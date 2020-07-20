Бійка і вбивство на вулиці Небесної сотні в Чернівцях. ВІДЕО камер спостереження
У мережі з'явилися записи камер спостереження, на яких громадянин Азербайджану застрелив під час бійки свого опонента в Чернівцях. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис було опубліковано виданням "Чернівецький промінь".
На записі видно, що вбивство, найімовірніше, не було випадковим - вбивця виходить з автомобіля вже з пістолетом і під час бійки, що зав'язалася робить смертельні постріли.
За однією з версій, вбивство - це помста батька за загиблого сина під час бійки в серпні минулого року. Жертва - батько винуватця смерті.
Нагадаємо, що 18 липня, на вулиці Небесної Сотні в місті Чернівцях між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, в результаті якої один з учасників інциденту був убитий з невстановленої зброї.
При огляді тіла загиблого 58-річного місцевого жителя було виявлено вогнепальне поранення в голову. Правоохоронці встановили особу і розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.
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украинци никогда так не выражаются в отношении американцев
ибо США это союзники и друзья Украини
ты как сюда забрела, овца **********?
Ты дебил?
вазелин
Допоможеш мені? От тобі посилання на Кримінальний кодекс
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20200701#Text
Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання
Назви пункт, який визначає помсту і самосуд обтяжуючою обставиною?
Ніхто, нічого не змінював, так було завжди. Вбивство із помсти, на рівні із вбивством із ревності, це основна маса некваліфікованих вбивств (по ч.1 ст.115). Самосуд, теж охоплюється цією частиною статті. Інша справа спосіб вбивства (якби була особлива жорстокість чи група осіб) або спец.мотив (користь, *********** чи расове несприйняття).
Конкретно по цьому відео, ще довести умисне вбивство потрібно... Буде розповідати про самооборону
а зброя у руці.... та то таке....
Надо было бы ему ехать к "********" в горы?
наказали кацапа https://censor.net/user/412682
Респект!
в смысле смысла)
не, ну выглядит как: вот все могут сделать кровную месть, а украинцы терпилы и ссыкуны, вот какой смысл в твоем коменте.
Помнишь Зайцеву? - кинули как псам по горстке баксов и все "мужики" грустно заткнулись. и таких случаев же много, так шо да, сомневаюсь шо те же азеры хотя бы в 20-ти случаях из тысячи, не отомстили бы.
та не, не обр. вним.
то я просто так, Канада же ведь сплошь белая. прямо как Марсель
да?
Чеченцы избили нардепа - проконало.
Многочисленные преступления всякого зверья - не замечаем.
Уже маленькую зеленую соплю показательно ставят раком - и сопля молчит.
Шануйся, Українно, ти все більше грузнеш у лайно...