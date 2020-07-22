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Найманці РФ скинули поблизу Богданівки гранатометний постріл ВОГ-25, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 22 липня, озброєні формування РФ вкотре нехтуючи режимом припинення вогню обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, поблизу Майорська українські захисники зафіксувалиі розриви 25 ворожих мін 120-мм калібру.

Також повідомляється, що з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння противник починав бойові дії в районах н.п. Мар'їнка, Лебединське і Хутір Вільний.

Після 10:20 в районі Богданівки окупанти скинули з безпілотного літального апарату гранатометний постріл ВОГ-25 і вели обстріл зі стрілецької зброї.

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"Наші воїни вели адекватні оборонні дії, застосовуючи у відповідь чергові вогневі засоби. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в пресцентрі ОС в Facebook, проти захисників населеного пункту Богданівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень. Воїни були оперативно доставлені в лікувальні установи і отримали належну медичну допомогу.

"Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися - наші військовослужбовці дали ворогові адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі

Найманці РФ скинули поблизу Богданівки гранатометний постріл ВОГ-25, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень 01

Автор: 

обстріл (28993) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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не на часі оце все
влада полює на чумадани
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22.07.2020 13:17 Відповісти
Требования не выставляли,чтоб ЗЕ "В мире животных" прорекламировал?
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22.07.2020 13:21 Відповісти
сепары дыбилы...могли насладиться исполнением калинки-малинки от ссыклобородька.
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22.07.2020 13:25 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского выродка - выполни свой священный долг!

Найманці РФ застосували біля Майорська 120-мм міномети, а поблизу Богданівки скинули гранатометний постріл ВОГ-25, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5108
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22.07.2020 13:26 Відповісти
швидкого одуження пораненим Героям. пекельнійше пекло ватним виродкам!
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22.07.2020 14:38 Відповісти
Проклятый Путин все не разрешает применение Украиной ударных беспилотников.
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22.07.2020 16:52 Відповісти
 
 