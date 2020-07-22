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"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна", - віцепрезидент "Роснафти" Леонтьєв. ВIДЕО

Російський пропагандист і віцепрезидент "Роснафти" Михайло Леонтьєв заявив про можливе позбавлення російської молоді виборчих прав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Леонтьєв мотивує таку необхідність дуже низьким знанням історії Росії.

"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав найближчим часом. Інакше ми втратимо країну. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна. Це жахливо. Моя думка така, що молоді взагалі не потрібні виборчі права тому, що молодь - це стан хворобливий, який минає з віком", - заявив Леонтьєв.

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Автор: 

молодь (124) права (92) пропаганда (2819) росія (65856) обмеження (245)


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Топ коментарі
+65
на раисси исчезло дно.. тем ближе к восстанию
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22.07.2020 15:45
+43
Ага. Правильно. На выборы должны ходить только те кто Сталина видел, те кто уже срет под себя и те кто уже ходить самостоятельно не может не то что думать головой
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22.07.2020 15:46
+34
Надеюсь российская молодёжь даст достойный ответ этому запойному алкашу
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22.07.2020 15:45
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Леонтьев-дебил, но тут я с ним согласен.Наша молодежь "по приколу" привела нам в президенты паяца и клоуна и теперь над нами угорает весь мир.Я бы ещё пенсам запретил голосовать-они обычно голосуют за совок и всякое пророссийское говно.
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22.07.2020 16:58 Відповісти
Оставить право голоса только тебе!
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22.07.2020 19:45 Відповісти
В Киеве за Зе голосовали в основном пенсионеры.
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23.07.2020 15:54 Відповісти
РАСТИ РАБА СМОЛОДУ ! ))))))
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22.07.2020 17:00 Відповісти
в палаті №6 "новьіє ідєі"...
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22.07.2020 17:04 Відповісти
ХАХАХАХА! ще один КАЦАП, ЩЕ ОДИН ДАААААААУН....
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22.07.2020 17:11 Відповісти
кацапы потомственные рабы.
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22.07.2020 17:12 Відповісти
48 хромосом дают о себе знать...
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23.07.2020 09:01 Відповісти
47 вроде...
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23.07.2020 11:30 Відповісти
Российское интернет-сообщество активно обсуждает интервью министра культуры России Владимира Мединского, в котором он заявил, что у русского народа имеется одна лишняя хромосома.
"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
Многие пользователи интернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".
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23.07.2020 12:22 Відповісти
Ну так? У нормальных людей 46 хромосом, одна лишняя - это 47.
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23.07.2020 13:16 Відповісти
У ркусских - 47 хромосом, у самых русских - еще на одну больше
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23.07.2020 13:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=knzBtmBsP5M
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22.07.2020 17:49 Відповісти
таких идиотов как попализ леонтьев ждут впереди неимоверные сюрпризы,поэтому готовься червячина.
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22.07.2020 17:52 Відповісти
"… мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти
15 лет, - воспитали страну идиотов" - российский академик Сергей Капица о
россии.
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22.07.2020 17:58 Відповісти
Леонтьев!! Ты давно с запоя вышел?? вы свою молодежь давно уже потеряли!!
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22.07.2020 18:21 Відповісти
он дурак. нужно отсечь от избирательного права именно старопёрдов. ведь если молодые что-то не знают, то они могут самостоятельно добыть недостающие знания. сегодня самообразование на основе альтернативных материалов, это не проблема вообще, канешно при наличии не чебурашного интернета )) а вот с пенсами этот номер не проходит. и особенно на параше. тамошнее старичьё не способно к обучению. к своим годам 40, а то и раньше, всё, если шо-то и было в бошке, то уже давно пропито и они все там находятся и в физическом и в психологическом состоянии которое даже не болезненное. они не только ничего уже не знают, но и ничего уже не помнят. такой себе руцкий делириум тременс, как вид старческого маразма. сегодняшний ***** яркий пример такого состояния. а из его предшественников - политбюро цк кпсс и лично дарагой. ))
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22.07.2020 18:24 Відповісти
Он про Рашу, поэтому все правильно говорит. Молодежи там на Пукина накласть, поэтому надо лишить их избирательного права, чтобы не мешали старперам выбирать тех кто обещает вернуть СССР и водку по 3,20.
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22.07.2020 19:55 Відповісти
2,87"московська" і 3,07 "столична" до 1.07.1970 р., а потім "Екстра" 4,12 та "колінвал" 3,62.
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22.07.2020 21:09 Відповісти
Водка стала 7 и 8
Пили, пьем и будем пить.
Передайте Илличу - нам и 10 по плечу.
Ну а если будет больше - будет то, что было в Польше.

