Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ. ВIДЕО
Розташовану на окупованій території частину Північно-Кримського каналу використовують для забезпечення водою східних регіонів Криму.
Про це агентству "РИА Крым" повідомили в Держкомітеті з водного господарства та меліорації підконтрольного Росії уряду Криму, інформує Цензор.НЕТ.
За даними відомства, територією Криму проходить 293 кілометри каналу, а на цей момент 147,7 кілометра цілий рік функціонують для водозабезпечення кримчан.
"Задіяно 147,7 км каналу для транспортування води з Білогірського і Тайганського водосховищ через комплекс гідротехнічних споруд гідровузла біля села Новоіванівка Нижньогірського району", - пояснили в Держкомітеті.
Тут також повідомили, що в Північно-Кримський канал надходить вода з Ніжинського, Просторненського і Новогригорівського водозаборів і розподіляється по п'яти наливних водосховищах: Феодосійському, Ленінському, Станційному, Самарлинському і Зеленоярському.
Нагадаємо, 5 березня в ефірі телеканалу "1 + 1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".
1 червня віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.
При цьому наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.
1 липня заступниця голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.
На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра про неприпустимість подачі води в окупований Крим.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8 что задумали Путин с Зеленским? .
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
далєє по тєксту Майкла J. Лєрмонта.
але друга (неспішна і мудріша) : а нехай він просто стане українським і знову заквітне і розквітне.... бо як нам його потім відроджувати з солончаків та пустелі???? ))))))
Назва навіть є - "Крим при московії".
Впрочем мне всё равно.
Предположил бы, что вы заливаете, но в половине СКК воды нет - сухой он )))))
картоху чем поливать будешь, пшеничку, кукурузу, баштан?..пахлава ты мля мядовая...