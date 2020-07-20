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Бійка і вбивство на вулиці Небесної сотні в Чернівцях. ВІДЕО камер спостереження

У мережі з'явилися записи камер спостереження, на яких громадянин Азербайджану застрелив під час бійки свого опонента в Чернівцях. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис було опубліковано виданням "Чернівецький промінь".

На записі видно, що вбивство, найімовірніше, не було випадковим - вбивця виходить з автомобіля вже з пістолетом і під час бійки, що зав'язалася робить смертельні постріли.

За однією з версій, вбивство - це помста батька за загиблого сина під час бійки в серпні минулого року. Жертва - батько винуватця смерті.

Нагадаємо, що 18 липня, на вулиці Небесної Сотні в місті Чернівцях між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, в результаті якої один з учасників інциденту був убитий з невстановленої зброї.

При огляді тіла загиблого 58-річного місцевого жителя було виявлено вогнепальне поранення в голову. Правоохоронці встановили особу і розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.

Також дивіться: Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

вбивство (3108) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+29
Переезжай на пмж к горным ослолюбам - будешь жить в привычной среде позднего средневековья..
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20.07.2020 13:08
+21
Ты совсем дебил? Он мстил не убийце его сына, а убил его отца.
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20.07.2020 13:04
+17
Какая случайность? Умышленно выстрелил!
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20.07.2020 12:59
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Какая случайность? Умышленно выстрелил!
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20.07.2020 12:59 Відповісти
Потрібно дозволити громадянам України вільно носити вогнепальну зброю для самозахисту!
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20.07.2020 13:27 Відповісти
І не кажи. Одне подібне відео у тиждень явно мало. Потрібно десяток у день!
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20.07.2020 14:30 Відповісти
дурко твоє прізвище, які претензії до американців?
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20.07.2020 18:42 Відповісти
"Америкосив" - типичное выражение гавеных и вонючих кацапских *******
украинци никогда так не выражаются в отношении американцев
ибо США это союзники и друзья Украини
ты как сюда забрела, овца **********?
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20.07.2020 18:47 Відповісти
Дозволяю!
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20.07.2020 22:21 Відповісти
Потрібно до таких новин відключати коментарі.
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20.07.2020 13:00 Відповісти
Навіщо? Ви заважаєте дебілам ставати популярними...
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20.07.2020 14:31 Відповісти
СМЕРТЬ ********!!!
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20.07.2020 17:35 Відповісти
ящо дійсно за сина вбив, то виключно повага!.
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20.07.2020 13:00 Відповісти
Ты совсем дебил? Он мстил не убийце его сына, а убил его отца.
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20.07.2020 13:04 Відповісти
Жертва - отец виновника смертиИсточник: https://censor.net/v3209063

Ты дебил?
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20.07.2020 13:56 Відповісти
перечитай ще раз комент на котрий ти відповів.
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20.07.2020 16:58 Відповісти
Кто там знает все обстоятельства...
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20.07.2020 20:52 Відповісти
Переезжай на пмж к горным ослолюбам - будешь жить в привычной среде позднего средневековья..
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20.07.2020 13:08 Відповісти
ты ещё поцелуй его в чёрную жопу... вырази уважение..
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20.07.2020 15:02 Відповісти
за що повага, а за яких обставин, того вбили, можливо, ти знаєш? ні, то якого хріна триндиш.
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20.07.2020 18:44 Відповісти
Заказ!
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20.07.2020 13:00 Відповісти
Айзеры гринкарту Украины выиграли?
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20.07.2020 13:09 Відповісти
черножопых уже пол страны....
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20.07.2020 14:45 Відповісти
Резать чурок как баранов пора
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20.07.2020 15:53 Відповісти
у них там війна починається, може краще допортувати нафіг.
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20.07.2020 18:45 Відповісти
Как мы можем видеть, удары наносил и прессовал практически 95% времени именно погибший. Там можно съехать и на самооборону.
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20.07.2020 13:14 Відповісти
Ты о чем? Если на улице к тебе подойдет преступник начнет угрожать ножом, ты отберешь у него нож и начнешь крутить, то тогда если он выстрелит в тебя из пистолета это будет самооборона?
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20.07.2020 13:18 Відповісти
Это смотря кто преступник и кто за ним стоит
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20.07.2020 15:03 Відповісти
У меня газовый баллон. Зачем стрелять?
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20.07.2020 15:45 Відповісти
у того шариковца что недавно получил по репе тоже был баллон. - помогло?)
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20.07.2020 18:41 Відповісти
кстати, вместе с баллоном лучше носить.....

