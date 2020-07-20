УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5637 відвідувачів онлайн
Новини Відео
7 709 58

Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник. ВIДЕО

У затриманого в Польщі ексглави Державної автомобільної служби України Славомира Новака подвійне громадянство, необхідності його екстрадиції в Україну може і не бути, тому що не принципово, на території якої країни буде суд.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки нам відомо, на сьогодні у головного підозрюваного подвійне громадянство - Польщі та України", - зазначив Ситник.

Щодо повідомлення Новаку про підозру в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив: "В цей час йому пред'явлено польською стороною підозру в рамках законодавства Польщі. Але інформація, яка отримана в рамках роботи спільної групи, також використана".

Ситник додав, що підозри, підготовлені в Україні антикорупційними органами, спрямовані до Польщі: "Також деякі підозри, підготовлені польською стороною, передані нам і ми вручаємо їх на території України".

Що стосується можливої ​​екстрадиції, то, як зазначив директор НАБУ, про неї може і не йтися. "Ми не бачимо принципової різниці, де буде проходити суд. Дії, які інкримінуються, спільно оцінені як нами, так і нашими польськими колегами".

Також читайте: Новака підозрюють в отриманні хабарів у трьох компаній, включно з двома нинішніми виконавцями "Великого будівництва" Зеленського, - Бутусов

Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника

Автор: 

екстрадиція (437) подвійне громадянство (152) Ситник Артем (863) Новак Славомир (147)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Та и слава Аллаху - в Польше хоть не украинские потужно рехвармированые суды. И за индульгенцию-не выпустят.
показати весь коментар
20.07.2020 13:47
+11
Не здивований, багато хто з потужних реформаторів і щирих патріотів або вже мав, або оформив собі іноземне громадянство, або підсуєтився для іноземного громадянства своїх дітей, як Омелян - на всякий випадок.
Все ж таки рішуче "реформувати" країну, і жити в цій одреформованій країні поколіннями - це різні речі.
показати весь коментар
20.07.2020 13:48
+10
У твоїй СН більше половини мають подвійне громадянство, але ти згадав про омелянових дітей.
показати весь коментар
20.07.2020 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та и слава Аллаху - в Польше хоть не украинские потужно рехвармированые суды. И за индульгенцию-не выпустят.
показати весь коментар
20.07.2020 13:47 Відповісти
Не здивований, багато хто з потужних реформаторів і щирих патріотів або вже мав, або оформив собі іноземне громадянство, або підсуєтився для іноземного громадянства своїх дітей, як Омелян - на всякий випадок.
Все ж таки рішуче "реформувати" країну, і жити в цій одреформованій країні поколіннями - це різні речі.
показати весь коментар
20.07.2020 13:48 Відповісти
У твоїй СН більше половини мають подвійне громадянство, але ти згадав про омелянових дітей.
показати весь коментар
20.07.2020 13:51 Відповісти
А тому що в СН мало хто вдає з себе щирого патріота, ледь не націоналіста-бандерівця, натягує вишиванку з будь-якого приводу і регулярно співає гімн. По-суті, всі вони однакові, але такі актори як Порошенко чи Омелян більше прикидуються.
показати весь коментар
20.07.2020 13:53 Відповісти
Досить вже розповсюджувати цю неправду, при Петрові спочатку було падіння на 50% а вже потім відносний ріст, який так і не покрив падіння і не дотягнув до рівня 2012-2013 років, так само як "профіцитні" бюджети за рахунок зростаючих боргів і відчутно менші по дохідній частині від бюджетів 2012-2013.
показати весь коментар
20.07.2020 13:59 Відповісти
Ну то може обирати тих, хто не прикидається? Тих, хто вишиванку одягав і до 2014 року і не для піару, а за покликом душі?
Тих, хтозавжди вважав московію одвічним ворогом українського народу (а не з 2014 року) і не їздив туди з концертами чи по бізнесу?

показати весь коментар
20.07.2020 13:58 Відповісти
Це часом не таких колишніх комуняк як Фаріон? Ті прикидуються так само, просто довше.
показати весь коментар
20.07.2020 14:00 Відповісти
Колишнього комуняку Кравчука уже обрали 1 грудня 1991... Не знаю, чим треба думати, щоб одночасно голосувати за незалежність і вихід з комуно-рабства та обирати президентом комуняку!

