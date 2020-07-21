Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Голів ОАСК і ДСА підозрюють у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави. Цей факт підтверджується в новому епізоді прослуховування Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Згадане провадження передано з СБУ в НАБУ і САП для подальшого розслідування. З огляду на виняткову суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднить розсекречені матеріали слідчих дій, які розкривають деталі злочину", - сказано в коментарі до аудіозапису.





Нагадаємо, 17 липня 2020 р детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Слід зазначити, що троє з тих, кого притягнуто до відповідальності, вже вдруге отримують підозру в скоєнні незаконних дій. Йдеться, серед іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду, зазначають в НАБУ.