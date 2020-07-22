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Новини Відео Захоплення заручників у Луцьку
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Звільнені заручники розповіли, як до них ставився "луцький терорист" Кривош: Надвір не відпускав, але ставився добре. ВIДЕО

Заручники, яких понад 12 годин утримував в автобусі в Луцьку терорист Максим Кривош, розповіли про те, як він з ними поводився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "Першого".

Після звільнення пасажири розповіли, що надвір він їх не випускав, але загалом ставився добре і не погрожував. І вітав усіх із якимось днем антисистеми та вимагав від керівників держави визнати себе публічно внутрішніми терористами. Про свої вимоги не раз нагадував пострілами.

"Добре до нас ставилися, нічого не скажу. В туалет він нам пропонував у відро, а на вулицю не відпускав", – розповіла звільнена заручниця Наталія Боса.

"Тільки спокійно поводитися, щоб ніяких зайвих рухів. Все добре", – каже про події вчорашнього дня заручниця Руслана.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маск прокоментував захоплення заручників у Луцьку і реакцію Зеленського: "Просто ще один день у 2020-му". ФОТО

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.

В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Луцький терорист" Кривош останнім часом закон не порушував, - Нацполіція

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+12
просто взірцевий терорист! Ну прям бубочка!
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22.07.2020 13:32
+11
Главное что зебилам "зашла" сказочка
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22.07.2020 13:36
+8
А причем тут Стокгольмский сидром? Не будет же главный герой плохо относится к масовке!
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22.07.2020 13:41
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просто взірцевий терорист! Ну прям бубочка!
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22.07.2020 13:32 Відповісти
Ця аваківська постановка направлена на замовчування інформації про те що сержант ЗСУ був поранений російськими терористами на фронті в складі евакуаційної команди яка йшла забирати тіло загиблого розвідника -бійця ЗСУ і цей сержант пролежав 4 дні без допомоги і помер на сонці! А Зеленський знав про пораненого сержанта ЗСУ і взяв під особистий контроль його порятунок і сержант помер від ран, а рятувальна команда ЗСУ до пораненого сержанта не дісталась - її також ростріляли російські терористи! Ось для приховування цього провалу Зеленського і направлений цей фейковий теракт, який сам Зеленський розрулив!
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22.07.2020 15:23 Відповісти
грозился взорвать, стрелял из автомата и предлагал ведро вместо туалета...
Это называется "хорошо относился"?!
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22.07.2020 13:35 Відповісти
Главное что зебилам "зашла" сказочка
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22.07.2020 13:36 Відповісти
Стокгольмский синдром??
🤔
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22.07.2020 13:38 Відповісти
А причем тут Стокгольмский сидром? Не будет же главный герой плохо относится к масовке!
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22.07.2020 13:41 Відповісти
От,падлюка!Неужели и селфи не разрешал делать,изверг?
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22.07.2020 13:38 Відповісти
Ага, терорист захоплювався ультранаціоналістичними ідеями і культивував велич арійської раси
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22.07.2020 13:40 Відповісти
Не подсказывай.
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22.07.2020 13:43 Відповісти
Объяснения "заложников" такие же прип...нные, как и "захват".
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22.07.2020 13:42 Відповісти
Как и власть в целом
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22.07.2020 13:44 Відповісти
Кунсткамера.
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22.07.2020 13:44 Відповісти
Стокгольмський синдром. Хай ще адвоката йому наймуть
П.С.: Я теж вважаю, що це постановка
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22.07.2020 13:46 Відповісти
Стокгольмский синдром это полумиф. Просто в процессе общения с террористом может оказаться, что у некоторых заложников могут оказатся схожие взгляды на мир, на жизнь с теророистом, вот они ему и начинают сопереживать
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22.07.2020 13:49 Відповісти
Стокгольмский синдром это когда зебилы думали что сопереживают нищему учителю Голобородько а выбрали зеленого офшорника наркомана.
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22.07.2020 14:04 Відповісти
Короче Руслана обещает ждать его с тюрьмы
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22.07.2020 13:51 Відповісти
Стокгольмський синдром?
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22.07.2020 14:17 Відповісти
А порохоботы волали, что постановка. Теперь методичка изменилась, уже гонят на заложников. А Зеленский-то все правильно сделал
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22.07.2020 14:34 Відповісти
правильно! все по сценарию 95 квартала....
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22.07.2020 15:44 Відповісти
дайте террористу звание - "заслуженный артист Украины"
.
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22.07.2020 15:46 Відповісти
Максу Волю !
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22.07.2020 15:47 Відповісти
"Функционующий пистолет", "Функционующий автомат"-(с) Арсен Аваков.
А "Фунуционующего сценария" от Рюкзакова не нашли?
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22.07.2020 21:59 Відповісти
Он и ведра с собой захватил? Иначе не понимаю, в какие ведра он предлагал сходить в туалет...
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23.07.2020 16:14 Відповісти
 
 