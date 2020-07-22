"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин обурився запитанням про плани на літній відпочинок, яке йому поставила журналістка відразу після того, як Волошина облили зеленкою біля Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, опублікованому журналісткою Лесею Виговською на відеохостингу youtube, Волошин назвав це питання дебільним і неадекватним ситуації.

"У вас на дачі буду відпочивати ... Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти? .. Я вкрай здивований журналістам, які не здатні адекватно реагувати на те, що відбувається", - сказав Волошин.

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