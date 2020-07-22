Ватники проти ветеранів. Як "слуги народу" та ОПЗЖ хочуть розправи над героями війни. ВIДЕО

Як Володимир Зеленський пожинає гіркі плоди політики "какая разница" і чому далі буде тільки гірше особисто для президента? Про це у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

17 липня нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин заявив про відсутність у України суверенітету і розповів, що спеціально пропустив урочисте засідання Верховної Ради до тридцятої річниці підписання Декларації про суверенітет. Зробив він це дуже зухвало, а ось коли його облили зеленкою, від зухвалості не залишилося і сліду.

Більш того, Волошин у присутності поліцейських вдарив людину і накинувся на ветерана АТО Олександра Погребиського. Тепер ветерану загрожує до п'яти років за ґратами. При цьому "слуга народу" Євген Шевченко, відомий виступом на російському телебаченні, ще й збирається вимагати компенсацію за зіпсовану краплями зеленки одяг!

Чому проросійські політики поводяться так, ніби вони вже перемогли і стали господарями становища? Чому СБУ не візьметься за Волошина після його заяв про відсутність у України суверенітету? І як задобрювання "олів’єшників" і політика "какой разницы" будуть і далі бити по Володимиру Зеленському?

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Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

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