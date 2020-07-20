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Голова НБУ має діяти незалежно і виключно в інтересах України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що новий глава Національного банку України Кирило Шевченко має діяти незалежно і виключно в інтересах України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив під час представлення нового голови НБУ Кирила Шевченка.

"Я ще раз вітаю вас (нового главу НБУ Кирила Шевченка. - Ред.) з призначенням, від чистого серця хочу побажати вам успіху, сили, мудрості, і думаю, що головне у вашій роботі - завжди пам'ятати назву інституції, яку ви очолили, - це Національний банк України. Україна - це ключове. Тому ви маєте діяти незалежно, виключно в інтересах України, економічної стабільності і благополуччя наших громадян", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що це той унікальний випадок, коли "не банк дає людям кредит, а навпаки, це кредит довіри від професійного співтовариства, президента, уряду, парламенту, від усіх українських громадян".

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"Я вірю, що цей кредит ви повернете з дуже хорошими відсотками. У вигляді макрофінансової стабільності, економічного зростання, стабільної національної валюти. І все це, разом з ефективною роботою уряду, забезпечить найголовніше - достатню наявність цієї валюти в кишенях усіх українців", - підкреслив президент.

Зеленський також закликав нового голову Нацбанку комунікувати з суспільством, пояснювати людям свої кроки, цілі і завдання.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) НБУ (10438) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+15
Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4059
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20.07.2020 17:04
+11
ЗЕ на даче Хрущева на острове Бирючий? А тут же в Крым прилетел хутин

Совпадение - не думаю
Где Мендель - почему нет брифинга ?
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20.07.2020 17:05
+11
Циничная,мерзкая ЗЕмразь
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20.07.2020 17:08
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Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4059
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20.07.2020 17:04 Відповісти
правильно, как гонтарева- насрала независимо и смылась в англию
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20.07.2020 17:05 Відповісти
І що вона там робить? Викладає ? І питань до неї не має, окрім вас зєбілів .
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Ну хто вам такую чушь в уши впихует?!
"выкладае" ржунимагу с вас убогих.
Она уже наклала и на страну и на её народ.
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20.07.2020 17:15 Відповісти
вам зєбілам не докажеш. ви ж сракою думаєте, зеленою
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20.07.2020 17:16 Відповісти
Хорошо вам.Постоянно в шыкаладном цеху.
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20.07.2020 17:19 Відповісти
Лучше, чем вам на паперти...
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20.07.2020 17:29 Відповісти
аскариды не мучают?
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20.07.2020 17:30 Відповісти
А чего мне вас бояться?
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20.07.2020 17:54 Відповісти
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20.07.2020 20:38 Відповісти
А должна была тебе денюшку дать?
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20.07.2020 17:26 Відповісти
ЗЕ на даче Хрущева на острове Бирючий? А тут же в Крым прилетел хутин

