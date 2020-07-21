Смерть солдата. Мовчання президента. Як Зеленський ігнорує вбивства українських воїнів. ВIДЕО
Воєнний злочин президента Володимира Зеленського - сьогодні у фокусі "Без цензури" із Богданом Буткевичем. Чотири дні - саме стільки, тобто повільно і довго, помирав у "сірій зоні" поранений український солдат після того, як Володимир Зеленський взяв ситуацію "під особистий контроль".
Після цього, як зазвичай, нічого не відбулося, а сам Зеленський поїхав у незаплановану відпустку. За ці дні Верховний Головнокомандувач ані слова не сказав і не написав про трагедію. Для порівняння, після новини про приватизацію готелю "Дніпро" великий щасливий пост у фейсбуці Зеленського з'явився дуже й дуже швидко. А от згадати про солдата, який вмирає в "сірій зоні", як і вказати на те, що вбиває його Росія, - на це вже наснаги не вистачило.
Чому поранений солдат лишився сам на сам із бідою? Як взагалі могло статися, що людину, яка присягнула державі і віддавала за неї своє життя, просто кинули вмирати? Як тепер українські військові мають ставити до командування загалом і до Зеленського зокрема? Чого хоче Росія і на що вказують такі її дії? І для чого Кремль загострює ситуацію на Донбасі?
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Ему теперь военные парады нужно отменять...
Ну и конечно же поведение зеленой сопли это полный аут, хотя для его лохотрата все равно, что кто-то там погибает или отдает свое здоровье ради их спокойной жизни, какая разница и просто перестать стрелять во всей красе.
Це ФАКТ!
Вперто продовжують домовлятися з росіянами і вірять, що росіяни своїх обіцянок дотримаються.
Як результат розстріли як в тирі наших військових. Прикро.
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УКРАЇНЦІ НЕ РОЗСЛАБЛЯЄМОСЬ - ВОРОГИ У НАС Є І БУДУТЬ ЗАВЖДИ
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Це ж клінічний ідіотизм - ФАКТ!!!
"надо просто перестать стрелять"(с)шмаркля-гівнокомандуючий.
Цей поранений солдат
До небес добрався,
Звідти бачить де є кат,
Й до нього прокрався.
Кожну ніч приходить він
В снах до свого ката,
В кожнім кутку його тінь,
Й дуло автомата.
Кожну ніч солдат просив
Водички попити,
В тих, хто спрагою морив,
Ще й кров зупинити.
Не залишить бієць вас,
Кожну ніч питає,
Чому ти його не спас?
На цвинтар гукає
22.07.2020 р.
Анатолій Березенський