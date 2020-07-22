"Окопна війна": "Пригадую, як ми зайшли за табличку Донецьк - це дуже мотивувало", - Герой України Межевікін (Адам). ВIДЕО
Сьогоднішній випуск рубрики "Окопна війна", збігся з днем визволення селища Піски Донецької області від російських окупантів. Тому дуже символічно, що ми поговоримо з Героєм України, підполковником Євгеном Межевікіним, який є одним з тих, хто має безпосередній стосунок до цього свята. Адже саме "Адам" брав участь у перших боях за місто.
21 липня 2014 року українські воїни і добровольці під командуванням Дмитра Кащенка почали бойову операцію, щоб вибити російські війська з Пісків. Нашим хлопцям вдалося це зробити, до того ж, ми частково розблокували Донецький аеропорт. Але ціну українські захисники заплатили теж відповідну, передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
У тому бою загинули бійці 93-ї бригади ЗСУ: Володимир Варфоломєєв, Федір Синельник, Євген Юденко і капітан Лавренко, який перед тим знищив кілька одиниць російської техніки, піхоту і вогневі точки ворога. Щоб не потрапити в руки окупантам, він підірвав себе гранатою. Сам Дмитро Кащенко отримав важкі поранення і тоді командування прийняв на себе Євген Межевікін.
- Шість років минуло з того моменту, як вам і вашим побратимам вдалося звільнити селище Піски. Що для вас означає цей день?
- 21 липня я сам народився заново і став дивитися на війну по-іншому. Там я познайомився з багатьма людьми, які воювали в різних підрозділах, проте були готові вбивати російських окупантів, щоб в нашій країні було все добре.
- Що відбувалося в ці липневі дні, можете нагадати нашим глядачам?
- Це були важкі часи, багато людей деморалізовані, хтось взагалі вперше взяв у руки автомат. Тим більше, ми втратили дуже хороших воїнів, техніку ... Але під час бою, коли наші бійці вилазили на броню танка і показували нам, де ворожі солдати, техніка, я забував про те просто бив по цілях.
Далі був похід уперед, ми заїхали аж за знак Донецьк, тобто увійшли в саме місто - це дуже мотивувало. Важко потім зупинитися, але ми не змогли піти вперед, адже нам ніхто не давав такого завдання і найгірше - ніхто вже не перекривав.
Будь ласка, зачекайте...
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При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ.
После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому.
Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.
Кто сказал, что я глухонемой?
Разучился, мол, всего бояться?
Просто я пришел к себе домой...
Не могу ни плакать, ни смеяться.
В голове моей кровавый бой.
И еще друзей мелькают лица.
Я не знаю, мама, что со мной...
Не могу никак уснуть... не спится.
Мне слышны разрывы канонад...
И душа опять на части рвется.
Сон один и тот же - смерть ребят.
Мама, как на Небе им живется?
Многих нет, а кто пришел домой
С памятью прожженной на войне
Носят груз воспоминаний за спиной
Слушая разрывы... в тишине.
Т.Л.