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"Не встиг застигнути": водії на Шулявському мосту в Києві відсунули огорожу та поїхали щойно покладеним асфальтом. ВIДЕО

У Києві на з'їзді із Шулявського моста сьогодні поклали новий асфальт і загородили цю ділянку, щоб покриття застигло. Однак це не завадило деяким водіям перевірити свіжий асфальт на міцність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"Кайф - їздити асфальтом, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" відсунув загородження, і всі помчали", - йдеться в коментарі до ролика.

Дивіться також: "Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19626) Шулявський міст (77)


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Топ коментарі
+67
худоба. а хочуть хорошу дорогу ..
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19.07.2020 15:03
+51
Противотанковые. И пару пулеметов.
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19.07.2020 15:06
+39
Я с таким быдлом сталкиваюсь постоянно. "А я че? Я как все". Тупое стадо баранов.
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19.07.2020 15:05
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Так це і є совєцьке життя.
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19.07.2020 18:57 Відповісти
Зебилы, мля.
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19.07.2020 15:34 Відповісти
Понаехало в Киев быдлятины !
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19.07.2020 15:35 Відповісти
Там "бидлятини" і без "понаєхало", вистачає... Однак, частково з вами згоден - "більше всього "бидлятини" у "городян в першому поколінні" . І це стосується не тільки Києва...
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19.07.2020 16:17 Відповісти
Эт точно!все кто ехали,все до одного с номерами с других регионов,и скорей всего-все донецкие.Киевских-ни одного!
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19.07.2020 16:18 Відповісти
Зачем этому быдлу что-то делать? Оно же все равно это угробит ...
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19.07.2020 15:35 Відповісти
73% идиотов
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19.07.2020 15:40 Відповісти
Люди вышли из совка, а совок из них - нет.
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19.07.2020 15:41 Відповісти
А при чём тут совок или вы думаете ,что в совке так же по- хамски себя вели.
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20.07.2020 09:34 Відповісти
Ще і як!!!!!!!!!!!
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20.07.2020 14:47 Відповісти
Так надо было из села выехать.
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20.07.2020 14:58 Відповісти
Ти ідіот чи ти мислиш як ідіот мокшанський, хоча я не бачу різниці!!!! А я взагалі львів"янин!!!
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20.07.2020 15:02 Відповісти
Во видишь,с тебя гамно и попёрло.
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20.07.2020 15:13 Відповісти
тОбі, мокша поставили діагноз і де ти гівно побачив!!!??? Не відповідай!!!
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20.07.2020 15:19 Відповісти
Иди улицы подметать,не задерживайся,а то смердит.
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20.07.2020 15:32 Відповісти
Ну, ти зрозумів яку адресу я тобі пропоную.............!!!!!!!!!!
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20.07.2020 15:33 Відповісти
У нас тоже только недавно положили новый асфальт на дороге, так уже вся в колеях от большегрузов. При этом водилы говорят что покрытие дерьмо а строители что там перли с перегрузом вот и не выдержало покрытие.
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19.07.2020 15:43 Відповісти
Я так понимаю, чинить будут за счет ломонувшегося б*дла?
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19.07.2020 15:43 Відповісти
Возможно,но что можно будет "списать" ещё чуток денег,так это точно.
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20.07.2020 09:36 Відповісти
Киевляне торопятся в бутики отовариться новыми дизайнерскими шмотками,а им тут какие то уроды новый асфальт положили и мешают проехать.
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19.07.2020 15:45 Відповісти
Голы босы, ведь!
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20.07.2020 09:26 Відповісти
А снимал я так понимаю тот кто и сделал проход в заграждении.))
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19.07.2020 15:47 Відповісти
Быдлота рагульская обыкновенная. Размер популяции - не менее 73 % населения.
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19.07.2020 15:47 Відповісти
Быдло! А потом будут орать что дорог нет.
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19.07.2020 15:50 Відповісти
Це рюзьге свиньи, азиопа.
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19.07.2020 16:09 Відповісти
Знайти їх і за їхній рахунок відновити покриття
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19.07.2020 16:05 Відповісти
Всех кто проехал заставить компенсировать затраты строительства моста
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19.07.2020 16:07 Відповісти
Бидло руліт.
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19.07.2020 16:08 Відповісти
Право приватної власності. Право, обов"язки і відповідальність. Моє право закінчується там, де починається твоє право. Де ця межа? Хтось пересунув огороджувальні знаки та поїхав, порушив право всіх. І в цьому випадку повина наступити відповідальність. Серйозна, матеріальна, а інакше бидло не навчиш. Але в нас з цим проблема, тому, що у нас при владі бидло, і їх закони для нас писані, можуть застосувати, а можуть і помилувати - 50/50, а для них 0 виконання. Тому і бикуємо, 50/50, даючи їм право на 0.
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19.07.2020 16:14 Відповісти
вообще то заступая на пост мэра пан кличко торжественно обещал что все дорожные работы в Киеве будут проводится для удобства киевлян и гостей только глубокой ночью и быстро. а на деле совсем не так! и знаете почему - ответ очень прост - за ночные работы работягам надо платить ночной тариф а это дорого. вы прсмотрите как они задолбали киевлян на проспекте Бандеры а на прилегающем мосту! на южном мосту каждый год под асфальт миллионы зарывают тоже на днепровской набережной там постоянные тянучки и пробки. все делают некачественно и куево что позволяет чиновникам отмывать на этом деле огромное бабло. а этот бедный шулявский переход уже можно было золотом покрыть.... в данном конкретном случае водила. ездившим по свежемо асфальту кайло в руки и пусть переделывают за свои кошты.
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19.07.2020 16:15 Відповісти
достаточно просто по гарантии за счет чиновника раз отремонтировать
только за его счет а не бюджетный
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19.07.2020 16:22 Відповісти
нууу
зато теперь есть кому оплатить ремонт дороги)))
или нет?
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19.07.2020 16:21 Відповісти
Засняли все номера и выставили счёт за новую дорогу, как-то бороться с откровенными пи....сами надо ведь.
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19.07.2020 16:51 Відповісти
Ну что же ... Найти бы героя да наградить ... Возможностью оплатить новые работы по асфальтированию этого участка дороги, ну и можно даже не наказывать)))
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19.07.2020 17:06 Відповісти
А что сложно восстановить покрытие за их деньги?
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19.07.2020 17:06 Відповісти
кловун ватный кремлёвский холуй чётко отразил уровень ватного покацапленного быдла....Если не заметили то с приходом кремлёвской окупационной власти всё быдло поняло голову...ватный скот нутром почуял своих преЗЕдентов...
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19.07.2020 17:09 Відповісти
Справжнє бидло.
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19.07.2020 17:13 Відповісти
оштрафуйте этих жлобов так, чтобы навсегда отбить охоту быковать
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19.07.2020 17:43 Відповісти
Мразь!.
Куда смотрят комунальщики!!!!

