Звільнені заручники розповіли, як до них ставився "луцький терорист" Кривош: Надвір не відпускав, але ставився добре. ВIДЕО
Заручники, яких понад 12 годин утримував в автобусі в Луцьку терорист Максим Кривош, розповіли про те, як він з ними поводився.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет "Першого".
Після звільнення пасажири розповіли, що надвір він їх не випускав, але загалом ставився добре і не погрожував. І вітав усіх із якимось днем антисистеми та вимагав від керівників держави визнати себе публічно внутрішніми терористами. Про свої вимоги не раз нагадував пострілами.
"Добре до нас ставилися, нічого не скажу. В туалет він нам пропонував у відро, а на вулицю не відпускав", – розповіла звільнена заручниця Наталія Боса.
"Тільки спокійно поводитися, щоб ніяких зайвих рухів. Все добре", – каже про події вчорашнього дня заручниця Руслана.
Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.
У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий.
Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.
Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.
Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.
В результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.
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Это называется "хорошо относился"?!
🤔
П.С.: Я теж вважаю, що це постановка
.
А "Фунуционующего сценария" от Рюкзакова не нашли?