Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник. ВIДЕО
У затриманого в Польщі ексглави Державної автомобільної служби України Славомира Новака подвійне громадянство, необхідності його екстрадиції в Україну може і не бути, тому що не принципово, на території якої країни буде суд.
Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Наскільки нам відомо, на сьогодні у головного підозрюваного подвійне громадянство - Польщі та України", - зазначив Ситник.
Щодо повідомлення Новаку про підозру в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив: "В цей час йому пред'явлено польською стороною підозру в рамках законодавства Польщі. Але інформація, яка отримана в рамках роботи спільної групи, також використана".
Ситник додав, що підозри, підготовлені в Україні антикорупційними органами, спрямовані до Польщі: "Також деякі підозри, підготовлені польською стороною, передані нам і ми вручаємо їх на території України".
Що стосується можливої екстрадиції, то, як зазначив директор НАБУ, про неї може і не йтися. "Ми не бачимо принципової різниці, де буде проходити суд. Дії, які інкримінуються, спільно оцінені як нами, так і нашими польськими колегами".
Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".
Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.
Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.
У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все ж таки рішуче "реформувати" країну, і жити в цій одреформованій країні поколіннями - це різні речі.
Тих, хтозавжди вважав московію одвічним ворогом українського народу (а не з 2014 року) і не їздив туди з концертами чи по бізнесу?
А у владі хочу бачити тих, хто в 90-х захищав Грузію та Ічкерію (ні, не Сєню ), а в 2014 - вже захищав Україну.
Що не так ?
У Союзі була тільки одна партія - для довідки.
Я думаю Ви доросла людина і у дива не вірете ?
Але причому тут ВР? Хто заважав людям 1 грудня 1991 обрати президентом не комуняку Кравчука, а дисидента Чорновола?
Поляки обрали дисидента Валєнсу, чехи обрали дисидента Гавела - і дивіться, як вони зараз живуть! А ми свій шанс профукали!
П.С. Про літеру У ти лапоть оперативний зрозумів?)))
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXt4GEnXVTC-lwaz30aI5ouTSHtfiBjTGSDEto5DP5M-Fbs9Ht46NV10zB4nsL5vNumtSFPedeT_DN&hc_ref=ARSDgl5eKX9Co_p07H7OFI0i2mZ0I_8YYzr2Nr3Bcw6jBOmw_5qA3wcj49_WUAh5Lx0&fref=nf Volodymyr Omelyan https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXt4GEnXVTC-lwaz30aI5ouTSHtfiBjTGSDEto5DP5M-Fbs9Ht46NV10zB4nsL5vNumtSFPedeT_DN&hc_ref=ARSDgl5eKX9Co_p07H7OFI0i2mZ0I_8YYzr2Nr3Bcw6jBOmw_5qA3wcj49_WUAh5Lx0&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157873855943439 1 год ·
Щодо підозри і арешту в Польщі колишнього міністра транспорту Польщі, екс-керівника Укравтодору Славоміра Новака.
Славомір Новак є близьким соратником політичного опонента Дональда Туска - Анджея Дуди, який нещодавно переміг у другому турі президентських виборів у Польщі з розривом у 2%.
За час роботи міністром інфраструктури України я працював з двома громадянами Польщі: Славоміром Новаком і Войцехом Балчуном.
Для мене є дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати «роботи» пана Балчуна.
Зі свого боку, бажаю пану Новаку довести свою повну невинуватість і хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відновлення і запуск системи дорожного будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відбудовані тисячі кілометрів доріг!
Аминь.
Прихожу до нього: дядь Міша, за кого голосувати будеш?
Дядь Міша: За порошенка не буду.
- Чому?
Дядь Міша: Та пішов я до сільської ради, а там голова мені - дай ще 500 гр за квартиру. Ну як я можу за Порошенка голосувати.
- дядь Міша, а якщо тобі під двері насеруть, то теж Порошенко винен?
СБУ - не працює.
Усіх з подвійним лишати громадянства й депортувати.
Це його так в ЄС красти навчили там де корупції немає?
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав...
і тд.
а потім дивуємося чому так живемо тому що у зраді КМ АП "наглядових" радах сидять подвійні потрійні громадяни "невідомо" яких країн і їм насрати на Закони України
Гонтаревы и прпочая Соросовская шваль . Это очевидно и всем понятно .