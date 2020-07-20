Мендель розповіла про особисте життя: Часу не вистачає ні у нього, ні у мене, але якось, десь це виходить. ВIДЕО
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що знайшла коханого "на роботі", але не в Офісі президента.
Про це вона повідомила в інтерв'ю Наталії Влащенко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на запитання, кого б узяла зі собою на рік на безлюдний острів, Мендель відповіла, що "свого хлопця".
"Це єдина людина, з якою я хотіла би провести рік, і це було би справді круто", - впевнена вона.
Також прессекретарка президента додала, що поки не хоче, щоб хтось знав ім'я її хлопця.
При цьому Мендель зазначила, що на особисте життя не вистачає часу через щільний робочий графік: "Його не вистачає, ні у нього, ні у мене. Я не знаю, якось, десь це виходить".
Коли ж Влащенко запитала, чи займається обранець Мендель політикою, та відповіла: "Ну, таке". Те саме прессекретарка президента повторила на ремарку ведучої, що пара зустрілася "на роботі". Після цього Мендель уточнила, що молодик не працює в Офісі президента.
Нагадаємо, 10 липня "24 канал" опублікував матеріал про найгучніші фейки. Першою в сімці найгучніших фейків року значиться вагітність Мендель нібито від Зеленського. Авторами цієї інформації названо засновника політичного руху на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка "25%", журналіста Романа Реведжука, а також колишнього народного депутата Геннадія Балашова.
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Юля уже ******* раз пожалела,что согласилась на эту должность.
И как это предсказуемо...... пЭцины потрохнявки сочиняют фейки)))....посадите же вы его скорее.
"Как" - поки Лєнка сидить на самоізоляції.
"Гдє" - на держдачі у Конча-Заспі.
Хосспади, что ж за быдло понавыбирали зебилы... Когда думаешь, что уже невозможно упасть ниже, они прошибают все новое днище...
Пресс-секретарь, мендель-крендель!