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Ватники проти ветеранів. Як "слуги народу" та ОПЗЖ хочуть розправи над героями війни. ВIДЕО

Як Володимир Зеленський пожинає гіркі плоди політики "какая разница" і чому далі буде тільки гірше особисто для президента? Про це у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

17 липня нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин заявив про відсутність у України суверенітету і розповів, що спеціально пропустив урочисте засідання Верховної Ради до тридцятої річниці підписання Декларації про суверенітет. Зробив він це дуже зухвало, а ось коли його облили зеленкою, від зухвалості не залишилося і сліду.

Більш того, Волошин у присутності поліцейських вдарив людину і накинувся на ветерана АТО Олександра Погребиського. Тепер ветерану загрожує до п'яти років за ґратами. При цьому "слуга народу" Євген Шевченко, відомий виступом на російському телебаченні, ще й збирається вимагати компенсацію за зіпсовану краплями зеленки одяг!

Чому проросійські політики поводяться так, ніби вони вже перемогли і стали господарями становища? Чому СБУ не візьметься за Волошина після його заяв про відсутність у України суверенітету? І як задобрювання "олів’єшників" і політика "какой разницы" будуть і далі бити по Володимиру Зеленському?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, 21 липня перед початком позачергової сесії парламенту Олега Волошина ветерани війни проти російської агресії облили зеленкою.

Пізніше поліція затримала двох осіб за підозрою в скоєнні протиправних дій щодо народного депутата України.

Також дивіться: Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив що Україна "не має суверенітету". Нардепи 5 фракцій закликали Разумкова звернутися до правоохоронців

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) конфлікт (452) Погребинський (7) суверенітет (67) Волошин Олег МЗС (11)


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Топ коментарі
+46
кацапов/ватников/шарийцев будем выжигать под корень!
нужно зачистить всю Украину от ватной падали!и так и будет!
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22.07.2020 15:00
+39
Ребятки, если на заработает правоохранительная система и не начнут массово сажать этот ватный мусор, значит САМОСУДЫ захлестнут страну. Не доводите
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22.07.2020 15:03
+32
Главная проблема, что зебилы этого хотят тоже
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22.07.2020 14:59
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Не плутайте вату і поцреотів - бо вата, чекає сцаря, який всіх оголосить побідунами в ВОВ і дасть ковбасу по 2,20, а поцреоти чекають ефективних власників, які самі будуть працювати, а їм за співи українською будуть сплачувати дивиденди та ще навчать аглицької. А ще є пилососи, які користуючись дурістю перших і других, привласнюють все і примушують їх працювати на себе, а зароблене витрачають на Мальдівах і Сейшелах...
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24.07.2020 02:26 Відповісти
Сам ти поц.Погромщики і підпалювачі магазинів,яких за це назвали поцріотами не вяжуться з твоїм визначенням 8%-го поросячого табуна зігнаної з 76-и підприємств хряка пеці цукрової вати кріпаків-так званих пецьрил.Це особливий вид підданих,сформований ще у часи кріпаччини.
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24.07.2020 02:59 Відповісти
І влада ще така п"янка,
Манить сосна статурой гонкой,
А грань буття уже тонка,
А лоб вже змазаний зельонкой....
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23.07.2020 08:42 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДЛЕЦ И КИДАЛА
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23.07.2020 09:12 Відповісти
Ватники проти ветеранів. Як "слуги народу" та ОПЗЖ хочуть розправи над героями війни - Цензор.НЕТ 8380

К сожалению это так
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23.07.2020 09:53 Відповісти
Зеленський пожинає плоди політики путінського агента - Порошенка, і інших шісток кремля. Які прикрившись майданом здали територію України, і пригріли всіх цих - волошиних, кернесов, медведчуків, поротнових, дупкіних і так далі ..
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23.07.2020 10:12 Відповісти
Ти бот.чи просто придурок? Який агент--докази.
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23.07.2020 11:00 Відповісти
Який агент? Та такий собi агент "порошенко- вльцманн"
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23.07.2020 11:04 Відповісти
Привет, махнарылый!
Не забудь только про соросят и крааваый импирализьм!
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23.07.2020 11:41 Відповісти
Привіт кацап! Пам'ятаєш, як ти зі смугастою стрічкою бігав і кричав: - "Путін введи війська!"?
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23.07.2020 11:45 Відповісти
Куда тибе их вводит если они и так вокруг тибя? Давай про внешнее управление!
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23.07.2020 12:50 Відповісти
І якого дідька ветерани захотіли ****** зеленкою та хай навіть ватника? Не знали, що за це може бути до 5 років? Чи думали, що якщо ветерани, то можна творити беззаконня? Щось у них в мізках не те, та й у всіх коментуючих, що їх підтримують, теж.
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23.07.2020 10:51 Відповісти
Пять років ,що я тебе обпісяю і ніяких злочинів за зраду,порушення Конституції, крадіжки міліонів.вбивства--це для тебе батника нормально?
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23.07.2020 10:58 Відповісти
Простий випадок. Доказів не треба багато. Є відео. А зі зрадою та іншим все дуже складно. КПК треба змінювати. Зеленкою тут не допоможеш.
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23.07.2020 11:15 Відповісти
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