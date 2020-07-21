Луцький терорист сідав у автобус на вокзалі з великою сумкою і рюкзаком. ВІДЕО камер спостереження
У мережі з'явився відеозапис камер спостереження, на яких зафіксовано момент посадки луцького терориста в автобус на вокзалі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікувало видання Конкурент. На короткому уривку запису видно, що під час посадки в автобус у терориста була велика сумка і рюкзак.
Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".
Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.
Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".
Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
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Ну шо, уставшіє от війни? Тепер вам зашибісь?
Терористи і вибухівка тепер у ваших містах. Зате.. під "особистим контролем".
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Хаос та дестабілізація.
Останні 5 років часто повідомляли про високий рівень терористичної загрози і служби працювали на упередження.
А зараз коли СБУ використовують слуги у власних інтересах, маємо подібні наслідки.
Може досить ломати систему?
В конце-концов и спать тоже захочет.
Скажите что за дилетанты стоят у руля страны??
На Рашке через такое уже проходили. Наши обязательно будут перенимать передовой опыт.
На Рашке через такое уже проходили.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Та да,такое только на рашке.
Ех....
Спокійно мають зброю можновладці/кримінал а пересічному зась..
За первое нарушение 17000грн штрафа водителю, повторное 54000...
Только так можно победить терроризм...
И самое главно всем одеть маски...
54000 не кратно 17-ти
этот видос часть мусорского балагана,
сценарий зеленского,
режисёр аваков
лохи должны смотреть и выворачивать карманы перед подонками
в красных шапках