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Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'яний чоловік з'явився на базу відпочинку, влаштував скандал через борги і застрелив господарів, які були його кумами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомлення про стрілянину надійшло в поліцію близько 4 ранку. На місці правоохоронці знайшли тіла 50-річного власника бази і його 44-річної дружини.

Стрільця затримали впродовж години. Ним виявився 52-річний житель Затоки - кум убитих. Останні кілька років він ворогував із ними через борги.


"Напередодні ввечері правопорушник у стані сп'яніння приїхав до сімейної пари на базу відпочинку і влаштував сварку через гроші. Того разу конфлікт вдалося погасити, і чоловік пішов. Однак уже вночі він повернувся, озброєний мисливською рушницею, і кілька разів вистрілив у бік подружжя. Від вогнепальних поранень потерпілі померли на місці", - сказано в повідомленні поліції.

Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.

Читайте також: Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя. ВІДЕО+ФОТО

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція 01

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція 02
Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція 03

Автор: 

Нацполіція (15258) стрілянина (1793) вбивство (3108) Затока (53)


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Топ коментарі
+23
Иоже це борошна перекладу і не коштує прискіплюватись?
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20.07.2020 20:30
+19
Дуже влучно, як Робін Гуд з цибулі в яблучко.
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20.07.2020 20:36
+16
Им оказался 52-летний житель Залива

...
В підлоги Цензора нема сечі читати ці борошна гугл переказу.
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20.07.2020 20:34
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И как результат: ни денег, ни свободы на 15 лет.
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20.07.2020 20:26 Відповісти
зато соцобеспечение на 15 лет
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20.07.2020 22:12 Відповісти
И шо интересно, убиенные в Затоке из Затоки, а убийца из Залива.

Чем он из Залива в Затоку добирался ?
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20.07.2020 20:28 Відповісти
Иоже це борошна перекладу і не коштує прискіплюватись?
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20.07.2020 20:30 Відповісти
то кохання редакторів до Радянського Сполучника
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20.07.2020 20:35 Відповісти
Дуже влучно, як Робін Гуд з цибулі в яблучко.
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20.07.2020 20:36 Відповісти
то не моє.

авторство перекладу належить https://censor.net/user/413583
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20.07.2020 20:37 Відповісти
Коли смороду ялини аматорську ковбасу по 2.20, холодець з мови та курчат тютюну.
І пиляй горілку "Сто-особова".
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20.07.2020 20:40 Відповісти
і коли мене запросять до Баканова на рюмку водкі на сталє,

я тебе здам !!!
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20.07.2020 20:42 Відповісти
Главное новость о грустном, но чотаржу с коментов. ну, мне жаль "героев" новости, все дела конечно.
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20.07.2020 20:42 Відповісти
Та який тут сум, коли такі шекспірівські пристрасті - смертельна ворожнеча родичів із Затоки та Заліва
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20.07.2020 20:52 Відповісти
"Ромэо и Джульетта" :

гормональный взрыв двух подростков дал 12 трупов
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20.07.2020 20:59 Відповісти
'Извините, но это так смешно. Но и грустно конечно.' (с)
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20.07.2020 21:56 Відповісти
Привет, наконец-то вы что-то написал. При таком "нике", вестимо что вам смешнее всех
Не, ну простая ошибка перевода и какое веселье-то заделалось
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20.07.2020 22:03 Відповісти
я там всё детство в палатке провел. И не в Затоке, и не в Заливе, а на нормальном Бугазе. В палатке... с готовкой на примусе... между "рестораном" Маяк и кинотеатром Чайкой. Однажды, всего один раз, кишеневцы насмерть пырнули местного... ребята загорелые с лимана обещали отомстить и поубивать всё, что под руку попадется. Но дальше обещаний не продвинулись... очень любил это место... сам-то я из-под Одессы, это щас стал "коренным" Харьковчанином... для справки: это, где гепу "головой" регулярно избирают... слышали???
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20.07.2020 20:58 Відповісти
тебе просто дико повезло, что ты сейчас был не там в палатке
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20.07.2020 21:00 Відповісти
Им оказался 52-летний житель Залива. Якого Заліва?
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20.07.2020 20:29 Відповісти


Це точно, що сечі.
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20.07.2020 21:10 Відповісти
Це нам за Залів адмін все порубав. Надіюсь редактора не розстріляли.))
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20.07.2020 21:24 Відповісти
А це суворий вітчизняний скроні Чорний Яків...
та Яків Говорило "Червоний/синій/чорний рівень"

