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Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ. ВIДЕО

Розташовану на окупованій території частину Північно-Кримського каналу використовують для забезпечення водою східних регіонів Криму.

Про це агентству "РИА Крым" повідомили в Держкомітеті з водного господарства та меліорації підконтрольного Росії уряду Криму, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства, територією Криму проходить 293 кілометри каналу, а на цей момент 147,7 кілометра цілий рік функціонують для водозабезпечення кримчан.

"Задіяно 147,7 км каналу для транспортування води з Білогірського і Тайганського водосховищ через комплекс гідротехнічних споруд гідровузла біля села Новоіванівка Нижньогірського району", - пояснили в Держкомітеті.

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Тут також повідомили, що в Північно-Кримський канал надходить вода з Ніжинського, Просторненського і Новогригорівського водозаборів і розподіляється по п'яти наливних водосховищах: Феодосійському, Ленінському, Станційному, Самарлинському і Зеленоярському.

Нагадаємо, 5 березня в ефірі телеканалу "1 + 1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

1 червня віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим буде дана чітка відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

При цьому наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж в 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

Також читайте: РФ восени під прикриттям навчань може спробувати захопити дамбу, що перекриває подачу воду з Дніпра в окупований Крим, - Ходжес

1 липня заступниця голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу в водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра про неприпустимість подачі води в окупований Крим.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Автор: 

Крим (14183) водопостачання (838) вода (1181)


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Топ коментарі
+43
Є думка що недавні погрози кадирова є складовою плану по створенню тиску на зе і примушення до сепаратних переговорів. Теми - вода в крим і вибори на донбасі які мають покласти край гражданскай вайнє і Україні також
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20.07.2020 00:39
+38
В усіх випадках Крим став місцем, де не має сенсу щось виробляти. Така ціна російської окупації для багатьох кримчан.
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20.07.2020 03:10
+33
А пописять , поплевать всем дружно, этож второе желтое море , море жидкости получится.Пользуйтесь подсказкой , благодарить не надо.
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20.07.2020 00:44
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Є думка що недавні погрози кадирова є складовою плану по створенню тиску на зе і примушення до сепаратних переговорів. Теми - вода в крим і вибори на донбасі які мають покласти край гражданскай вайнє і Україні також
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20.07.2020 00:39 Відповісти
постійний тиск на нього з кремля, тиск що не припиняється та посилюється...
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20.07.2020 00:42 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8 что задумали Путин с Зеленским? .

Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 1870
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20.07.2020 10:32 Відповісти
Минутку, зе уже давно сказал - на презедента независимого государства никто не может нажимать, только его малолетний сын. Шо вы выдумываете. Сепаратные переговоры, за спиной украинцев, об окончании гражданской- кто убил более 15 тысяч защитников Украины, войны, кто сбил самолёт с гражданскими пассажирами - какая гражданская война и вода ? Вот это несчастье - презедент Украины, уставший от войны, пусть сам делает минет кадырову.
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20.07.2020 14:29 Відповісти
15 тисяч не захисників, а загально жертв, включаючи некомбатантів (і боінг також), сєпарню і "братушек".
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20.07.2020 15:03 Відповісти
15 тис громадян України. Братушек не рахували, бо це нереально.
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21.07.2020 07:03 Відповісти
реверс по-Крымски)
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20.07.2020 00:41 Відповісти
А пописять , поплевать всем дружно, этож второе желтое море , море жидкости получится.Пользуйтесь подсказкой , благодарить не надо.
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20.07.2020 00:44 Відповісти
Ще можна докапати канал до чорного моря і пустити по ньому морську водичку. Аж до самого Армянська. Красіво буде.
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20.07.2020 06:47 Відповісти
А ще можна будувати пояснювальні станції. Зрозуміло, що тоді ціна сільхозпродукції буде золотою.
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20.07.2020 07:06 Відповісти
Прикольне автовиправлення . Зрозуміло , що опріснювальні , але Ваш варіант краще . Доброго ранку .
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20.07.2020 07:22 Відповісти
Это называется "переливать из пустого в порожнее".
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20.07.2020 00:54 Відповісти
Это называется подготовка к подаче воды на Крым...
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20.07.2020 10:30 Відповісти
В усіх випадках Крим став місцем, де не має сенсу щось виробляти. Така ціна російської окупації для багатьох кримчан.
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20.07.2020 03:10 Відповісти
ти в три часа ночи не спиш?
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20.07.2020 10:04 Відповісти
Откуда воду брать для этих водохранилищ, из которых вода идет по каналу? Свежей,днепровской нетути,а из скважин-не напасешся.. Осталось шаманов из Сибири просить покамлать. С ДВ звенков-шаманов местных-проблематично,там уже пуйла все,кому не лень на пуй посылают. Так,что только камни с неба..
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20.07.2020 06:19 Відповісти
Та трохи проперло їм. Дощі в червні були.
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20.07.2020 15:04 Відповісти
Фейк. В каналі води немає.
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20.07.2020 07:18 Відповісти
Не фейк
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20.07.2020 10:23 Відповісти
"Могучая" московия может построить атомный опреснитель для чего достроить (если что то осталось) крымскую атомную станцию. Вперёд свободные ...если камни с неба вас не достали !!!
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20.07.2020 07:24 Відповісти
Кацапи не потягнуть подовження віку їх виходу на пенсію, до 75 років.
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20.07.2020 10:51 Відповісти
Когда Крым вернется в Украину, там на границе с рашей установят монумент со стихом Лермонтова

