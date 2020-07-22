"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна", - віцепрезидент "Роснафти" Леонтьєв. ВIДЕО
Російський пропагандист і віцепрезидент "Роснафти" Михайло Леонтьєв заявив про можливе позбавлення російської молоді виборчих прав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Леонтьєв мотивує таку необхідність дуже низьким знанням історії Росії.
"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав найближчим часом. Інакше ми втратимо країну. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна. Це жахливо. Моя думка така, що молоді взагалі не потрібні виборчі права тому, що молодь - це стан хворобливий, який минає з віком", - заявив Леонтьєв.
Топ коментарі
+65 Ави
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+43 ALEX SUROVV
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+34 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар22.07.2020 15:45 Посилання
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"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
Многие пользователи интернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".
15 лет, - воспитали страну идиотов" - российский академик Сергей Капица о
россии.
Пили, пьем и будем пить.
Передайте Илличу - нам и 10 по плечу.
Ну а если будет больше - будет то, что было в Польше.
10 - максимальная цена на водку в СССР (при Горбачеве)
И его возводить молодым!"
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
так воно дегенерат!!!
В. Сорокин. "Сахарный кремль"
Что хреново когда молодёжь телик не смотрит, а на интернет узду накинуть кишка тонка...
Категорично не згоден.
Наприклад, з https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analiticheskoy_programme_odnako фейка Леонтьєва від 14.11.2014 про збиття малайзійського Боінга українським винищувачем "маладиє люді" дізнались, що бувають https://censor.net/resonance/312124/rossiyiskie_blogery_razoblachili_propagandu_rf_nam_povezlo_chto_boing_sbila_ne_ukrainskaya_yadernaya.
А от от леонтьєв не токо старий алкаш, а й лютий , продуманий ворог. Лукавий промовля голосом його.
палата №6....
Я не знаю, каким-таким словом нужно назвать россиян, чтобы они не дали защелкнуть себе рабский ошейник...Причем самим. Рабов в рай не пускают.
Когда желание пить пиво и голосовать по приколу утихнет.
Кацап поставил нашим выборам диагноз.