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 7648
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20.07.2020 21:18 Відповісти
Я більше кохаю дитинча горили.))
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20.07.2020 21:27 Відповісти
..а это куда..???
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21.07.2020 03:08 Відповісти
джек дэниэлс...)))
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21.07.2020 03:10 Відповісти
Пейте сухой белый *Баккарди*! Вне конкуренции.
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20.07.2020 21:14 Відповісти
Кракен блек спайсд - теж збсь ))
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20.07.2020 21:23 Відповісти
Буду третім.
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20.07.2020 21:28 Відповісти
Так поганці. От навіщо? Пвду сотню віскарика ковтну. Ух паразити.
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20.07.2020 23:16 Відповісти
А може Зеліва?
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20.07.2020 20:33 Відповісти
Пивзалив у Аркаши, магазин пива, Шоссейный пер., 1Е, п. г. т. Каменоломни, россия🐸
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20.07.2020 20:32 Відповісти
- Чув, як ото москалі нашу Затоку називають? (з пратівним кацапським акцентом) За-алів!
- Тьху! повбивав би!..
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20.07.2020 20:37 Відповісти
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20.07.2020 20:41 Відповісти
Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция - Цензор.НЕТ 3618
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20.07.2020 20:37 Відповісти
Это женщина или Ихтиандр? Мне очень важно бы знать бы, чтобы принять бы правильное решение
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20.07.2020 21:06 Відповісти
Це русалка - не вздумайте варити з неї уху.
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20.07.2020 21:16 Відповісти
Дивлячись яка русалка...

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 9436
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20.07.2020 21:21 Відповісти
you bet the one with pussy would be my fancy... the fish tail bitch is a bore...
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20.07.2020 21:26 Відповісти
But notice that reverse mermaid should have ******* with hygiene and depilation...
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20.07.2020 21:32 Відповісти
Mr. Welt, there's only two syllables in this whole wide world worth hearing: pus-sy
(Col. Slade)
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20.07.2020 21:42 Відповісти
Корисна штука - спіймав таку: і рибаку користь і його дружині.)))
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20.07.2020 21:30 Відповісти
Хоча у зворотної русалки серйозні трабли з інтимною гігієною та епіляцією ніг.
Але у класичної два табу, так...
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20.07.2020 21:35 Відповісти
Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 5763
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20.07.2020 21:39 Відповісти
аналллл))
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21.07.2020 08:52 Відповісти
Это Женька Лапец

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 590
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20.07.2020 21:17 Відповісти
В неї попакакукім.))
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20.07.2020 21:21 Відповісти
Женька - баба да, жаль дороговата для новых облычч, беня столько бабла не даст. Табу короче.
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20.07.2020 21:40 Відповісти
la popa grande... страааааашненькая....
ЯБВДЛ...
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20.07.2020 21:21 Відповісти
Залива... возможно это фамилия.
Владимир Залива, Яков Залива.
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20.07.2020 20:47 Відповісти
Про яку суму йшла мова?
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20.07.2020 20:31 Відповісти
ровно столько, шоб на такси из Затоки доехать до Залива
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20.07.2020 20:34 Відповісти
Интересно родственники отдадут долг семье заёмщика.?
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20.07.2020 20:35 Відповісти
Борг тепер можуть віддавати такою же стріляниною.
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20.07.2020 20:38 Відповісти
сумма давно не имеет ни какого значения(
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20.07.2020 20:33 Відповісти
Шо за дурдом,то кровная месть в Черновцах,то кумовщина под Одессой,беда...,(((расстрелять авакова ...
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20.07.2020 20:33 Відповісти
Им оказался 52-летний житель Залива

...
В підлоги Цензора нема сечі читати ці борошна гугл переказу.
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20.07.2020 20:34 Відповісти
Зеліва, Зліва, Зеліва, Зліва...
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20.07.2020 20:36 Відповісти
Вот так, крестили вместе детей, но долг важнее клятв и заповеди. Что-же будет через три месяца а зебилоиды? Спешите долги забирать, или "какая разница".
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20.07.2020 20:37 Відповісти
"крестили" это назвали чьими-то рабами.
сомнительное родство.
бывает и не такое, уж поверь. можешь спросить у адвокатов, таких как Антиколорадос - говорит что такая жесть между родней творится шо чужие такое не сделают
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20.07.2020 20:40 Відповісти
Мама новорожденного Зеленского на Закарпатье, глянув на кума, напряглась!(Рейтинг летит в пропасть).
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20.07.2020 21:08 Відповісти
палёное бухло...мутняки то яд.
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20.07.2020 20:44 Відповісти
Да, офигенное кумовство,- (было)...
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20.07.2020 20:47 Відповісти
Уараина возглавила рейтинг преступности в Европе.
Альо, Аваков, ты черт.
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20.07.2020 20:47 Відповісти
ДОЛГИ НУЖНО ОТДАВАТЬ
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20.07.2020 20:49 Відповісти
...або не позичати...
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20.07.2020 20:52 Відповісти
"Долги отдают только трусы"