вазелин
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20.07.2020 18:42 Відповісти
Ну, это если ты ************* трусливый дрыщ! Я то вешу 90 кг, так что и баллон, слава Богу, применять не приходилось
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20.07.2020 22:23 Відповісти
Слава Микки Маусу, если сзади подойдет наркоман с заточкой или битой, то весь ты хоть 190 кг. .... вон, пишут шо даже Ван Дамм ходит с двумя охранниками, а они то покруче ящика баллонов будут, а он покруче тебя со сколько бы то ни было кг.)
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21.07.2020 07:37 Відповісти
Тебе лет сколько? Я говорю о необходимой обороне и минимальных средствах защиты, не дающих 100% гарантии естественно! А ты меня с ван даммом писюнами меряешь! Шварнегра еще вспомни!
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21.07.2020 11:06 Відповісти
И да, суд может решить что это была самооборона. Таков закон.
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20.07.2020 15:46 Відповісти
Маячню не неси! Айзер вийшов вже з пістолетом і одразу намагався стріляти. + контрольний у голову
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20.07.2020 13:18 Відповісти
Ты что видео через утюг смотришь? На видео видно что человек с пистолетом начал стрелять еще до возни.
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20.07.2020 13:22 Відповісти
Пожиттєво
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20.07.2020 13:17 Відповісти
якщо з мотивів помсти то ні.
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20.07.2020 14:31 Відповісти
Якщо ти не в курсі, то розтлумачу - помста і самосуд - ОБТЯЖУЮЧІ обставини...
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20.07.2020 15:30 Відповісти
Ну тоді давай так. Оскільки я (як завжди не в курсі того, що пишу) і самий тупий на цьому сайті... в усякому разі, два, три чоловіка щодня намагаються це довести... то я звісно не в курсі.
Допоможеш мені? От тобі посилання на Кримінальний кодекс
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20200701#Text

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання

Назви пункт, який визначає помсту і самосуд обтяжуючою обставиною?
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20.07.2020 15:35 Відповісти
Визнаю. Статті змінили. Тепер ні помста, ні самосуд ніде не зазначені. Айзер може тішитись - 15 максимум.
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20.07.2020 16:04 Відповісти
Коли змінили?
Ніхто, нічого не змінював, так було завжди. Вбивство із помсти, на рівні із вбивством із ревності, це основна маса некваліфікованих вбивств (по ч.1 ст.115). Самосуд, теж охоплюється цією частиною статті. Інша справа спосіб вбивства (якби була особлива жорстокість чи група осіб) або спец.мотив (користь, *********** чи расове несприйняття).
Конкретно по цьому відео, ще довести умисне вбивство потрібно... Буде розповідати про самооборону
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20.07.2020 16:20 Відповісти
Месть- не отягчающее обстоятельство. Пьянка, особый цинизм и жестокость отягчающие обстоятельства.
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20.07.2020 15:47 Відповісти
Вот херня несправедливая, а не закон.
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20.07.2020 20:52 Відповісти
Дичь
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20.07.2020 13:26 Відповісти
Вбивці мають сідати за грати МІНІМУМ на 80 років.
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20.07.2020 13:36 Відповісти
Жертва - отец виновника смерти Источник: https://censor.net/v3209063 Отец при чем?Мне приходилось в Минске защищать азербайджанца-бухие отморозки пристали в автобусе..Но,если дети предгорий так себя ведут..
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20.07.2020 13:49 Відповісти
Год назад на ножах рубились. Сейчас уже стволы где то раздобыли. Реформы Рюкзакова в действии.
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20.07.2020 13:51 Відповісти
Какой национальности убитый,это важно?
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20.07.2020 14:14 Відповісти
азербайджанец,там написано
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20.07.2020 14:39 Відповісти
Где написано?
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20.07.2020 14:43 Відповісти
Их надо высылать из Украины. Пусть едут обратно в горы, к ослам.
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20.07.2020 14:35 Відповісти
Он не шел его убивать ,мне кажется,выстрел был спонтанный во время драки
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20.07.2020 14:38 Відповісти
Вышел из машины со стволом в руке. Он хотел спросить как пройти в библиотеку?
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20.07.2020 15:25 Відповісти
так і було, саме те і хотів запитати.
а зброя у руці.... та то таке....
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20.07.2020 15:48 Відповісти
То цыгане черножопые закладки по Запорожью распихают, менты рюкзаковские ничичирк, теперь ослоебы с пистолетами по городам ходят, мстят непонятно кому непонятно по какому закону гор. Этих азеров депортировать нужно.
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20.07.2020 14:49 Відповісти
.... я может напишу неприятное мнение - но тут несколько фактов от которых зависит спокойная жизнь граждан Украины: 1. Иностранные граждане (Азербайджан, РФ, Армения и т.д.) проживающие в Украине по посвидке в последнее время в связи с тем, что полиция не "работает" - активно начали передел местного рынка ... примеров могу привести массу! 2. Многие из них находятся в Украине нелегально (купленые посвидки, разрешение на работу, фиктивные жены за 1000 мертвых американских президентов) и кроме работы участвуют в так называемых сообществах (землячество) ... 3. Налоги не платят! (один рынок оптовый Троещина платит налогов столько, сколько средней паршивости супермаркет) - мои знакомые просто взяли прикинули сколько примерно должен платить налогов оптовый рынок Троещина, так вот - у них получилось, что сумма в 40 с лишним раз меньшая, чем должно было быть ... а раз так, значить этой ситуацией пользуется местная мафия (собирает деньги на крышу ментовскую) ну и делит между собою, устраивая разборки на райЁне (был свидетелем на Троещинском рынке) и прочие прелести жизни в столице Украины, полиция на это либо закрывает глаза, либо делает вид что ничего не происходит .... и как итог! я считаю, что надо всех выслать из Украины (всех подряд)! а только потом разрешить въезд в страну после: получения лицензии на торговлю, регистрации ФОП, знание языка (разговорного будет достаточно), контроль со стороны МВД ... так и только так! иначе, скоро будут анклавы в каждом районе с перестрелками и разборками (как во Франции, Германии и др. странах Европы и США) ...
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20.07.2020 15:06 Відповісти
"Ти чо-о-о , э-э-э , ара, на каво батон крьошишь, ми спустились з гор , ви фсэ сдэсь крисятничаэте - ми будэм навадыть парядак... слышь , да .."
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20.07.2020 15:12 Відповісти
нехйу нести в Украину ослиные "законы" гор - пусть пистуют в свои кишлаки и там беспредельничают, Украина не место для разборок ********...
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20.07.2020 15:08 Відповісти
А вот интересно, насколько бы изменилось ваше мнение о происшедшем, если бы стрелявший был украинцем?

