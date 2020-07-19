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Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ. ФОТОрепортаж

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm зібрали дані про участь в агресії проти України ще трьох російських військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268, дислокація: м Псков, РФ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт InformNapalm, цей полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

"Загалом InformNapalm розкрив понад 10 епізодів з фактами участі військовослужбовців цієї дивізії в окупації Криму, захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" і бойових діях на Донбасі. Нове розслідування підтверджує: військові РФ усвідомлювали, що їх перекидають в Україну для виконання злочинного наказу на території іншої держави, але не тільки не протестували проти цього, але навіть були згодом нагороджені", - йдеться в повідомленні.

Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ 01

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Російський військовий Денис Лаугін 9 березня 2014 року опублікував в своєму фотоальбомі знімок: він у вагоні поїзда. Підпис під фото: "Їдемо, їдемо ...". Наступну фотографію Денис завантажив 21 травня з коментарем: "Повертаємося (поки, Україна ...)".

А 26 червня 2014 року в альбомі Лаугіна з'явилася фотографія посвідчення до медалі за окупацію Криму. Посвідчення до нагороди доводить: Лаугін служив в 234-му ДШП, в/ч 74268, дислокація - м. Псков, РФ.

Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ 02

У друзях у Лаугіна волонтери знайшли ще одного десантника, Андрія Сергійовича Болотова (09.05.1994 р.н., м. Воронеж, РФ). В альбомі у нього теж є фото з медаллю за окупацію Криму.

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Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ 03

У списку друзів Болотов зазначив як товариша по службі Олександра Рахманіна. Той на своїй сторінці вказав, що служив у 234-му ДШП. Це означає, що Болотов також служив в цьому полку.

Олександр Рахманін (12.06.1992 р.н.., Родом з Льгова, живе в Желєзногорську) на своїй сторінці, в нотатках, написав: "Поїхав в Україну 07.03.14".

Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ 04

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"Більше згадок про участь в агресії проти України на сторінках Олександра Рахманіна ми не знайшли, хоча і вивчили обидва його профілі в соцмережі "ВКонтакте" і один - в "Одноклассниках". Однак докази надала сестра Олександра, Юлія Коньшина-Рахманіна: вона опублікувала фото брата з медаллю за окупацію Криму", - йдеться в повідомленні.

Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ 05

Посвідчення до медалей за окупацію Криму підписував командир 234-го ДШП підполковник Олег Грицаєв.

Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ 06

Крим (14183) росія (65856) волонтери (1339)


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Топ коментарі
+11
кацап не людина, і навіть не скотина, а лайно
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19.07.2020 18:47
+8
І шо з того? Всі кацапи однакові.
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19.07.2020 18:44
+6
То добре - ще один цвях! Чим більше цвяхів буде, тим краще буде триматися кришка труни на похоронах московії
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19.07.2020 18:53
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І шо з того? Всі кацапи однакові.
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19.07.2020 18:44 Відповісти
кацап не людина, і навіть не скотина, а лайно
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19.07.2020 18:47 Відповісти
Украинская армия - это наша элита. Это патриоты, в первую очередь. Это защитники и опора государства.

А кацапский вариант армии - это захватчики и оккупанты. Разницу видите ?
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19.07.2020 18:58 Відповісти
Навіть в радянському статуті було записано, що можна не виконувати накази, які вважаєш злочинними чи суперечать законам. Вторгнення війсь московії до Криму було ДО затвердження держдумою дозволу на введення регулярних війсь РФ на територію інших країн. А той "кримський референдум" був протизаконний і по українському законодавству, і по російському, і відповідно до міжнародного права.
Цвяшки невеличкі, але їх все більше і тим міцніше вони приклепають кришку труни московії... Сподіваюсь...
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19.07.2020 18:59 Відповісти
От і маємо те горе: рашисти спокійно перейшли кордон і захопили територію суверенної держави (протизаконна дія навіть по законам московії) без об'яви війни і жоден з тієї орди на це не звернув уваги, а в нас - відведення військ за наказом головнокомандувача, здача позицій без бою, хоча в Конституції та присязі є фраза про територіальну цілісність та недоторканість кордонів держави.
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19.07.2020 19:37 Відповісти
То добре - ще один цвях! Чим більше цвяхів буде, тим краще буде триматися кришка труни на похоронах московії
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19.07.2020 18:53 Відповісти
Цвях - это международное уголовное дело. Конкретно по фигурантам. А так - это все пук в лужу. Государству Украина этих глупостей не надо.
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19.07.2020 19:16 Відповісти
Ну якщо держава Україна не буде робити позови в міжнародних судах, то тоді не треба... Тоді і супротив московії марний... Бо, з рештою, "какая разніца"!
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19.07.2020 19:39 Відповісти
26.11.2015 Пограничники Украины задержали возле Мелового Луганской области армавирских спецназовцев. 15-й отряд спецназа "Вятич". Информапалм установил их участие в "войсках ДНР". Их за сутки отдали российской стороне. Без всяких судов и обменов.

https://informnapalm.org/16033-zaderzhannye-bojtsy-armavyrskogo-spetsnaza/
П.С. Кому нужны все эти расследования? Банановой республике точно не нужны. Да пофиг.
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19.07.2020 19:13 Відповісти
Знайти і знищити вбивць Українців.
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19.07.2020 19:13 Відповісти
чернозем.
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19.07.2020 19:52 Відповісти
 
 