Стоять и ждать!!!! пока не высохнет.
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19.07.2020 17:52 Відповісти
Сколько там метр дороги стоит по смете? Изловить всех, раскинуть поровну- пусть заплатят!
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19.07.2020 17:59 Відповісти
У нас,в диктатуре-такие мосты за год делают)
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19.07.2020 18:50 Відповісти
Ну, тогла почему вы такие бедные? ))))))))))))))
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20.07.2020 09:28 Відповісти
Ну,как бедные..Беларусь по уровню жизни занимает 2 место в СНГ,после одной углеводородной недоимперии)Выше головы не прыгнешь-ресурсов нет от слова совсем.Украина по ресурсам богаче РБ раз в 10,но...
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20.07.2020 10:47 Відповісти
Это тебе Лукашенко рассказал и ОНТ? )))
Ср. зарплата в РБ на 100-120 дол. выше, (согл. официозу) т. е на 20%, а уровень цен в Украине ниже на 25% на продовольствие (реально).
Траспорт 20 - 40% в пользу Украины и т.д.
https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
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20.07.2020 13:52 Відповісти
Ну,моя зарплата около 650$,для Минска-это немного.Цены на продовольствие в Украине действительно ниже-ну,там же чернозем и мягкий климат)Цены на китайское шмотье-тоже ниже,это обьясняется банальным контрабасом и низкой покупательной способностью населения.По транспорту-цены на топливо в Беларуси ниже украинских на 30%,здесь,у нас реально бесплатная медицина,неплохие дороги и безопасность-уровень преступности,по сравнению с Украиной низкий.Я сейчас плачу за двушку 65 рублей-около 25-30$,т.е. в целом,уровень жизни в РБ выше украинского примерно на 30-40%
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20.07.2020 14:09 Відповісти
Попробуй сравни теперь с киевлянином )))
А то ведь можно сравнить с белорусом из Мостов, или Толочина, Щучина или Быхова..., где 250 долларов мечта! )))
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21.07.2020 10:07 Відповісти
Согласен,сравнить трудно.Но так и ты не сравнивай с украинскими селами и городками)
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22.07.2020 20:14 Відповісти
Де ти бачив Україну в сенеге??? тИ явно мокшанське створіння!!!
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20.07.2020 15:06 Відповісти
И если бы быдло позволило себе проехать по только что уложенному асфальту-лишилось бы прав и машину конфисковали нахер.
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19.07.2020 18:52 Відповісти
Ще одне підверджння що більшість населення України бидлота без мізків, але зі шлунком.
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19.07.2020 18:54 Відповісти
Зевиборці рулять!
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19.07.2020 18:58 Відповісти
Мне думается, Европа читает наши новости и с ужасом крестится. Никуда они нас не возьмут, ни в какие Европы.
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19.07.2020 19:12 Відповісти
Европа по русски не понимает. По крайней мере та часть, которая решает - брать или нет.
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19.07.2020 22:48 Відповісти
Провтик дорожньої компанії, потрібно було поставити дорожнього робочого ще на декілька годин, який би бив лопатою по лобовому склу цим мудакам давав. А так влетіли мінімум в сотні тисяч гривень. Місто браковано дорогу не прийме.
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19.07.2020 19:43 Відповісти
Та ніхто не влетів.Дорожників вже не було, отже пройшло щонайменше півтори, дві години. Асфальтобетон схопився, легкові його не пошкодять, можливо його ще вчора поклали, а паркани не забрали.Будь-яка здоровомисляча людина відсунула б огородження і поїхала, якщо знає, що асфальт лежить з вчорашнього дня. А от, якщо не знає, але поперлась, то це наші люди, тільки штрафи навчать поважати працю і кошти бюджету.
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19.07.2020 20:03 Відповісти
Евробляхепры - уперёд!
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19.07.2020 19:48 Відповісти
Номера видно.На писю быдлоту.( штраф с конфискацией авто)
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19.07.2020 19:57 Відповісти
наверно подумали шо то дорога у европу.
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19.07.2020 20:31 Відповісти
Расстрелять дорожников, оставивших обьект досрочно и без охраны!
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19.07.2020 20:45 Відповісти
А в соседней теме девачку защищают, купила два билета в автобусе , а мужик гад в морду дал за это.А тут по асфальту поехали.Общего ничего не находите между девачкой, мужиком и этими ?Они как девачка невиновны.Ещё пару лет побудут слуги у власти и станет Украина как Сомали, или уже стала?
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19.07.2020 21:21 Відповісти
73% нашли новую дорогу домой.
IQ73 зашкаливает
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19.07.2020 21:29 Відповісти
Да ну там на одной надпись "рошен" виднелась.
Это же ваша секта не признает законы страны, где живет.
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19.07.2020 22:25 Відповісти
Страна дебилов.
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20.07.2020 02:58 Відповісти
Они устали....

