УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4944 відвідувача онлайн
Новини Відео
15 334 114

Активіст у Росії впав під час затримання, випадково збивши кепку з поліцейського, на нього завели кримінальну справу. ВIДЕО

Володимира Шипіцина затримали на акції на підтримку кримських татар. Він стояв у центрі міста з українським прапором і плакатом на підтримку в'язнів "справи Хізб ут-Тахрір". Під час затримання древко прапора збило з поліцейського кепку, і тепер активіста звинувачують в насильстві щодо представника влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медиазона".

Акція протесту відбулася напередодні в розташованій неподалік від Санкт-Петербурга Гатчині. Кілька активістів вимагали припинити репресії проти кримських татар.

За словами адвоката Шипіцина Антона Юпанова, під час затримання активіст впав, а пластикове древко прапора України збило з поліцейського кепку. Цей момент також був зображений під час прямої трансляції акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерани придністровської війни вийшли на протест через побиття своїх товаришів. ФОТО

Проти Шипіцина порушили кримінальну справу

"Йому ставиться в провину, що він пластикової трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові", - говорить адвокат.

Зараз Шипіцин перебуває в статусі підозрюваного в ізоляторі тимчасового утримання. Сьогодні, 19 липня, у нього має відбутися допит.

Крім Шипіцина, на акції затримали ще 5 осіб.

Активіст у Росії впав під час затримання, випадково збивши кепку з поліцейського, на нього завели кримінальну справу 01

Раніше в Росії учасники акцій протесту вже отримували реальні терміни ув'язнення за те, що хапали поліцейських за руки, падали разом з ними під час затримання або кидали в їхній бік пластиковий стаканчик.

протест (2402) репресії (1623) росія (65856) кримські татари (2005)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
кацапия - логово фашистов 21 века!которую нужно уничтожить всем миром!
показати весь коментар
19.07.2020 16:57
+20
В мААсквабаде скрутили пацана потому шо менту не понравилось, как пацан на него смотрел.
показати весь коментар
19.07.2020 16:58
+14
зебіли, вам все ще хочеться назад під педірацию?! Чи може визнаєте, шо були не праві привівши до влади прокремлівського скамороха, замість справжнього Гетьмана?!
показати весь коментар
19.07.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Відкрив Америку...". Та ще в 2015-му Госдура законодавчо визначила, що таке "агреесивні" кольори та їх сполучення... Українські, жовто-блакитний, та червоно-чорний - на першому місці...
показати весь коментар
20.07.2020 13:39 Відповісти
СТРАНА МУДАКОВ !!! А наше дело не допустить такого в Украине !!!
показати весь коментар
19.07.2020 18:25 Відповісти
Очевидно же, со всего размаху засандалил.
показати весь коментар
19.07.2020 18:40 Відповісти
Процесс эволюционного преобразования древнего человека в человека современного, на этой части суши не состоялся, значит цивилизация должна смириться с этим, либо очистить землю от не состоявшихся двуногих.
показати весь коментар
19.07.2020 18:57 Відповісти
За посты сажали, за лайки сажали, за падение сажают. Осталось начать сажать за мыслепреступления.
показати весь коментар
19.07.2020 19:19 Відповісти
Совсем озверели дебилы. Других там нет.
показати весь коментар
19.07.2020 19:22 Відповісти
Да и пес с ними со всеми ,пусть бродят дрожжи в скрепном очке заСрахи до полного взрыва ,нам главное подальше уйти от этой дичи ,пусть жрут друг друга твари злобные оккупантские! А до 14го я был очень толерантен....
показати весь коментар
19.07.2020 20:37 Відповісти
расейским овцам пастух не пазваляет распаряжатся сваими жызнями , ани раждены для фкусных шашлыков...
показати весь коментар
19.07.2020 21:43 Відповісти
Просто Бездна, даже не Дно.
показати весь коментар
19.07.2020 22:07 Відповісти
а зачем задерживать людей, если они просто стоят?в чем нарушение?то даже митингом нельзя навзвать, так, пару человек одиночный пикет
показати весь коментар
19.07.2020 23:01 Відповісти
Це авторитарна напів-дикарська рссєя,в ній затримують навіть за одиночні пікети, які формально не заборонені і на які не потрібно отримувати дозвіл.

Але при одиночних пікетах між учасниками повинно бути не менше 50 метрів. А тут стоїть декілька людей підряд, а це вже мітинг по думці держиморд.
А мітинги на рассєю заборонені, якщо не отримали спеціальний дозвіл, а його дають дуже рідко, хіба що це буде мітинг в підтримку пуйла та влади, на такі навіть зганяють...
показати весь коментар
20.07.2020 07:12 Відповісти
ок а що тоді в Хабаровску 30-50 тисяч це не мітинг? наскілько відомо ніхто не санціонував там на це і не питали але без поліції і затримки в автозаки?
показати весь коментар
20.07.2020 07:23 Відповісти
Ну, значить там влада,команда заарештованого фургала була не проти(якщо його остаточно відсторонять, багато з них втратять свої місця) , не чинила ніяких перешкод і навіть підтримувала, значить є реально підтримка губернатора і ненависть до далекої москви.
це плювок в пику пуйла та центральної влади.
показати весь коментар
20.07.2020 07:36 Відповісти
Хочется,что бы всю помойку покрыли ядерные грибы. Нет там нормальных людей.
показати весь коментар
20.07.2020 01:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 