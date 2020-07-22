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"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин обурився запитанням про плани на літній відпочинок, яке йому поставила журналістка відразу після того, як Волошина облили зеленкою біля Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, опублікованому журналісткою Лесею Виговською на відеохостингу youtube, Волошин назвав це питання дебільним і неадекватним ситуації.

"У вас на дачі буду відпочивати ... Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти? .. Я вкрай здивований журналістам, які не здатні адекватно реагувати на те, що відбувається", - сказав Волошин.

Також дивіться: "Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою. ВIДЕО

Автор: 

Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+35
И тут Порошенко виноват...
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22.07.2020 10:38
+29
Это лето (в прочем, как и остальные) эта мразь должна проводить в тюрьме
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22.07.2020 10:38
+26
Боиться до поноса патриотов Украины угольная шваль из ОПЗЖ! иначе не писал бы такой смешной пост после публичного унижения. А ведль зеленочка это милая разминка перед грядущей чисткой авгиевых конюшен возглавляемых пособником Кремля - ЗЕ.
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22.07.2020 10:41
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Пусть не трындит!Я ,слушая зерыгошарийопские завывания о порохоботах,сама нас уже боюсь

"Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?" - облитый зеленкой нардеп ОПЗЖ Волошин рассказал о планах на летний отдых - Цензор.НЕТ 733
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22.07.2020 10:37 Відповісти
И тут Порошенко виноват...
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22.07.2020 10:38 Відповісти
«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко.

