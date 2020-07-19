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"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром. ВIДЕО

Правоохоронці виявили проведення музичного заходу на баржі, яка рухалася Дніпром у бік Київського водосховища. За фактом події порушено кримінальні провадження, обладнання вилучено.

Про це повідомив шеф поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Хитро зроблені підприємці орендували звичайну баржу, трохи переобладнали, встановили аудіоапаратуру, світлове обладнання та анонсували в столиці розважальний суперзахід на воді. Ціна розваги - від 2 500 грн. Потім у Києві "завантажили" (інакше не скажу, бо це баржа ) понад 300 осіб і попрямували в напрямку Київського водосховища", - написав Нєбитов.

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Він наголосив, що поліція Київської області надасть відповідну юридичну оцінку тим подіям, які відбулися.

"Зараз відкрито кримінальні провадження за 5 статтями Кримінального кодексу України. Баржа, буксир, меблі та обладнання вилучено. Організаторів буде обов'язково притягнуто до відповідальності", - уточнив Нєбитов.

Сьогодні ваш захід закінчено: поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром 01

Сьогодні ваш захід закінчено: поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром 02

Автор: 

Дніпро (3295) карантин (18172) Нацполіція (15258) Нєбитов Андрій (191) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
карета превратится в тыкву ))) а кучер в крысу)))))
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19.07.2020 14:40
+15
Як і Україні: "навідались на баржу", а ми маємо аплодувати. А чому не навідались у "Аелюр" і там не пр пинила місячник вечеринок? До Колі Оболонського страшно?
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19.07.2020 14:51
+10
Це ж не "Велюр! Зрозуміло.
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19.07.2020 14:36
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как в сказке - "Ваше время истекло"))
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19.07.2020 14:33 Відповісти
карета превратится в тыкву ))) а кучер в крысу)))))
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19.07.2020 14:40 Відповісти
там "кучер" був з Ізраїлю)) - в крысу некошерно))
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19.07.2020 14:43 Відповісти
А хозяин баржи в одной туфле за борт.
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19.07.2020 14:53 Відповісти
типа Зо-лох )))))
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19.07.2020 15:01 Відповісти
Як і Україні: "навідались на баржу", а ми маємо аплодувати. А чому не навідались у "Аелюр" і там не пр пинила місячник вечеринок? До Колі Оболонського страшно?
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19.07.2020 14:51 Відповісти
дуже проста відповідь - "слуги народа" зараз у владі... Коля Оболонський, Арахамія... будь яка інша зелена хламідомонада - усі недоторкані, а простомолоді не дають відпочивати - і поліціянти звітують про виконану роботу
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19.07.2020 14:57 Відповісти
у "Аелюр" вже АлЄШка Небраврот навідувався. Правда з тилу, ну він ******** з тилу заходити
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19.07.2020 21:21 Відповісти
А краще для запобігання розповсюдження вірусу, чи то короно чи то довбойобовірусу, відтягти ту баржу на середину київського водосховища і притопити з потенційними хворими.
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20.07.2020 08:24 Відповісти
Хоть не затопили, как бывало при оккупациях...
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19.07.2020 14:33 Відповісти
При оккупации кого кем?
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19.07.2020 14:37 Відповісти
И кацапской, и германской. И те и те промышляли такими казнями.
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19.07.2020 14:40 Відповісти
А можно по-подробнее?
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19.07.2020 14:42 Відповісти
Я понимаю - это трудно, https://lmgtfy.com/?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 но попробуйте так .
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19.07.2020 14:47 Відповісти
Ой какие мы умные! Просто страх. Но, по поводу зверств кацапов, лично я, нашел массу информации, а вот по подобным действиям нацистов, да еще на территории оккупированной Украины - нет. Так что от твоего поста совком воняет, а лично я, этот запах, органически не перевариваю.
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19.07.2020 15:12 Відповісти
Зато вам не хватило ума даже на гугль. К примеру, в Заксенхаузене в апреле 1945 года была подобная операция.
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19.07.2020 15:18 Відповісти
И много в этой операции утопили? А напомни, в какой области Украины находился Заксенхаузен?
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19.07.2020 15:31 Відповісти
А где в моём посте говорится, что оккупация именно Украины?
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19.07.2020 15:33 Відповісти
Правоохранители выявили проведение музыкального мероприятия на барже, которая двигалась по Днепру в сторону Киевского водохранилища.Источник: https://censor.net/v3208956

https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046a-714a-b94f-7f3358d1e56e

https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046b-703b-9dae-bb845c281d05

