"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром. ВIДЕО

Правоохоронці виявили проведення музичного заходу на баржі, яка рухалася Дніпром у бік Київського водосховища. За фактом події порушено кримінальні провадження, обладнання вилучено.

Про це повідомив шеф поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Хитро зроблені підприємці орендували звичайну баржу, трохи переобладнали, встановили аудіоапаратуру, світлове обладнання та анонсували в столиці розважальний суперзахід на воді. Ціна розваги - від 2 500 грн. Потім у Києві "завантажили" (інакше не скажу, бо це баржа ) понад 300 осіб і попрямували в напрямку Київського водосховища", - написав Нєбитов.

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Він наголосив, що поліція Київської області надасть відповідну юридичну оцінку тим подіям, які відбулися.

"Зараз відкрито кримінальні провадження за 5 статтями Кримінального кодексу України. Баржа, буксир, меблі та обладнання вилучено. Організаторів буде обов'язково притягнуто до відповідальності", - уточнив Нєбитов.