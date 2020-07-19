Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ. ФОТОрепортаж

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm зібрали дані про участь в агресії проти України ще трьох російських військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268, дислокація: м Псков, РФ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт InformNapalm, цей полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

"Загалом InformNapalm розкрив понад 10 епізодів з фактами участі військовослужбовців цієї дивізії в окупації Криму, захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" і бойових діях на Донбасі. Нове розслідування підтверджує: військові РФ усвідомлювали, що їх перекидають в Україну для виконання злочинного наказу на території іншої держави, але не тільки не протестували проти цього, але навіть були згодом нагороджені", - йдеться в повідомленні.

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Російський військовий Денис Лаугін 9 березня 2014 року опублікував в своєму фотоальбомі знімок: він у вагоні поїзда. Підпис під фото: "Їдемо, їдемо ...". Наступну фотографію Денис завантажив 21 травня з коментарем: "Повертаємося (поки, Україна ...)".

А 26 червня 2014 року в альбомі Лаугіна з'явилася фотографія посвідчення до медалі за окупацію Криму. Посвідчення до нагороди доводить: Лаугін служив в 234-му ДШП, в/ч 74268, дислокація - м. Псков, РФ.

У друзях у Лаугіна волонтери знайшли ще одного десантника, Андрія Сергійовича Болотова (09.05.1994 р.н., м. Воронеж, РФ). В альбомі у нього теж є фото з медаллю за окупацію Криму.

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У списку друзів Болотов зазначив як товариша по службі Олександра Рахманіна. Той на своїй сторінці вказав, що служив у 234-му ДШП. Це означає, що Болотов також служив в цьому полку.

Олександр Рахманін (12.06.1992 р.н.., Родом з Льгова, живе в Желєзногорську) на своїй сторінці, в нотатках, написав: "Поїхав в Україну 07.03.14".

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"Більше згадок про участь в агресії проти України на сторінках Олександра Рахманіна ми не знайшли, хоча і вивчили обидва його профілі в соцмережі "ВКонтакте" і один - в "Одноклассниках". Однак докази надала сестра Олександра, Юлія Коньшина-Рахманіна: вона опублікувала фото брата з медаллю за окупацію Криму", - йдеться в повідомленні.

Посвідчення до медалей за окупацію Криму підписував командир 234-го ДШП підполковник Олег Грицаєв.