https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046b-703b-9dae-bb845c7474cf
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19.07.2020 15:36 Відповісти
Это не мой пост.
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19.07.2020 15:38 Відповісти
Вас двое под ником https://censor.net/user/129908 ?
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19.07.2020 15:43 Відповісти
А это тут при чем? У вас других "аргументов" нет?
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19.07.2020 15:51 Відповісти
Аргументов на что? На то что твой пост оказался не твоим?
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19.07.2020 15:53 Відповісти
Вы же пытаетесь оппонировать, вот и оппонируйте хоть чем-то, а не банальными гопническими попытками перейти на личности.
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19.07.2020 15:58 Відповісти
Что, уже и не знаешь как выкрутится? Пытаешься изобразить из себя обиженную жертву?
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19.07.2020 16:07 Відповісти
Мне не нужно выкручиваться. А вот у тебя нет аргументов и ты пытаешься слиться через провокацию конфликта.
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19.07.2020 16:08 Відповісти
Не обижайся. Открой поисковик и набери как большевики топили баржи с офицерами. Или "Архипелаг Гулаг"- там тоже в топили баржи с заключенными.
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19.07.2020 14:50 Відповісти
Могу объяснить... В 1942 году, когда пошли поставки по ленд-лизу, в Мурманске был организован бордель для моряков союзного флота. Девушек туда набирали со всех "инъязов" страны, а также отличниц старших классов, владеющих английским, испанским и французским языками... Согласия не спрашивали... Девушки работали "по специальности", и, кроме этого, "стучали" в НКВД, о разговорах моряков в кабаке и в постели. После окончания войны бордель закрыли, а "контингент" погрузили на баржу, вывели её в море и затопили... Немцы тоже таким занимались, в отношении военнопленных, строивших секретные объекты на побережье, но сейчас нет под рукой материалов Нюрнбержского процесса... Да и рыться в них - "в падлу". Слишком долго искать...
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19.07.2020 15:00 Відповісти
Це ж не "Велюр! Зрозуміло.
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19.07.2020 14:36 Відповісти
И теперь понятно почему дело уголовное)))))))))
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19.07.2020 14:46 Відповісти
конкуренцию велюру делать низзя
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19.07.2020 14:36 Відповісти
Нипонял, как весной свежего вирусца зза границы завозили, так всё норм было, а как потусовацца не в велюре - то всё, низзя?
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19.07.2020 14:41 Відповісти
вы что! деньги мимо кассы коли-котлеты!
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19.07.2020 14:54 Відповісти
Шо вы такие нежные, блт. Чуть все не сыграли в ...Мы же на баржЕ, блт...
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19.07.2020 14:41 Відповісти
Ну, речная полиция могла бы им кинуть предяву за неправильну эксплуатацию плавсредств.
А тут - явное превышение полномочий.
Тем более, что ни одного случая передачи вируса на открытом воздухе не зафиксировано.
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19.07.2020 14:44 Відповісти
А може Боженька їх спеціально зібрав , падлюк, в
одному місці?? А мєнти помішали..
🤔
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19.07.2020 14:45 Відповісти
Класова ворожнеча?
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19.07.2020 15:32 Відповісти
Уголовное дело. УГОЛОВНОЕ КАРЛ!!!!!!
Надеюсь баржа и буксир на штрафплощадке?
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19.07.2020 14:45 Відповісти
Сейчас открыты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса, может они лихо какое замышляли, или в вельвет перестали клиенты ходить?
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19.07.2020 15:00 Відповісти
Недолго музыка играла...
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19.07.2020 14:46 Відповісти
О! А шо так? А почему стражи порядка не наведались в найт клаб , где арахамия вытанцовывал со слугами народа?
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19.07.2020 14:46 Відповісти
На разрыв работают, все не охватишь.
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19.07.2020 14:58 Відповісти
сидит пьяный в луже где отражается Луна к нему подходит мент .Что гражданин делаете ? На Луне сижу .Ну ну сейчас за тобой луноход приедет .....
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19.07.2020 15:04 Відповісти
Капітан! Баржа прямо по курсу!
Торпедні аппарати 1 і 2! Приготуватись до пуску!
Курс 8 правого!
6 на правий борт!
Вогонь! Вогонь!
Торпеди вийшли Сер!
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19.07.2020 15:05 Відповісти
Так вот ты какая COVID-вечеринка!
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19.07.2020 15:06 Відповісти
Полные твари !!! Как они гнобят людей, которые хотят хоть как-то выжить и отдохнуть !!! Создали жизнь, где дышать это преступление !!!🤮
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19.07.2020 15:15 Відповісти
Самолайкер, зачем возмущаешься?
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19.07.2020 15:52 Відповісти
Во Франции ужесточили наказание за неношение масок

https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm "Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 100

