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Новини Відео Захоплення заручників у Луцьку
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Геращенко пояснив, чому спецпризначенці на БТР почали штурм після того, як луцький терорист Кривош здався: У нього під одягом могла бути інша зброя. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, чому силовики під'їхали на БТР до автобуса вже після затримання терориста Максима Кривоша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Методика проведення спецоперацій, вона має свої особливості. Зокрема, не було відомо, чи не зібралася ця людина підірвати гранату", - зазначив Геращенко.

За словами заступника глави МВС, під одягом у терориста могла бути інша зброя, яку "не видно диванним експертам на відстані".

Тому було створено ситуацію зі шумовими ефектами, щоб психологічно придушити волю злочинця.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Максим Кривош здався поліцейським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцький терорист Кривош нині перебуває в СІЗО, йому висунуто обвинувачення, - Геращенко

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) спецпризначенці (220) штурм (244) Геращенко Антон (935) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+76
Блін, а це вже повний звіздець... Вони ж реальні ідіоти. І від цих тварюк залежить наша безпека?!
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22.07.2020 11:04
+75
Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие - Цензор.НЕТ 1033
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22.07.2020 11:03
+68
Виходить, такий, терорист з автобуса... Озирається по сторонах... Нікого немає... Чекає...
"Невже щось наплутав!? Невже вийшов раніше, ніж було написано в сценарії!? Невже ніхто не готовий!? Твою ж дивізію! Все зіпсував! Блін! Блін! Блін! Вова мене порішає!"

Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие - Цензор.НЕТ 845

Через деякий час, до нього неспішно підходять троє чоловіків без бронежилетів шоломів чи зброї, один з них легенько бере за руку терориста, щоб не менш легенько одягти наручники і відвести в сторону.
В кінці кінців, це ж не якийсь дідусь без маски, що продає овочі, щоб його заламувати!

Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие - Цензор.НЕТ 3097

Паралельно, на задньому фоні, один за одним, неспішно починають з автобуса виходити заручники. Хто з відрами, хто з лопатою, хто з тлумаками, хтось взагалі з веслом. Виходять і помаленьку йдуть в той самий бік, куди, під ручку з чоловіком в масці, пішов терорист.
Завіса!
Аплодисменти! Усі щасливі!
Але не тут то було!
Раптово, під вибухи світло-шумових гранат, коли вже ніхто не очікував, ледь не збиваючи заручників з торбами, вриваються спецпризначенці верхом на БТРі (зазвичай в подібних ситуаціях верхи на БТРі не їздять а прикриваються ним) в супроводі кількох броньованих мікроавтобусів.
Спочатку не знають, як себе поводити, бо розуміють, що трохи пішло не по сценарію і хтось просрав таймінг.
Усі метушаться, удаючи бурхливу діяльність.
Тим часом десь в Києві, або на острові Бірючий, Зеленський, під крики "Дибилы!" розбиває режисерський монітор і іде видаляти ролик, який його попросив зняти терорист.
Прихильники Зеленського не в змозі висловити словами свої відчуття, адже сльози гордості за свого лідера не дають їм змоги говорити.
Десь на Московії Скабєєва пише пост про порушення рівності прав терористів зі сторони Зеленського.
Завіса #2!
P.s. Заради справедливості потрібно сказати, що навіть в топових голівудських фільмах топових режисерів, бувають кіно-ляпи. Це перший бойовик Зеленського, не судіть суворо!
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22.07.2020 11:07
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Все думают, что там делал заместитель из Офиса Президента по пиару Кирилл Тимошенко? А это просто сценарист с Аваковым!
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22.07.2020 13:54 Відповісти
Ну идиот на идиоте.... Читайте придурки, что такое "терроризм":
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?
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22.07.2020 13:42 Відповісти
сваты облажались
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22.07.2020 13:42 Відповісти
Клінічний ідіот Антоніна почуяла в терориста під одежою зброю-болт з лівою різьбою.
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22.07.2020 13:44 Відповісти
По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии". (с) антонина жжот!
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22.07.2020 13:50 Відповісти
Антошка, иногда-таки лучше облизывать тарелку, чем "высокую" сраку..
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22.07.2020 14:03 Відповісти
на вырученные средства от спизж... , ой проданного колеса обозрения в Краснограде антоха явно не только бухал...
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22.07.2020 14:23 Відповісти
Более тупой отмазки действий полиции и придумать сложно! Уже бы правду говорили: Авакяну с жопо-Геращенко нужна красивая картинка освобождения заложников!
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22.07.2020 14:38 Відповісти
А чому той колобок розмовляє російською мовою? Яка інша зброя, як його руки кайданками закували ззаді? Кого ви дурите? Зробили, щоб показати понти. Бо дуже підозрілдо розіграний спеутакль, щоб збити хвилю недовольства за загибель пораненого бійця, який 4 суток мучився під палящим сонцем, а хтось поїхав відпочивати. Чому не вискочили такі "герої" на поле в сірій зоні і не спасли бійця?
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22.07.2020 14:57 Відповісти
Каков поп,таков и приход!
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23.07.2020 06:27 Відповісти
Застосування будь яких засобів впливу до людини в кайданках є перевищенням повноважень. Пропоную продовжити цирк - повідомити про злочин і примусити відкрити прокуратуру кримінальне провадження за заявою Геращенка.
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22.07.2020 15:13 Відповісти
Похоже не сверили время начала "операции сдачи?/захвата?" Неувязочка одним словом...
А могли еще позже подъехать 😂
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22.07.2020 16:07 Відповісти
Антошка якусь хрень несе. "Терорист", якщо він террорист стоїть в наручниках, як він міг щось під одежою ховати. Телепень, а не радник.
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22.07.2020 16:30 Відповісти
Тому, що Антошка відслужив у спецпідрозділі міліції і поліції і мабуть все знає. Також, як його шеф.
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22.07.2020 16:57 Відповісти
Методика брехні, вона має свої особливості ...
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22.07.2020 16:33 Відповісти
Антоніна, не зброя під одягом, а може виявитися, що мізків нема у тих хто організував це шоу. А за те, що ти і Аваков до.бні і вже який рік говорите мовою окупанта то не маєте ніякого права обіймати такі високі посади!
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22.07.2020 18:22 Відповісти
Самое главное, без жертв обошлось. А все остальное неважно.
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22.07.2020 19:08 Відповісти
Облизувач тарілок, жирний тюф"як Геращенко, не перший раз бреше так невміло. Насправді любому зрозуміло, що в ході постановки про "луцького терориста"стався збій по вині якогось міліцейського дебіла.
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22.07.2020 19:24 Відповісти
Просто псевдо-террорист нарушил немного сценарий Всё уже было отрепетированно должен был подъехать бэтэр шумовые гранаты скрученный кривош журналисты визжат от восторга А он взял и вышел
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22.07.2020 19:37 Відповісти
Бред сивой кобили.
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22.07.2020 20:43 Відповісти
Геращенко пояснив, чому спецпризначенці на БТР почали штурм після того, як луцький терорист Кривош здався: У нього під одягом могла бути інша зброя - Цензор.НЕТ 5692
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22.07.2020 21:14 Відповісти
Антонина, Вы бы уже в своей семейке договорились хотя бы врать одинаково.
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22.07.2020 21:47 Відповісти
мусора крутые только по 20 человек на пловца, когда надо скрутить продавца/пенсионера/девушку/активиста, или стрелять в безоружных майдановцев, как доходит до террористов или бандитов реальных сразу обсыраются
дажне на Донбассе фронт удержали ВСУ и добровольцы пока мусора на третей линии оцепления обсырались, нахера нужны мусора? за 30 лет ни одному знакомому мусора не помогли, от них только проблемы были
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22.07.2020 22:25 Відповісти
все уже поняли, что это милицейский постановочный террорист. сбу какбе намекает, что товарисчу авакову пора прекратить играть в эти игры, ато в следующий раз ... будет по другому
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22.07.2020 22:26 Відповісти
прошу всех участников теракта вернуться для пересъемки финальной сцены...
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22.07.2020 22:38 Відповісти
Пояснення в дусі, мусорських пояснень, чому козак Гаврилюк опинився серед зими абсолютно голим біля мусорського автобуса - бо може він хотів себе підпалити...
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23.07.2020 00:26 Відповісти
Всё верно сделали, по инструкции.
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23.07.2020 02:36 Відповісти
"создана ситуация с шумовыми эффектами"... в таком нелепом экшене пердения антонины было бы вполне достаточно...
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23.07.2020 06:41 Відповісти
А ось і пішли довгоочікувані "пояснення" - і як завжди це буває з зебуїнською владою, вони тільки все роблять гірше для ситуації...
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23.07.2020 07:34 Відповісти
https://novyny.online.ua/822998/the-new-york-times-neodnoznachno-opisalo-podiyi-u-lutsku-amerikantsi-pochali-spivchuvati-teroristu/ А як ще привернути увагу до серйозних проблем?; Цілком виправдано, враховуючи, що люди роблять з тваринами; Це неправильно, що я не бачу, що цей хлопець зробив помилкового і жахливого?; Тримав цих людей у заручниках так само, як ми робимо з бідними тваринами; Найкумеднішим і найбільш незрозумілим у цій ситуації є те, що чоловік просто хотів, аби президент сказав: "усі мають подивитися фільм", а не підтримав його (фільм) фінансово; якби президент зразу ж виконав цю просту вимогу - люди би так довго не страждали; цей хаос спровокувала сама ж влада; він не хотів нікого вбивати - просто хотів, щоб його почули", - коментують події у Луцьку читачі The New York Times.
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23.07.2020 09:00 Відповісти
Геращенко жжет!
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23.07.2020 09:46 Відповісти
сильна медалей от мендалей мусорам охота
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23.07.2020 14:57 Відповісти
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