Футбольний тренер Віктор Ряшко і його двоє дітей загинули в ДТП під Мукачевом, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Мукачева на Закарпатті фура роздавила Mazda, перекинулася і загорілася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпаття-онлайн.

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Пізніше видання уточнило, що в ДТП загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко і двоє його дітей. Єдина людина, яка вижила в автомобілі Mazda, - дружина тренера.

Видання зазначає, що інформацію неофіційно підтверджують в лікарні Мукачева.

Водночас на фейсбук-сторінці ФК оприлюднено повідомлення про загибель Віктора Ряшка і співчуття.

Відділ комунікації поліції Закарпатській області вказує, що сьогодні близько 16:20 у результаті зіткнення іномарки з вантажівкою на автодорозі Київ-Чоп неподалік від Мукачева загинули три людини, серед яких - дівчинка.

Автомобіль "Mazda", за кермом якого перебував 56-річний мешканець Мукачева, зіткнувся з вантажівкою "Man", яка рухалась йому назустріч, у напрямку м.Ужгород. У результаті удару великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілась.

Водій легкового автомобіля та ще двоє його пасажирів, 10-річна дівчинка та 23-річний молодий хлопець, загинули на місці аварії. 46-річна жінка, доставлена до районної лікарні для надання медичної допомоги. Водій вантажівки із забоями також госпіталізований до медзакладу.

Обставини та причини смертельної аварії поліція розслідуватиме в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей).





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