Во Франции вводят жесткий масочный режим.
Во Франции с 20 июля решили ввести еще более жесткий масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
С таким предупреждением к гражданам выступил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, обязательное ношение масок в первую очередь вводят во всех закрытых помещениях, "которые принимают публику". За нарушение этого правила французам грозит штраф в размере 135 евро.
Отметим, что до этого во Франции маски были обязательными только в общественном транспорте.
"С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков", - сообщил Веран.
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19.07.2020 17:52 Відповісти
А, ну мусора отдыхают, Аваков в забухе. Чего б водителям и не ездить по свежевыглаженному асфальту.
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19.07.2020 15:24 Відповісти
А шо низзя было? Вони ж на воде, там же безопасно.
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19.07.2020 15:31 Відповісти
Скупчення в отару за допомогою відомих діджеїв, ******** музики, коктейлів та кальянів на індустріальній баржі під час Карантину це ж точна копія голосування за зеленського бидломасою. В пасажирів баржі просто не було іншого виходу - такі вони і є.

"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 7513
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19.07.2020 15:57 Відповісти
це шо за тётка? хозяйка баржи? треба було их торпедами .... а потом бы пели "....а шо ж вы баржу потопили гады там шикарный был музон и портрет володи зельца и курительный салон...."
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19.07.2020 16:30 Відповісти
Быдломасса это такие, как ты. До сих пор сосете у своего Парашенки..
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19.07.2020 17:13 Відповісти
"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 7541
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19.07.2020 18:09 Відповісти
Лучше бы эти полицаи не баржу остановили, а проехали по трассам разных направлений 5 - 15 км от границы Киева , после 23:00 и по заходили в пришоссейные развлекательные комплексы типа "Эдем" и оглохли там же от гупанья музыки и разрывов салютов из за которых местные сёла не спят до часу - двух ночи. И эти гульбища происходят в воюющей стране! И туда ОНИ не сунуться - знают кого увидят и чем это чревато..
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19.07.2020 16:01 Відповісти
откуда знаешь обизнана? сама по этим шалманам шарахаешься после 23.00?
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19.07.2020 16:32 Відповісти
Не завидуй! И тебя пускать по шарахаться будут
если свой секонд сменишь на приличную одежду.
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19.07.2020 16:59 Відповісти
или там Бакинский бульвар
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19.07.2020 22:47 Відповісти
Щось не бачу коменту в стилі "всем с той баржи независимо от половой принадлежности выдать старую полевую форму, пилотки, палки и по два кирпича - и на Дамбас в атаку! оружие пусть добывают в бою! а сзади Нацгвардия с пулеметами, чтобы никто не отступал!"
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19.07.2020 16:33 Відповісти
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19.07.2020 17:00 Відповісти
Що характерно, такі коменти тут часто бачив. У темах, що стосувалися розважальних закладів та заходів.
"Всех с того клуба на Донбасс искупать кровью! разминировать серую зону своими телами! каждому калаш и половину обоймы - и толпой в атаку, освобождать Донецк и Луганск! оружие добывать в бою! а сзади шоб заградотряд шел!"
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19.07.2020 17:42 Відповісти
Тоскуешь по заградотрядам?
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19.07.2020 17:18 Відповісти
А тепер ще раз уважніше перечитай, що я написав. Може, побачиш злий сарказм.
Це власне було адресовано тим, хто в будь-якій темі про розважальні заклади і заходи пише "всіх з того клубу/концерту/фестивалю завантажити у вагони, на Донбас - і натовпом на мінне поле! потім на паперті танцюватимуть свій дабстеп на протезах!"
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19.07.2020 17:36 Відповісти
Теперь понял.
Беру свои слова обратно.
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19.07.2020 17:40 Відповісти
И вот гнались жеж за этой баржей на каком- то катере.
Завзятые полицаи...
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19.07.2020 17:31 Відповісти
"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 5783
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19.07.2020 17:50 Відповісти
Ехали пираты---вёслами гребли. Капитан с помощником девушку +бли!
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19.07.2020 21:01 Відповісти
Какой-то бред. Какое нахер уголовное дело. Пересрали людям отдых.
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19.07.2020 22:21 Відповісти
Бред? Та ти шооо,,,, Да их там млин больше десятка открывать можно... и ни одного свазанного с карантином! Безопасность мореплавания, правила пасажироперевозок, правила торговли, пожарные и еще мешка два насобирать можно..
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19.07.2020 23:14 Відповісти
обыкновенный бандитизм от мусарья не законный
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19.07.2020 23:53 Відповісти
Вот кто бы мог года назад сказал что мусора будут вязать людей за попытку дышать воздухом - покрутили бы пальцем у виска. А вот, пожалуйста. Надо же! Дышали воздухом не через тряпочку! Но вообще гуманизм мусоров зашкаливает....могли бы и утопить всех после поголовного изнасилования....
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20.07.2020 03:00 Відповісти
 
 