Ты реально тупой или очень доверчивый?
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22.07.2020 11:22 Відповісти
Він тупий прихлебатель, якому дають поклювати крихти з панского столу.
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22.07.2020 11:49 Відповісти
И что, вы оба своим обсираловом доказали что вы умнее? Ты, конкретно, если не из кацапии, то выбирал овоща президентом, а теперь ради обсираловки радуешься высерам о ничего не значущих фактах. А высказывания члена тысячи раз заточеной после создания ПР тоже факт. В данный момент это посерьёзнее даже чем создание когда-то ТУ. Да и новорожденные не все гарантированно становятся злодеями.
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22.07.2020 12:00 Відповісти
Слухай ти Вася, якби ти мене знав і знав за що я забжди хвилююся і які в мене цінності, то ти б примітивний, по перше б розуму трохи набрався, а по друге не молов би такої дурні. Кожен з наших так званих президентів за всі роки незалежності є державним злочинцем, який торгував державними інтересами за для власного збагачення та збагачення тієї своєї свори, яка завжди таких оточує. І вони всі. Чуєш всі тільки те і робили щоб ослаблювати та руйнувати державу, а такі тупі як ти або просто мовчали і збирали крихти, які їм змітали з столу, або взагалі нічого не розуміли, що навколо них відбувається.
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22.07.2020 12:12 Відповісти
зебіл, я тебе не знаю, але й твій щойно висер дозволяє вчергове зробити висновок, що ти - дебіл з Г+Г в черепку.
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22.07.2020 12:24 Відповісти
Ти тупий пес, що з повідка зірвався? Які ти висновки взагалі можеш робити і про що імбіцил?
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22.07.2020 12:28 Відповісти
Узагалнюючевсесторонньобезсторонньознаючий ти наш! У тебе цінності ті крихти, на яких тебе замкнуло. Ти чого, Федя, на людей кидаєшся?
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23.07.2020 09:48 Відповісти
По факту Порошенко личный враг Х**ла №1, а рыго-аналы в друзьях и соратниках.
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22.07.2020 12:12 Відповісти
Где можно ознакомится с этим "фактом"?
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22.07.2020 16:16 Відповісти
прикинь Порошенко еще пионером бил и командовал пионерской ячейкой )))
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22.07.2020 14:26 Відповісти
По количеству забанивших данный пост из википедии мразей, можно судить о количестве проплаченных ботов от пепо. Спамьте дальше, долбо@бы, с восьми процентов получите ноль. Вы уже доспамились, что опзж на втором месте. Вперед!
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22.07.2020 17:24 Відповісти
с чего это он виноват, его коллегу по службе облили??))
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22.07.2020 12:46 Відповісти
Чмекни його в дупу.
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22.07.2020 12:59 Відповісти
Боиться до поноса патриотов Украины угольная шваль из ОПЗЖ! иначе не писал бы такой смешной пост после публичного унижения. А ведль зеленочка это милая разминка перед грядущей чисткой авгиевых конюшен возглавляемых пособником Кремля - ЗЕ.
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22.07.2020 10:41 Відповісти
Можно поинтересоваться:сколько кремлевских пособников "зачистил" за 5 лет Питроликсеич,учитывая,что даже Штепа не сидит?Скажу заранее:я абсолютно не поклонник массовика-затейника Зельки,поэтому банальные "зебил"-"зебилоид" будет несколько неуместно.Если можно-просто ответ на вопрос с приложением фамилий "зачищенных".
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22.07.2020 11:19 Відповісти
а що зробив в цьому напрямку 6 президент не цікавить? бо вже більше рока як при владі, а все пороха згадують
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22.07.2020 11:25 Відповісти
мені однаково хто ти вльцман гольцман чи кацап
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22.07.2020 11:34 Відповісти
А я написал,что Зеля что-то сделал?Нет,не сделал.Просто человек пишет,что придет Питроликсеич и всех прокацапских мудаков зачистит.Вот я и спрашиваю:почему вы решили,что он будет это делать в будущем,если не делал в прошлом?
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22.07.2020 11:36 Відповісти
він писав про зачистку, про пороха там слів нема.
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22.07.2020 11:39 Відповісти
А так сложно догадаться?Не сложней,чем Зеле видосик записать)
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22.07.2020 11:43 Відповісти
і чого вам усюди порох вважається.
вам би до лікаря звернутись в цьому разі.
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22.07.2020 11:46 Відповісти
Зебіл , не виправдовуйся . А то зеленки на всіх вистачить . Чому ви такі сцикливі ? Ну називаєте порохоботами - ok ! А то свого вождя зєлькою обзиваєш . Чи ти більше до пуйла , вибачте , ху..а , "склонєн" ?
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22.07.2020 11:43 Відповісти
Слышишь, гнида, зебил - твой сын. Приятно, гнида?
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22.07.2020 17:27 Відповісти
Ціль досягнута ! рУській зебіл вспатєл ! Вам в жо.. ! (в спам)
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23.07.2020 12:26 Відповісти
И глазик выжженный уже вставил.
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22.07.2020 10:45 Відповісти
Ты мне глаз выжег ****!
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22.07.2020 11:06 Відповісти
Очередное доказательство того, что слово "порохобот" у рыгов-кацапов ассоциируется с "фошиздами", "биндерами" и т.д., т.е. с патриотами.
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22.07.2020 11:39 Відповісти
Зеленка, мусорні баки..... Ну, прям як діти малі. Да перевилися справжні чоловіки, які могли просто ворогу башку знести, залишилися тільки ті хто гімном кидається...
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22.07.2020 11:52 Відповісти
і чого ти такий сміливий не зробив того
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22.07.2020 12:36 Відповісти
Чого того? Не кинув гімном чи не облив зеленкою?
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22.07.2020 13:31 Відповісти
просто ворогу башку знести
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22.07.2020 13:35 Відповісти
вы ж одно и тоже, кто завывает, кто боицця?? показуха
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22.07.2020 12:49 Відповісти
Ага, особенно после Майдана не боялись, так не боялись , что многие из рыгыАналов, вообще съехали из Украины.
Правильно не бойтесь- легче отлавливать будет после очередного Майдана. Но знайте, прошлой ошибки не повторим, столбов на всех вас, иуд, хватит.
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22.07.2020 13:19 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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22.07.2020 15:48 Відповісти
Это лето (в прочем, как и остальные) эта мразь должна проводить в тюрьме
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22.07.2020 10:38 Відповісти
Краще в прохолоді , на глибині 1,8 м, нижче земної поверхні .. .
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22.07.2020 11:00 Відповісти
И кто его посадит если все суды и прокурватура работают на кремль? А вот отправить его к бузине самое то. И быстро и легко и поверь, меньше вони будет. Зарыли и забыли. А сейчас тем кто его облили зеленкой ета тварь будет мстить.
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22.07.2020 12:27 Відповісти
Вакцинацию зеленкой прошел, теперь как все в Кирилловку.
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22.07.2020 10:39 Відповісти
А с какими еще вопросами можно подходить к "дебилу".. естественно с "дебильными" ( отдыхать будет где то на природе среди "зелени", что бы не сильно выделяться)
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22.07.2020 10:39 Відповісти
Погано володіє собою. Слабак!
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22.07.2020 10:40 Відповісти
та і б'є він як баба
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22.07.2020 10:41 Відповісти
Девочка молодец, но все равно маловато она его парафинила))
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22.07.2020 10:40 Відповісти
Лесе Выговской - плюсик
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22.07.2020 10:40 Відповісти
Больше зеленки!
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22.07.2020 10:41 Відповісти
Журналистка молодец, хорошо Урода потроллила. Это же 24 канал, а не медведчуковские журнашлюхи)
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22.07.2020 10:42 Відповісти
Чому дебільне питання? Може Волошин хоче в Ростові провести відпочинок, можемо безкоштовну путівку організувати йому.
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22.07.2020 10:42 Відповісти
Красивая и веселая журналистка!) Отличный троллинг ваты!!!
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22.07.2020 10:45 Відповісти
Рада просто ОБЯЗАНА проголосовать за лишения мандата этого смердяка.
Доиграетесь вы в демократию себе в минус.
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22.07.2020 10:46 Відповісти
Рыго-кацапское чмо !
П.С. Эти опожоповцы так любят РФ, что у меня к ним есть только один вопрос:
что было бы с вами, если бы вы в РФ выступили за второй украинский/чеченский/татарский ...язык ???
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22.07.2020 10:47 Відповісти
Националисты об Украине

Интервью Андрея Ильенко

https://youtu.be/G9u7QFYvHLU
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22.07.2020 10:51 Відповісти
лицо педика у него.
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22.07.2020 10:53 Відповісти
Мабуть, відпочиватиме в Криму або в Сочі. Серед своїх. Щоб ніхто знову не оббризкав.
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22.07.2020 10:54 Відповісти
Красиво потроллила подонка ,прям отжарила.
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22.07.2020 10:58 Відповісти
я б задав питання -як ви відноситесь до того,що в аптеках України подорожчала зеленка.....
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22.07.2020 11:04 Відповісти
Волошин рано или поздно предстанет перед судом,как государственный преступник. Его высказывания, ему не оставляют шансов этого избежать.
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22.07.2020 11:02 Відповісти
сбежит
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22.07.2020 12:51 Відповісти
Просто текст немного по-дебильному написан
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22.07.2020 11:03 Відповісти
дебилу дебилове
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22.07.2020 11:03 Відповісти
"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок - Цензор.НЕТ 5473
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22.07.2020 11:14 Відповісти
Братан!
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22.07.2020 14:27 Відповісти
Леся - красава. Знатно мудака потроллила.
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22.07.2020 11:16 Відповісти
Реально дура. Дурындище. Пусть скажет спасибо что он сказал- на даче, а не в пи$@€, как сказал бы любой из нас
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22.07.2020 11:29 Відповісти
Любий із вас..., це кацап?
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22.07.2020 13:35 Відповісти
Питання відповідає особистості "героя".
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22.07.2020 11:29 Відповісти
Так пометели и заклеймили лютого врага Украины продажного кремлёвского янычара выродка! Но любимым зелёным цветом продажных ЗЕбилов - капитулянтов, а могли бы к примеру йодом. Теперь весь личный состав ГПУ, МВД , ГБР, СБУ ...уже по указанию ОП остервенело роет копытами землю . Видно стоит ждать массовых репрессий и посадок за вымазанную продажную шкуру проклятого кремлёвского агента Иуды.
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22.07.2020 11:31 Відповісти
респект журналистке.
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22.07.2020 11:38 Відповісти
я прямо закохався в цю жарналістку
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22.07.2020 11:45 Відповісти
По сути Волошин прав.
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22.07.2020 11:46 Відповісти
Леся, respect!
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22.07.2020 11:48 Відповісти
Курс лікування не закінчений - після зеленки контейнер . А цікаво , зе зеленка личить ?
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22.07.2020 11:53 Відповісти
Отлично!! оказывается зелёнка это любимый цвет пророссийского козла волошина!
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22.07.2020 11:59 Відповісти
Отлично!! оказывается зелёнка это любимый цвет пророссийского козла волошина!
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22.07.2020 12:02 Відповісти
Журналистка отмороженая, кошмар!
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22.07.2020 12:06 Відповісти
"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок - Цензор.НЕТ 4344
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22.07.2020 12:22 Відповісти
рашистское говно
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22.07.2020 12:10 Відповісти
Не нравится зеленка? В следующий раз поймаем и побреем наголо) В суд предъявить будет нечего, а вот морально Волошин будет страдать, приходя в ВР бритым, а мы по-угораем с ватного петуха.
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22.07.2020 12:49 Відповісти
Умница девочка!!!! Так его гандона, на место поставила. Да не просто умничка, еще и красавица.
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22.07.2020 12:53 Відповісти
Леся классная
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22.07.2020 12:53 Відповісти
Сученыш. Жополиз парашенковский.
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22.07.2020 13:22 Відповісти
Влучний тролінг. Молодець!
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22.07.2020 13:36 Відповісти
Волошин подтвердил,что с такими засРашкинскими холуями борятся только порохоботы,депутаты СН его от них защищают?
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22.07.2020 14:12 Відповісти
"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок - Цензор.НЕТ 184
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22.07.2020 14:26 Відповісти
ему нужно свою зеленую рожу на паспорт сфоткать...
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22.07.2020 14:29 Відповісти
так к дебилам только с дебильными вопросами...
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22.07.2020 14:37 Відповісти
Журналістка просто УМНИЧКА. Ну просто супер.
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22.07.2020 16:26 Відповісти
ГОСТ 826-54
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22.07.2020 21:37 Відповісти
 
 