"Не встиг застигнути": водії на Шулявському мосту в Києві відсунули огорожу та поїхали щойно покладеним асфальтом. ВIДЕО
У Києві на з'їзді із Шулявського моста сьогодні поклали новий асфальт і загородили цю ділянку, щоб покриття застигло. Однак це не завадило деяким водіям перевірити свіжий асфальт на міцність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
"Кайф - їздити асфальтом, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" відсунув загородження, і всі помчали", - йдеться в коментарі до ролика.
Топ коментарі
+67 Valery Atman
показати весь коментар19.07.2020 15:03 Посилання
+51 18c49ed2
показати весь коментар19.07.2020 15:06 Посилання
+39 18c49ed2
показати весь коментар19.07.2020 15:05 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
только за его счет а не бюджетный
зато теперь есть кому оплатить ремонт дороги)))
или нет?
Куда смотрят комунальщики!!!!
Стоять и ждать!!!! пока не высохнет.
Ср. зарплата в РБ на 100-120 дол. выше, (согл. официозу) т. е на 20%, а уровень цен в Украине ниже на 25% на продовольствие (реально).
Траспорт 20 - 40% в пользу Украины и т.д.
https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
А то ведь можно сравнить с белорусом из Мостов, или Толочина, Щучина или Быхова..., где 250 долларов мечта! )))
IQ73 зашкаливает
Это же ваша секта не признает законы страны, где живет.
Кличко взяточник, а
Порошенко мародёр 😕
Не дивно, що Європа не поспішає, і не тільки тому, що втомилась від розширення, а ще й тому, що розуміє якість більшості населення України.
А у всьому світі роблять огради з полімерних контейнерів наповнених водою - кожна важить десь 200 кг, але ж в Автодорі мудрі люди і вважають людей за дуже розсудливих