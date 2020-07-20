Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'яний чоловік з'явився на базу відпочинку, влаштував скандал через борги і застрелив господарів, які були його кумами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомлення про стрілянину надійшло в поліцію близько 4 ранку. На місці правоохоронці знайшли тіла 50-річного власника бази і його 44-річної дружини.

Стрільця затримали впродовж години. Ним виявився 52-річний житель Затоки - кум убитих. Останні кілька років він ворогував із ними через борги.





"Напередодні ввечері правопорушник у стані сп'яніння приїхав до сімейної пари на базу відпочинку і влаштував сварку через гроші. Того разу конфлікт вдалося погасити, і чоловік пішов. Однак уже вночі він повернувся, озброєний мисливською рушницею, і кілька разів вистрілив у бік подружжя. Від вогнепальних поранень потерпілі померли на місці", - сказано в повідомленні поліції.

Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.

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