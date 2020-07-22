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Новини Відео Захоплення заручників у Луцьку
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Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським. ВIДЕО

Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Максим Кривош здався поліцейським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такого висновку можна дійти з відеозапису звільнення заручників, опублікованого в соцмережах.

Відео Pavlovsky News

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Автор: 

заручник (823) Луцьк (419) Нацполіція (15260) спецпризначенці (220) штурм (244)


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Топ коментарі
+125
Серіал свати став гостросюжетним
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22.07.2020 09:47
+71
Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським - Цензор.НЕТ 8238
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22.07.2020 10:15
+69
який преЗе!дент такий і "терорист".
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22.07.2020 09:57
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Ну это сильный аргумент!
Так надо было еще один штурм автобуса провести: вдруг бы оказалось что у террориста был сообщник который спрятался в автобусе?
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22.07.2020 22:49 Відповісти
А как же фото где "террорист" лежит на асфальте возле автобуса, если его оттуда сразу увели?
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22.07.2020 23:09 Відповісти
да привели обратно ---для селфи
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23.07.2020 01:19 Відповісти
Просто не было под рукой простого приспособления!


Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським - Цензор.НЕТ 6428
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22.07.2020 23:43 Відповісти
Цей БТР аж з Києва гнали )))
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23.07.2020 00:10 Відповісти
Фільм був малобюджетним. Актерів набирали дешевих, автобус драний, поліція аваківська, учасники - ручні ляльки Коломойського. Бо режисер и сценаристи відкотили собі по 90% з закладеного у постановку бюджету.
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23.07.2020 00:27 Відповісти
Тьфу...позорище какое
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23.07.2020 02:03 Відповісти
Сами даём обильную пищу для смеха над нами. Позорище.
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23.07.2020 02:27 Відповісти
Аваківський цирк для Зебілів
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23.07.2020 03:00 Відповісти
Терорист в очікуванні захопленняСпецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським - Цензор.НЕТ 6934
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23.07.2020 05:26 Відповісти
всё верно. строго по инструкции.
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23.07.2020 03:22 Відповісти
Авацирк запрошує на продовження серіалу усіх терористів на масовку спостерігачів за https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU СПеЦОпЕРаЦІєЮ по захопленню заручників спецназом.
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23.07.2020 03:35 Відповісти
Позор какой-то.
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23.07.2020 06:29 Відповісти
ну бывает, чо...
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23.07.2020 06:40 Відповісти
На брифінгу гарант обіцяв нам "багато пригод"...
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23.07.2020 08:11 Відповісти
Нелох решил стать нессыкуном, откосив от Рандеву с Яниной, но как всегда облажался
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23.07.2020 08:13 Відповісти
сдается что террорист липовый
Зато сАбаков и Венедиктова попиарятся
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23.07.2020 10:35 Відповісти
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