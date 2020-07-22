Найманці РФ скинули поблизу Богданівки гранатометний постріл ВОГ-25, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 22 липня, озброєні формування РФ вкотре нехтуючи режимом припинення вогню обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, поблизу Майорська українські захисники зафіксувалиі розриви 25 ворожих мін 120-мм калібру.

Також повідомляється, що з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння противник починав бойові дії в районах н.п. Мар'їнка, Лебединське і Хутір Вільний.

Після 10:20 в районі Богданівки окупанти скинули з безпілотного літального апарату гранатометний постріл ВОГ-25 і вели обстріл зі стрілецької зброї.

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"Наші воїни вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в пресцентрі ОС в Facebook, проти захисників населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень. Воїни були оперативно доставлені в лікувальні установи і отримали належну медичну допомогу.

"Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися - наші військовослужбовці дали ворогові адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі