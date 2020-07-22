Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським. ВIДЕО
Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Максим Кривош здався поліцейським.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такого висновку можна дійти з відеозапису звільнення заручників, опублікованого в соцмережах.
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+125 Ivan Pidbujpata
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+69 Ig Shu
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Так надо было еще один штурм автобуса провести: вдруг бы оказалось что у террориста был сообщник который спрятался в автобусе?
Зато сАбаков и Венедиктова попиарятся