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Законопроєкт Бужанського про мову не виноситиметься на завтрашнє позачергове засідання Ради, - Разумков. ВIДЕО

На завтрашнє позачергове засідання парламенту законопроєкт Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл на навчання українською виноситися не буде.

Про це сказав спікер ВР Дмитро Разумков на підсумковій пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи сам законопроєкт, він сказав: "Народні депутати повинні орієнтуватися на інтереси всіх українських громадян. Якщо вони втрачають зв'язок з реальністю, то вони втрачають все".

Разумков додав, що не хотів би, щоб нардепи IX скликання повторили цей шлях.

Також читайте: Законопроєкт Бужанського про мову не виноситимуть восени на розгляд Ради, - "слуга народу" Кравчук

При цьому він підкреслив, що єдиною державною мовою в Україні залишається українська.

Разумков також нагадав, що позачергову сесію скликають нардепи або президент з конкретних питань. На завтрашнє засідання цей законопроєкт не винесено.

Разом з тим, чи буде цей законопроєкт винесений на наступні позачергові сесії, Разумков поки не передбачає.

Автор: 

ВР (15022) українська мова (836) мова (742) російська мова (313) Разумков Дмитро (1528) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+19
нічого, бужанського все одно знайде народна подяка
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20.07.2020 11:37
+18
слуги народа - мрази
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20.07.2020 11:39
+16
Этому брехуну зеленому нельзя верить! Это именно он гнида прокацапская и протащил этот закон ,да же без согласия комитета.Запросто как прошлый раз ночью появится в повестке.
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20.07.2020 11:42
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нічого, бужанського все одно знайде народна подяка
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20.07.2020 11:37 Відповісти
Боятся гниды 🤢🤡🎪💩🥒зелёные ,чтоб их не вынесли вперёд ногами!
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20.07.2020 12:02 Відповісти
армія! мова! віра!
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:42 Відповісти
В 2005 г. тогдашний секретарь СНБОУ призывал не гнобить рюський язык, не закрывать рюськие школы. Напомните мне кто это был?
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20.07.2020 14:43 Відповісти
Они его вынесут в авральном порядке и в ночную смену!
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20.07.2020 11:38 Відповісти
Нет. Порошенко уже огласил перемогу. Высочайше повелел радоваться, но быть готовым к очередному выходу под печерский суд.
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20.07.2020 11:41 Відповісти
Зедебильный ты это к чему?Или закон маланца для Украинцев правильный?
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20.07.2020 11:44 Відповісти
Вчора слухав якогось члена СН, так він сказав, що все це замутив Порошенко. Я думаю Мародер підкупив Буженінського, а той вніс законопроект, щоб збурити протести. Тобто, не забуваємо установку -в усьому винен Порох.))
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20.07.2020 11:45 Відповісти
Не треба нікого слухати. Треба неупереджено спостерігати і розвивати критичне мислення. Як би не гвалт піднятий Порошенко, ці нікчемні поправки маргінала із нульовою політичною вагою, були би благополучно провалені у сесійному залі і за 10 хвилин забуті. Але Порошенкові життєво необхідна імітація бурхливої політичної діяльності і бодай якісь перемоги. Він абсолютно деструктивна постать, яка у боротьбі за ваші мізки, лише грає на руку аргесорові і його пропаганді.
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20.07.2020 12:20 Відповісти
Дадада. Саме так !
«Внутрі Зємного Шара, находится єщо одін шар, діамєтр, которого, больше, нєжелі наружний»
«Похождєнія бравого солдата Швейка.»
Я. Гашек.
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20.07.2020 13:54 Відповісти
Богуцкая, это ты?
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20.07.2020 17:59 Відповісти
https://youtu.be/zKN7R-s97PM
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20.07.2020 11:56 Відповісти
заціни, що вороги витворяють
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:31 Відповісти
https://censor.net/user/464295

В 2000 году партии «Партия регионального возрождения Украины», «Партия солидарности Украины», «Партия труда», «Всеукраинская партия пенсионеров» и партия «За красивую Украину» объединились в Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины», сопредседателями которой стали лидеры объединённых партий: Владимир Рыбак, Валентин Ландык и Пётр Порошенко. Остальные Николай Азаров, Ефим Звягильский и Леонид Черновецкий вошли в президиум новообразованной объединённой партии.

Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко является основателем Партии Регионов

Основатель Партии регионов Порошенко Я тебя породил, я тебя и убью! да вороги витворяють
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20.07.2020 15:22 Відповісти
Этому брехуну зеленому нельзя верить! Это именно он гнида прокацапская и протащил этот закон ,да же без согласия комитета.Запросто как прошлый раз ночью появится в повестке.
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20.07.2020 11:42 Відповісти
яка сволота! лиш погляньте:
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:32 Відповісти
Що там виносить, по тихому передоз, а напишуть, що воно втомилося і не витримало серце. Клоун - воно просто розмінна монатка в одну копійку
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20.07.2020 13:38 Відповісти
слуги народа - мрази
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20.07.2020 11:39 Відповісти
і не вони одні, як по правді
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:33 Відповісти
Разумков , да говори уже правильно:Не на заседание Рады, а на ваш зеленый балаган. Ибо Радой его назвать , язык не повернется.
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20.07.2020 11:40 Відповісти
Це білий шум для відволікання уваги. Щоб всі обговорювали цю маячню.
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20.07.2020 11:41 Відповісти
Законопроект Бужанского о языке не будет выноситься на завтрашнее внеочередное заседание Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2868
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20.07.2020 11:46 Відповісти
верить ученику чечетова - нуну
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20.07.2020 11:51 Відповісти
Ющенко, Порошенко. и нынешним отрезать язык. Давайте су....... и работу, молча. от вашего языка тошнит, одно и тоже, а народ жрать хочет.
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20.07.2020 11:53 Відповісти
Жрать будете скоро друг дружку ,татаромордва падлючая оккупантская ,на рф идет великая сушь,90-е покажутся жирными...
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20.07.2020 11:56 Відповісти
Ви ще скажіть, що при Пороху люди ялини стать вареника, бо не хапало грошей навіть на картоплю та зітхання
(а миші, що з'їли запаси пшеничного страждання з держрезерву - то таке, дрібниці)
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20.07.2020 12:04 Відповісти
Этот пдрс бужанский уже должен быть под стражей и давать показания СБУ
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20.07.2020 11:55 Відповісти
Добре хоч так , шо в штани наклали. А цьго бужинінського треба до колі котлети відправити у велюр. Фамілія у нього така столовська буженинська якась бужанська.
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20.07.2020 12:05 Відповісти
особенно связь с реальностью приобретается, когда в пеерыве между заседаниями можно выкурить косяк или пройтись носом по дороге из герыча или кокса от пункта а в пункт б
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20.07.2020 12:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6-y7sngeFfM
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20.07.2020 12:14 Відповісти
Так як і з законом про ліквідацію районів? Тут знімаємо з розгляду, а тут бац! Поставили і проголосували. Граєтесь з вогнем собаки!
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20.07.2020 12:25 Відповісти
значит, поставят...
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20.07.2020 17:57 Відповісти
закон о ликвидации районов противоречит Конституции! Надо подавать в Конституционный суд, и дезорганизует систему власти. Об этом уже сказали юристы по конституц. праву.
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20.07.2020 18:04 Відповісти
Верить скупщику краденого-себя не уважать.
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20.07.2020 12:26 Відповісти
КРЕМЛІВСЬКИЙ ПІВНИК
Законопроєкт Бужанського про мову не виноситиметься на завтрашнє позачергове засідання Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 3432

...
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20.07.2020 12:26 Відповісти
Ну слава богу, дошло до вежливого совка разумкова, что не стоит играть с огнем, и давать трибуну ВР москалям для провокаций.
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20.07.2020 12:29 Відповісти
Димон уже харюшку наїв.Закон про мову не чіпати,а то цегла на башку впаде.
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20.07.2020 12:31 Відповісти
https://youtu.be/awSp0bvTMqw мабуть скоро президентом буде ...
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20.07.2020 12:40 Відповісти
А ЯКА РІЗНИЦЯ ??
https://youtu.be/awSp0bvTMqw ой, мамо, хто це ??
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20.07.2020 12:38 Відповісти
У Разумкова хватило ума не ставить в повестку дня провокационный законопроект ватника-украинофоба бужанского. Все-таки чувство самосохранения у него еще есть...
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20.07.2020 16:35 Відповісти
Та ничего там у него нет-просто ещё не нашкребли голосов для принятия закона муданского,или как там его
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20.07.2020 19:01 Відповісти
Та він там, типу ситуативний прагматик, а простіше - флюгер.
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20.07.2020 20:58 Відповісти
Потрібно частіше виходити на вулиці, коли влада починає антиукраїнські дії. Саме ця влада найбільше боїться вуличних протестів. Вона чудово знає свій електорат. Її електорат й пальцем не поворухне, щоб захистити своїх обранців. Електорату Зеленського всьо равно, що чудить їх ставленик. І цьому електорату всьо равно, що зробить із Зеленським наступний Майдан.
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21.07.2020 06:29 Відповісти
 
 