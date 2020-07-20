Голова НБУ має діяти незалежно і виключно в інтересах України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що новий глава Національного банку України Кирило Шевченко має діяти незалежно і виключно в інтересах України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це президент заявив під час представлення нового голови НБУ Кирила Шевченка.

"Я ще раз вітаю вас (нового главу НБУ Кирила Шевченка. - Ред.) з призначенням, від чистого серця хочу побажати вам успіху, сили, мудрості, і думаю, що головне у вашій роботі - завжди пам'ятати назву інституції, яку ви очолили, - це Національний банк України. Україна - це ключове. Тому ви маєте діяти незалежно, виключно в інтересах України, економічної стабільності і благополуччя наших громадян", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що це той унікальний випадок, коли "не банк дає людям кредит, а навпаки, це кредит довіри від професійного співтовариства, президента, уряду, парламенту, від усіх українських громадян".

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"Я вірю, що цей кредит ви повернете з дуже хорошими відсотками. У вигляді макрофінансової стабільності, економічного зростання, стабільної національної валюти. І все це, разом з ефективною роботою уряду, забезпечить найголовніше - достатню наявність цієї валюти в кишенях усіх українців", - підкреслив президент.

Зеленський також закликав нового голову Нацбанку комунікувати з суспільством, пояснювати людям свої кроки, цілі і завдання.