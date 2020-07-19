"Не встиг застигнути": водії на Шулявському мосту в Києві відсунули огорожу та поїхали щойно покладеним асфальтом. ВIДЕО

У Києві на з'їзді із Шулявського моста сьогодні поклали новий асфальт і загородили цю ділянку, щоб покриття застигло. Однак це не завадило деяким водіям перевірити свіжий асфальт на міцність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"Кайф - їздити асфальтом, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" відсунув загородження, і всі помчали", - йдеться в коментарі до ролика.

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