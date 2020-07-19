"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром. ВIДЕО
Правоохоронці виявили проведення музичного заходу на баржі, яка рухалася Дніпром у бік Київського водосховища. За фактом події порушено кримінальні провадження, обладнання вилучено.
Про це повідомив шеф поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Хитро зроблені підприємці орендували звичайну баржу, трохи переобладнали, встановили аудіоапаратуру, світлове обладнання та анонсували в столиці розважальний суперзахід на воді. Ціна розваги - від 2 500 грн. Потім у Києві "завантажили" (інакше не скажу, бо це баржа ) понад 300 осіб і попрямували в напрямку Київського водосховища", - написав Нєбитов.
Він наголосив, що поліція Київської області надасть відповідну юридичну оцінку тим подіям, які відбулися.
"Зараз відкрито кримінальні провадження за 5 статтями Кримінального кодексу України. Баржа, буксир, меблі та обладнання вилучено. Організаторів буде обов'язково притягнуто до відповідальності", - уточнив Нєбитов.
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А тут - явное превышение полномочий.
Тем более, что ни одного случая передачи вируса на открытом воздухе не зафиксировано.
одному місці?? А мєнти помішали..
🤔
Надеюсь баржа и буксир на штрафплощадке?
Торпедні аппарати 1 і 2! Приготуватись до пуску!
Курс 8 правого!
6 на правий борт!
Вогонь! Вогонь!
Торпеди вийшли Сер!
https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm
Во Франции вводят жесткий масочный режим.
Во Франции с 20 июля решили ввести еще более жесткий масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
С таким предупреждением к гражданам выступил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, обязательное ношение масок в первую очередь вводят во всех закрытых помещениях, "которые принимают публику". За нарушение этого правила французам грозит штраф в размере 135 евро.
Отметим, что до этого во Франции маски были обязательными только в общественном транспорте.
"С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков", - сообщил Веран.
если свой секонд сменишь на приличную одежду.
"Всех с того клуба на Донбасс искупать кровью! разминировать серую зону своими телами! каждому калаш и половину обоймы - и толпой в атаку, освобождать Донецк и Луганск! оружие добывать в бою! а сзади шоб заградотряд шел!"
Це власне було адресовано тим, хто в будь-якій темі про розважальні заклади і заходи пише "всіх з того клубу/концерту/фестивалю завантажити у вагони, на Донбас - і натовпом на мінне поле! потім на паперті танцюватимуть свій дабстеп на протезах!"
Беру свои слова обратно.
Завзятые полицаи...