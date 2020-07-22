"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок. ВIДЕО
Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин обурився запитанням про плани на літній відпочинок, яке йому поставила журналістка відразу після того, як Волошина облили зеленкою біля Верховної Ради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, опублікованому журналісткою Лесею Виговською на відеохостингу youtube, Волошин назвав це питання дебільним і неадекватним ситуації.
"У вас на дачі буду відпочивати ... Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти? .. Я вкрай здивований журналістам, які не здатні адекватно реагувати на те, що відбувається", - сказав Волошин.
Топ коментарі
+35 Valeriy Wrx
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Ты реально тупой или очень доверчивый?
вам би до лікаря звернутись в цьому разі.
Правильно не бойтесь- легче отлавливать будет после очередного Майдана. Но знайте, прошлой ошибки не повторим, столбов на всех вас, иуд, хватит.
Доиграетесь вы в демократию себе в минус.
П.С. Эти опожоповцы так любят РФ, что у меня к ним есть только один вопрос:
что было бы с вами, если бы вы в РФ выступили за второй украинский/чеченский/татарский ...язык ???
Интервью Андрея Ильенко
https://youtu.be/G9u7QFYvHLU