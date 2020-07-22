Геращенко пояснив, чому спецпризначенці на БТР почали штурм після того, як луцький терорист Кривош здався: У нього під одягом могла бути інша зброя. ВIДЕО
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, чому силовики під'їхали на БТР до автобуса вже після затримання терориста Максима Кривоша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Методика проведення спецоперацій, вона має свої особливості. Зокрема, не було відомо, чи не зібралася ця людина підірвати гранату", - зазначив Геращенко.
За словами заступника глави МВС, під одягом у терориста могла бути інша зброя, яку "не видно диванним експертам на відстані".
Тому було створено ситуацію зі шумовими ефектами, щоб психологічно придушити волю злочинця.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Максим Кривош здався поліцейським.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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Просмотр фильма "земляне"?
А могли еще позже подъехать 😂
дажне на Донбассе фронт удержали ВСУ и добровольцы пока мусора на третей линии оцепления обсырались, нахера нужны мусора? за 30 лет ни одному знакомому мусора не помогли, от них только проблемы были