А у владі хочу бачити тих, хто в 90-х захищав Грузію та Ічкерію (ні, не Сєню ), а в 2014 - вже захищав Україну.
показати весь коментар
20.07.2020 14:11 Відповісти
Комуняка Кравчук рухав справу набуття незалежності.
Що не так ?
У Союзі була тільки одна партія - для довідки.
показати весь коментар
20.07.2020 16:15 Відповісти
Чорновіл - не комуняка і для незалежності зробив значно більше!
показати весь коментар
20.07.2020 16:18 Відповісти
Скільки "Чорноволів" було у тодішньому складі ВР ?
Я думаю Ви доросла людина і у дива не вірете ?
показати весь коментар
20.07.2020 19:21 Відповісти
У тодішньому складі ВР притомних було 125 чоловік, які об'єдналися у фракцію Народна рада на чолі з Ігорем Юхновським.

Але причому тут ВР? Хто заважав людям 1 грудня 1991 обрати президентом не комуняку Кравчука, а дисидента Чорновола?

Поляки обрали дисидента Валєнсу, чехи обрали дисидента Гавела - і дивіться, як вони зараз живуть! А ми свій шанс профукали!
показати весь коментар
20.07.2020 19:25 Відповісти
Хто ж спорить - дубінський, портнов, саакашвілі. Зелені "реформатори" вони такі
показати весь коментар
20.07.2020 13:53 Відповісти
самый потужный реформатор- петрлексеич-149 реформ, после которых украина заняла первое место по криминалу в европе, падлу сгноить
показати весь коментар
20.07.2020 13:56 Відповісти
Цапа,по перше : Україна пишеться з великої літери У. По друге : ЗЕсцикло вже більше року рулить країною,де блть зміни ( на краще) ?!?!
показати весь коментар
20.07.2020 16:10 Відповісти
так как насрала свынокоманда за 5 лет нужно 100лет выгребать
показати весь коментар
20.07.2020 16:13 Відповісти
Цапа,тепер давай по пунктам : куди ,чим і як тобі насрала "свинокоманда" також давай про Ротердам+ і нагадай на якій зоні відбувають покарання свинарчуки?
П.С. Про літеру У ти лапоть оперативний зрозумів?)))
показати весь коментар
20.07.2020 16:18 Відповісти
так свынокоманда и мозги тебе засрала, ничего не понимаешь
показати весь коментар
20.07.2020 16:20 Відповісти
Шо лапоть,абхєзалсі? Тяпєріча сяді і нюхай...дурбецело ти зайвохромосомне
показати весь коментар
20.07.2020 16:30 Відповісти
Так ти і пояснить не пробуєш... Тобі ж сказали "по пунктам"... Давай... І я послухаю...

- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
показати весь коментар
20.07.2020 17:08 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2020 17:14 Відповісти
Мовчить "Олєжка"... "Шо риба об лід...".
показати весь коментар
20.07.2020 19:42 Відповісти
я їх називаю: цифрові нульові з ефектом відлуння...
показати весь коментар
20.07.2020 20:02 Відповісти
А нічого, що Славомір Новак взагалі то поляк і громадянин Польщі від народження?
показати весь коментар
20.07.2020 14:01 Відповісти
а що скаже наш величний "німецький" патріот-письменник в будьонівці, на даний абзац: Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.Джерело: https://censor.net/ua/v3209083
показати весь коментар
20.07.2020 15:29 Відповісти
Позбавити українського громадянства.
показати весь коментар
20.07.2020 13:50 Відповісти
Це точно....
Новак имеет гражданство Украины и Польши, об экстрадиции речь может и не идти, - Сытник - Цензор.НЕТ 9182
показати весь коментар
20.07.2020 14:08 Відповісти
как все сложно ....

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXt4GEnXVTC-lwaz30aI5ouTSHtfiBjTGSDEto5DP5M-Fbs9Ht46NV10zB4nsL5vNumtSFPedeT_DN&hc_ref=ARSDgl5eKX9Co_p07H7OFI0i2mZ0I_8YYzr2Nr3Bcw6jBOmw_5qA3wcj49_WUAh5Lx0&fref=nf Volodymyr Omelyan https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXt4GEnXVTC-lwaz30aI5ouTSHtfiBjTGSDEto5DP5M-Fbs9Ht46NV10zB4nsL5vNumtSFPedeT_DN&hc_ref=ARSDgl5eKX9Co_p07H7OFI0i2mZ0I_8YYzr2Nr3Bcw6jBOmw_5qA3wcj49_WUAh5Lx0&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157873855943439 1 год ·

Щодо підозри і арешту в Польщі колишнього міністра транспорту Польщі, екс-керівника Укравтодору Славоміра Новака.
Славомір Новак є близьким соратником політичного опонента Дональда Туска - Анджея Дуди, який нещодавно переміг у другому турі президентських виборів у Польщі з розривом у 2%.
За час роботи міністром інфраструктури України я працював з двома громадянами Польщі: Славоміром Новаком і Войцехом Балчуном.

Для мене є дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати «роботи» пана Балчуна.
Зі свого боку, бажаю пану Новаку довести свою повну невинуватість і хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відновлення і запуск системи дорожного будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відбудовані тисячі кілометрів доріг!
показати весь коментар
20.07.2020 13:55 Відповісти
Омелян отбеливает своего подельника. Мол с подачи злых пиндосов невинному Новаку дело шьют.
показати весь коментар
20.07.2020 14:49 Відповісти
Бутусов в своем ФБ тоже написал, что пока на Омеляна ничего нет...
показати весь коментар
20.07.2020 14:55 Відповісти
Ключевое слово "пока". Поживем-увидим...
показати весь коментар
20.07.2020 14:59 Відповісти
поживем-увидим..
показати весь коментар
20.07.2020 15:05 Відповісти
Да? Вже рік пройшов... І нічого...
показати весь коментар
20.07.2020 16:17 Відповісти
Упс... тепер зрозуміло для чого прес-конференція. Усе це мильна бульбашка...
показати весь коментар
20.07.2020 14:26 Відповісти
При Петі було краще. Сам крав і другим давав.
показати весь коментар
20.07.2020 14:41 Відповісти
Вєрнітє нашева сізаночава гєтьмана, бо Ненька прападьот.
показати весь коментар
20.07.2020 14:50 Відповісти
Фух... Слава богу. Там (в Польше) он уж точно сядет. Это вам не наше постбарыгиное кривосудие. А там ниточка и до Пеци потянецца..... Интересно, шо тогда расскажет нам "пан Квасьневский на соевой зарплате" о "политических репрессиях" в Польше в отношении своего спонсора?
Аминь.
показати весь коментар
20.07.2020 14:55 Відповісти
Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник - Цензор.НЕТ 6111
показати весь коментар
20.07.2020 15:00 Відповісти
В мене родич дядя Міша. Розмова перед виборами зеленого деграданта і Порошенка.

Прихожу до нього: дядь Міша, за кого голосувати будеш?
Дядь Міша: За порошенка не буду.
- Чому?
Дядь Міша: Та пішов я до сільської ради, а там голова мені - дай ще 500 гр за квартиру. Ну як я можу за Порошенка голосувати.
- дядь Міша, а якщо тобі під двері насеруть, то теж Порошенко винен?
показати весь коментар
20.07.2020 15:59 Відповісти
А як у їх подвійне громодянство коли в Україні це протизаконно???
СБУ - не працює.
Усіх з подвійним лишати громадянства й депортувати.
показати весь коментар
20.07.2020 14:59 Відповісти
Подвійне громадянство мати не можна. Але законом не передбачено за це жодної відповідальності. Навряд чи це співпадіння. Влада вже 29 років пише закони під себе. І цю прогалину залишили спеціально.
показати весь коментар
20.07.2020 15:02 Відповісти
В Украине для господ двойное гражданство разрешено?
показати весь коментар
20.07.2020 15:31 Відповісти
Славрмир Новак оо этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Це його так в ЄС красти навчили там де корупції немає?
показати весь коментар
20.07.2020 15:56 Відповісти
Вже суд пройшов ? Все доведено ?
показати весь коментар
20.07.2020 16:19 Відповісти
а ти що, виборець зеленого дегенерата?
показати весь коментар
20.07.2020 16:55 Відповісти
Вибачте ... Ви не тільки гіперболоїд винайшли, але і підзорну трубу законності ...
показати весь коментар
20.07.2020 19:23 Відповісти
В стране дураков млжет быть все !!
показати весь коментар
20.07.2020 18:23 Відповісти
...Стаття 9. Прийняття до громадянства України
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав...
і тд.
а потім дивуємося чому так живемо тому що у зраді КМ АП "наглядових" радах сидять подвійні потрійні громадяни "невідомо" яких країн і їм насрати на Закони України
показати весь коментар
20.07.2020 19:41 Відповісти
Сытник агент американских спецслужб так же как и Холодницкий и Гончаруки и
Гонтаревы и прпочая Соросовская шваль . Это очевидно и всем понятно .
показати весь коментар
20.07.2020 23:36 Відповісти
Петя в команду набирав лише перевірених людей, лише таких, як він сам.
показати весь коментар
20.07.2020 23:52 Відповісти
Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник - Цензор.НЕТ 9320
показати весь коментар
21.07.2020 08:19 Відповісти
Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник - Цензор.НЕТ 7966
показати весь коментар
21.07.2020 08:25 Відповісти
интересно признается сколько пете отстегивал?
показати весь коментар
21.07.2020 08:29 Відповісти
Краще хай суд буде у Польщі - так він не зможе відкупитися
показати весь коментар
21.07.2020 10:18 Відповісти
 
 