Кличко взяточник, а
Порошенко мародёр 😕
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19.07.2020 22:34 Відповісти
Зеленый понос приучил срать на закон. Точно также так это заграждение, отодвинут Авакова и его шестёрку Зеленского, и все помчат к светлому будущему
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19.07.2020 22:49 Відповісти
Ну и какая нам нахрен Европа?Нам до Европы как до Луны ползком...Имбицилы,а потом жаловаться будут что дороги хреновые...дибилам закон не писан...Взять всех кто ехал по этому асфальту,и заставить его заново уложить,за свой счёт...
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19.07.2020 23:52 Відповісти
Доблестной полиции, как всегда, не оказалось на месте.
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20.07.2020 02:57 Відповісти
Та что с вами не так??? Точно что, худоба. Стадный инстинкт. И просто быдлота
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20.07.2020 10:07 Відповісти
Не то, что бы я одобрял подобные действия... Но ещё пару месяцев транспортного коллапса в Киеве и народ начнёт не просто двигать фишки но и громить технику дорожников. Большая стройка- хорошо, но паралич транспортной инфраструктуры-плохо.
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20.07.2020 10:39 Відповісти
з таким населенням, не скажу громадянами, з такими дикунами навіть у столиці ще досить рано у ЄС.

Не дивно, що Європа не поспішає, і не тільки тому, що втомилась від розширення, а ще й тому, що розуміє якість більшості населення України.
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20.07.2020 11:23 Відповісти
ДЕБІЛИ ХОЧУТЬ КОВБАСУ І ЩОБ СЬОГОДНІ - ТАКІ І ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗЕ, СОВКО...ЧЕРИ



А у всьому світі роблять огради з полімерних контейнерів наповнених водою - кожна важить десь 200 кг, але ж в Автодорі мудрі люди і вважають людей за дуже розсудливих

"Не встиг застигнути": водії на Шулявському мосту в Києві відсунули огорожу та поїхали щойно покладеним асфальтом - Цензор.НЕТ 3821
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20.07.2020 12:12 Відповісти
у народу в яких президент по приколу все буде по приколу.
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20.07.2020 14:15 Відповісти
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