10 - максимальная цена на водку в СССР (при Горбачеве)
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23.07.2020 12:24 Відповісти
Проблема в том что умирают старпёры....
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22.07.2020 22:17 Відповісти
"Коммунизм - это молодость мира
И его возводить молодым!"
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22.07.2020 18:31 Відповісти
алкогольний делірій переходить ув старечу деменцію...
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22.07.2020 19:12 Відповісти
Таким маразматикам показана психбольница...
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22.07.2020 19:14 Відповісти
лєонтьєв скаржиться що руская молодьож не цікавиться імперською історією. До речі, молодьож правильно робить, бо імперську історію росії, починаючи з фейкової "вєлєсової книги", придумали пруські німці. Але руской молодьожі вистачає білогвардєйцєв-красноармєйцєв-булгакова-солжєніцина. Тобто це той же самий реакційний реваншиський матеріал, просто менш заглиблений вглуб віків. Так що на місці українців я б не дуже покладався на мозок руской молодьожі.
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22.07.2020 19:21 Відповісти
В стране РАБОВ "право" выбирать себе ГОСПОД давно чистая формальность (имитация и профанация), лишение части бесправного НАСЕЛЕНИЯ (а не НАРОДА) участия в дешевой фарсе и спектакле лжи под названием: "голосование" абсолютно невыгодно УЗУРПАТОРАМ ВЛАСТИ, ибо их мнимая "легитимность" висит на волоске самообмана ЛОХТОРАТА (что они якобы кого-то выбывают)! "Выборы" устраиваются не для УЗУРПАТОРОВ (они добровольно власть сами никогда не отдадут), а для БАРАНООБРАЗНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ибо стадо уверенное, что "выбирает" себе само "ПАСТУХА", куда покладистое и смиренное, нужно меньше "ОВЧАРОК" содержать, для управления отарой ЛОХОВ!
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22.07.2020 20:17 Відповісти
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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22.07.2020 20:19 Відповісти
"а! аооооооооо мммммм аааоооууууу вот! ааааа уууоооооомм ееееее ооооаоооуммм да! уууоооооооомммм еееееее вот!"

так воно дегенерат!!!
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22.07.2020 20:21 Відповісти
нужно больше рабов!
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22.07.2020 20:49 Відповісти
Навіть якщо московська молодь усвідомить що Путін ***** вони від того не перестануть бути кацапами.
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22.07.2020 21:03 Відповісти
Однако, - ИДИОТ, - однако....
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22.07.2020 21:21 Відповісти
Вот распахивается дверь, входит злобно-приземистый, небритый, красноглазый затируха площадной Левонтий. Хрипит: - Однако, здравствуйте! - Однако, пшел на ***! - в ответ доносится.
В. Сорокин. "Сахарный кремль"
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22.07.2020 21:33 Відповісти
лишат- от молодежи писты получат
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22.07.2020 21:50 Відповісти
Московитская молодёжь и так занята по горло бухлом и наркотой.
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23.07.2020 16:40 Відповісти
Чувак чушь гонит полную, даже советы давали людям голосовать за одну партию, мировое сообщество не будет признавать и загонит за диктатуру.
Что хреново когда молодёжь телик не смотрит, а на интернет узду накинуть кишка тонка...
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22.07.2020 22:08 Відповісти
******* дядя, мне в 2000году было 27 лет, сейчас 47, в 2036 будет 63...
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22.07.2020 22:19 Відповісти
Алкашина, кацапоратична! ти, блювотиння, повчи свою парашу лапотну, тобі счі варити...
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22.07.2020 22:35 Відповісти
Дети низкого качества.
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22.07.2020 22:37 Відповісти
Что вы цитируете этого недоумка? Это быдло, днище этой лоскутной территории!
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22.07.2020 23:12 Відповісти
Беденеькие! Как-же они теперь за Путена голосовать-то будут - без избирательного права?
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23.07.2020 00:46 Відповісти
"Эти люди ничего не знают." © вице-президент "Роснефти" Леонтьев
Категорично не згоден.
Наприклад, з https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analiticheskoy_programme_odnako фейка Леонтьєва від 14.11.2014 про збиття малайзійського Боінга українським винищувачем "маладиє люді" дізнались, що бувають https://censor.net/resonance/312124/rossiyiskie_blogery_razoblachili_propagandu_rf_nam_povezlo_chto_boing_sbila_ne_ukrainskaya_yadernaya.
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23.07.2020 07:18 Відповісти
Вибори ,що задовольняють всіх, відбуваються лише в Північній Кореї. І молодь, і пенси зливаються там в ідеологічному екстазі. Заздріть їм.
А от от леонтьєв не токо старий алкаш, а й лютий , продуманий ворог. Лукавий промовля голосом його.
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23.07.2020 08:16 Відповісти
Правильной дорогой идете товарищи!!!
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23.07.2020 08:33 Відповісти
думаю нужны массовые расстрелы молодёжи на рабсии ..... ну иначе там будет Украина))))
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23.07.2020 09:27 Відповісти
правильно! голосовать могут только пенсы и упоротые совки! Даешь совдепию навсегда!

палата №6....
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23.07.2020 10:01 Відповісти
"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна", - віцепрезидент "Роснафти" Леонтьєв - Цензор.НЕТ 6275
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23.07.2020 10:33 Відповісти
"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна", - віцепрезидент "Роснафти" Леонтьєв - Цензор.НЕТ 6054
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23.07.2020 10:38 Відповісти
По факту там уже давно право голоса только у одного человека - *****
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23.07.2020 10:52 Відповісти
яркий пример хитрожопого мокшанского дегенерата
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23.07.2020 11:12 Відповісти
Орвелл в "1984" написал, что если чел терпит сегодняшние условия жизни, то он не имеет стандарта для сравнения. Он должен быть оторван от других высокоразвитых стран, потому , что ему надобно верить , что он живет лучше,чем там. Поэтому Украина для россиян-это как нож в сердце. А Безвиз -это удар под дых . Поэтому они верещат на всех своих ТВ каналах о чужом(не своем !!!????) фашизме и загнивании ... Но детей своих там держат и учат. И недвижимость покупают . От этого и знают , что лучше то -там!!! За границей. А для этого нужно лишить своих рабов даже право выбора. А зачем оно им ???? Рабам!!! Мешают отдыхать и жить в Европе???? А тут еще и Украина "в спину нож" ...."Предатели" одним словом.
Я не знаю, каким-таким словом нужно назвать россиян, чтобы они не дали защелкнуть себе рабский ошейник...Причем самим. Рабов в рай не пускают.
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23.07.2020 11:18 Відповісти
Браво! Очередь за пенсионерами.
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23.07.2020 12:20 Відповісти
А зачем им вообще выборы? Там выбора уже давно нет, зачем они играют в это? Короновали бы своего пахана, быдло в стойло, как в африканских племенах...
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23.07.2020 13:21 Відповісти
Судячи з того,як на кацапії пройшло останнє голосування про обнулєніє *****,(на пеньках,в багажниках автівок,біля помийок,навіть на берегу озера одного рибалку спіймали,та примусили голосувати),і вся ця катавасія тримала декілька днів,то таке поняття,як вибори,а я маю на увазі чесні,прозорі та демократичні вибори,які проходять у всіх цивілізований країнах,на кацапії не мають зовсім ніякого сенсу.Там просто пишуть той процент,який потрібно,і не заморачуються.Так що вибори,і кацапія-речі абсолютно несумістні. А на цього чмошника не звертайте уваги,кацап та алкаш,що з нього взяти...
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23.07.2020 14:24 Відповісти
Право голосовать на выборах должно наступать лет с 25.
Когда желание пить пиво и голосовать по приколу утихнет.
Кацап поставил нашим выборам диагноз.
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23.07.2020 16:39 Відповісти
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