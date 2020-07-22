"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна", - віцепрезидент "Роснафти" Леонтьєв. ВIДЕО

Російський пропагандист і віцепрезидент "Роснафти" Михайло Леонтьєв заявив про можливе позбавлення російської молоді виборчих прав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Леонтьєв мотивує таку необхідність дуже низьким знанням історії Росії.

"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав найближчим часом. Інакше ми втратимо країну. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна. Це жахливо. Моя думка така, що молоді взагалі не потрібні виборчі права тому, що молодь - це стан хворобливий, який минає з віком", - заявив Леонтьєв.

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