Біля житлового будинку в Києві сталася бійка зі стріляниною: п'яна компанія напала на студентів з Конго. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на проспекті Гонгадзе, 32 біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. В результаті постраждали три людини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їхній колір шкіри. Постраждалі - студенти КНУБА з Демократичної Республіки Конго. Їх 3 людини. За їхніми словами, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому. Коли сіли в автомобіль служби таксі - до автомобіля підлетіло 5 осіб і з криками "чорні, що ви тут робите" (тільки з матом), дістали їх з автомобіля і почали бити. Потім хтось почав стріляти в повітря, місцеві люди викликали поліцію, "скінхеди з Рівненської області" почули наближення спецсигналів і втекли", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські з підрозділу поліції охорони, під час проведення пошуків нападників, знайшли в лісі компанію молодих людей, яке дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло.

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"Затримані - бухі в зюзю. Нічого розумнішого не придумали і сказали, що ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином познайомитися з ними", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше в Харкові сталася стрілянина в нічному клубі.

Пізніше в поліції Києва повідомили, що при проведенні оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили двох правопорушників, яких впізнали потерпілі. Ними виявилися уродженці Рівненської області, 1996 по 1997 років народження. Вони затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.





За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до чотирьох років позбавлення свободи.













Фото: Київ Оперативний