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Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Голів ОАСК і ДСА підозрюють у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави. Цей факт підтверджується в новому епізоді прослуховування Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Згадане провадження передано з СБУ в НАБУ і САП для подальшого розслідування. З огляду на виняткову суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднить розсекречені матеріали слідчих дій, які розкривають деталі злочину", - сказано в коментарі до аудіозапису.

Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає 01
Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає 02

Нагадаємо, 17 липня 2020 р детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Слід зазначити, що троє з тих, кого притягнуто до відповідальності, вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зазначають в НАБУ.

Автор: 

НАБУ (5085) Вовк Павло (300) Холоднюк Зеновій (27) ДСАУ (32)


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Топ коментарі
+29
А что это тебя не видно в новости где наш боец раненый 4 дня в поле лежал умирал, пока Бубочка в очередной отпуск поехал? Интересно послушать бы было, а тут смотри тут как тут. Там еще депутат Сосны народа защищает яро ОПЗЖшника, а менты АТОшника пакуют и тебя опять не видать. Чудеса.
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21.07.2020 18:04
+27
Кононенко? З президентом!?
Так, зачекайте, тепер ці записи миттєво стають кремлівським фейком п'ятої колонни. Не може бути щоб тодішній президент і його товариш по військовій службі займались "рєшаловом".
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21.07.2020 17:54
+24
О, зелебобики с лахтой опять загавкали синхронно ))
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21.07.2020 18:04
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Кононенко? З президентом!?
Так, зачекайте, тепер ці записи миттєво стають кремлівським фейком п'ятої колонни. Не може бути щоб тодішній президент і його товариш по військовій службі займались "рєшаловом".
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21.07.2020 17:54 Відповісти
Угу...за месяц до выборов.
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21.07.2020 17:58 Відповісти
А что это тебя не видно в новости где наш боец раненый 4 дня в поле лежал умирал, пока Бубочка в очередной отпуск поехал? Интересно послушать бы было, а тут смотри тут как тут. Там еще депутат Сосны народа защищает яро ОПЗЖшника, а менты АТОшника пакуют и тебя опять не видать. Чудеса.
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21.07.2020 18:04 Відповісти
Как нет?Есть.Оно там казламордому лайкнуло.Все что надо знать об этом тролле.
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21.07.2020 18:09 Відповісти
так про петьку, при котором всё росло и восстанавливалось, разговор, кстати, а што б ты с тем парнем сделал бы??
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21.07.2020 18:34 Відповісти
Как минимум все общественность мировая на ушах стояла бы, ООН созвано было бы, спецоперацию провели бы, артой позиции сепарни накрыли, но уж точно не шашлыки бы Порох поехал и забил на все, а тут Америка отреагировала раньше преЗедента.Днище полнейшее.
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21.07.2020 18:50 Відповісти
ну, на ушах не стоял бы никто, это ты захмарно оптимистичен.....нннда, ситуация вообще паршивейшая, я придумал только одно решение с этим парнем, совсем поганое.... а насчет хорошей парашенки и шашлыков, так он преспокойно лупанул валютных кредитчиков в три раза и тоже ничего не заметил
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21.07.2020 19:07 Відповісти
Ниочем сори, даже время тратить не буду, я ему про пацана погибающего пока Бубочка в шестом отпуске за год, он мне про валютчиков, сейчас вам станочек включат на фоне ВВП в минус 9% вспомните про валютчиков.
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21.07.2020 19:12 Відповісти
я тебе про твою патриотичную барыгу, которая одним махом поломала гривню в три раза и у меня в обычной киевской подворотне, даже не возле метро, просто возле дорожки, которая ведёт к дому, вместо магазина, торговавшего чудесной львовской колбаской с огромным ассортиментом, появилась вшивая кофейня, вот именно "не о чем", будь здоров, бомби за патриота
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21.07.2020 19:38 Відповісти
А ты смотрю экономист от Бога?)))) Школу хоть закончил? А за счет чего должен был курс держаться при пустой казне и оккупации 20% промышленного производства которое являлось в 2014 основным притоком валюты в страну? Будет развернутый ответ, а не басенки про подворотни и сказки про барыгу? )))
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21.07.2020 20:24 Відповісти
это про школу мне пишет человек написавший про мировую общественность, стоящую на ушах?? и голосующий за маасковскую барыгу на зарплате, считая её патриотом?? басенка заключается в том, што тогда дали бы любую сумму на хороших условиях и не было б трехмерного обвала, который экономисты от Бога считают искусственным, иди, утомил))
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21.07.2020 20:47 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂👍
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21.07.2020 20:50 Відповісти
слушай, ну нельзя же быть таким деревянным... Или ты участвуешь в конкурсе ЗЕлупососов на звание самой твёрдой древесины?
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22.07.2020 10:18 Відповісти
сверху читай, там и про деревянных есть))
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22.07.2020 11:18 Відповісти
не стОит скромничать... Хотя среди вас, ЗЕбланов, и высокий конкурс, ты явно в лидерах.
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23.07.2020 09:25 Відповісти
тазахлебнись сметанкой
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23.07.2020 09:33 Відповісти
Зараз свідки гнилого петра почнуть свою пісню-"фейк","фейк",а по факту-злочин,черговий косяк бариги,і їх буде з часом все більше і більше,так що готуйте сухарі своєму "сивочолому" негідника!
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21.07.2020 18:02 Відповісти
По количеству зашкваров и записей за год Бубочки тут и говорить то особо нечего
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21.07.2020 18:05 Відповісти
Гєша, пукан трісне, остудись. За свою сивочолу бабушку з ЗЄвнучком переживай краще.
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21.07.2020 18:22 Відповісти
Якщо злочин - то пиши заяву, тупий ЗЕлупососе, допоможи своєму кокаїновому вислюку…

Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає - Цензор.НЕТ 8915
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22.07.2020 10:22 Відповісти
ну і ти напиши: "я бачив, як Зеленський вживав кокаїн, готовий свідчити". Йумаріст.
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22.07.2020 13:47 Відповісти
Так я думаю он уже и написал. И не раз...
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22.07.2020 14:14 Відповісти
навіть би і бачив - за вживання наркотичних засобів в Україні відповідальність відсутня. Читай ст. 44 КУпАП та ст. 309 ККУ, там мова йде про виробництво, зберігання, придбання, перевезення і т.п.

Хоча, для розумових інвалідів накшталт тебе, складно розрізнити споживання і виготовлення. Я правий?

А ось крадіжка і розкрадення державного майна - це кваліфікований злочин і реальна стаття для Порошенка. Вперед за орденами, дауне...
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23.07.2020 06:54 Відповісти
Пояснюю для даунів:
Стаття 309 Кримінального кодексу України - "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".
Як бачимо, зазначена стаття Кримінального кодексу не використовує термін "вживання" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Однак це не означає, що особа котра вживає наркотичні засоби не підпадає під цю статтю. Адже процес вживання наркотиків неможливий без виготовлення, придбання або перевезення таких засобів.
Якщо ти пишеш, що Зеленський "кокаїновий віслюк", то що він робив? Тобі ж відомі факти, дауне? Виходить, бездоказово можна звинувачувати лише Зеленського, а до решти звинувачень потрібні докази? )))
Я, до речі, з повагою ставлюся до Петра Олексійовича, але просто впадає в око упередженість деяких даунів.
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23.07.2020 11:26 Відповісти
чуєш, примітивний контрацептиве, перед тим, як чавкати своєю ротовою піхвою для виправдання ЗЕлупи, наведи текст з кримінального кодексу або кодексу про адмінправопорушення, де є відповідальність саме за споживання наркотичних речовин. Або приклад, коли обдовбаного торчка, який знаходиться у стані наркотичного сп'яніння, наприклад, при керуванні автомобілем, притягнули до кримінальної або адміністративної відповідальності за ст. 309 КК або 44 КУпАП (при умові відсутності відповідних засобів під час його обшуку / огляду)?
Так як тобі це точно не вдасться, рекомендую стулити фекалоприймач і хоч іноді застосовувати зміст того незначного проміжку, що знаходиться між твоєю монументальною рогатою лобовою і товстостінною потиличною кістками.

І залиши вже звичку розповсюджувати на оточуючих власний психіатричний діагноз. Я не твій близький родич, щоб відноситись до категорії даунів і олігофренів вашої бидлопопуляції.
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23.07.2020 12:16 Відповісти
Мені щодо Зеленського і Порошенка, як і до решти т. з. влади абсолютно однаково, і виправдовувати когось мені немає потреби, істеричка. Я лише підкреслюю твою тупість, яку ти наочно демонструєш, коли звинувачуєш Зеленського у тому, що він наркоман, а от по відношенню до Петра Олексійовича відкидаєш будь-які звинуваченення, бо потрібно лише бачити на власні очі. Отже, ти непослідовний баран, що втратив здатність об'єктивно мислити та стримувати власні емоції.
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23.07.2020 12:56 Відповісти
Якщо я тобі відповів - це не запрошення до діалогу, а честь для тебе. Тобі би мовчки тішитись, що на таку ницу потвору взагалі хтось звернув увагу.
Тому можеш не відповідати. "Думкою" примітивних паразитарних мікроорганізмів, на кшталт тебе, не цікавлюсь. А свою підгорівшу дупу ти вже продемонстрував вище, ЗЕлупососе… А відтак - продовжуй свою еротичну подорож без чергових бездумних випорожнень.
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23.07.2020 13:59 Відповісти
Як я не здогадався, що ти надлюдина?!
Санітааари!
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23.07.2020 22:44 Відповісти
Те, що між тобою та людьми пролягає така глибока еволюційна прірва, все одно не викликає до тебе співчуття. Продовжуй свою еротичну подорож, не відволікайся...
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24.07.2020 09:30 Відповісти
Очередной фейк Госдепа, рука кремля, поллитрпреследование и след послед шатуна...эй вы там в Госдепе, меньше бояру жрите !!!
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21.07.2020 18:03 Відповісти
О, зелебобики с лахтой опять загавкали синхронно ))
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21.07.2020 18:04 Відповісти
Вот так и делалась вся судебная реформа петей.
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21.07.2020 18:04 Відповісти
Ну теперь то у вас Портнов рулит, довольны?
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21.07.2020 18:06 Відповісти
Если не петя, то портной. Ахренеть логика. На портного петя ничего не искал, так что вени петюню.
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21.07.2020 18:10 Відповісти
Только Портнов нос боялся сунуть в Украину, а тут вся сепарня оп и вернулась, Богатырева уже не виновна, Ефремов на свободе, Беркутня на свободе. Чудеса Так что там по судебной реформе Пороха, которую Бубочка для судов низшей инстанции и отменил? Ну откуда тебе знать.
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21.07.2020 18:14 Відповісти
Убежали они, но расследования по ним не проводились - не было желания у пети. Да знаем, как петюня шулерством занимался при создании всяких судебных комиссий, чтобы они были ему подчинены.
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21.07.2020 18:21 Відповісти
А так это по этому Ефремов в СИЗО сидел, а с Богатыревой шмаркли обвинения не так давно сняли. Потому что расследований не было? 😂Ну похвались Бубочкиными расследованиями нибось вся сепарня под следствием уже?))))
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21.07.2020 18:28 Відповісти
Ну-ка объясни умник, как получилось так, что Юрик грозился Портнова арестовать сразу по приезду, а когда ублюдок появился в Украине, оказалось, что на него не было заведено не одного дела?
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21.07.2020 18:35 Відповісти
Ну и сейчас после выложенного расследования Миротворца про деятельность Портнова под позывным Казбек на него же уже ДБР дело открыло? Нет, а что так, Югика то уже нет?
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21.07.2020 18:40 Відповісти
какая сепарня, бондаренко например, а медведчуке будем тереть??))
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21.07.2020 18:36 Відповісти
Какие я выше написал. Это тот Медведчук что сейчас при Бубочке снова депутатом ВР стал?
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21.07.2020 18:38 Відповісти
да, тот самый ведмедчук, которому петька подарил свободу нахождения в стране, которую он ненавидит, более того, развития его проекта, нефтепровод и три канала в ящике
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21.07.2020 18:40 Відповісти
Ну и сейчас же Зевеличайший все это исправил? Что то при Порохе его каналы нацрада проверяла, а сейчас он их покупает как семочки и гонит по ним пургу с утра до вечера, а расследование только по Прямому. Чудеса.
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21.07.2020 18:44 Відповісти
та я как раз не утверждаю што зеленский штото исправил или когда-то исправит, они для меня одинаковые, только про свой патриотизм, липовый, орёт петька, младшенький сопит в две дырочки
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21.07.2020 19:01 Відповісти
Ну если тебе дипломат знающий 5 языков принявший страну без армии на пороге большой войны и клоун который без бумажки двух слов до кучи связать не может и видит в глазах Путлера мир одно и тоже, то на этом разговор и закончим.
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21.07.2020 19:08 Відповісти
какой разговор?? аа, это "разговор", иди
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21.07.2020 19:39 Відповісти
Из разговора становится понятным что судьи договариваются через Кононенко с Порошенко чтобы судьи корупционеры остались судьями .Я правильно понял?
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21.07.2020 18:04 Відповісти
Все однозначно. Другого вывода нет.
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21.07.2020 18:07 Відповісти
А чи не проблема в такому: "а чи договорились"?
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21.07.2020 18:48 Відповісти
Блин, в Словакии 13 судей в один день арестовали за телефонное право