Совпадение - не думаю
Где Мендель - почему нет брифинга ?
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20.07.2020 17:05 Відповісти
В Словакии , если президент не во дворце - опускают государственный флаг
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20.07.2020 17:06 Відповісти
Мы таки круче, у нас если преЗЕдент открывает рот, он опускает все государство.
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20.07.2020 17:12 Відповісти
Бутусов поблагодарил за "заботу"?
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20.07.2020 17:12 Відповісти
куда? в колодец,что ли?
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20.07.2020 17:20 Відповісти
Мне как-то думалось, что и президент должен действовать исключительно только в интересах Украины. Оказывается, это касается главы Нацбанка. Спасибо, Зеля, объяснил.
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20.07.2020 17:06 Відповісти
Ага, буде. Буде вам іврєєц на інтереси України працювати, аякже.
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21.07.2020 06:19 Відповісти
Так и было. А ты шо, гнусавое, сделало?
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Зєлєнскій мав на увазі незалежність від здорового глузду. Ну і ісім відома його сонцесяйність. Тут він копіює Короля - Сонце, Людовика ХІV, який ототожнював себе з Французькою державою і говорив:"Держава - це я". Так і Зєлєнскій говорить:"В інтересах України", а має на увазі:"В моїх інтересах".
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20.07.2020 18:49 Відповісти
Чувак, назначенный лично ЗЕ и под хотелки ЗЕ будет очень независим.
Примерно, как ручная в доску Венедиктова.
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Циничная,мерзкая ЗЕмразь
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20.07.2020 17:08 Відповісти
Так у нового главы НБУ табло как у наперсточника и гривня уже покатилась
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20.07.2020 17:09 Відповісти
А ти маєш бути верховним головнокомандувачем, а не сциклом...
Бачиш, як реальність відрізняється від має бути?
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20.07.2020 17:09 Відповісти
Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарєва розкритикувала ідею президента Володимира Зеленського про штучну девальвацію гривні до 30 грн за долар. У коментарі НВ вона пригадала українському лідеру слова, сказані напередодні виборів, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .
"Ось читаю і думаю, що цей Зе президент вже розгубився. В минулому році на дебатах на Олімпійському стадіоні він кричав Порошенку - "Чому ваша Гонтарева обвалила курс?". І тепер він вимагає девальвувати гривню до 30, оскільки такий курс записаний у бюджет. Може просто бюджет переписати... Ми з такими труднощами досягли фінансової стабільності, перейшли на плаваючий курс і вже 5 років живемо зі стабільним ринковим курсом, і тут такий демарш президента", - заявила Гонтарєва.
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20.07.2020 17:12 Відповісти
Де це "у нас", - у лєрки?
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20.07.2020 17:18 Відповісти
что, зебаранина, не встаёт уже? это всё алкоголизьм! от это еще и тупость!
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20.07.2020 18:20 Відповісти
"ПАЛАЛА ХАТА" лучше всего "способствует" независимости главы НБУ
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20.07.2020 17:16 Відповісти
Так продовжуй. А для того що б ми стали "незалежними в лондонах, на оманах, мальдівах і гоа", ми продовжили стратегію папірєдніків: продати землю, надра, стратегічні підприємства. Дограбувати і знищити. Така мєчта.
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20.07.2020 17:17 Відповісти
кацапа,нада песать "мрія"...
а не так как ты .
а ваще сбычи мечт тебе не видать,да и детям твоим,если у них останутся твои мечты
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20.07.2020 17:22 Відповісти
А ти, я дивлюсь, як рюкзакян. Не опанував державну мову. Може у тебе з щелепою щось негаразд? Або по абрису непідходящий? Або йолкі тебе окржили.. Ну ніяк на патріота секти ******* - не тягнеш.За що тільки платять?
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20.07.2020 17:40 Відповісти
так ты поняв,кацапа,что есть "мрія"?
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20.07.2020 17:54 Відповісти
Ну у когось асоціація з найбільшим літаком в світі, українського походження. А у когось, ще не втілені в життя думки. А ти, ********, так на українську і не перейшов. Як і синочки твого кумира і сам кумир.
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20.07.2020 17:59 Відповісти
не вказуй їншим як жити,то кацапська звичка.
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20.07.2020 18:19 Відповісти
ЧЕСТНО ЕГО УЖЕ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КОНФЕРАНСЬЕ
ВОРОВСКОГО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ
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20.07.2020 17:24 Відповісти
Так какого хрена ТЫ давил на Главу НБУ?!!
ЛЖИВЫЙ БЛАЗЕНЬ - пойди Кадырову вылижи, трус.
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20.07.2020 17:36 Відповісти
Ага!
🇺🇸 USD: 27.60 - 27.70
🇪🇺 EUR: 31.30 - 31.50
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20.07.2020 17:37 Відповісти
Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9575
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20.07.2020 17:42 Відповісти
а что считать интересами украины, независимому скажет зелибоба, например инфляция для стимулирования...
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20.07.2020 17:51 Відповісти
И доллар!
И доллар по 30 гривен - вот сикрет независимости Нацбанка!
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20.07.2020 17:53 Відповісти
а в чем Смолий не соотвецтвовал этому требованию???????????
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20.07.2020 18:14 Відповісти
«Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский.»

ОП, це не вся Україна.
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20.07.2020 18:36 Відповісти
Сигнал зрозумілий - грошових кредитів не буде. тільки кредити довіри від влади.
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20.07.2020 18:39 Відповісти
Блин! Насколько же это маленькое зеленое ... - недолуге. Выдавил Смолия, который "действовал независимо и исключительно в интересах Украины", продавил темную лошадку Коломойского и теперь делает свои дебильные заявления. Вава, сдай анализы! Срочно! Твой мозг из "не очень" быстро деградирует и становится "очень не"! Блин еще раз. Как мне стыдно...
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20.07.2020 18:48 Відповісти
Утка что-то крякала?
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20.07.2020 19:35 Відповісти
Інтереси України новому главі НБУ буде вказувати зеленський? Така незалежність?
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20.07.2020 21:09 Відповісти
Два клоуна, но что-то не весело. Хотелось бы, конечно, чтобы у власти в Украине были серьезные, честные, современные нормальные люди, а не клоуны, мошенники и проходимцы, как сейчас.
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20.07.2020 23:27 Відповісти
Пожалуй, зеленский единственный президент которого посадят до окончания срока его полномочий. уже сейчас любая хунта получит всенародную поддержку, если распнёт зелёного утырка
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21.07.2020 00:20 Відповісти
 
 