы к власти. Не забывайте согласно Конституции России только народ России представляет ее власть.
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19.07.2020 06:22 Відповісти
журнашлюхи, а почему вы не написали о лозунгах - путин - вор, путин - вор... а так мяхко, как дешевые придорожные шалавы, напИсали - Фургал - наш выбор... вот теперь понятно, почему Украина проигрывает информационную войну кацапстану вчистую - нет в Украине журналистов, есть дешевые писюки...
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19.07.2020 06:26 Відповісти
Ці пісюки всі розтягнуті олігархами по своїх норах. Бояться накликати гнів на своїх хазяїнів.
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19.07.2020 07:31 Відповісти
ага, це точно, як не включиш який-небудь канал телевізора - так він під якимось олігархом і свою лінію гне.....то розхвалює потужні реформи попереднека, то ще якусь єрунду несе....
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19.07.2020 07:56 Відповісти
Та ні. Попередника канали каломойського вихваляють. Зєля ж практично папєрєднік уже?
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19.07.2020 08:05 Відповісти
що також в клуб шоколадного зайця подались?
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19.07.2020 08:14 Відповісти
Та ні. Не дуже. У мене до нього багато питань. Але не люблю голослівних заяв.
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19.07.2020 08:16 Відповісти
https://defence-line.org/2020/07/dalnevostochnyj-rasklad/ Антиколорадос -Дальневосточный расклад (Часть 1)

Так типа протестующие,сами и сдали мусорам двоих ребят кто вышел с плакатом,путин вор...,рабы они и есть...
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19.07.2020 08:49 Відповісти
не слід обманюватись. просто дуже прижав ХОЛОДИЛЬНИК.
нагодуй це стадо рабів і вони будуть готові йти на Білорусь
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19.07.2020 06:46 Відповісти
)) Невзоров выдал в интервью"Эхо Москвы":
"Кремль умеет виртуозно наложить в чужие штаны. Это феноменальное, потрясающее умение. У него это получается с каждым разом все лучше и лучше. И каждая новая маргинальная ситуация позволяет ему совершенствоваться в этом. У него это великолепно получилось в истории с Хабаровском и с [задержанным по уголовному делу губернатором края Сергеем] Фургалом. И теперь обделавшимися выглядят все, причем начиная с российской Фемиды и всех ее любовников, подельников и компаньонов"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SMKSHhHSNMc&feature=emb_logo
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19.07.2020 07:27 Відповісти
Давайте, хабаровці (чи як там вас ), лупАйте цю скалу! Мені по боку, за що там, але лупайте!
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19.07.2020 07:30 Відповісти
Фургал в Хабаровске, Фингал в Москве. Финал не за Горами. Московиты как оно житие ваше ?
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19.07.2020 07:42 Відповісти
"Ми своїх не кидаємо", - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала - Цензор.НЕТ 2147
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19.07.2020 07:47 Відповісти
Ну цей відстоїть і Фургала, і Дальнєвосточну республіку. Головне йому шланг від бутиля із самогоном в ротяку засунути.
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19.07.2020 08:07 Відповісти
ага, це точно, як тільки пузирям починаєш говорити про соціальну справедливість, так вони відразу опонентів у тунеядці-алкоголіки записують, тільки олігархи, пузирі та панські гайдуки у нас роботящі....
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19.07.2020 08:18 Відповісти
ну шо там, когда они наконец начнут от кацапа отделяться...или не будут...шо думают по этом поводу наши экспэрды...
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19.07.2020 08:14 Відповісти
Нееее, не будет там ничего серйозного. Побунтуют, надоест и разойдутся. Разуверился я в ХНР. А женщины там красивые...
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19.07.2020 08:27 Відповісти
Осталось поднять этнических китайцев Дальнего Востока РФ, вспомнить, правда об этом ни когда и не забывали, что это исконные ( скрепные) территории Китая, ввести ограниченный контингент из соседней Поднебесной, попутно переселив туда миллионов 20 -30.. И провести " реХферендум", а ля "крымнаш" с 98,9% результатом. Но Китай который мыслит столетиями, да нет тысячелетиями, спешить не будет, он будет ждать когда плод сам дозреет и упадет в руки, а по реке проплывет труп их врага.
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19.07.2020 08:46 Відповісти
Митингуют за Фургала - члена лдпр - пропутинской партии во главе с жириновским, который хочет решить украинский вопрос боеголовками. Запомните: россияне могут митинговать только в пользу своего кармана и империи, вот путин наворовал - это плохо, в то что их страна убила 13000 украинцев и оккупировала Крым и Донбасс - это их не интересует,поэтому нас рать спросите из той толпы чей Крым и кто виноват в войне на Днбассе уверен что 90% скажут Крым ихний а на востоке это мы убиваем своих же граждан за русский язык а их солдат там нет иначе если бы там была армия рф война бы закончилась на второй день и дошли бы до Киева, то есть пропагандонские штампы которые вьелись до мозгов об ихней величии, и никак их не переубедить -поэтому вата тяжелая или легкая всегда остается ватой истинных либералов русских 5%
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19.07.2020 09:43 Відповісти
это пока только только недовольное мычание быдлотского кацапоскота на отдельно взятой территории.

помычат еще немного, пока не придут пастухи с собаками.
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19.07.2020 09:49 Відповісти
Брожение говна на паРаше, ********* протестуют против ***** . ..... типа пчёлы против мёда.....не верю!!!
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19.07.2020 09:51 Відповісти
Продолжаю непонимать - как в Расии может происходить несанкционированный митинг?
Это же демонстрация СЛАБОСТИ власти!
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19.07.2020 10:00 Відповісти
та якось пофіг, що у кацапні на хабаровське.
хай повбивають самі себе масово у громадянській війні на росії.
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19.07.2020 10:20 Відповісти
Хабаровськ всю Росію годує. Якщо Хабаровськ відділеться, то заживе по справжньому.
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19.07.2020 10:33 Відповісти
Если кто-то перевозбудился от вертикального стояния на коленях, просто спросите у них в Ютубе ЧЕЙ КРЫМ?! Я задавал, у меня больше нет интереса к этому стаду дешёвых проституток защищающих своего сутенёра. Так что не обольщайтесь, что что-то случилось с великорусским шовинизмом, он на месте.
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19.07.2020 22:18 Відповісти
"Я поддерживаю внешнюю политику путена" вот все что нам надо знать о протестах в Хабаровске
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20.07.2020 13:23 Відповісти
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