Надо было бы ему ехать к "********" в горы?
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20.07.2020 15:10 Відповісти
пруф в студию хотя бы одного случая кровной мести украинца...
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20.07.2020 15:17 Відповісти
+100%
наказали кацапа https://censor.net/user/412682
Респект!
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20.07.2020 15:49 Відповісти
Ха-ха, вы даже и не понял что написал))
в смысле смысла)
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20.07.2020 18:47 Відповісти
"закусывать надо !."
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20.07.2020 18:53 Відповісти
"боярку" не закусываю
не, ну выглядит как: вот все могут сделать кровную месть, а украинцы терпилы и ссыкуны, вот какой смысл в твоем коменте.
Помнишь Зайцеву? - кинули как псам по горстке баксов и все "мужики" грустно заткнулись. и таких случаев же много, так шо да, сомневаюсь шо те же азеры хотя бы в 20-ти случаях из тысячи, не отомстили бы.
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20.07.2020 19:21 Відповісти
Нет такого, вон голодомор устроили, миллионы убитых и никакой мести - язык в жопу и спиваты сумных писень. Козаченьки.
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20.07.2020 20:54 Відповісти
Понавпускали чурбанів і що дальше?
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20.07.2020 16:00 Відповісти
сказал чувак под канадским флажком
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20.07.2020 18:48 Відповісти
а яким боком Канада до урюків?
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20.07.2020 19:08 Відповісти
???
та не, не обр. вним.
то я просто так, Канада же ведь сплошь белая. прямо как Марсель

да?
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20.07.2020 19:22 Відповісти
Так я ж вас і попереджую щоб не наробили помилок як в Канаді чи в Європі, коли понавпускали всякої "шушари", в першу чергу кацапів, а потім ті їм на голови вилазять. Так що москалів потрібно знищувати як тарганів, а не впускати до хати.
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20.07.2020 21:19 Відповісти
особенно "порадовала" реакция окружающих, при них убивают человека, а они идут себе как ни в чем не бывало
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20.07.2020 17:05 Відповісти
Нахер ******** из Ураины!
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20.07.2020 17:33 Відповісти
Ничего удивительного - черножопым кавказцам в Украине все сходит с рук.
Чеченцы избили нардепа - проконало.
Многочисленные преступления всякого зверья - не замечаем.
Уже маленькую зеленую соплю показательно ставят раком - и сопля молчит.
Шануйся, Українно, ти все більше грузнеш у лайно...
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20.07.2020 17:51 Відповісти
Прикольная реакция прохожих Её просто нет Все делают вид что спешат и их это не касается У нас в многоквартирных домах пол-ночи убивают с криками выстрелами а утром когда обнаруживают трупы наши сограждане говорят полиции а мы думали то петарды взрывают
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20.07.2020 19:08 Відповісти
Ну, хоть на мостовую не падают, и то хорошо... Хотя, это только от низкой оружейной культуры...
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20.07.2020 19:13 Відповісти
Да, вольная борьба это, конечно, хорошо... Но против стрельбы не вывозит...(
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20.07.2020 19:12 Відповісти
вк давно есть и без клейма цензора нет
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20.07.2020 19:47 Відповісти
сейчас, когда полицейских больше, чем горных козлов, им накупили машин, оружия и всяких ништяков, преступность обязательно подтянется к высокому уровню украинских полицейских
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21.07.2020 00:37 Відповісти
Лично мне как Украинцу очень хочется что бы все эти "гости" прям завтра утром ******** к себе домой. А к нам приезжали раз в год - на три дня. И то только те из них кто умеет как следует под людей мимикрировать.
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21.07.2020 01:52 Відповісти
Скільки людей це бачили і ніхто нічого не зробив,навіть поліцію не визвали.Боже,що в нас за народ!
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21.07.2020 09:06 Відповісти
 
 