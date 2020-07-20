Законопроєкт Бужанського про мову не виноситиметься на завтрашнє позачергове засідання Ради, - Разумков. ВIДЕО
На завтрашнє позачергове засідання парламенту законопроєкт Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл на навчання українською виноситися не буде.
Про це сказав спікер ВР Дмитро Разумков на підсумковій пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи сам законопроєкт, він сказав: "Народні депутати повинні орієнтуватися на інтереси всіх українських громадян. Якщо вони втрачають зв'язок з реальністю, то вони втрачають все".
Разумков додав, що не хотів би, щоб нардепи IX скликання повторили цей шлях.
При цьому він підкреслив, що єдиною державною мовою в Україні залишається українська.
Разумков також нагадав, що позачергову сесію скликають нардепи або президент з конкретних питань. На завтрашнє засідання цей законопроєкт не винесено.
Разом з тим, чи буде цей законопроєкт винесений на наступні позачергові сесії, Разумков поки не передбачає.
Будь ласка, зачекайте...
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Я. Гашек.
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