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Мендель розповіла про особисте життя: Часу не вистачає ні у нього, ні у мене, але якось, десь це виходить. ВIДЕО

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що знайшла коханого "на роботі", але не в Офісі президента.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Наталії Влащенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на запитання, кого б узяла зі собою на рік на безлюдний острів, Мендель відповіла, що "свого хлопця".

"Це єдина людина, з якою я хотіла би провести рік, і це було би справді круто", - впевнена вона.

Також прессекретарка президента додала, що поки не хоче, щоб хтось знав ім'я її хлопця.

При цьому Мендель зазначила, що на особисте життя не вистачає часу через щільний робочий графік: "Його не вистачає, ні у нього, ні у мене. Я не знаю, якось, десь це виходить".

Дивіться також: "Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського. ВIДЕО

Коли ж Влащенко запитала, чи займається обранець Мендель політикою, та відповіла: "Ну, таке". Те саме прессекретарка президента повторила на ремарку ведучої, що пара зустрілася "на роботі". Після цього Мендель уточнила, що молодик не працює в Офісі президента.

Нагадаємо, 10 липня "24 канал" опублікував матеріал про найгучніші фейки. Першою в сімці найгучніших фейків року значиться вагітність Мендель нібито від Зеленського. Авторами цієї інформації названо засновника політичного руху на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка "25%", журналіста Романа Реведжука, а також колишнього народного депутата Геннадія Балашова.

Автор: 

життя (18) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+89
- Занимается ли политикой Зеленский?
- Ну такое...
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20.07.2020 21:47
+46
Во даёт! Работы у неё много!
Чем она там занята?
Ну чем?
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20.07.2020 21:48
+38
влащенко не правильно поставила вопрос.., надо так: играет ли ваш молодой человек хером на рояле..?!
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20.07.2020 21:54
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а журналистка-пархатое ничтожество.
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21.07.2020 00:11 Відповісти
Да уже не начинающая, а достигшая успеха в своем нелегком труде.
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21.07.2020 00:53 Відповісти
Рєспєкт. Навіть знайшли лошка,що за скромну винагороду побуде офіційним дружком Мєндєль.(Хоча,якби не була така тупа,давно б засвітилась з якимсь чувачком в ресторані,що "випадково" зміг би зняти кишеньковий розслідувач).
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21.07.2020 00:19 Відповісти
А хто її просив знову світитись?
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21.07.2020 00:33 Відповісти
Да уж вся страна в курсе, что как-то, где-то это получается...
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21.07.2020 00:41 Відповісти
Дульсинея Навозная блин...
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21.07.2020 00:57 Відповісти
Дві типічні ка-апки.
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21.07.2020 01:46 Відповісти
Собирает соя фейки- кто с кем и от кого) То ли дело порошенко- выдумывать ничего не надо. Вот теперь и его кадр новак попался . Теперь показания начнёт давать- кто был главным в его опг в Украине.
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21.07.2020 06:44 Відповісти
Попробуйте его ещё из Польши "достать" как американцы "достают" Коломойского.
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21.07.2020 06:59 Відповісти
Пусть им Польша занимается, а у нас полно подельников новака понаоставалось- работы для набу непочатый край. Просто им нужно стать немножко смелее. Да и про антикор суд ничего не слышно- пора им набраться смелости и начать уже выносить правосудные решения. В углу топтаться- уже было, да и времени у государства ждать уже нет.
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21.07.2020 07:05 Відповісти
Баба да! Баба да! то шо, пейсатую бабушку Вавия Сцыкливого таки посадят? Где ж ты тогда харчеваться будешь?
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21.07.2020 08:03 Відповісти
А что, бабушки теперь тоже пейсатые?
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21.07.2020 12:47 Відповісти
Нормальний Чоловік, якщо б у нього на таку встав, то він би його відрізав.
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21.07.2020 09:20 Відповісти
Не-доё-б - страшная сила!
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21.07.2020 09:39 Відповісти
пиранья против глупенькой рыбки.
Юля уже ******* раз пожалела,что согласилась на эту должность.
И как это предсказуемо...... пЭцины потрохнявки сочиняют фейки)))....посадите же вы его скорее.
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21.07.2020 10:44 Відповісти
ну почему над Зекомандой природа отдохнула?
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21.07.2020 10:46 Відповісти
Времени не хватает ни у него, ни у меня, но как-то, где-то это получается. ©
"Как" - поки Лєнка сидить на самоізоляції.
"Гдє" - на держдачі у Конча-Заспі.
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21.07.2020 10:49 Відповісти
...но как-то, где-то это получается...



Хосспади, что ж за быдло понавыбирали зебилы... Когда думаешь, что уже невозможно упасть ниже, они прошибают все новое днище...
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21.07.2020 11:13 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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21.07.2020 11:19 Відповісти
Уважно подивіться на її міміку та як тримає руки ця брехуха. Янелох - це її коханець та возлюблений.
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21.07.2020 11:22 Відповісти
Времени у тибя не хватает на заявления от имени президента?
Пресс-секретарь, мендель-крендель!
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21.07.2020 11:27 Відповісти
_Это кому-то интересно? Серьёзно, что ли?! У власти враги народа и бандиты, грабящие народ и Украину, а дурачки обсуждают в это время как и с кем трахается какое-то ничтожество менделиха?? Да вы ипанутые...
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21.07.2020 11:36 Відповісти
в принципі у певної частини виборців були не реальні сподівання. Останне з них етика. Якщо це ще один зашквар навіть не буду це обговорювати (ну ось такі вони - нічого вже з ними не вдієш). Але мене сильно турбує чи не заплатить уся держава за це. Сподіваюсь це не моніка лєвінська, яку так влучно підсадили для контролю або навіть "зливу"
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21.07.2020 11:42 Відповісти
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