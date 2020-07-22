Звільнені заручники розповіли, як до них ставився "луцький терорист" Кривош: Надвір не відпускав, але ставився добре. ВIДЕО

Заручники, яких понад 12 годин утримував в автобусі в Луцьку терорист Максим Кривош, розповіли про те, як він з ними поводився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "Першого".

Після звільнення пасажири розповіли, що надвір він їх не випускав, але загалом ставився добре і не погрожував. І вітав усіх із якимось днем антисистеми та вимагав від керівників держави визнати себе публічно внутрішніми терористами. Про свої вимоги не раз нагадував пострілами.

"Добре до нас ставилися, нічого не скажу. В туалет він нам пропонував у відро, а на вулицю не відпускав", – розповіла звільнена заручниця Наталія Боса.

"Тільки спокійно поводитися, щоб ніяких зайвих рухів. Все добре", – каже про події вчорашнього дня заручниця Руслана.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

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