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
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20.07.2020 07:35 Відповісти
Повино бути: «И вы, в мундирах, голубые,»-
далєє по тєксту Майкла J. Лєрмонта.
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20.07.2020 10:53 Відповісти
Упорото муссируется тема воды в крымском канале. Упорото кто-то хочет подать воду агрессору параше!!!! Постоянно пичкают темой подачи воды по каналу, а теперь видосики!!! Продажные шакалы!!!
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20.07.2020 08:13 Відповісти
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧАКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ!!!
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20.07.2020 08:39 Відповісти
навіщо ? ))) (хоча перша думка - так! згоден ))))
але друга (неспішна і мудріша) : а нехай він просто стане українським і знову заквітне і розквітне.... бо як нам його потім відроджувати з солончаків та пустелі???? ))))))
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20.07.2020 10:04 Відповісти
Як і після Хрущова, іншого виходу вже немає.
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20.07.2020 12:16 Відповісти
Мона заповідник потім на солончаках(частині) зробити, туристам показувати, та й нашій ваті.
Назва навіть є - "Крим при московії".
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20.07.2020 15:08 Відповісти
разве крым такой большой ...
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20.07.2020 10:16 Відповісти
Не понятно, с какой целью? Хозпитьевое водоснабжение или мелиорация? Хозпитьевое - слишком много потерь по каналу будет, мелиорация - слишком расточительно.
Впрочем мне всё равно.
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20.07.2020 10:26 Відповісти
в Советское время Крым был отдан в замен Кубанских землям, ввиду того что нет возможности подавать воду кроме как с материковой части Украины. А Пуйло походу захватил с намёком о захвате материковой части Херсонской области но время немного растянулось, не по плану Пуйла.
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20.07.2020 10:27 Відповісти
Да нет, это не то количество воды, которое можно нормально перебросить куда либо. Такое количество воды называют техническим - это когда необходимо перед наполнением канала пропитать дно для удержания остальной части вода от ухода в почву. Канал должен быть заполнен почти до краев, тогда вода идёт частично самотеком и остальная часть поднимается шестью подпорными станциями (если не ошибаюсь) на восток. А это количество воды как на видео - даже ноги не замочить.
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20.07.2020 10:49 Відповісти
да на видео прекрасно видно какой был уровень воды при Украине и сейчас.
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20.07.2020 11:43 Відповісти
ПИЙТЕ КАМІННЯ З НЕБА КАЦАПИ
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20.07.2020 12:14 Відповісти
чтобы носить воду с Кубани в украинский Крым - ватные бабушки три раза в день качают пресс... а, вечером, ихними "кубиками" играют ватные внучата...
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20.07.2020 12:34 Відповісти
Якщо дозволити Криму користуватись водою з каналу, це означатиме, що кацапи можуть далі нахабніти...кацапе краще поверни Крим Україні, поки не всрався
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20.07.2020 15:03 Відповісти
В Україні є проблема з водою , так куди ще віддавати свою воду ?
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20.07.2020 15:09 Відповісти
крысмане! вам тепер липше смакуе снебакаменна формула NaCl (Naте Cосите lохи)
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20.07.2020 15:14 Відповісти
херня это все, там от Кубани уже давно водопровод провели. Родичи сейчас в Крыму отдыхают, нет там проблем с водой, только пляжи многие позакрывали и поотдавали их в ведомство военных санаториев.
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20.07.2020 16:41 Відповісти
Шож мы про такое грандиозное событие от таварыща Путина не слышали?
Предположил бы, что вы заливаете, но в половине СКК воды нет - сухой он )))))
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20.07.2020 18:14 Відповісти
какие нах родычы?какие нах пляжы, зебыл?
картоху чем поливать будешь, пшеничку, кукурузу, баштан?..пахлава ты мля мядовая...
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20.07.2020 21:42 Відповісти
Я вообще-то за Пороха голосовал это раз. Во вторых в Крыму бываю часто сам, общаюсь там с местными жителями, поэтому говорю исходя из собственных наблюдений. Ты сначала приедь туда, посмотри как живут они сейчас, а потом делай выводы.Согласись, лучше лично один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать на каком-нибудь форуме.
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21.07.2020 10:48 Відповісти
Та давайте довбням маскальським воду, далі що Україну всю лівобережну чи аж до західної віддамо, бо мордві все мало
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20.07.2020 18:10 Відповісти
Любо-дорого посмотреть как мочу гоняют по каналу, что бы не засох. Ну ну.
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20.07.2020 21:07 Відповісти
за України туди приїжджали зірки світового футболу.Донецьк потроху перетворюється на Абхазію куди "русский мир" прийшов раніше...
Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 5991

Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 2539

Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 8065
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20.07.2020 23:06 Відповісти
ребята!!! я каждый год езжу в Крым. Впоследний раз был там в начале марта 2020, как раз перед карантином, поеду туда в конце августа. Поверьте, не хотят крымчане обратно в Украину, чтобы здесь не писали на форуме, да они трусы и предатели нашей страны, нашей независимой украины, с этим никто не спорит. Но не стоит говорить, что им так ужастно сейчас живется и они спят и видят как бы вернуться под крыло Киева, это неправда!!! Там в каждой второй семье или дед или отец отставной российский военный времен СССР, которых туда активно переселяли в 60-70х годах. Реальная поддержка России процентов 75 не меньше.....
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21.07.2020 10:32 Відповісти
 
 