А в Украине никто не чешется - ни Аваков ни НАБУ . Позорище
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21.07.2020 18:06 Відповісти
А, что, разве секрет, что Порох крышевал этих шакалов в мантиях...!?
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21.07.2020 18:09 Відповісти
Для петикатропов и сейчас это остается секретом. Ишь как спамят.
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21.07.2020 18:15 Відповісти
Всємогущий ЗЄ їх більше року кришує і нічого.
У ЗЄлєбобів одна біда: злочини коїть хтось, але Пороха треба посадити.
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21.07.2020 18:24 Відповісти
Мабуть я відкрив державну таємницю.., заспамили. . Але річ не про віслюка оманського.., з ним все зрозуміло, а про те, що Порох також нічого не зробив для очищення судової влади.
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21.07.2020 18:36 Відповісти
Я вважаю, що в нас інколи країною рулять не президенти і депутати, а мафія в мантіях.
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21.07.2020 18:44 Відповісти
він хоч почав.
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22.07.2020 10:24 Відповісти
Только зелегнойные твари забыли, что вовк в записях говорил- что сделает все, чтобы отмстить Пороху и нивелировать его решения! Интересно, это наверно за то , что Порошенко его крышевал? И записывать начали это все в феврале 2019, когда Порох был президентом, и уже тогда начали его "вести" чтобы убрать. А что же вы, кремлевско-зеленодрочерные говнюки молчите, что ваш бубочка ничего не сделал с ним, а ведь ослик оманский же такой хороший! А? Все говнюки поют с одного голоса с *********** тварями, ну просто унисон сплошной. Поцреоты хреновы, борцуны с коррупцией. Видим ваши успехи полным ходом- дефицит бюджета до карантина уже был 200 млрд. грн, кражи по НДС миллиардами, в таможне, янтарь роют с утроенной силой, , бубочкина программа отмывания для бубочки бабла через ямочный ремонт дорог, тыренье бабла с фонда на КОВИД, выйграны дела в судах у вовка для бабломойского, суркисов, и прочей мерзости, но отнюдь не для Порошенко, и посадки волонтеров, атошников и патриотов вовком и компанией. Так что ваш осел оманский вместе с этой тварью заработали не только статью- Измена Родине, но и десятки статей по хищениям в особо крупных размерах и захвата власти. Жри те, суки.
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21.07.2020 18:40 Відповісти
А кремлівські шалави спамлять коменти про сиволапу мерзоту, аж пальці в мозолях.
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21.07.2020 18:25 Відповісти
а кто это??
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21.07.2020 18:37 Відповісти
порохоботы но то нормально, у них работа такая...
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21.07.2020 18:45 Відповісти
Істото, у тебе прапорець відпав, знову
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21.07.2020 18:46 Відповісти
Вначале подмойся а то опять вас неожиданно поимели...
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21.07.2020 19:01 Відповісти
прекращай уже делится тут своими гомосексуальными фантазиями, тупой ЗЕфилитик...
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22.07.2020 10:26 Відповісти
зезасранец шакалье подкадыркино на коленях ,извивавшееся перед убийцей
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21.07.2020 18:42 Відповісти
Шо за нафиг? В 19г. уже Зеля за усё отвечал...ето всё провокация огендов *******! У Кананенки голова блестит ни патаму шо лысый, а патаму шо святой
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21.07.2020 18:26 Відповісти
А где защитники Порошенко на этой ветке? Или это тоже фейк? Напоминаю что этот телефонній разговор публикует украинское НАБу.
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21.07.2020 18:28 Відповісти
Шнифты зеботина протри и глянь на дату - за месяц до выборов.
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21.07.2020 18:32 Відповісти
ну и што??
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21.07.2020 18:38 Відповісти
Нууу? За месяц до выборов кто бsл президентом?
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21.07.2020 18:45 Відповісти
Вы не зебил Термин хромая утка встречали Кто с ней договаривается...и зачем.
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21.07.2020 18:52 Відповісти
ты за своими гебнявами консервами присматривай ботяра ************…
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21.07.2020 18:44 Відповісти
А я при чём? Это украинское НАБУ опубликовало записи.
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21.07.2020 18:48 Відповісти
У них сейчас разрыв шаблона происходит. ))
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21.07.2020 20:57 Відповісти
Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає - Цензор.НЕТ 4446
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21.07.2020 18:52 Відповісти
вот это поворот...так это же все портнов...это же все ЗЕ...абр...абр...вывсеврете агенты кремля! окружной "суд" при святом пэтре разбежался и прятался!
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21.07.2020 21:35 Відповісти
Кива спрашивает : За какой орган трогают?
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22.07.2020 10:09 Відповісти
 
 