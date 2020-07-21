Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО
Голів ОАСК і ДСА підозрюють у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави. Цей факт підтверджується в новому епізоді прослуховування Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Згадане провадження передано з СБУ в НАБУ і САП для подальшого розслідування. З огляду на виняткову суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднить розсекречені матеріали слідчих дій, які розкривають деталі злочину", - сказано в коментарі до аудіозапису.
Нагадаємо, 17 липня 2020 р детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
Слід зазначити, що троє з тих, кого притягнуто до відповідальності, вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зазначають в НАБУ.
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Так, зачекайте, тепер ці записи миттєво стають кремлівським фейком п'ятої колонни. Не може бути щоб тодішній президент і його товариш по військовій службі займались "рєшаловом".
Хоча, для розумових інвалідів накшталт тебе, складно розрізнити споживання і виготовлення. Я правий?
А ось крадіжка і розкрадення державного майна - це кваліфікований злочин і реальна стаття для Порошенка. Вперед за орденами, дауне...
Стаття 309 Кримінального кодексу України - "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".
Як бачимо, зазначена стаття Кримінального кодексу не використовує термін "вживання" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Однак це не означає, що особа котра вживає наркотичні засоби не підпадає під цю статтю. Адже процес вживання наркотиків неможливий без виготовлення, придбання або перевезення таких засобів.
Якщо ти пишеш, що Зеленський "кокаїновий віслюк", то що він робив? Тобі ж відомі факти, дауне? Виходить, бездоказово можна звинувачувати лише Зеленського, а до решти звинувачень потрібні докази? )))
Я, до речі, з повагою ставлюся до Петра Олексійовича, але просто впадає в око упередженість деяких даунів.
Так як тобі це точно не вдасться, рекомендую стулити фекалоприймач і хоч іноді застосовувати зміст того незначного проміжку, що знаходиться між твоєю монументальною рогатою лобовою і товстостінною потиличною кістками.
І залиши вже звичку розповсюджувати на оточуючих власний психіатричний діагноз. Я не твій близький родич, щоб відноситись до категорії даунів і олігофренів вашої бидлопопуляції.
Тому можеш не відповідати. "Думкою" примітивних паразитарних мікроорганізмів, на кшталт тебе, не цікавлюсь. А свою підгорівшу дупу ти вже продемонстрував вище, ЗЕлупососе… А відтак - продовжуй свою еротичну подорож без чергових бездумних випорожнень.
Санітааари!
следпослед шатуна...эй вы там в Госдепе, меньше бояру жрите !!!
А в Украине никто не чешется - ни Аваков ни НАБУ . Позорище
У ЗЄлєбобів одна біда: злочини коїть хтось, але Пороха треба посадити.