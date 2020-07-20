Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
П'яний чоловік з'явився на базу відпочинку, влаштував скандал через борги і застрелив господарів, які були його кумами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
Повідомлення про стрілянину надійшло в поліцію близько 4 ранку. На місці правоохоронці знайшли тіла 50-річного власника бази і його 44-річної дружини.
Стрільця затримали впродовж години. Ним виявився 52-річний житель Затоки - кум убитих. Останні кілька років він ворогував із ними через борги.
"Напередодні ввечері правопорушник у стані сп'яніння приїхав до сімейної пари на базу відпочинку і влаштував сварку через гроші. Того разу конфлікт вдалося погасити, і чоловік пішов. Однак уже вночі він повернувся, озброєний мисливською рушницею, і кілька разів вистрілив у бік подружжя. Від вогнепальних поранень потерпілі померли на місці", - сказано в повідомленні поліції.
Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічно.
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Чем он из Залива в Затоку добирался ?
авторство перекладу належить https://censor.net/user/413583
І пиляй горілку "Сто-особова".
я тебе здам !!!
гормональный взрыв двух подростков дал 12 трупов
Не, ну простая ошибка перевода и какое веселье-то заделалось
Це точно, що сечі.
та Яків Говорило "Червоний/синій/чорний рівень"
- Тьху! повбивав би!..
(Col. Slade)
Але у класичної два табу, так...
ЯБВДЛ...
Владимир Залива, Яков Залива.
...
В підлоги Цензора нема сечі читати ці борошна гугл переказу.
сомнительное родство.
бывает и не такое, уж поверь. можешь спросить у адвокатов, таких как Антиколорадос - говорит что такая жесть между родней творится шо чужие такое не сделают
Альо, Аваков, ты черт.
(с) Беня
Кумовья иба..т всех!
Тех, кто справа, тех, кто злива!
Вот такой он, дикий секс!
Или водка?
Пора вводить карантин на спиртное.
21 июля 2020 г. в 09:20
Причиною вбивства подружжя в Затоці на Одещині став борг. Чоловік та дружина найняли кілера для позичкодавця. Однак той дізнався про замах, який готували для нього і помстився своїм кумам. Про це https://www.segodnya.ua/ua/regions/odessa/nanyali-killera-dlya-kuma-vspyli-podrobnosti-ubiystva-suprugov-v-zatoke-1464724.html повідомляє "Сьогодні" з посиланням на депутатку місцевої сільради."Інформація, озвучена в ЗМІ, не зовсім правильна. У нас в Затоці кажуть, що загиблі - це куми позичкодавця. Тобто загинули люди, які заборгували певну суму грошей, не віддавали і не хотіли віддавати. Знаю, що ними були найняті кілери. Але позичкодавець примудрився попередити своє вбивство, допитав кілерів, ті розповіли, що його "замовили", - повідомила жінка.
Нагадаємо, в Затоці Одеській області застрелили сімейну пару. Ігоря та Наталю знайшли мертвими в районі станції Лиманська. У чоловіка було одне вогнепальне поранення, а в жінку потрапили три кулі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного - ним виявився кум убитих.