Голова НБУ має діяти незалежно і виключно в інтересах України, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що новий глава Національного банку України Кирило Шевченко має діяти незалежно і виключно в інтересах України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив під час представлення нового голови НБУ Кирила Шевченка.
"Я ще раз вітаю вас (нового главу НБУ Кирила Шевченка. - Ред.) з призначенням, від чистого серця хочу побажати вам успіху, сили, мудрості, і думаю, що головне у вашій роботі - завжди пам'ятати назву інституції, яку ви очолили, - це Національний банк України. Україна - це ключове. Тому ви маєте діяти незалежно, виключно в інтересах України, економічної стабільності і благополуччя наших громадян", - зазначив глава держави.
Зеленський зазначив, що це той унікальний випадок, коли "не банк дає людям кредит, а навпаки, це кредит довіри від професійного співтовариства, президента, уряду, парламенту, від усіх українських громадян".
"Я вірю, що цей кредит ви повернете з дуже хорошими відсотками. У вигляді макрофінансової стабільності, економічного зростання, стабільної національної валюти. І все це, разом з ефективною роботою уряду, забезпечить найголовніше - достатню наявність цієї валюти в кишенях усіх українців", - підкреслив президент.
Зеленський також закликав нового голову Нацбанку комунікувати з суспільством, пояснювати людям свої кроки, цілі і завдання.
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"выкладае" ржунимагу с вас убогих.
Она уже наклала и на страну и на её народ.
Совпадение - не думаю
Где Мендель - почему нет брифинга ?
Примерно, как ручная в доску Венедиктова.
Бачиш, як реальність відрізняється від має бути?
"Ось читаю і думаю, що цей Зе президент вже розгубився. В минулому році на дебатах на Олімпійському стадіоні він кричав Порошенку - "Чому ваша Гонтарева обвалила курс?". І тепер він вимагає девальвувати гривню до 30, оскільки такий курс записаний у бюджет. Може просто бюджет переписати... Ми з такими труднощами досягли фінансової стабільності, перейшли на плаваючий курс і вже 5 років живемо зі стабільним ринковим курсом, і тут такий демарш президента", - заявила Гонтарєва.
а не так как ты .
а ваще сбычи мечт тебе не видать,да и детям твоим,если у них останутся твои мечты
ВОРОВСКОГО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ
ЛЖИВЫЙ БЛАЗЕНЬ - пойди Кадырову вылижи, трус.
🇺🇸 USD: 27.60 - 27.70
🇪🇺 EUR: 31.30 - 31.50
И доллар по 30 гривен - вот сикрет независимости Нацбанка!
ОП, це не вся Україна.