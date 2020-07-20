Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник. ВIДЕО

У затриманого в Польщі ексглави Державної автомобільної служби України Славомира Новака подвійне громадянство, необхідності його екстрадиції в Україну може і не бути, тому що не принципово, на території якої країни буде суд.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки нам відомо, на сьогодні у головного підозрюваного подвійне громадянство - Польщі та України", - зазначив Ситник.

Щодо повідомлення Новаку про підозру в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив: "В цей час йому пред'явлено польською стороною підозру в рамках законодавства Польщі. Але інформація, яка отримана в рамках роботи спільної групи, також використана".

Ситник додав, що підозри, підготовлені в Україні антикорупційними органами, спрямовані до Польщі: "Також деякі підозри, підготовлені польською стороною, передані нам і ми вручаємо їх на території України".

Що стосується можливої ​​екстрадиції, то, як зазначив директор НАБУ, про неї може і не йтися. "Ми не бачимо принципової різниці, де буде проходити суд. Дії, які інкримінуються, спільно оцінені як нами, так і нашими польськими колегами".

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Детальніше про затримання Новака і підозри, які йому висуваються, читайте в статті "Затримання ексглави "Укравтодору" Новака: для слідчих багато запитань".

Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника