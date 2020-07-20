Бійка і вбивство на вулиці Небесної сотні в Чернівцях. ВІДЕО камер спостереження

У мережі з'явилися записи камер спостереження, на яких громадянин Азербайджану застрелив під час бійки свого опонента в Чернівцях. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис було опубліковано виданням "Чернівецький промінь".

На записі видно, що вбивство, найімовірніше, не було випадковим - вбивця виходить з автомобіля вже з пістолетом і під час бійки, що зав'язалася робить смертельні постріли.

За однією з версій, вбивство - це помста батька за загиблого сина під час бійки в серпні минулого року. Жертва - батько винуватця смерті.

Нагадаємо, що 18 липня, на вулиці Небесної Сотні в місті Чернівцях між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, в результаті якої один з учасників інциденту був убитий з невстановленої зброї.

При огляді тіла загиблого 58-річного місцевого жителя було виявлено вогнепальне поранення в голову. Правоохоронці встановили особу і розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.

Також дивіться: Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя. ВІДЕО+ФОТО