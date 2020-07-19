Активіст у Росії впав під час затримання, випадково збивши кепку з поліцейського, на нього завели кримінальну справу. ВIДЕО
Володимира Шипіцина затримали на акції на підтримку кримських татар. Він стояв у центрі міста з українським прапором і плакатом на підтримку в'язнів "справи Хізб ут-Тахрір". Під час затримання древко прапора збило з поліцейського кепку, і тепер активіста звинувачують в насильстві щодо представника влади.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Медиазона".
Акція протесту відбулася напередодні в розташованій неподалік від Санкт-Петербурга Гатчині. Кілька активістів вимагали припинити репресії проти кримських татар.
За словами адвоката Шипіцина Антона Юпанова, під час затримання активіст впав, а пластикове древко прапора України збило з поліцейського кепку. Цей момент також був зображений під час прямої трансляції акції.
Проти Шипіцина порушили кримінальну справу
"Йому ставиться в провину, що він пластикової трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові", - говорить адвокат.
Зараз Шипіцин перебуває в статусі підозрюваного в ізоляторі тимчасового утримання. Сьогодні, 19 липня, у нього має відбутися допит.
Крім Шипіцина, на акції затримали ще 5 осіб.
Раніше в Росії учасники акцій протесту вже отримували реальні терміни ув'язнення за те, що хапали поліцейських за руки, падали разом з ними під час затримання або кидали в їхній бік пластиковий стаканчик.
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Але при одиночних пікетах між учасниками повинно бути не менше 50 метрів. А тут стоїть декілька людей підряд, а це вже мітинг по думці держиморд.
А мітинги на рассєю заборонені, якщо не отримали спеціальний дозвіл, а його дають дуже рідко, хіба що це буде мітинг в підтримку пуйла та влади, на такі навіть зганяють...
це плювок в пику пуйла та центральної влади.