Смерть солдата. Мовчання президента. Як Зеленський ігнорує вбивства українських воїнів. ВIДЕО

Воєнний злочин президента Володимира Зеленського - сьогодні у фокусі "Без цензури" із Богданом Буткевичем. Чотири дні - саме стільки, тобто повільно і довго, помирав у "сірій зоні" поранений український солдат після того, як Володимир Зеленський взяв ситуацію "під особистий контроль".

Після цього, як зазвичай, нічого не відбулося, а сам Зеленський поїхав у незаплановану відпустку. За ці дні Верховний Головнокомандувач ані слова не сказав і не написав про трагедію. Для порівняння, після новини про приватизацію готелю "Дніпро" великий щасливий пост у фейсбуці Зеленського з'явився дуже й дуже швидко. А от згадати про солдата, який вмирає в "сірій зоні", як і вказати на те, що вбиває його Росія, - на це вже наснаги не вистачило.

Чому поранений солдат лишився сам на сам із бідою? Як взагалі могло статися, що людину, яка присягнула державі і віддавала за неї своє життя, просто кинули вмирати? Як тепер українські військові мають ставити до командування загалом і до Зеленського зокрема? Чого хоче Росія і на що вказують такі її дії? І для чого Кремль загострює ситуацію на Донбасі?

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