(с) Беня
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20.07.2020 20:56 Відповісти
А это поповское типа звание облегчит вину или усугубит???
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20.07.2020 20:50 Відповісти
Веселится народ ...
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20.07.2020 20:52 Відповісти
...а велоЗЕПЕД есчо рулит...
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20.07.2020 21:07 Відповісти
заехал в затоку ,а выехал из залива
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20.07.2020 20:54 Відповісти
Надеюсь не тетя Мила, с дядей Женей.. кто тронет - руки, ноги поотрезаю, хоть и двадцать пять лет не видел...
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20.07.2020 20:57 Відповісти
А шо все так застеснялися? Тут явная религиозная подоплека. Все фигуранты - кумовья. Шо за религиозная организация обьединяла и вдохновляла фигурантов? Изгнать!!! Запретить!!!
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20.07.2020 20:57 Відповісти
Я всегда был против всяких пережитков Типа кумовьёв сватовьёв Посторонние люди вдруг становятся чуть ли не членами семьи с правом приходить в твой дом в любое время дня и ночи А они ведь не кровные родственники
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20.07.2020 21:01 Відповісти
нізя пяницям зброю
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20.07.2020 21:17 Відповісти
Та ещё новость. Сколько только за эти выходные передралось перебухалось кумовьёв по стране---та не знает никто!. Тут тему закрыли бухать драться навсегда. Вроде как угадали.
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20.07.2020 21:17 Відповісти
Не раскрыт вопрос: кто кому был должен?
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20.07.2020 21:33 Відповісти
Залив Затоке
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20.07.2020 21:43 Відповісти
Не факт; может, она ему.
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20.07.2020 22:24 Відповісти
В большинстве подобных случаев есть вина в отсутствии или в чрезмерноприватизированной судебной системой. Любые споры граждан по барабану если нет корысти.
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20.07.2020 22:59 Відповісти
От Затоки до Залива
Кумовья иба..т всех!
Тех, кто справа, тех, кто злива!
Вот такой он, дикий секс!
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20.07.2020 23:02 Відповісти
Коронавирус?
Или водка?
Пора вводить карантин на спиртное.
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21.07.2020 09:45 Відповісти
Загиблі "замовили" кума, а той їх випередив: спливли подробиці вбивства подружжя у Затоці
21 июля 2020 г. в 09:20
Причиною вбивства подружжя в Затоці на Одещині став борг. Чоловік та дружина найняли кілера для позичкодавця. Однак той дізнався про замах, який готували для нього і помстився своїм кумам. Про це https://www.segodnya.ua/ua/regions/odessa/nanyali-killera-dlya-kuma-vspyli-podrobnosti-ubiystva-suprugov-v-zatoke-1464724.html повідомляє "Сьогодні" з посиланням на депутатку місцевої сільради."Інформація, озвучена в ЗМІ, не зовсім правильна. У нас в Затоці кажуть, що загиблі - це куми позичкодавця. Тобто загинули люди, які заборгували певну суму грошей, не віддавали і не хотіли віддавати. Знаю, що ними були найняті кілери. Але позичкодавець примудрився попередити своє вбивство, допитав кілерів, ті розповіли, що його "замовили", - повідомила жінка.
Нагадаємо, в Затоці Одеській області застрелили сімейну пару. Ігоря та Наталю знайшли мертвими в районі станції Лиманська. У чоловіка було одне вогнепальне поранення, а в жінку потрапили три кулі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного - ним виявився кум убитих.
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21.07.2020 10:19 Відповісти
Гений! Теперь они точно вернут ему долг
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21.07.2020 12:51 Відповісти
Теперь они точно его не закажут ...
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21.07.2020 21:54 Відповісти
А кто кому был должен ?
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21.07.2020 13:26 Відповісти
 
 